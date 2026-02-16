A murit Robert Duvall, actorul legendar din „Nașul” și „Apocalypse Now”

06:20

Marea miză a Conferinței de Securitate de la München de anul acesta nu a fost pomenită de niciun analist, nici extern și cu atât mai puțin de la noi. SUA vor ca Europa să poată sprijini America în Indo-Pacific, în cazul unui conflict cu China, așa cum ele sunt gata să sprijine Europa în cazul … The post Munchen: Să nu ne despletim și să nu ne sfâșiem hainele deplângând ”noua ordine mondială” appeared first on spotmedia.ro.