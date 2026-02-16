Cazul „Quentin” aprinde spiritele în Franţa. Tânărul activist de extremă dreapta a murit după ce a fost bătut la un miting de militanţi de extremă stânga
News.ro, 16 februarie 2026 20:20
Preşedintele francez Emmanuel Macron a făcut apel la calm şi reţinere în weekend, după un incident care a devenit un punct fierbinte politic: un activist de extremă dreapta, Quentin Deranque, a murit în urma rănilor suferite după ce a fost bătut de „cel puţin şase persoane” la o manifestaţie împotriva unei conferinţe a eurodeputatei Rima Hassan, reprezentantă a partidului La France insoumise (LFI), de extremă stânga. Luni, procurorul din Lyon au anunţat că au deschis o anchetă penală pentru „omor”, relatează Reuters.
• • •
Acum 10 minute
20:30
Jaqueline Cristian, locul 39 WTA, s-a calificat, luni, în turul doi al turneului de categorie WTA1000 de la Dubai, cu premii de peste 4 milioane de dolari.
Acum 30 minute
20:20
20:20
Ionel Bogdan (PNL): Premierul Ilie Bolojan a demonstrat încă o dată maturitate şi flexibilitate / În urma discuţiilor, avem un acord, dacă nu se răzgândesc partenerii de coaliţie # News.ro
Deputatul PNl Ionel Bogdan, lider al organizaţiei PNL Maramureş, afirmă, după şedinţa coaliţiei, că premierul Ilie Bolojan a demonstrat încă o dată maturitate şi flexibilitate iar în urma discuţiilor, au un acord, dacă nu se răzgândesc partenerii de coaliţie.
20:10
Atacantul român Andrei Ivan a fost eliminat după ceva mai bine de o oră de joc în meciul pe care echipa sa, Panserraikos, l-a terminat la egalitate luni, în deplasare, cu Atromitos, scor 2-2, în etapa a 21-a din campionatul grec, Super League.
Acum o oră
19:50
Ludovic Orban: Să vezi şi să nu crezi. A ieşit fum alb după şedinţa coaliţiei de astăzi! După 4 luni de blocaj / Până nu se aprobă în guvern ordonanţa de restructurare a cheltuielilor şi proiectul de lege a bugetului de stat nu putem fi siguri # News.ro
Fostul premier Ludovic Orban comentează, luni, consensul din coaliţia de guvernare, pe pachetul reformei administraţiei, el arătând că a ieşit fum alb după şedinţa coaliţiei, după patru luni de blocaj, dar au mai fost şedinţe la care a părut că s-au înţeles, după care PSD a declanşat din senin tiruri de artilerie contra lui Bolojan. Orban adaugă că, până nu se aprobă în guvern ordonanţa de restructurare a cheltuielior şi proiectul de lege a bugetului de stat, nu putem fi siguri.
19:40
Daniel Buda (PNL): Toţi cei care astăzi îl contestă pe Ilie Bolojan trebuie să înţeleagă un lucru esenţial: doar datorită lui, România nu a pierdut fondurile europene / Procedura de suspendare a fondurilor este doar amânată şi poate fi reluată oricând # News.ro
Europarlamentarul PNL Daniel Buda transmite, luni, că toţi cei care astăzi îl contestă pe Ilie Bolojan trebuie să înţeleagă un lucru esenţial şi anume că doar datorită lui, România nu a pierdut fondurile europene. Potrivit lui Buda, procedura de suspendare a fondurilor este doar amânată şi poate fi reluată oricând.
19:40
Primarul din Bacău: Am câştigat definitiv în instanţă procesul iniţiat de rechinul imobiliar care deţinea clădirea Hotel Central / Ansamblul Hotel Central – Teatrul Bacovia revine în patrimoniul public - FOTO # News.ro
Primarul municipiului Bacău, Lucian Viziteu, anunţă, luni seară, că a fost câştigat definitiv în instanţă procesul pentru ca Ansamblul Hotel Central – Teatrul Bacovia să revină în patrimoniul public, aflat în proprietate privată de 30 de ani.
Acum 2 ore
19:20
CFR Cluj a învins luni, în deplasare, scor 1-0, formaţia FC Hermannstadt, într-un meci în care fiecare echipă a ratat câte un penalti. Meciul s-a disputat în etapa a 27-a a Superligii.
18:40
Bogdan Ivan: Vreau să fie toată lumea liniştită, în ciuda apelurilor bombastice de pe reţele de socializare, de pe anumite ecrane, că nu o să crească preţul la gaze naturale pentru consumatorii casnici. Plafonăm de la producător, pe tot lanţul # News.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat luni că vrea să fie toată lumea liniştită, în ciuda apelurilor bombastice de pe reţele de socializare, de pe anumite ecrane, că nu o să crească preţul la gaze naturale pentru consumatorii casnici pentru că vor plafona preţul, de la producător, pe tot lanţul. Mnistrul a anunţat că deja a terminat actul normativ prin care se asigură că nu o să crească preţul la gaze naturale după data de 31 martie, ”lucru care dă stabilitate”.
Acum 4 ore
18:30
Ministrul Bogdan Ivan, despre consensul din coaliţie: Dacă noi ne-am redus cheltuierile de personal cu 5%, o să mai trebuiască să reducem doar cu 5%, diferenţa până la 10% / La Ministerul Energiei nu cred că ajungem la disponibilizări # News.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat luni, despre consensul din coaliţie pe reforma administraţiei, că dacă şi-au redus cheltuierile de personal cu 5%, o să mai trebuiască să reducă doar cu 5%, diferenţa până la 10%, în bugetul anului 2026. Ministrul a mai arătat că la ministerul său sunt oarecum confortabili şi nu crede că vor ajunge în situaţia de a mai face disponibilizări.
18:30
Alexandru Rogobete: Veniturile personalului din spitale şi din serviciile de ambulanţă şi urgenţǎ nu vor fi reduse cu 10% / Ar fi însemnat un nou exod al acestora din sistem / Sănătatea are nevoie de reformă profundă # News.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a transmis, luni seară, că veniturile angajaţilor din sistrem nu vor fi reduse cu 10%, întruât acest lcuru ar fi dus la demotivare şi un nou exod al personalului. Cu toate acestea, Rogobete apreciază că este nevoie de o reformă profundă în sistem şi explică cum crede că ar trebui să foe aceasta realizată.
18:30
JO Milano Cortina: Săritorul austriac Daniel Tschofenig a fost descalificat din cauza... ghetelor # News.ro
Săritorul cu schiurile Daniel Tschofenig, din Austria, a declarat că s-a simţit „extrem de prost” după ce a fost descalificat din proba individuală masculină de sărituri cu schiurile de la trambulina mare pentru că purta ghete supradimensionate.
18:30
Gabriel Andronache (PNL): CCR trebuie să ia o decizie în această săptămână cu privire la pensiile magistraţilor. Tergiversarea ar fi o ruşine pentru CCR şi o sfidare gravă la adresa românilor # News.ro
Liderul deputaţilor, PNL, Gabriel Andronache, a transmis luni că CCR trebuie să ia o decizie în această săptămână cu privire la pensiile magistraţilor, el apreciind că tergiversarea ar fi o ruşine pentru CCR şi o sfidare gravă la adresa românilor. Potrivit lui Andronache, judecătorii constituţionali trebuie să înţeleagă că se joacă cu legitimitatea arhitecturii instituţionale a statului român.
18:20
18:20
Kremlinul afirmă că la negocierile de la Geneva vor fi discutate principalele probleme cu Ucraina, inclusiv cele teritoriale. Un grup de lucru separat se va reuni pe tema economiei # News.ro
Kremlinul a anunţat luni că ceea ce a numit „principalele probleme”, inclusiv chestiunile sensibile legate de teritoriu, vor fi discutate în cadrul negocierilor de pace cu Ucraina, care vor avea loc la Geneva în această săptămână, relatează Reuters.
18:10
Sute de germani participau luni, în toată ţara, la carnavalul tradiţional "Rosenmontag",(”Lunea trandafirului”), defilând alături de caricaturi politice instalate pe care, dintre care unele - cu un Vladimir Putin care înjunghie satira sau mâncând Europa împreună cu Donald Trump - au înfuriat deja Moscova, relatează AFP.
18:10
Înotătorul David Popovici a câştigat, luni, sondajul agenţiei de ştiri bulgare (BTA) pentru titlul de sportivul anului 2025 în Balcani.
18:00
În secolul al XVII‑lea, într-o perioadă în care vinurile erau instabile şi puţin standardizate, un călugăr benedictin avea să devină figura centrală a unei transformări majore în lumea vinului spumant.
18:00
Marcel Ciolacu acuză ”coafarea” bugetului: Au mutat investiţii de 0,7% din PIB din 2024 în 2025 / Aşa se construieşte imaginea eroului salvator, falsificând fără jenă datele Ministerului Finanţelor # News.ro
Fostul premier Marcel Ciolacu lansează, luni, acuzaţii grave privind execuţia bugetară, susţinând că investiţii realizate în 2024 ar fi fost mutate în 2025 pentru a cosmetiza deficitul bugetar.
18:00
Fostul ministru Gherman Galuşcenko este acuzat de spălare de bani în dosarul „Midas” care a zguduit guvernul ucrainean. Familia lui Galuşcenko a primit peste 7 milioane de dolari în conturi din străinătate, susţin procurorii # News.ro
Agenţia anticorupţie din Ucraina l-a acuzat luni pe fostul ministru al energiei Gherman Galuşcenko de spălarea a milioane de dolari din mita încasată într-un caz de corupţie ce a zguduit guvernul lui Volodimir Zelenski în plin război. Fostul ministru a fost pus sub acuzare la o zi după ce a fost reţinut în timp ce încerca să părăsească ţara, relatează Reuters.
18:00
Sindicatul Europol afirmă că în sediul Poliţiei municipiului Gheorgheni (Harghita) temperatura este de aproximativ 11 grade Celsius, în condiţiile în care centrala termică este defectă # News.ro
Reprezentanţii Sindicatului Europol afirmă că, în sediul Poliţiei municipiului Gheorgheni din judeţul Harghita, temperatura a coborât la circa 11 grade Celsius, întrucât centrala termică este defectă, iar poliţiştii lucrează în condiţii similare cu ale unui depozit frigorific. ”Din păcate, incompetenţa, indolenţa şi egocentrismul managerilor a condus la degradarea constantă nu doar a sediilor, ci şi a condiţiilor de muncă din Poliţia Română”, adaugă sindicaliştii.
18:00
Bogdan Ivan: Nu Ministerul Energiei se ocupă de furnizarea de apă pentru o localitate din România. Acest lucru depinde de foarte multe entităţi / Lucrările la barajul Vidraru se desfăşoară conform graficului # News.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat luni că nu Ministerul Energiei se ocupă de furnizarea de apă pentru o localitate din România iar acest lucru depinde de foarte multe entităţi. Ministrul a subliniat că lucrările se desfăşoară conform graficului şi au fost modificaţi anumiţi parametri pentru a elimina mai puţină apă din barajul Vidraru, folosindu-se inclusiv scafandri pentru a înlocui o parte din sistemele hidroenergetice ale lacului.
17:40
Dana Eden, producătoarea israeliană a serialului „Teheran”, a murit într-o cameră de hotel din Atena, a anunţat luni poliţia greacă, care consideră că este vorba de o sinucidere.
17:40
Bogdan Ivan, către USR: Aţi intrat în marota asta în care sunteţi şi la guvernare, dar vă comportaţi ca şi cum sunteţi în Opoziţie, în care atacaţi sistematic PSD, pentru lucruri care n-au legătură cu zona concretă # News.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, le-a transmis luni, celor de la USR, care l-au chemat în plen ă explice lipsa apei ppotabile din Argeş, că au intrat în marota asta în care sunt şi la guvernare, dar se comportă ca şi cum sunt în Opoziţie, în care atacă sistematic Partidul Social Democrat pentru lucruri care n-au legătură cu zona concretă.
17:20
Tranzacţia prin care familia Umbrărescu vrea să preia fostul combinat siderurgic ArcelorMittal Hunedoara este analizată de Consiliul Concurenţei # News.ro
Consiliul Concurenţei anunţă că analizează tranzacţia prin care UMB Steel SRL, din grupul UMB, deţinut de familia Umbrărescu, constructori de autostrăzi, intenţionează să preia activele aparţinând fostului combinat siderurgic ArcelorMittal Hunedoara SA.
17:20
Site-ul şi aplicaţia reţelei de socializare X nu puteau fi accesate luni, la o lună de la o ultimă pană, potrivit unor semnalări pe site-ul de monitorizare în timp real Downdetector.
17:20
Fotbal: Raheem Sterling nu are încă permisul de muncă, astfel că Feyenoord se va antrena în Belgia # News.ro
Ajuns săptămâna trecută la Feyenoord, după ce şi-a reziliat contractul cu Chelsea, Raheem Sterling nu are încă permisul de muncă în Olanda.
17:10
Criza apei de la Curtea de Argeş - DSP informează că ultimele analize indică valori peste limita maximă admisă la fier total, clor rezidual şi turbiditate/ Apa poate fi folosită pentru menaj şi igiena corporală, dar nu poate fi băută # News.ro
Direcţia de Sănătate Publică (DSP) Argeş informează, luni, că ultimele analize făcute asupra probelor de apă prelevate din mai multe puncte importante din Curtea de Argeş, oraş care se confruntă de mai multă vreme cu o criză a apei potabile din cauza unor lucrări la barajul Vidraru, indică valori peste limita maximă admisă la fier total, clor rezidual şi turbiditate, precizând că apa poate fi folosită în scop menajer şi pentru igiena corporală, dar nu poate fi băută.
17:00
Poziţia SUA în dosarul nuclear a devenit ”mai realistă”, apreciază Guvernul iranian cu o zi înaintea unor negocieri cu SUA la Geneva # News.ro
Guvernul iranian anunţă luni, cu o zi înaintea unor negocieri cu Statele Unite în Elveţia, că Statele Unite şi-au relaxat poziţia în dosarul nuclear, relatează AFP.
17:00
Marco Rubio transmite, în Ungaria, un mesaj electoral clar pentru Viktor Orban. Realegerea lui condiţionează intrarea într-o „epocă de aur” a relaţiilor cu SUA şi acordarea unui eventual sprijin financiar american pentru Budapesta # News.ro
Preşedintele Donald Trump îşi doreşte succesul prim-ministrului ungar Viktor Orban, deoarece leadershipul şi relaţia acestuia cu şeful Casei Albe sunt cruciale pentru interesele SUA, a declarat luni secretarul de stat american Marco Rubio, oferind un sprijin puternic liderului naţionalist în contextul alegerilor dificile din aprilie, relatează Reuters.
16:50
British Museum a eliminat cuvântul „Palestina” din unele dintre expoziţiile sale, afirmând că termenul era utilizat în mod incorect şi că nu mai este neutru din punct de vedere istoric, scrie The Guardian.
16:50
Guvernul anunţă decizia coaliţiei privind reforma administraţiei: Amendamente care privesc sistemul de apărare, ordine publică, siguranţa naţională, educaţie, sănătate şi cultură / Modificări în privinţa taxelor şi impozitelor locale # News.ro
Guvernul a anunţat, luni, decizia coaliţiei privind reforma administraţiei, arătând că s-au stbilit amendamente care privesc sistemul de apărare, ordine publică, siguranţa naţională, educaţie, sănătate şi cultură dar şi modificări în privinţa taxelor şi impozitelor locale, care privesc situaţia creată în urma aplicării cotelor de supraimpozitare, situaţia clădirilor mai vechi de 50 de ani şi persoanele cu dizabilităţi, un grup de lucru fiind creat în acest sens.
16:50
JO-slalom: Frustarea imensă a norvegianului Atle Lie McGrath după ce a ratat titlul olimpic - VIDEO # News.ro
Norvegianul Atle Lie McGrath, care conducea detaşat după prima manşă a slalomului de la Jocurile Olimpice, a cedat complet în cea de-a doua manşă. A căzut în mijlocul traseului. Copleşit de furie, şi-a scos schiurile, şi-a aruncat băţul şi s-a aventurat pe jos spre pădurea din Bormio.
16:40
Bogdan Ivan, în plenul Camerei Deputaţilor: Să cauţi să foloseşti un subiect politic împotriva cuiva, doar pentru că e din PSD, fără să aibă legături cu subiectul, chiar mi se pare o lipsă crasă de maturitate # News.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat luni, în plenul Camerei Deputaţilor, la dezbaterea privind situaţia apei potabile din Argeş, că să cauţi să foloseşti un subiect politic împotriva cuiva, doar pentru că e din PSD, fără să aibă legături cu acest subiect, chiar i se pare o lipsă crasă de maturitate.
Acum 6 ore
16:30
Consiliul de administraţie al Warner Bros. Discovery ar relua negocierile cu Paramount Skydance pe baza termenilor revizuiţi ai ofertei Paramount de achiziţionare a întregii companii, care a semnat în decembrie un acord de vânzare în valoare de 83 de miliarde de dolari cu Netflix,.
16:30
Radu Mihaiu (USR) la dezbaterea din plen privind situaţia apei potabile din Argeş: Puneţi-vă cizmele şi mergeţi la Vidraru, la Curtea de Argeş, Valea Iaşului, Valea Danului şi Băiculeşti. Nu vă mai ascundeţi de responsabilitate, domnule ministru! # News.ro
Deputatul Radu Mihaiu (USR) a declarat, luni, la dezbaterea din plen privind situaţia apei potabile din Argeş, că 37.157 de oameni nu au apă potabilă în judeţul Argeş de peste 3 luni. El i-a transmis ministrului Energiei, Bogdan Ivan, să îşi pună cizmele şi să meargă la Vidraru, la Curtea de Argeş, Valea Iaşului, Valea Danului şi Băiculeşti. ”Nu vă mai ascundeţi de responsabilitate, domnule ministru!”, a mai afirmat deputatul USR.
16:20
JO - schi alpin: Elveţianul Loïc Meillard, campion olimpic la slalom / Alexandru Ştefănescu a ocupat locul 30 # News.ro
Elveţianul Loïc Meillard a fost încoronat campion olimpic la slalom luni, la Bormio, în faţa austriacului Fabio Gstrein şi a norvegianului Henrik Kristoffersen, câştigând astfel a treia sa medalie olimpică, după argintul la combinata pe echipe şi bronzul la proba de uriaş.
16:20
Primăria Capitalei a dat startul celei mai mari campanii de conştientizare şi prevenire a consumului de droguri/ Video de impact în autobuze şi metrou cu viaţa la răscruce a unui adolescent pus în faţa unei alegeri: drogurile sau viaţa - VIDEO # News.ro
Primăria Municipiului Bucureşti a început, luni, cea mai mare campanie de conştientizare şi prevenire a consumului de droguri, prin care autorităţile trag un semnal de alarmă asupra pericolului major pe care îl reprezintă consumul de stupefiante. Potrivit iniţiatorilor, pe ecranele din mijloacele de transport în comun (STB, metrou), în presă şi pe reţelele de socializare va rula, pe parcursul întregului an, un clip video de impact, cu viaţa la răscruce a unui adolescent pus în faţa unei alegeri: drogurile sau viaţa. Campania este susţinută de mai multe instituţii, dar şi de persoane publice.
16:10
Tulcea: Bărbat, reţinut după ce l-a bătut până la moarte pe fiul de trei ani al partenerei sale/ Aceeaşi măsură, luată şi pentru femeie deoarece nu a intervenit să îşi salveze copilul # News.ro
Un bărbat a fost reţinut de procurorii din Tulcea după ce l-a omorât în bătaie pe fiul de trei ani al partenerei sale. El l-a lovit pe copil cu pumnii şi picioarele pe tot corpul, l-a muşcat şi l-a ţinut cu capul sub un jet de apă rece la chiuvetă, iar apoi l-a scos dezbrăcat în curte. Anchetatorii au stabilit că bărbatul i-a provocat copilului o fractură la nivel cervical, iar apoi l-a dus în casă, l-a aşezat pe pat şi l-a învelit. Mama copilului a fost şi ea reţinutăpentru că a asistat la aceste agresiuni şi nu a făcut nimic pentru a-l salva pe băieţel.
16:10
Abrudean: Doar să vii să spui că vrem excepţii, vrem bani în plus pentru diverse domenii, dar să nu vii şi cu sursa respectivă, nu cred că este o chestiune serioasă / Haideţi să ne uităm la ce ne putem permite # News.ro
Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, a declarat luni, despre condiţiile puse de PSD pentru reforma administraţiei, că doar să vii să spui că vrem excepţii, vrem bani în plus pentru diverse domenii, dar să nu vii şi cu sursa respectivă, nu crede că este o chestiune serioasă şi trebuie să ne uităm la ce ne putem permite.
16:10
Circulaţie închisă pe DN 7C - Transfăgărăşan, începând de marţi, pentru lucrări de retehnologizare a barajului Vidraru # News.ro
Traficul rutier pe DN 7C - Transfăgărăşan va fi închis, în anumite intervale orare, începând de marţi, în zona barajului Vidraru, întrucât au loc lucrări de retehnologizare a lacului de acumulare, anunţă Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).
16:00
Uniunea Europeană urmează să participe joi, la Washington, la reuniunea inaugurală a ”Consiliului Păcii” al lui Trump, fără să devină membră. Vicepreşedinta croată a Comisiei Europene Dubravka Suica va prezenta poziţia europeană cu privire la Fâşia Gaza # News.ro
Vicepreşedinta croată a Comisiei Europene Dubravka Suica, totodată comisarul european însărcinat cu Democraţia şi Demografia, urmează să participe săptămâna aceasta la reuniunea inaugurală a ”Consiliului Păcii” al lui Donald Trump, fără ca Uniunea Europeană să adere la această instanţă, anunţă luni UE, relatează AFP.
16:00
Mircea Abrudean: Nu există o problemă că un ministru nu avizează un act care este pe masa guvernului. Există şi varianta avizului negativ. Până la urmă, decizia o ia premierul # News.ro
Preşedintelew Senatului, Mircea Abrudean, a declarat luni că nu există o problemă că un ministru nu avizează un act care este pe masa guvernului şi există şi varianta avizului negativ, el precizând că, până la urmă, decizia o ia premierul, în şedinţa de Guvern.
15:40
Gardienii Revoluţiei lansează exerciţii militare în Strâmtoarea Ormuz, cu o zi înaintea unor negocieri cu SUA la Geneva, pentru a se pregăti de ”ameninţări militare potenţiale” # News.ro
Gardienii Revoluţiei, armata ideologică a Republicii islamice iraniene, au început luni exerciţii militare în Strâmtoarea Ormuz, potrivit televiziunii iraniene de stat, cu o zi înaintea unor negocieri în dosarul nuclear cu Statele Unite, la Geneva, relatează AFP.
15:40
Avrămescu (AUR): Suntem într-un talmeş-balmeş făcut de actuala guvernare / Scenariul pe care noi îl vedem este de a merge la alegerile anticipate. Să avem un guvern de tranziţie, după care o reconfigurare a clasei politice şi a Parlamentului # News.ro
Purtătorul de cuvânt al AUR, deputatul Ştefăniţă Avrămescu, a declarat luni că suntem într-un talmeş-balmeş făcut de actuala guvernare iar scenariul pe care eo îl văd este de a merge la alegerile anticipate şi să avem un guvern de tranziţie, după care o reconfigurare a clasei politice şi a Parlamentului.
15:30
Petrişor Peiu (AUR), despre situaţia economică: Este mult, mult mai gravă decât se încearcă a ni se spune de către guvern / Noi am prezentat soluţia noastră, are în centru revenirea la cotele standard de TVA de 19%, respectiv 9% # News.ro
Liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu, a declarat luni, despre situaţia economică, că este mult, mult mai gravă decât se încearcă a ni se spune de către guvern iar soluţia AUR are în centru revenirea la cotele standard de TVA de 19%, respectiv 9%.
15:20
La doar 25 de ani, Destanee Aiava şi-a anunţat retragerea: Tenisul este „rasist, misogin şi homofob” # News.ro
Destanee Aiava şi-a anunţat retragerea din tenis la vârsta de 25 de ani, afirmând că acest sport are o cultură „rasistă, misogină, homofobă şi ostilă”.
15:20
Mureş: Bărbat atacat de urs, în timp ce era cu animalele la păşunat, în apropierea localităţii Maiad/ Victima, transportată la spital # News.ro
Un bărbat de 45 de ani care era cu animalele la păşunat, în apropierea localităţii Maiad, judeţul Mureş, a fost atacat, luni, de un urs, victima fiind transportată la spital. Poliţiştii fac cercetări, fiind anunţate şi autorităţile locale şi paznicul de vânătoare.
15:10
MedLife continuă să inoveze prin testare genetică avansată: alţi aproape 200 de copii diagnosticaţi cu cancer au beneficiat de testare gratuită în 2025 # News.ro
Programul #SperanţaNuMoareDeCancer, dezvoltat şi susţinut integral din fonduri proprii de MedLife, continuă să ofere gratuit testare genetică pentru copiii diagnosticaţi cu cancer, contribuind astfel la personalizarea tratamentului oncologic şi la creşterea şanselor de succes terapeutic.
15:10
Braşov: Adolescent, arestat preventiv pentru distrugere, după ce a vandalizat două autoturisme, în urma unei provocări primite pe o reţea de socializare/ El a transmis live faptele, pentru a dovedi că a acceptat provocarea # News.ro
Un adolescent în vârstă de 15 ani din Braşov a fost arestat preventiv pentru distrugere, după ce a vandalizat două autoturisme, dând astfel curs unei provocări primite pe o reţea de socializare. Una dintre maşinile vandalizate de băiat a ars în totalitate, iar focul s-a extins şi la un alt autoturism. Tânărul a transmis pe reţeaua de socializare faptele, pentru a demonstra că a acceptat provocarea.
