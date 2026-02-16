Sorin Grindeanu: Membrii coaliţiei au înţeles că această sarabandă a tăierilor trebuie să înceteze / S-a găsit chiar şi în USR PSD / Pare că a trecut acel avânt pioneresc de a tăia / Adevărata bătălie se va da la buget

16:10

Un bărbat a fost reţinut de procurorii din Tulcea după ce l-a omorât în bătaie pe fiul de trei ani al partenerei sale. El l-a lovit pe copil cu pumnii şi picioarele pe tot corpul, l-a muşcat şi l-a ţinut cu capul sub un jet de apă rece la chiuvetă, iar apoi l-a scos dezbrăcat în curte. Anchetatorii au stabilit că bărbatul i-a provocat copilului o fractură la nivel cervical, iar apoi l-a dus în casă, l-a aşezat pe pat şi l-a învelit. Mama copilului a fost şi ea reţinutăpentru că a asistat la aceste agresiuni şi nu a făcut nimic pentru a-l salva pe băieţel.