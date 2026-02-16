„Meciul, decis de alți factori!” Dorinel Munteanu a răbufnit la adresa arbitrajului: „Greu de suportat. Interpretează cum doresc!”
Golazo.ro, 16 februarie 2026 20:20
HERMANNSTADT - CFR CLUJ 0-1. Dorinel Munteanu (57 de ani), antrenorul gazdelor, a vorbit despre înfrângerea etapei sale.
Hermannstadt - CFR Cluj 0-1. Daniel Pancu a oferit o primă reacție după meciul în care „centralul” Andrei Chivulete a acordat câte un penalty fiecărei echipe.
HERMANNSTADT - CFR CLUJ 0-1. Dorinel Munteanu (57 de ani), antrenorul gazdelor, a vorbit despre înfrângerea etapei sale.
David Popovici (21 de ani) a fost ales cel mai bun sportiv din Balcani în 2025, în cadrul celei de a 52-a ediții, organizată de agenția de știri BTA, din Bulgaria.
Arena Națională este într-o stare avansată de degradare, iar una dintre cele mai mari probleme o reprezintă acoperişului retractabil, care este în continuare nefuncțional.
Poveste de dragoste pe gheață: un rival devine logodnic la Milan-Cortina 2026
Calcule pentru play-off. Situația se complică pentru FCSB, după ce CFR Cluj a reușit să o învingă pe Hermannstadt, 1-0, în ultimul meci al etapei #27.
HERMANNSTADT - CFR CLUJ. Gazdele au ratat o șansă imensă de a deschide scorul chiar înainte de pauză.
Louis Munteanu a avut un debut neconvingător la DC United. Trei meciuri, două ca titular, fără gol marcat.
Federația Română de Fotbal (FRF) a anunțat programul sferturilor de finală ale Cupei României.
FCSB are serioase bătăi de cap după accidentările lui Mamadou Thiam (30 de ani) și Florin Tănase (31 de ani). Clubul a decis să-i trimită la Belgrad, pentru a accelera recuperarea lor.
Comisia de Disciplină va deschide un dosar pe numele președintelui piteștean Dani Coman, după ce numărul 2 din FRF va face sesizarea, așa cum s-a întâmplat și în alte cazuri
U Craiova - FCSB 1-0. Daniel Bîrligea (25 de ani) nu și-a putut stăpâni lacrimile la finalul derby-ului de duminică seara.
Dinamo și Unirea Slobozia se întâlnesc în ultima partidă a rundei #27 din sezonul regulat al Ligii 1.
George Pușcaș (29 de ani) e la un pas să semneze cu Dinamo!
Csikszereda a emis un comunicat oficial, luni, prin care a transmis că va organiza o întâlnire dedicată susținătorilor echipei.
Comitetul de organizare al JO Los Angeles 2028 este condus de Casey Wasserman. El a fost acuzat că a flirtat în mailuri mai vechi cu Ghislaine Maxwell, partenera lui Jeffrey Epstein.
Mihai Stoica (60 de ani) a vorbit despre situația din vestiarul de la FCSB, odată cu trecerea lui Ștefan Târnovanu (25 de ani) pe banca de rezerve.
Sorana Cîrstea (35 de ani, 39 WTA) s-a calificat în turul doi al turneului WTA Dubai.
GOLAZO publică prima reacție după apariția reportajului cu pista de bob și sanie de la Sinaia. Edilul orașului spune că a cerut de două ori celor de la MTS (n.r. - ANS azi) să transfere pista orașului pentru a o recondiționa.
Mai sunt de disputat 3 etape și meciurile de luni din runda a 27-a, însă indiferent de rezultatul de la Hermannstadt - CFR, lupta pentru accesul în play-off e dramatică.
Fabio Capello (79 de ani) și-a exprimat dezamăgirea în ceea ce-l privește pe Cristi Chivu (45 de ani), după Inter - Juventus 3-2.
Valeriu Iftime (65 de ani) a reacționat după erorile grave de arbitraj din ultima etapă a Ligii 1.
Prestația excelentă a lui Andrei Rațiu (27 de ani) din meciul Rayo Vallecano - Atletico Madrid 3-0 n-a fost trecută cu vederea în Spania.
Grimsby - Wolves 0-1. Meciul de duminică din șaisprezecimile FA Cup s-a desfășurat în condiiți care amintesc de partidele din trecutul prestigioasei competiții.
Dan Nistor (37 de ani) a rememorat câteva episoade de la începutul carierei de fotbalist profesionist, odată cu bifarea meciului cu numărul 500 în Liga 1.
Deși oferta de meciuri de fotbal azi este destul de săracă, XBets vă propune un bilet în cota 6.60 cu meciuri din Superliga, Championship și Serie A. Cele 3 meciuri din care am selectat pariuri sunt Dinamo București vs Unirea Slobozia, Cagliari vs Lecce și Coventry vs Middlesborough.
Destanee Aiava (#320 WTA) și-a anunțat retragerea din tenis la doar 25 de ani.
U Craiova - FCSB 1-0. Daniel Bîrligea (25 de ani) nu și-a putut stăpâni lacrimile la finalul derby-ului de duminică seara.
U Craiova - FCSB 1-0. Tudor Băluță (26 de ani) a oferit o scurtă reacție la finalul partidei de duminică, din Bănie.
U Craiova - FCSB 1-0. Gigi Becali (67 de ani) și-a exprimat regretul față de ultimele mutări făcute la FCSB.
Când credeam că arbitrajul românesc și-a pierdut credibilitatea, Barbu a servit un arbitraj de mare clasă.
Valentin Crețu nu s-a ferit după înfrângerea suferită de FCSB în fața Universității Craiova, scor 0-1, recunoscând superioritatea oltenilor și indicând totodată formația din Bănie drept principala favorită la titlu.
U Craiova - FCSB 1-0. Victorie importantă pentru olteni, care se desprind în vârful Superligii.
Universitatea Craiova - FCSB 1-0. Filipe Coelho a vorbit despre faza anulării golului de 2-0 al Craiovei și cauza supărării sale pe teren.
U Craiova - FCSB 1-0. Elias Charalambous (45 de ani) a tras primele concluzii după eșecul din Bănie.
Bucuros după succesul cu FCSB, 1-0, Sorin Cârțu a fost mult mai ponderat la declarații.
Universitatea Craiova - FCSB 1-0. Assad Al-Hamlawi a vorbit, la finalul meciului, despre golul spectaculos marcat pe stadionul din Bănie.
U Craiova - FCSB 1-0. Oltenii s-au impus în derby-ul etapei #27, însă bucuria de la final a fost marcat și de un moment de panică.
U Craiova - FCSB 1-0. Gigi Becali (67 de ani) a oferit o primă reacție după eșecul din Bănie.
Atacantul palestinian al Craiovei a fost nu doar autorul unui gol foarte frumos, ci omul care a rezistat cap coadă într-un meci de angajament fizic și uriaș consum emoțional.
U CRAIOVA - FCSB 1-0. Daniel Bîrligea, odată atacantul care înscria goluri importante, a ratat două ocazii mari în repriza a doua. Singurele șanse ale roș-albaștrilor.
Adrian Porumboiu (75 de ani) a avut o reacție dură la adresa lui Mihai Stoica (60 de ani), după declarațiile președintelui CA de la FCSB.
U CRAIOVA - FCSB. Assad Al-Hamlawi a profitat de absența lui Steven Nsimba și a înscris de două ori într-o săptămână pentru Universitatea împotriva formațiilor bucureștene.
Farul - Rapid 3-1. Costel Gâlcă (54 de ani) a tras primele concluzii după eșecul de la Constanța.
U CRAIOVA - FCSB. Atmosferă frumoasă pe stadionul care seamănă cu „Velodrome” din Marseille. Fanii alb-albaștri văd echipa lor pe primul loc și vor titlul în acest sezon.
Farul - Rapid 3-1. Fostul jucător Ovidiu Herea a oferit un verdict crunt cu privire la jocul Rapidului, după ce giuleștenii au fost învinși, duminică, de „marinari” în meciul din etapa 27.
Cu aproape o oră înainte de primul fluier al partidei Universitatea Craiova - FCSB, pe gazonul stadionului Ion Oblemenco și-a făcut apariția, la încălzire, brigada de arbitri delegată pentru acest duel.
