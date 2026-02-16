Trebuia repetat penalty-ul? FOTO. Fază controversată în Hermannstadt - CFR Cluj » Ce spune regulamentul și ce a decis „centralul” Andrei Chivulete

Golazo.ro, 16 februarie 2026 18:50

HERMANNSTADT - CFR CLUJ. Gazdele au ratat o șansă imensă de a deschide scorul chiar înainte de pauză.

Acum 15 minute
19:20
Misiune complicată pentru FCSB Calcule.  Cum arată lupta pentru play-off cu 3 etape înainte de finalul sezonului regulat Golazo.ro
Calcule pentru play-off. Situația se complică pentru FCSB, după ce CFR Cluj a reușit să o învingă pe Hermannstadt, 1-0, în ultimul meci al etapei #27.
Acum o oră
18:50
Acum 2 ore
18:20
„Pare un eșec: lent și incapabil” Louis Munteanu, criticat dur de americani după primele meciuri pentru DC United Golazo.ro
Louis Munteanu a avut un debut neconvingător la DC United. Trei meciuri, două ca titular, fără gol marcat.
18:10
Cum funcționează injecțiile pentru slăbit Informații prețioase pentru bărbați. Dr. Elena Dragan, REGINA MARIA: „Mulți au rezultate spectaculoase“ Golazo.ro
18:00
Mutare în Asia După Tamaș și Alexa, încă un dinamovist ar fi bătut palma cu un reality show Golazo.ro
17:40
Cupa României FRF a publicat programul sferturilor de finală » Când se joacă U Craiova - CFR Cluj Golazo.ro
Federația Română de Fotbal (FRF) a anunțat programul sferturilor de finală ale Cupei României.
Acum 4 ore
17:00
Ce se întâmplă cu Tănase și Thiam Cei doi jucători de la FCSB vor merge la Belgrad pentru tratament. Când ar putea reveni în lot Golazo.ro
FCSB are serioase bătăi de cap după accidentările lui Mamadou Thiam (30 de ani) și Florin Tănase (31 de ani). Clubul a decis să-i trimită la Belgrad, pentru a accelera recuperarea lor.
16:40
FRF îl reclamă pe Dani Coman! Conform surselor GOLAZO.ro, secretarul general al FRF va sesiza Comisia de Disciplină. Urmează o suspendare record? Golazo.ro
Comisia de Disciplină va deschide un dosar pe numele președintelui piteștean Dani Coman, după ce numărul 2 din FRF va face sesizarea, așa cum s-a întâmplat și în alte cazuri
16:20
„De ce plângi?!” FOTO: Lacrimile lui Bîrligea, după Craiova - FCSB 1-0, nu l-au impresionat: „Fă mai mult pe teren!” Golazo.ro
U Craiova - FCSB 1-0. Daniel Bîrligea (25 de ani) nu și-a putut stăpâni lacrimile la finalul derby-ului de duminică seara.
16:10
Dinamo - Slobozia LIVE, de la ora 20:00, în ultimul meci al etapei #27 din Superliga. Dinamo poate urca pe locul 2, peste Rapid Golazo.ro
Dinamo și Unirea Slobozia se întâlnesc în ultima partidă a rundei #27 din sezonul regulat al Ligii 1.
16:00
Dinamo își ia atacant George Pușcaș, în negocieri avansate cu echipa lui Zeljko Kopic Golazo.ro
George Pușcaș (29 de ani) e la un pas să semneze cu Dinamo!
Acum 6 ore
15:20
Ședință de urgență la Csikszereda Clubul a anunțat o întâlnire între oficiali și suporteri. Motivul: „Provocările care afectează identititatea clubului” Golazo.ro
Csikszereda a emis un comunicat oficial, luni, prin care a transmis că va organiza o întâlnire dedicată susținătorilor echipei.
15:00
Scandalul Epstein a ajuns la Jocurile Olimpice de la Los Angeles „Distincția între cei cu adevărat vinovați și cei care sunt doar spectatori” Golazo.ro
Comitetul de organizare al JO Los Angeles 2028 este condus de Casey Wasserman. El a fost acuzat că a flirtat în mailuri mai vechi cu  Ghislaine Maxwell, partenera lui Jeffrey Epstein.
14:40
Cum se poartă Târnovanu Detalii din vestiarul lui FCSB, după ce goalkeeperul a devenit rezerva unui puști de 18 ani Golazo.ro
Mihai Stoica (60 de ani) a vorbit despre situația din vestiarul de la FCSB, odată cu trecerea lui Ștefan Târnovanu (25 de ani) pe banca de rezerve.
14:30
Sorana Cîrstea, în turul II la Dubai Românca a câștigat primul meci după succesul de la Transylvania Open. Gabriela Ruse, eliminată în primul tur Golazo.ro
Sorana Cîrstea (35 de ani, 39 WTA) s-a calificat în turul doi al turneului WTA Dubai.
14:20
„O ruină care nu e a noastră” Primarul din Sinaia, reacție după reportajul GOLAZO.ro despre pista de bob și sanie: „ANS a spus două prostii” Golazo.ro
GOLAZO publică prima reacție după apariția reportajului cu pista de bob și sanie de la Sinaia. Edilul orașului spune că a cerut de două ori celor de la MTS (n.r. - ANS azi) să transfere pista orașului pentru a o recondiționa.
14:10
Cel mai dramatic scenariu Finalul sezonului regulat poate aduce 5 echipe la egalitate pe locurile 4-8. Cum s-ar face departajarea Golazo.ro
Mai sunt de disputat 3 etape și meciurile de luni din runda a 27-a, însă indiferent de rezultatul de la Hermannstadt - CFR, lupta pentru accesul în play-off e dramatică.
13:40
„Chivu m-a dezamăgit profund!” Reacția antrenorului român, taxată de Fabio Capello, după Inter - Juventus 3-2: „A fost inconsecvent” Golazo.ro
Fabio Capello (79 de ani) și-a exprimat dezamăgirea în ceea ce-l privește pe Cristi Chivu (45 de ani), după Inter - Juventus 3-2.
Acum 8 ore
12:50
„Treziți-vă, oameni buni!” Valeriu Iftime s-a săturat de erorile de arbitraj și vrea transparență maximă: „Să publice discuțiile dintre VAR și central” Golazo.ro
Valeriu Iftime (65 de ani) a reacționat după erorile grave de arbitraj din ultima etapă a Ligii 1.
12:40
„Real Madrid nu are un fundaș ca Rațiu!”  Îi cere lui Florentino Perez să-l transfere pe român: „E o afacere, un cadou” Golazo.ro
Prestația excelentă a lui Andrei Rațiu (27 de ani) din meciul Rayo Vallecano - Atletico Madrid 3-0 n-a fost trecută cu vederea în Spania.
12:00
Lupte în noroi în FA Cup FOTO: Cum a arătat gazonul la un meci din 16-imile competiției din Anglia: „Era o mlaștină înainte de start” Golazo.ro
Grimsby - Wolves 0-1. Meciul de duminică din șaisprezecimile FA Cup s-a desfășurat în condiiți care amintesc de partidele din trecutul prestigioasei competiții.
11:50
„Jucam numai pe coclauri, prin porumb” Dan Nistor, de la paznic de hotel la 500 de meciuri în Liga 1 » Cine e antrenorul care l-a remarcat Golazo.ro
Dan Nistor (37 de ani) a rememorat câteva episoade de la începutul carierei de fotbalist profesionist, odată cu bifarea meciului cu numărul 500 în Liga 1.
Acum 12 ore
11:30
Biletul Zilei XBets.ro luni, 16 februarie 2026 – cota 6.70 din combinații Șansă dublă & Goluri Golazo.ro
Deși oferta de meciuri de fotbal azi este destul de săracă, XBets vă propune un bilet în cota 6.60 cu meciuri din Superliga, Championship și Serie A. Cele 3 meciuri din care am selectat pariuri sunt Dinamo București vs Unirea Slobozia, Cagliari vs Lecce și Coventry vs Middlesborough.
11:20
Retragere la doar 25 de ani! Mesajul dur al unei jucătoare care denunță „cultura rasistă, misogină și homofobă” din tenis Golazo.ro
Destanee Aiava (#320 WTA) și-a anunțat retragerea din tenis la doar 25 de ani.
10:20
10:10
Băluță e precaut După victoria cu FCSB, mijlocașul Craiovei avertizează: „Degeaba apar rezultate bune, dacă noi nu ne facem treaba” Golazo.ro
U Craiova - FCSB 1-0. Tudor Băluță (26 de ani) a oferit o scurtă reacție la finalul partidei de duminică, din Bănie.
09:50
„MM Stoica s-a înșelat” Patronul de la FCSB regretă deja un transfer făcut iarna asta + Îi simte lipsa lui Șut: „Îmi pare rău că l-am vândut” Golazo.ro
U Craiova - FCSB 1-0. Gigi Becali (67 de ani) și-a exprimat regretul față de ultimele mutări făcute la FCSB.
07:50
Dan Udrea Iepurele și bomba dezamorsată Golazo.ro
Când credeam că arbitrajul românesc și-a pierdut credibilitatea, Barbu a servit un arbitraj de mare clasă.
Acum 24 ore
00:10
„EI SUNT FORȚA ECHIPEI” Vali Crețu, sincer după 0-1 cu U Craiova: „Tănase ne-a lipsit! El și Olaru sunt cei mai importanți” Golazo.ro
Valentin Crețu nu s-a ferit după înfrângerea suferită de FCSB în fața Universității Craiova, scor 0-1, recunoscând superioritatea oltenilor și indicând totodată formația din Bănie drept principala favorită la titlu.
15 februarie 2026
23:50
Liga 1, Etapa #27 FCSB, răpusă în Bănie. Rapid, înfrângere neașteptată la Constanța! » Clasamentul actualizat Golazo.ro
U Craiova - FCSB 1-0. Victorie importantă pentru olteni, care se desprind în vârful Superligii.
23:50
De ce s-a înfuriat Coelho VIDEO. Antrenorul Craiovei a explicat la conferință motivul reacției furibunde de pe teren: „Asta m-a enervat” Golazo.ro
Universitatea Craiova - FCSB 1-0. Filipe Coelho a vorbit despre faza anulării golului de 2-0 al Craiovei și cauza supărării sale pe teren.
23:40
Charalambous s-a enervat Întrebarea care l-a scos din sărite pe antrenorul de la FCSB: „Nu vreau!” Golazo.ro
U Craiova - FCSB 1-0. Elias Charalambous (45 de ani) a tras primele concluzii după eșecul din Bănie.
23:30
CÂRȚU-SHOW DUPĂ 1-0 CU FCSB VIDEO. Președintele Craiovei, întrerupt de Mihai Stoica la interviu: „Prietenul meu!” » Surpriză: unde a văzut finalul de meci Golazo.ro
Bucuros după succesul cu FCSB, 1-0, Sorin Cârțu a fost mult mai ponderat la declarații.
23:20
„Fanii ne motivează pe toți” Al-Hamlawi, declarație de dragoste pentru suporteri, după golul cu FCSB: „Mă fac să vreau să fac mai mult” Golazo.ro
Universitatea Craiova - FCSB 1-0. Assad Al-Hamlawi a vorbit, la finalul meciului, despre golul spectaculos marcat pe stadionul din Bănie.
23:00
Panică la Craiova Vladimir Screciu a rămas întins pe gazon după meciul cu FCSB și  a fost preluat imediat de ambulanță » Ce s-a întâmplat Golazo.ro
U Craiova - FCSB 1-0. Oltenii s-au impus în derby-ul etapei #27, însă bucuria de la final a fost marcat și de un moment de panică.
22:50
„Sunt mai valoroși” Gigi Becali a recunoscut superioritatea Craiovei: „E de departe cea mai puternică” » Jucătorul care ar fi schimbat soarta meciului Golazo.ro
U Craiova - FCSB 1-0. Gigi Becali (67 de ani) a oferit o primă reacție după eșecul din Bănie.
22:50
Cristian Geambașu Al Naibii Hamlawi! Golazo.ro
Atacantul palestinian al Craiovei a fost nu doar autorul unui gol foarte frumos, ci omul care a rezistat cap coadă într-un meci de angajament fizic și uriaș consum emoțional.
22:40
Există o soluție pentru criza FCSB? Răspunsul lui Darius Olaru după înfrângerea cu U Craiova: „Aici ne arătăm caracterul” Golazo.ro
22:20
A eșuat golgheterul! Bîrligea a avut două ocazii mari să egaleze la Craiova. Vârful FCSB a greșit de fiecare dată Golazo.ro
U CRAIOVA - FCSB 1-0. Daniel Bîrligea, odată atacantul care înscria goluri importante, a ratat două ocazii mari în repriza a doua. Singurele șanse ale roș-albaștrilor.
21:30
Porumboiu, atac dur la MM Stoica Fostul arbitru nu l-a iertat pe oficialul FCSB, după declarațiile făcute: „Un paharnic flexibil ca un vârf de undiță” Golazo.ro
Adrian Porumboiu (75 de ani) a avut o reacție dură la adresa lui Mihai Stoica (60 de ani), după declarațiile președintelui CA de la FCSB.
21:20
Super Assad contra Capitalei FOTO. Al-Hamlawi nu marcase jumătate de sezon contra echipelor din București. În 6 zile, a făcut-o și cu Dinamo, și cu FCSB Golazo.ro
U CRAIOVA - FCSB. Assad Al-Hamlawi a profitat de absența lui Steven Nsimba și a înscris de două ori într-o săptămână pentru Universitatea împotriva formațiilor bucureștene.
20:50
Explicațiile lui Gâlcă Știe ce nu a funcționat în jocul Rapidului » Ironie despre meciul cu Dinamo: „Ușor ca toate celelalte”  Golazo.ro
Farul - Rapid 3-1. Costel Gâlcă (54 de ani) a tras primele concluzii după eșecul de la Constanța.
20:20
„Vrem titlul! E vremea noastră” FOTO+VIDEO. Fanii Craiovei nu mai vor să aștepte. Cer victoria cu FCSB pe „Ion Oblemenco” și campionatul după 35 de ani Golazo.ro
U CRAIOVA - FCSB. Atmosferă frumoasă pe stadionul care seamănă cu „Velodrome” din Marseille. Fanii alb-albaștri văd echipa lor pe primul loc și vor titlul în acest sezon.
20:10
„Rapid juca mult mai OK cu Șumudică” Verdict crunt după ce giuleștenii au fost învinși de Farul: „Cel mai urât fotbal pe care l-am văzut în ultimii ani” Golazo.ro
Farul - Rapid 3-1. Fostul jucător Ovidiu Herea a oferit un verdict crunt cu privire la jocul Rapidului, după ce giuleștenii au fost învinși, duminică, de „marinari” în meciul din etapa 27.
19:50
Barbu, luat la țintă VIDEO. Presiuni pe „Ion Oblemenco” înainte de U Craiova - FCSB. Cârțu a prezis arbitrul, iar suporterii au reacționat! Ce s-a întâmplat Golazo.ro
Cu aproape o oră înainte de primul fluier al partidei Universitatea Craiova - FCSB, pe gazonul stadionului Ion Oblemenco și-a făcut apariția, la încălzire, brigada de arbitri delegată pentru acest duel.
Ieri
19:10
Rațiu i-a cucerit pe spanioli! FOTO. Dribling senzațional și pasă decisivă a fundașului român în meciul cu Atletico Madrid Golazo.ro
Rayo Vallecano - Atletico Madrid. Andrei Rațiu (27 de ani) a fost protagonistul unei noi faze spectaculoase, în partida de pe teren propriu cu formația lui Diego Simeone.
18:30
Cîrstea revine în top 30 WTA Sorana a urcat în clasamentul mondial,  chiar dacă nu a mai jucat  de când a câștigat Transylvania Open. Din ce motiv Golazo.ro
Sorana Cîrstea (35 de ani) va reveni în top 30 WTA, după o perioadă de aproape doi ani.
18:10
„Să inventezi e foarte grav!” Angelescu, un nou atac la adresa „centralului” Radu Petrescu: „Să nu-l mai văd niciodată la meciurile Rapidului” Golazo.ro
Victor Angelescu (41 de ani), acționarul minoritar al Rapidului, a avut o nouă reacție dură la adresa „centralului” Radu Petrescu, după eroarea imensă din finalul meciului Petrolul - FC Argeș 2-1.
18:00
 Ișfan, gol de senzație FOTO. Momentul în care atacantul Farului îl ridiculizează pe Pașcanu și deschide scorul în meciul cu Rapid  Golazo.ro
Farul - Rapid. Alexandru Ișfan (26 de ani) a fost autorul unei supergol în prima repriză a partidei de la Constanța.
17:20
Critică arbitrajul Leo Grozavu, discurs dur după înfrângerea cu UTA:  „Jocurile sunt făcute” Golazo.ro
UTA - Botoșani 2-1. Leo Grozavu (58 de ani), antrenorul oaspeților, s-a declarat nemulțumit de arbitrajul „centralului” George Găman și de deciziile camerei VAR.
