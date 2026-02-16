Ce se fură cel mai des la casele self-pay: cel puțin 40 de magazine, prădate zilnic în România
Adevarul.ro, 16 februarie 2026 20:30
Cel puțin 40 de magazine sunt prădate zilnic la nivel național, dintre care aproximativ 15 doar în București. Sistemele de plată self-pay, menite să ușureze munca angajaților și experiența clienților, au devenit o oportunitate pentru hoți, care sustrag produse fără să le mai plătească
Administrația Prezidențială intervine după ororile de la adăpostul din Suraia: „Cruzimea față de animale este inacceptabilă” # Adevarul.ro
Ororile descoperite în adăpostul pentru câini din Suraia au declanșat o reacție fermă a Administrației Prezidențiale: „Cruzimea față de animale este inacceptabilă”, a declarat Diana Punga, consiliera președintelui Nicușor Dan.
Ciolacu acuză Guvernul Bolojan de falsificarea datelor bugetare: „Așa se construiește imaginea eroului salvator” # Adevarul.ro
Fostul premier Marcel Ciolacu acuză Guvernul Bolojan că ar fi modificat retroactiv datele privind investițiile publice, mutând sume semnificative din execuția bugetară a anului 2024 în anul 2025.
Nicușor Dan „va sta la aceeași masă cu Trump”. Ambasadorul României în SUA explică ce presupune statutul de observator # Adevarul.ro
Președintele României, Nicușor Dan, a confirmat că va participa la prima întrunire a Consiliului Păcii inițiat de liderul SUA, Donald Trump. Ambasadorul României în SUA a oferit detalii despre vizita în SUA, inclusiv despre o posibilă întâlnire Trump-Dan.
19:45
Un român a furat 1.000 de euro pe zi din localul unde lucra din 2018. Ce sumă a strâns și ce făcea cu banii # Adevarul.ro
Un român de 27 de ani este cercetat în Austria după ce ar fi furat bani din casa de marcat a restaurantului în care lucra, timp de mai mulți ani. Bărbatul s-ar fi angajat în localul din Unken în 2018 și ar fi început să sustragă zilnic aproximativ 1.000 de euro din încasări.
Angajații din spitale şi serviciile de ambulanţă scapă de tăierile de 10%. Rogobete: „Ar fi însemnat un nou exod din sistem” # Adevarul.ro
Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, a anunțat luni seară că veniturile angajaților din spitale, serviciile de ambulanță și unitățile de urgență nu vor fi reduse cu 10%, respingând astfel scenariul unei tăieri salariale care, spune el, ar fi generat demotivare și un nou val de plecări din sistem
AI intră în prima linie. Armata SUA testează sisteme de inteligență artificială capabile să analizeze mii de ținte pe zi # Adevarul.ro
Armata Statelor Unite avertizează că volumul uriaș de informații generate pe câmpul de luptă modern depășește cu mult capacitatea umană de analiză, motiv pentru care dezvoltarea unor sisteme avansate de inteligență artificială a devenit esențială.
Reguli mai dure pentru jocurile de noroc: ce prevăd noile modificări adoptate de Senat # Adevarul.ro
Deputata PNL, Raluca Turcan anunță o victorie legislativă pentru protecția copiilor și tinerilor în fața jocurilor de noroc. Cele două proiecte de lege pe care le-a inițiat au fost adoptate în plenul Senatului, după ce în comisie primiseră raport de respingere.
Se anunță negocieri tensionate la Geneva. Rusia vrea să abordeze direct chestiunile teritoriale cu Ucraina # Adevarul.ro
Kremlinul a anunțat luni că negocierile de pace programate în această săptămână la Geneva vor aborda „problemele principale” din conflictul cu Ucraina, inclusiv chestiunile teritoriale, transmite Reuters.
Filmul lui Pabst din 1926 a fost într-adevăr cum definea întregul spectacol directoarea festivalului Tricia Tuttle: Perla coroanei. Ne-a invidiat pe noi, spectatorii, că nu a putut rămâne și ea și mi-am zis că mă bucur să fiu simplu cinefil.
Al treilea război mondial ar putea începe în tăcere, la 2.000 de kilometri deasupra Pământului # Adevarul.ro
Departe de ochii noștri, la peste 2000 de kilometri deasupra Pământului, se desfășoară deja un conflict fără explozii spectaculoase și fără declarații oficiale de război. Nu are tranșee, nici fronturi clasice. Are însă sateliți care orbitează tăcuți și state care își ascut ambițiile.
Leguma care face bine inimii și creierului, bogată în antioxidanți, fibre și vitamine: este considerată cel mai puternic „purificator al sângelui” # Adevarul.ro
O legumă rădăcinoasă, cu o culoare intensă și gust ușor pământiu, câștigă tot mai mult teren în dietele celor care vor să aibă grijă de sănătatea inimii. Specialiștii în nutriție spun că aceasta poate contribui la scăderea tensiunii arteriale și îmbunătățirea circulației sanguine.
Israel aprobă înregistrarea terenurilor în Cisiordania. Palestinienii vorbesc de o anexare de facto # Adevarul.ro
Cabinetul israelian a aprobat duminică noi măsuri menite să întărească controlul Israelului asupra Cisiordaniei ocupate și să faciliteze achiziționarea de terenuri de către coloniști, o mișcare pe care palestinienii au numit-o „anexare de facto”.
„Am fost șocat”. Toate cele 10.000 de prezervative gratuite de la JO de iarnă au fost epuizate: „Sunt 2.800 de sportivi, faceți voi calculele” # Adevarul.ro
Satul olimpic de la Milano Cortina a rămas fără prezervative gratuite, după ce cei 2.800 de sportivi prezenți la Jocurile Olimpice de iarnă au consumat întregul stoc de 10.000 de unități, pus la dispoziție de organizatori.
Inflația a coborât la 9,6%, dar vom avea parte de scumpiri în următoarele luni, spun economiștii. Când vom vedea o scădere semnificativă a ritmului de creștere a prețurilor # Adevarul.ro
Rata anuală a inflației a ajuns la 9,6% în ianuarie 2026, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică, marcând o scădere marginală față de nivelul de 9,7% înregistrat în decembrie 2025.
Barajul Vidraru a depășit cu 30 de ani termenul de utilizare. Ministrul Energiei: „Intervenţiile au fost făcute cu respectarea tuturor prevederilor legale” # Adevarul.ro
Barajul Vidraru, unul dintre cele mai importante obiective hidroenergetice din România, funcționează de peste 30 de ani peste termenul normal de utilizare, iar lucrările de retehnologizare demarate anul trecut respectă toate prevederile legale, a declarat, luni, ministrul Energiei, Bogdan Ivan.
Tensiuni între Moscova și Baku. Președintele Azerbaidjanului acuză Rusia de un „atac intenționat” asupra ambasadei din Kiev # Adevarul.ro
Președintele Azerbaidjanului, Ilham Aliyev, a acuzat Rusia că a vizat deliberat ambasada țării sale din Kiev în trei rânduri în cursul atacurilor asupra Ucrainei de anul trecut, relatează presa ucraineană.
Cum a devenit apatrid un băiat de 12 ani, născut în Italia din părinți români. Nu poate avea cetățenia niciuneia dintre țări # Adevarul.ro
Visul unui băiat de 12 ani de a pleca într-o excursie școlară la Londra s-a transformat într-un coșmar birocratic. Minorul s-a născut în Italia din părinți români și locuiește acolo de la naștere, însă nu poate obține pașaport pentru a călători.
Încă un fost fotbalist fără ocupație merge la Asia Express. Sezonul trecut, trofeul a fost câștigat de perechea Tamaș-Alexa # Adevarul.ro
La 36 de ani, fostul fotbalist Gabriel Torje are doi ani de când s-a retras din activitate.
David Popovici domină topurile din Balcani. Campionul olimpic a primit încă o distincție onorantă # Adevarul.ro
Campionul român a fost premiat de agențiile de știri din Balcani.
Angajații unei primării din județul Dolj s-au luat la bătaie după ce au petrecut la ziua primarului # Adevarul.ro
Trei bărbați din comuna Desa, județul Dolj, au ajuns la spital în urma unui conflict violent petrecut aproape de miezul nopții, într-un bar din localitate, de ziua primarului.
Moarte misterioasă. Producătoarea serialului „Teheran” ce prezintă confruntarea dintre Iran și Israel a fost găsită moartă la Atena # Adevarul.ro
Moarte fulgerătoare în lumea televiziunii israeliene. Dana Eden, creatoarea și producătoarea serialului de succes „Tehran”, difuzat de Apple TV+, a fost găsită fără viață într-o cameră de hotel din Atena, acolo unde se afla pentru filmările noului sezon, scrie Daily Mail.
Cum a evitat recesiunea o mare putere mondială. Aportul adus de populație a fost semnificativ # Adevarul.ro
Economia unei mari puteri mondiale a evitat recesiunea tehnică în ultimul moment, dar revenirea nu a atins așteptările economiștilor, statisticile indicând o creștere infimă de numai 0,1% față de trimestrul precedent.
Marina Tauber, om de bază al prorusului Șor, are peste jumătate de milion de dolari într-o bancă controlată de Putin # Adevarul.ro
Marina Tauber, care s-ar ascunde la Moscova pentru a evita justiția de la Chișinău, ar deține peste 500.000 de dolari în banca rusă PSB, instituție aflată sub controlul Kremlinului, sancționată internațional și acuzată că a fost implicată în mituirea alegătorilor în timpul alegerilor din Republica M
Alina Gorghiu acuză Primăria Curtea de Argeș că nu a investit în infrastructura de apă, deși avea un excedent de 30 de milioane de lei # Adevarul.ro
Alina Gorghiu (PNL) critică administrația locală din Curtea de Argeș pentru modul în care a gestionat infrastructura de apă, în contextul în care aproape 50.000 de locuitori sunt afectați de lipsa apei potabile. Deputata susține că Primăria dispunea, la finalul anului 2025, de un excedent bugetar.
Un fost operator de drone în unitatea de elită rusă Rubicon a dezertat din armata rusă și s-a predat forțelor ucrainene prin intermediul proiectului guvernamental „Vreau să trăiesc”, relatează The Kyiv Post.
Restricții de trafic pe Transfăgărășan, în zona barajului Vidraru, din cauza lucrărilor de retehnologizare # Adevarul.ro
Traficul rutier pe DN 7C – Transfăgărășan va fi restricționat temporar, în anumite intervale, începând de marți, în zona barajului Vidraru, din cauza lucrărilor de retehnologizare a lacului de acumulare, anunță Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).
Pîslaru îl atacă pe Câciu după ce fostul ministru al Finanțelor a spus că există un risc de blocaj financiar pe PNRR: „Fie ești habarnist, fie oportunist” # Adevarul.ro
Dragoș Pîslaru, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, a respins acuzațiile lansate de deputatul PSD Adrian Câciu privind riscul unui blocaj financiar în derularea PNRR și l-a numit pe acesta „habarnist” sau „oportunist”. În replică, fostul ministru i-a cerut să aducă banii din program.
Ministrul Bogdan Ivan, despre facturile la gaze. Statul pregătește un nou mecanism de preț: „Mecanismul este unul foarte transparent și foarte clar” # Adevarul.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat că facturile la gazele naturale nu vor exploda după expirarea plafonării, de la 1 aprilie 2026, precizând că Guvernul va introduce un nou mecanism de funcționare a pieței.
Rusia pregătește un atac masiv asupra Ucrainei: Zelenski a dispus măsuri urgente pentru protejarea infrastructurii energetice # Adevarul.ro
Rusia se pregătește pentru un nou atac de amploare asupra Ucrainei. Avertismentul vine din partea președintelui Volodimir Zelenski, care a invocat informații furnizate de serviciile de informații ucrainene.
Bărbat atacat de urs în timp ce pășuna animalele în Mureș. El a fost transportat de urgență la spital # Adevarul.ro
Un bărbat de 45 de ani a fost atacat luni de un urs în timp ce se afla la pășunat cu animalele în apropierea localității Maiad, județul Mureș, fiind transportat la spital pentru îngrijiri medicale.
Kremlinul va respinge orice rezultat electoral în Ucraina care nu îi este favorabil, avertizează Institutul pentru Studiul Războiului # Adevarul.ro
Kremlinul își intensifică eforturile de a influența viitorul politic al Ucrainei, promovând teza „ilegitimității” actualei conduceri de la Kiev și folosind tema alegerilor ca instrument de presiune.
Achiziția ArcelorMittal Hunedoara de către Umbrărescu, analizată de Consiliul Concurenței # Adevarul.ro
Achiziția ArcelorMittal Hunedoara de către familia Umbrărescu, prin intermediul UMB Steel, este analizată de Consiliul Concurenței, care o va evalua în scopul stabilirii compatibilităţii cu un mediu concurenţial normal.
Ce pedeapsă a primit o tânără de 19 ani care a lovit în plin un bărbat cu mașina. Momentul șocant al impactului # Adevarul.ro
O tânără de 19 ani a fost condamnată la 18 luni de închisoare după ce a intrat cu mașina, cu viteză excesivă, într-un bărbat care juca rugby cu prietenii săi. Victima a suferit fracturi multiple, iar judecătorul a stabilit că șoferița a condus „intenționat și direct” spre el.
Livrare dusă prea departe: un curier din Marea Britanie a ajuns în mijlocul mării, după ce a urmat indicațiile GPS # Adevarul.ro
Un șofer care conducea o dubă de livrări Amazon a ajuns într-o situație extrem de periculoasă după ce a urmat indicațiile sistemului GPS și s-a aventurat pe The Broomway, o potecă veche de secole, cunoscută drept „cea mai periculoasă din Marea Britanie”.
Un reprezentant UE va participa la reuniunea inaugurală a „Consiliului pentru pace” inițiat de Trump # Adevarul.ro
Un comisar european va participa în această săptămână la reuniunea inaugurală a „Consiliului pentru pace”, inițiativă lansată recent de către președintele american Donald Trump, fără ca Uniunea Europeană să adere pentru moment la noua structură, a anunțat luni blocul comunitar european.
România, împărțită de vizita lui Nicușor Dan în SUA: „Capul plecat sabia nu-l taie...” # Adevarul.ro
Decizia anunțată de președintele României de a participa la reuniunea Consiliului Păcii de la Washington, în urma invitației transmise de Donald Trump, a stârnit numeroase reacții în spațiul public, de la felicitări la ironii, frustrări și resemnare.
România, în fața unui rezultat istoric la Jocurile Olimpice. Echipajul de bob, clasare excepțională la jumătatea concursului # Adevarul.ro
Mâine au loc ultimele două manșe la bob 2.
Curățenia a evoluat semnificativ în ultimii ani, pe măsură ce aparatele moderne au început să ofere performanțe superioare și un nivel ridicat de confort. Oamenii nu mai caută doar putere brută, ci și eficiență în utilizare, ergonomie și autonomie în gestionarea sarcinilor zilnice.
Apa din Curtea de Argeș nu mai conține bacterii, dar rămâne nepotabilă din cauza turbidității și a concentrațiilor ridicate de fier și clor # Adevarul.ro
Direcția de Sănătate Publică (DSP) Argeș a anunțat luni că în apa din rețeaua care deservește municipiul Curtea de Argeș și comunele limitrofe nu mai sunt prezente bacterii, însă aceasta rămâne nepotabilă din cauza depășirii valorilor admise pentru turbiditate, fier și clor.
Inter a ieșit din carapace: Moratti le amintește celor de la Juventus de blaturile făcute cu ajutorul arbitrilor # Adevarul.ro
Apărat de antrenorul Cristian Chivu, fundașul Alessandro Bastoni este criticat de președintele Interului, Giuseppe Marotta.
Ungaria și Slovacia cer Croaţiei să permită transportul de petrol rusesc prin conducta Adria, argumentând că nu mai au petrol după atacul rusesc asupra conductei Drujba din Ucraina și că sunt exceptate de la sancțiuni dacă livrările prin conductă sunt perturbate.
Noua ordine europeană dă frisoane la Paris și Londra. „Istoria are experiențele a două războaie mondiale devastatoare” # Adevarul.ro
Cu un buget militar colosal, cancelarul Friedrich Merz forțează o nouă ordine continentală. Experții consultați de „Adevărul” vorbesc despre fricțiunile care gripează motorul european și duc la schimbări dramatice.
Crimă în familie. Un bărbat de 66 de ani a fost reținut după ce fratele său a fost găsit mort, cu multiple leziuni pe trup # Adevarul.ro
Comuna Vidra, din zona montană a județului Vrancea, este zguduită de o tragedie petrecută în weekend. Ancheta deschisă după descoperirea cadavrului unui bărbat de 68 de ani a scos la iveală un scenariu violent, în centrul căruia se află chiar fratele victimei.
BNR: Datoria externă a României a urcat în 2025 la peste 227 de miliarde de euro, cu aproape 24 de miliarde peste nivelul din anul precedent # Adevarul.ro
Datoria externă totală a României a continuat să crească în 2025, ajungând la 227,347 miliarde de euro, potrivit datelor publicate de Banca Națională a României. Față de finalul anului 2024, nivelul datoriei este mai mare cu 23,837 miliarde de euro.
Atacurile rusești au lăsat sute de blocuri din Kiev fără încălzire, în plin val de ger # Adevarul.ro
Peste 1.500 de blocuri din Kiev nu au în prezent încălzire, în condițiile în care capitala ucraineană se confruntă cu temperaturi sub pragul înghețului. Multe dintre acestea ar putea rămâne fără căldură pe tot parcursul iernii, spun autoritățile locale.
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, vine în Parlament. Tema dezbaterilor: criza apei potabile din Argeș # Adevarul.ro
Bogdan Ivan vine în Parlament pentru a da explicații privind măsurile adoptate de ministerul pe care îl conduce și de Hidroelectrica, în contextul crizei apei potabile din Argeș.
Kremlinul respinge din nou acuzațiile privind otrăvirea lui Aleksei Navalnîi: „Le considerăm părtinitoare și nefondate” # Adevarul.ro
Kremlin a respins luni, 16 februarie, acuzațiile formulate de guvernele Germaniei, Regatului Unit, Franței, Suediei și Olandei, potrivit cărora liderul opoziției ruse Aleksei Navalnîi ar fi fost otrăvit cu o toxină letală în urmă cu doi ani.
Arcul Îndrăgostiților din Italia s-a prăbușit chiar de Ziua Îndrăgostiților. Un simbol al coastei Adriatice, pierdut din cauza furtunilor extreme # Adevarul.ro
Unul dintre cele mai cunoscute repere naturale de pe coasta Adriaticii, celebrul Arc al Îndrăgostiților, s-a prăbușit, chiar de Ziua Îndrăgostiților, după ce sudul Italiei a fost lovit de furtuni puternice, valuri violente și ploi torențiale.
Un adolescent din Brașov a incendiat o mașină în urma unei provocări online. Minorul a fost arestat preventiv # Adevarul.ro
Un adolescent de 15 ani din municipiul Brașov a fost arestat preventiv, fiind suspectat că a incendiat intenționat un autoturism, fapta fiind comisă ca urmare a unei provocări apărute pe o rețea de socializare.
