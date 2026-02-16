Sf. Mare Mc. Teodor Tiron; Sf. Mariamna; Sf. Împăraţi Marcian şi Pulheria
Sfântul Mare Mucenic Teodor Tiron (†304) a trăit la sfârşitul secolului III şi începutul secolului IV. El era de fel din Mitropolia Amasiei, din localitatea Homialon. Sfântul Teodor făcea parte din ceata
Arhimandrit Ioanichie Bălan, Patericul Românesc, Ediția a VI-a, Ed. Mănăstirea Sihăstria, 2011, p. 319„Dacă la săvârșirea vreunui lucru se călca vreo poruncă dumnezeiască, starețul poruncea să se
„În vremea aceea, ieșind de la Cină, Iisus S-a dus după obicei în Muntele Măslinilor, iar ucenicii L-au urmat. Și când a sosit în acest loc, le-a zis: Rugați-vă, ca să nu intrați în
Institutul Național de Statistică a anunțat că în 2025 economia României a crescut cu 0,6%, însă a încheiat anul în recesiune tehnică, adică a înregistrat scăderi ale PIB-ului în două trimestre
Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat participarea sa la reuniunea inaugurală a Consiliului Păcii care va avea loc joi la Washington DC, răspunzând astfel invitaţiei preşedintelui SUA, Donald Trump.„România
Plenul Camerei Deputaţilor a adoptat, ca for decizional, un proiect de lege potrivit căruia pacienţii asiguraţi au dreptul la o a doua opinie medicală plătită de sistemul de asigurări de sănătate. Proiectul de
Instituţiile publice au postat peste 1.500 de locuri de muncă de la începutul anului, în creştere cu aproape 60% faţă de perioada similară din 2025, potrivit platformei eJobs. Capitala concentrează cele
Inspectorii Registrului Auto Român au verificat anul trecut în trafic în toată țara, din punct de vedere tehnic, 92.219 vehicule și au retras 22.027 de certificate de înmatriculare; 38,5% dintre maşinile oprite
În Sala Kretzulescu a Muzeului Național de Artă al României (MNAR) s-a dat startul bucureștean, joi, 12 februarie, al Anului Constantin Brâncuși, celebrând 150 de ani de la nașterea marelui sculptor care a rev
Se împlinesc astăzi nouă ani de la trecerea la Domnul a Lidiei Stăniloae (1933‑2017), fiica Sfântului Părinte Dumitru Stăniloae. A fost fiziciană, dar și poetă, eseistă și romaniceră. Și‑a început
În Duminica a treia din perioada Triodului, Biserica ne-a pus înainte Înfricoşătoarea Judecată, care marchează sfârşitul lumii. Numele acestei duminici vine de la pericopa evanghelică ce se citeşte la Sfânta
Doamnele Moldovei au întruchipat, în vremea lor, modele autentice de virtute creștină: soții credincioase, mame iubitoare, ocrotitoare ale celor sărmani. Prin viețuirea lor pilduitoare, țesută din rugăciune, po
Cum se poate realiza, într-o societate secularizată şi în permanentă schimbare, afirmarea demnității familiei creştine?* # Ziarul Lumina
Pentru definirea plenară a scopului Cununiei, această Taină trebuie relaționată, așa cum procedează Sfântul Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae, cu Taina Preoției; ambele „ajută pe credincioși, prin
Credincioșii Parohiei Sub Margine, județul Caraș-Severin, au participat duminică, 15 februarie, la Sfânta Liturghie săvârșită de Preasfințitul Părinte Episcop Lucian, Episcopul Caransebeșului, în Biserica parohială „Înălțarea Domnului”, împreună cu un sobor de preoți și diaconi. „Deși avem sub 140 de credincioși în această localitate, în fiecare duminică și sărbătoare biserica este neîncăpătoare, plină de credincioși, tineri și vârstnici. Ne bucurăm că și aici avem tineri și copii în biserică, care se împărtășesc des cu Sfintele Taine”, a afirmat PS Părinte Lucian. La sfânta slujbă au participat autorități locale, credincioși din parohie, copii și tineri îmbrăcați în costume populare. Răspunsurile liturgice au fost date de Grupul psaltic „Ethos” al Episcopiei Caransebeșului. La final, părintele paroh Ioan Sârbu i-a oferit ierarhului, din partea comunității, o icoană cu Maica Domnului.
Credincioșii Bisericii Domniţa Bălaşa, Paraclis Patriarhal, din centrul Capitalei, au fost vizitați duminică, 15 februarie, de Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop-vicar patriarhal, care a săvârșit Sfânta Liturghie, împreună cu un sobor de preoți și diaconi.
Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, a săvârșit duminică, 15 februarie, Sfânta Liturghie la Catedrala Patriarhală din București, împreună cu un sobor de preoți și diaconi. După citirea Sfintei Evanghelii, ierarhul a rostit un cuvânt de învățătură în care a explicat motivul pentru care Judecata de apoi este numită „Înfricoșătoare”.
Împlinirea a două secole de la nașterea ierarhului, cărturarului, luptătorului național și marelui slujitor al Bisericii Ortodoxe din Transilvania și Banat, Nicolae Popea, ne invită pe deplin la restituirea
Credincioșii Parohiei Sub Margine, județul Caraș‑Severin, au participat duminică, 15 februarie, la Sfânta Liturghie săvârșită de Preasfințitului Părinte Episcop Lucian, Episcopul Caransebeșului, în
Credincioșii Parohiei ortodoxe române Satu Mare, județul Arad, au trăit duminică, 15 februarie, momente de bucurie duhovnicească prilejuită de vizita Înaltpreasfințitului Părinte Timotei, Arhiepiscopul
Credincioșii Parohiei „Sfântul Nicolae”-Poenari Enuță din comuna Ulmi, județul Giurgiu, au avut bucuria de a‑l primi în mijlocul lor, duminică, 15 februarie, pe Preasfințitul Părinte Ambrozie, Episcopul
În Duminica Înfricoșătoarei Judecăți (a Lăsatului sec de carne), 15 februarie, ierarhii din eparhiile Mitropoliei Munteniei și Dobrogei au săvârșit Sfânta Liturghie la catedrale eparhiale sau la biserici de
Parohia ortodoxă românească „Sfinții Împărați Constantin și Elena și Sfântul Ierarh Nicolae” din orașul francez Nisa a sărbătorit sâmbătă, 14 februarie, împlinirea a 25 de ani de la înființare și
Duminică, 15 februarie, Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, a oficiat Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie la Catedrala „Sfânta Cuvioasă Parascheva” din Roman.În
A treia duminică din perioada Triodului, a Înfricoşătoarei Judecăţi, a adunat mulţimi de credincioşi la Catedrala Mitropolitană „Sfânta Treime” din Sibiu. Sfânta Liturghie a fost săvârșită de
În Duminica Înfricoșătoarei Judecăți, 15 februarie, Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, a săvârșit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie la Biserica
În Duminica Înfricoșătoarei Judecăți (a Lăsatului sec de carne), 15 februarie, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Să
Așa cum ne este bine cunoscut, perioada liturgică a Triodului în care ne aflăm este una dintre cele mai frumoase, bogate și adânci în semnificații teologice, liturgice și pastorale, ea constituind calea
Când Tatăl și Fiul și Duhul voiesc Să redeschidă ușa prezentului veșnic,Lumina divină se pune în sfeșnic.Pământul și cerul se reînnoiesc.Când Domnul va fi văzut întru slavă, Zidi-
Momentele de rugăciune ale zilei, în afară de cele spontane sau la diferite trebuințe, sunt seara și dimineața. Dar ce diferență uriașă între ele, între duhul lor, între ființa noastră matinală și cea
Rămas orfan de tată, abandonează școala și pleacă de-acasă, găsindu-și diverse locuri de muncă nepotrivite pentru un copil. Ce viitor îl putea aștepta?Unul fabulos! Ce lecție senzațională despre
Patriarhia Română s-a văzut pusă, recent, în situația de a răspunde unor provocări care au revenit în actualitate, anume înscrierea copiilor la ora de religie și problema prostituției. Au fost emise
Ne apropiem de primăvară şi nu doar în natură au loc transformări, ci şi corpul nostru trece prin schimbări specifice, chiar dacă nu mai experimentăm atât de pregnant diferența între sezoane dată de
„Și am văzut pe morți, pe cei mari și pe cei mici, stând înaintea Tronului, și cărțile au fost deschise. Și o altă carte a fost deschisă, care este cartea Vieții.”Aceste cuvinte din Apocalipsa
„În vremea aceea, când S-a apropiat de Betfaghe și de Betania, către Muntele care se cheamă al Măslinilor, a trimis Iisus pe doi dintre ucenici, zicând: Mergeți în satul dinaintea voastră și, intrând în el
Arhimandrit Ioanichie Bălan, Patericul Românesc, Ediția a VI-a, Ed. Mănăstirea Sihăstria, 2011, p. 268„Nu este cu putință să împărățească cineva împreună cu Hristos la cer, de nu va urma aici pe
Sf. Sfinţiți Mc. Pamfil preotul şi Valent diaconul; Sf. Ier. Flavian, Arhiepiscopul Constantinopolului # Ziarul Lumina
Sfinții Mucenici Pamfil preotul şi Valent diaconul au suferit moarte martirică în timpul persecuţiilor împăratului Maximin Daia (305-313). Sfântul Pamfil era de loc din Beirut, fiind bărbat vestit şi preot al
Sectorul administrativ-bisericesc al Arhiepiscopiei Bucureștilor anunță următoarele posturi neclericale vacante: lucrător gestionar, Serviciul colportaj, cu perioada de candidare 10-28 februarie; contabil
Metodele utilizate pentru a manipula pe rețelele sociale sunt din ce în ce mai diversificate și sofisticate, în același timp accesibile şi ieftin de pus în practică, în ciuda faptului că platformele iau
Guvernul francez a decis să recomande o „limitare a consumului de carne şi mezeluri”, în loc de o reducere așa cum propunea inițial, în „Strategia pentru Alimentaţie, Nutriţie şi Climă”, document comun
Polonia şi Italia nu se vor alătura Consiliului pentru Pace, au anunţat cele două țări, relatează Reuters. În timp ce premierul polonez Donald Tusk a invocat „îndoieli la nivel naţional cu privire la forma co
La inițiativa Partidului Poporului Elveţian de extremă dreaptă, elveţienii se vor pronunţa prin vot popular, la 14 iunie, cu privire la limitarea populaţiei la 10 milioane de locuitori până în 2050, o
Liderii celor 27 de state membre ale Uniunii Europene s-au angajat joi să accelereze reformele pentru relansarea competitivității economice a blocului comunitar, într-un context marcat de presiuni din partea
Încercarea de a defini familia drept celulă de bază a societății, în general, poate genera nenumărate răstălmăciri vecine cu ideologia progresistă. Teama sau mai degrabă injusta deschidere de
Un actor nu face şuruburi, nu plantează flori în parcuri, nu pune produse pe rafturi în supermarket, nu stă la ghişeu sau la birou 8 ore ca un funcţionar. Nu, menirea lui e să-i ajute pe oameni
„Atunci apropiindu-se ei de ispravnicul casei lui Iosif, au grăit cu dânsul, la uşa casei, şi au zis: «O, domnul nostru! Noi am mai venit o dată să cumpărăm bucate, dar s-a întâmplat că, ajungând la
Duminica izgonirii lui Adam din Rai (a lăsatului sec de brânză) Matei 6, 14-21Dacă veţi ierta oamenilor greşalele lor, ierta-va şi vouă Tatăl vostru Cel ceresc; iar de nu veţi ierta oamenilor
Cuvintele Sfântului Proroc Isaia despre postul care-i place lui Dumnezeu reprezintă, la fel ca acum două milenii şi jumătate, un semnal de alarmă pentru omul care alege să se mintă pe el însuşi şi pe alţii
Trăim într-o vreme a ierarhiilor de tot felul, poate de aici și ispita de a clasifica lecturile după impactul pe care l-au adus în propriile căutări existențiale, iar, din acest punct de vedere, cartea
Corupția arată că, înainte de a fi o problemă naturală, este în primul rând o derivă morală, pentru că, așa cum există o corupție a trupului, există și una a sufletului. În acest context, păcatul este
În Duminica Înfricoșătoarei Judecăți, 15 februarie 2026, biserica Parohiei Parcul Călărași din sectorul 2 al Capitalei a îmbrăcat haine de sărbătoare. În mijlocul credincioșilor adunați în rugăciune a p
