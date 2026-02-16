Sf. Mare Mc. Teodor Tiron; Sf. Mariamna; Sf. Împăraţi Marcian şi Pulheria

16:40

Credincioșii Parohiei Sub Margine, județul Caraș-Severin, au participat duminică, 15 februarie, la Sfânta Liturghie săvârșită de Preasfințitul Părinte Episcop Lucian, Episcopul Caransebeșului, în Biserica parohială „Înălțarea Domnului”, împreună cu un sobor de preoți și diaconi. „Deși avem sub 140 de credincioși în această localitate, în fiecare duminică și sărbătoare biserica este neîncăpătoare, plină de credincioși, tineri și vârstnici. Ne bucurăm că și aici avem tineri și copii în biserică, care se împărtășesc des cu Sfintele Taine”, a afirmat PS Părinte Lucian. La sfânta slujbă au participat autorități locale, credincioși din parohie, copii și tineri îmbrăcați în costume populare. Răspunsurile liturgice au fost date de Grupul psaltic „Ethos” al Episcopiei Caran­sebeșului. La final, părintele paroh Ioan Sârbu i-a oferit ierarhului, din partea comunității, o icoană cu Maica Domnului.