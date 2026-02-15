Uniunea Europeană strânge rândurile în plan economic
Ziarul Lumina, 15 februarie 2026 19:20
Liderii celor 27 de state membre ale Uniunii Europene s-au angajat joi să accelereze reformele pentru relansarea competitivității economice a blocului comunitar, într-un context marcat de presiuni din partea
Acum 15 minute
19:50
Sectorul administrativ-bisericesc al Arhiepiscopiei Bucureștilor anunță următoarele posturi neclericale vacante: lucrător gestionar, Serviciul colportaj, cu perioada de candidare 10-28 februarie; contabil
Acum o oră
19:30
Metodele utilizate pentru a manipula pe rețelele sociale sunt din ce în ce mai diversificate și sofisticate, în același timp accesibile şi ieftin de pus în practică, în ciuda faptului că platformele iau
19:30
Guvernul francez a decis să recomande o „limitare a consumului de carne şi mezeluri”, în loc de o reducere așa cum propunea inițial, în „Strategia pentru Alimentaţie, Nutriţie şi Climă”, document comun
19:30
Polonia şi Italia nu se vor alătura Consiliului pentru Pace, au anunţat cele două țări, relatează Reuters. În timp ce premierul polonez Donald Tusk a invocat „îndoieli la nivel naţional cu privire la forma co
19:30
La inițiativa Partidului Poporului Elveţian de extremă dreaptă, elveţienii se vor pronunţa prin vot popular, la 14 iunie, cu privire la limitarea populaţiei la 10 milioane de locuitori până în 2050, o
19:20
Acum 2 ore
19:00
Încercarea de a defini familia drept celulă de bază a societății, în general, poate genera nenumărate răstălmăciri vecine cu ideologia progresistă. Teama sau mai degrabă injusta deschidere de
19:00
Un actor nu face şuruburi, nu plantează flori în parcuri, nu pune produse pe rafturi în supermarket, nu stă la ghişeu sau la birou 8 ore ca un funcţionar. Nu, menirea lui e să-i ajute pe oameni
19:00
„Atunci apropiindu-se ei de ispravnicul casei lui Iosif, au grăit cu dânsul, la uşa casei, şi au zis: «O, domnul nostru! Noi am mai venit o dată să cumpărăm bucate, dar s-a întâmplat că, ajungând la
19:00
Duminica izgonirii lui Adam din Rai (a lăsatului sec de brânză) Matei 6, 14-21Dacă veţi ierta oamenilor greşalele lor, ierta-va şi vouă Tatăl vostru Cel ceresc; iar de nu veţi ierta oamenilor
19:00
Cuvintele Sfântului Proroc Isaia despre postul care-i place lui Dumnezeu reprezintă, la fel ca acum două milenii şi jumătate, un semnal de alarmă pentru omul care alege să se mintă pe el însuşi şi pe alţii
19:00
Trăim într-o vreme a ierarhiilor de tot felul, poate de aici și ispita de a clasifica lecturile după impactul pe care l-au adus în propriile căutări existențiale, iar, din acest punct de vedere, cartea
19:00
Corupția arată că, înainte de a fi o problemă naturală, este în primul rând o derivă morală, pentru că, așa cum există o corupție a trupului, există și una a sufletului. În acest context, păcatul este
18:30
În Duminica Înfricoșătoarei Judecăți, 15 februarie 2026, biserica Parohiei Parcul Călărași din sectorul 2 al Capitalei a îmbrăcat haine de sărbătoare. În mijlocul credincioșilor adunați în rugăciune a p
Acum 4 ore
17:50
Credincioșii Bisericii Domniţa Bălaşa, Paraclis Patriarhal, din centrul Capitalei, s-au bucurat să-l aibă în mijlocul lor duminică, 15 februarie 2026, în Duminica Înfricoșătoarei Judecăți (a Lăsatului sec
17:10
În Duminica Înfricoșătoarei Judecăți, numită și a Lăsatului sec de carne, 15 februarie 2026, Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, a săvârșit Sfânta
Acum 6 ore
15:30
Mulţimi de credincioşi, membri ai Asociaţiei Ortodoxe „Oastea Domnului”, au participat sâmbătă, 14 februarie, la Adunarea Naţională de la Sibiu a asociaţiei, prilejuită în fiecare an de comemorarea
14:50
Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a rostit în Duminica Înfricoșătoarei Judecăți (a Lăsatului sec de carne), 15 februarie 2026, un cuvânt de învățătură la finalul Sfintei
Ieri
20:10
Sfântul Cuvios Auxentie (†470) a fost fiul lui Ada persul, fiind ostaş vestit în Constantinopol în vremea domniei împăratului Teodosie al II-lea (408-450). Cunoscând pe Cuviosul Marcian şi pe Ioan monahul, dar
Mai mult de 2 zile în urmă
20:00
„Zis-a Domnul: Vedeți să nu fiți amăgiți, căci mulți vor veni în numele Meu, zicând: Eu sunt, iar vremea s-a apropiat. Nu mergeți după ei. Iar când veți auzi de războaie și de răzmerițe, să nu vă
20:00
Arhimandrit Ioanichie Bălan, Patericul Românesc, Ediția a VI-a, Ed. Mănăstirea Sihăstria, 2011, p. 301„Pe cuvioșii părinți din Mănăstirea Putna (Sf. Ier. Iacob Putneanul) îi sfătuia, zicând:- Cu
18:10
Când am primit vestea despre organizarea unui moment omagial dedicat Episcopului Gherasim Cucoșel Putneanul, în comuna Râșca, din Protopopiatul Fălticeni, județul Suceava, inima mi s‑a luminat ca de o adiere
15:20
Biserica Parohiei Andronache din București a găzduit, în seara zilei de joi, 12 februarie, prima întâlnire din acest an a clericilor membri ai Cercului pastoral-misionar numărul 1 din Protoieria Sector 2
15:10
Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a primit în audiență astăzi, 13 februarie, în Salonul „Sfinții Români” al Reședinței Patriarhale din București, o delegație a
14:20
Joi, 12 februarie 2026, la Centrul eparhial de la Roman a avut loc întâlnirea corespondenților mass‑media din protopopiatele Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, eveniment devenit deja o tradiție în
14:20
Într‑o societate în care întrebările legate de viitorul tinerei generații devin tot mai apăsătoare, iar nevoia de repere sigure se face simțită în fiecare comunitate, la Suceava a fost prezentat proiectul na
14:10
Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereu-vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, a prezidat, joi, 12 februarie, ședința anuală a membrilor Casei de Ajutor Reciproc (CAR) din cadrul Eparhiei
14:10
Arhiepiscopia Alba Iulia continuă să susțină serviciile sociale din eparhie, prin intermediul campaniei „Faptele Credinței” 2025, care a vizat persoanele vulnerabile, copii aflați în dificultate, persoane
14:00
În sala de conferințe „Capernaum” a Căminului bisericesc „Peregrinus” din Alba Iulia, au avut loc, în data de 12 februarie, ședința anuală a membrilor Casei de Ajutor Reciproc (CAR) și ședința de lucru
12:00
Cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Aula Magna „Teoctist Patriarhul” a Palatului Patriarhiei a găzduit, în seara zilei de joi, 12 februarie, proiecția
09:30
JUDECATĂ (gr. κρίσις, lat. iudicium)În limbaj teologic, termenul de judecată are sensul de sentință, pedeapsă, dreptate și este folosit îndeosebi cu referire la două aspecte: judecata
12 februarie 2026
21:20
Sf. Cuv. Martinian; Sf. Ap. Acvila şi soţia sa, Priscila; Sf. Ier. Evloghie, Patriarhul Alexandriei # Ziarul Lumina
Sfântul Cuvios Martinian (sec. IV-V) era din Cezareea Palestinei şi s-a născut în timpul domniei împăratului Constanţiu (337-361). La 18 ani a părăsit casa părintească şi s-a retras în sihăstrie, locuind î
21:20
„În vremea aceea, luând pe Iisus, ostașii L-au scos afară ca să-L răstignească. Și L-au dus la locul zis Golgota, care se tălmăcește «Locul Căpățânii». Iar când L-au răstignit, era ceasul al
21:20
Arhimandrit Ioanichie Bălan, Patericul Românesc, Ediția a VI-a, Ed. Mănăstirea Sihăstria, 2011, p. 269„Păstorului celui bun i se cuvine să aibă trei lucruri: una, credința curată; a doua, înțelepciune
21:20
Parohia Ortodoxă Română Apateu, gradul III - rural, cu sediul în Apateu, nr. 88, comuna Culciu, județul Satu Mare, Episcopia Ortodoxă a Maramureșului și Sătmarului, Protopopiatul Satu Mare, organizează
21:10
Comitetul Local pentru Combaterea Bolilor Vaslui a luat săptămâna trecută mai multe măsuri de biosecuritate după confirmarea a patru cazuri de gripă aviară la lebede de pe lacul Prodana din Bârlad. Potrivit
21:00
Ministerul Agriculturii a publicat în transparenţă decizională un proiect de ordin privind realocarea unor sume disponibile și stabilirea cuantumului unitar al plăților în cazul unor intervenții finanţate din
21:00
După recolte mari anul trecut, Europa se confruntă cu o criză de supraproducţie de cartofi, ce va duce la scăderea preţurilor, scrie AFP. Potrivit reţelei NEPG a producătorilor din Germania, Franţa, Belgia şi
21:00
Mai multe focare de porcină africană la mistreţi au fost înregistrate pe fonduri de vânătoare. În Alba, 13 cazuri la mistreţi de pe șase fonduri de vânătoare au fost confirmate de la începutul anului, față
20:50
Camera de Comerţ şi Industrie Româno-Germană AHK România a lansat marți Agri-Food Policy Brief, un document care formulează propuneri ce pot impulsiona industria agroalimentară. În dezbaterea care a urmat
20:40
La Universitatea de Medicină și Farmacie „Gr.T. Popa” din Iași va avea loc, în 26 februarie, o conferință dedicată jurnalismului și modului în care acesta se transformă sub presiunea rețelelor de
20:40
Comisia Europeană (CE) a cerut platformei sociale TikTok să-şi modifice „designul care provoacă adicţie”, acuzat că încalcă legislaţia digitală europeană, sub sancţiunea unor amenzi usturătoare,
20:30
La Muzeul Național de Istorie a României (MNIR) va avea loc, în 17 februarie 2026, vernisajul expoziției „Dunărea, fluviul care a modelat o lume. Teritorii romane între Porțile de Fier și Marea Neagră”.
20:10
Gala de decernare a premiilor Teach For Romania va avea loc în 20 februarie, la Centrul de Cultură Urbană Casino din Cluj-Napoca. Profesorii care predau în şcolile din mediul rural, „oameni care aprind scântei
20:10
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare a publicat programele după care se vor desfăşura simulările examenelor naţionale, potrivit unui comunicat citat de Agerpres. Acestea vor fi organizate la nivel na
20:00
Rezultatele celei mai recente cercetări sociologice realizate de Organizația Salvați Copiii la finalul anului 2025 evidenţiază că aproape 80% dintre copii navighează pe internet fără nici o restricție de
20:00
20:00
Astăzi sunt cinstiți Sfinții Apostoli Acvila și soția sa, Priscila. Înainte de titlurile de apostoli, ei au constituit una dintre familiile creștine importante ale Bisericii primare, ctitoră de comunități
20:00
Ministerul Educaţiei şi Cercetării (MEC) a lansat în consultare publică proiectul de calendar pentru înscrierea în clasa pregătitoare în anul școlar 2026-2027. „Părinții ai căror copii împlinesc 6 ani
19:50
Parohia Iancu Nou-Bălăneanu din Bucureşti, târnosită în 1873:
