Președintele Sloboziei acuză după golul nevalidat cu Dinamo: „Nu s-a făcut verificarea VAR”

Atacantul s-a despărțit emoționant de UTA, dar în spatele acestei emoții se află una dintre realitățile dure din fotbalul nostru.Vali Costache putea să nu joace în meciul arădenilor cu Botoșaniul (2-1). Se înțelesese deja cu Noah și a doua zi urma să fie în avionul de Yerevan. Ba chiar oficialii armeni insistaseră ca noua lor achiziție să nu evolueze în acest ultim meci. Un fel de protejare a unei investiții de 200 de mii de euro, prețul transferului. ...