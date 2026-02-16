UBT Cluj şi CSM Oradea vor juca finala Cupei României la baschet

Primasport.ro, 16 februarie 2026 23:40

UBT Cluj şi CSM Oradea vor juca finala Cupei României la baschet

Acum 30 minute
23:50
România, locul 17 în proba masculină de sărituri cu schiurile Super Team pe trambulina mare la JO
23:50
Începe Ramadanul! Meciurile din Premier League vor avea pauze pentru a permite jucătorilor musulmani să se alimenteze
23:50
VIDEO | Cagliari - Lecce 0-2. Victorie crucială în lupta pentru salvarea de la retrogradare a oaspeţilor
23:40
Nicuşor Bancu sau Raul Opruţ? Cine ar trebui să fie titular contra Turciei? „Avem nevoie de fundaşi laterali care urcă? Nu cred” | VIDEO EXCLUSIV
23:40
UBT Cluj şi CSM Oradea vor juca finala Cupei României la baschet
Acum o oră
23:10
„Lor le miroase a titlu”! Dinamo şi-a depus candidatura la câştigarea campionatului după transferul lui George Puşcaş: „E un jucător cu care trebuie să încerci. Mai bun ca Pop şi Karamoko la un loc” | VIDEO EXCLUSIV
Acum 2 ore
23:00
”A fost onest, a spus că are câteva probleme medicale”. Zeljko Kopic a vorbit despre transferul lui George Puşcaş
22:50
”Îmi doresc titlul de campion”. Raul Opruţ, din nou providenţial pentru Dinamo
22:40
VIDEO | Claudiu Niculescu a fost aproape de un rezultat pozitiv contra echipei de suflet. ”Important este că ne-am luptat”
22:30
Un club suedez a cerut fanilor ajutorul pentru finalizarea transferului unui jucător din Liga a cincea engleză
22:30
Nico Williams va lipsi timp de câteva săptămâni pentru a-şi trata pubalgia
Acum 4 ore
22:00
VIDEO | Dinamo – Unirea Slobozia 1-0. ”Câinii” muşcă odată şi bine
21:40
VIDEO | Dinamo – Unirea Slobozia, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Opruţ deschide scorul
21:30
VIDEO | Dinamo – Unirea Slobozia, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Oaspeţii, aproape de un gol ireal
21:20
Jaqueline Cristian s-a calificat în turul doi la WTA Dubai
21:20
VIDEO | Dinamo – Unirea Slobozia, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Dublă ocazie mare irosită de ”câini”
21:00
„Ne-am înţeles, urmează doar o semnătură pe contract”! Andrei Nicolescu a anunţat transferul lui George Puşcaş şi a dezvăluit perioada în care internaţionalul român va evolua pentru Dinamo
20:50
VIDEO | Dinamo – Unirea Slobozia, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Primă repriză săracă în ocazii
20:40
Andrei Ivan a dat assist şi a fost eliminat în în remiza dintre Atromitos şi Panserraikos
20:20
Daniel Pancu se apropie de ceva ce părea imposibil. ”E o performanţă uriaşă”
20:20
Avertismentul lui Victor Angelescu înainte de play-off! Preşedintele Rapidului nu vede cu ochi buni jocul elevilor lui Costel Gâlcă: „Sunt îngrijorat. N-avem cum să ne batem la titlu dacă jucăm aşa” | VIDEO EXCLUSIV
Acum 6 ore
19:50
Săritorul cu schiurile austriac Daniel Tschofenig a fost descalificat de la JO dintr-un motiv incredibil
19:50
VIDEO | Dorinel Munteanu, foarte afectat după eşecul cu CFR. ”Penalty în ultima secundă! De ce nu primim?”
19:50
VIDEO | Dinamo – Unirea Slobozia, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start
19:10
„Pare un eşec. Lent şi incapabil”! Au apărut primele critici la adresa lui Louis Munteanu, după trei meciuri nereuşite la DC United
19:10
VIDEO | Hermannstadt – CFR Cluj 0-1. Trupa lui Pancu îşi securizează locul de play-off! Penalty anulat la VAR pentru gazde în minutul 90+8
19:00
Raheem Sterling nu are încă permisul de muncă, astfel că noul jucător de la Feyenoord nu se va antrena în Olanda
18:40
E aproape gata! Acord de principiu între Dinamo şi George Puşcaş
18:30
Baba Alhassan, OUT! Cine va fi înlocuitorul său
18:20
David Popovici, desemnat cel mai bun sportiv al anului 2025 în Balcani
18:20
VIDEO | Hermannstadt – CFR Cluj, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Biliboc profită de o deviere şi deschide scorul
Acum 8 ore
18:00
VIDEO | Hermannstadt – CFR Cluj, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Korenica, aproape să marcheze din lovitură liberă de la mare distanţă
17:40
„La ora actuală, ei arată cel mai bine!” Iosif Rotariu a numit principala favorită la titlu: „Au un plus de valoare faţă de FCSB”
17:20
Dani Coman va fi reclamat de FRF! Suspendarea ar putea fi drastică
17:00
Frustarea imensă a lui Atle Lie McGrath după ce a ratat titlul olimpic. Norvegianul a luat-o spre pădure
17:00
Fostul jucător de la Dinamo, aproape de transferul vieţii! Cotat la 20 de milioane de euro, este dorit de Barcelona şi Real Madrid
17:00
VIDEO | Hermannstadt – CFR Cluj, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start
16:50
Alex Cîmpanu ar putea pleca de la FC Botoşani. Moldovenii au primit o ofertă foarte bună
16:20
La doar 25 de ani, Destanee Aiava şi-a anunţat retragerea din tenis!
16:20
Loic Meillard, campion olimpic la slalom. Alexandru Ştefănescu a ocupat locul 30
16:10
Rezultat spectaculos pentru România la jumătatea concursului de bob
Acum 12 ore
16:00
Surpriza zilei! Gabriel Torje a pus cerneala pe contract şi a semnat
16:00
Superliga României, în meniul televizorului tău LG
15:50
LIVE VIDEO | Hermannstadt – CFR Cluj, de la 17:00, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start
15:40
Rapid nu e văzută cu ochi buni de un fost internaţional român: "Inconstanţa asta nu dă încredere"
15:00
LPF a anunţat programul etapei 29 din SuperLiga! Trei meciuri se dispută pe 1 martie
14:40
Mitică Dragomir nu a avut milă de FCSB după eşecul de la Craiova: „Nu joacă nimic! E un haos neîntâlnit”
14:40
Pancu surprinde înaintea duelului cu penultima clasată: "Vom avea un adversar cu mulţi jucători buni în componenţă!"
14:10
Andrei Nicolescu, reacţie acidă după scandalul de la Petrolul - FC Argeş: „Ne dă înapoi! Acest gest slăbeşte încrederea în fotbal”
13:50
Gabriela Ruse, eliminată în primul tur la turneul WTA1000 de la Dubai
