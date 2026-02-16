Supermaketurile sunt jefuite zilnic, prin intermediul caselor self-pay. Ce vârste au hoţii și ce se fură, în general, din magazine

16:30

Secretarul de stat Marco Rubio a semnat, luni, un acord de cooperare în domeniul nuclear civil între Statele Unite și Ungaria, relatează Fox News. Prin acest acord, Ungaria va achiziționa pentru prima dată combustibil nuclear din SUA, furnizat de compania Westinghouse, pentru centrala sa de la Paks I. Până acum, această centrală, construită de sovietici, […]