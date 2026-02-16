Supermaketurile sunt jefuite zilnic, prin intermediul caselor self-pay. Ce vârste au hoţii și ce se fură, în general, din magazine
Gândul, 16 februarie 2026 23:50
Cel puţin 40 magazine sunt prădate zilnic în ţară, 15 numai în Capitală, prin intemediul caselor self-pay, sisteme care au încurajat hoții să îşi bage în traistă tot ce poftesc fără să mai plătească. În topul celor mai furate produse se află dulciurile, produsele cosmetice, băutura, articolele de îmbrăcăminte și, mai rar, cărțile, iar pierderile […]
• • •
Alte ştiri de Gândul
Acum 10 minute
00:00
Sorin Grindeanu anunță reducerea taxelor locale: „Există mari șanse ca aceste impozite locale să fie reduse” # Gândul
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni, la România TV, că „în câteva zile va fi prezentată” o variantă pentru reducerea anumitor impozite locale. În acest sens, a precizat liderul social-democrat, „există o variantă de lucru susținută de toată lumea”. „Știți, s-au eliminat acele excepții, de exemplu, pe vechimea caselor. Se dădea o excepție, dacă […]
Acum 30 minute
23:50
Supermaketurile sunt jefuite zilnic, prin intermediul caselor self-pay. Ce vârste au hoţii și ce se fură, în general, din magazine # Gândul
Cel puţin 40 magazine sunt prădate zilnic în ţară, 15 numai în Capitală, prin intemediul caselor self-pay, sisteme care au încurajat hoții să îşi bage în traistă tot ce poftesc fără să mai plătească. În topul celor mai furate produse se află dulciurile, produsele cosmetice, băutura, articolele de îmbrăcăminte și, mai rar, cărțile, iar pierderile […]
Acum o oră
23:30
Anul Calului de Foc debutează pe 17 februarie 2026, odată cu prima Lună Nouă a anului. Ce nu trebuie să faci în această zi # Gândul
Anul Calului de Foc debutează pe 17 februarie 2026, odată cu prima Lună Nouă a anului, marcând oficial începutul Noului An Lunar și fiind considerat una dintre cele mai puternice și benefice combinații din zodiacul chinezesc. Noul An Chinezesc (Festivalul Primăverii) vine cu o serie de schimbări majore, decizii curajoase și o dorință puternică de […]
23:20
Interzis la alcool, după ora 20:00. Măsura luată de autoritățile dintr-o stațiune celebră din Europa îi afectează direct pe turiști # Gândul
Primarul orașului croat Split, Tomislav Šuta, a anunțat că, din această vară, vânzarea alcoolului va fi interzisă în supermarketuri, magazine specializate și alte unități comerciale din zonele desemnate ale orașului, în intervalul 20:00 și 06:00. Măsura se vrea un răspuns la problemele persistente legate de consumul excesiv de alcool, mai ales în rândul turiștilor străini, […]
23:10
Ce mesaj trebuie să transmită Nicușor Dan la întâlnirea cu Trump ca să evite eșecul. Geoană: „Atunci ne putem juca din nou cărțile” # Gândul
Mircea Geoană, fostul secretar adjunct al NATO, a declarat la Antena 3 CNN că președintele Nicușor Dan trebuie să dea de înțeles în cadrul întâlnirii cub președintele Trump că este un lider care știe să joace „jocul cel nou”. „Este un singur mesaj pe care noi trebuie să îl lăsăm în orice discuție, că vrem […]
Acum 2 ore
23:00
Datoria publică a României a spart pragul critic de 60% din PIB, linie roșie care obligă guvernul, prin lege, să ia măsuri urgente. Guvernul Bolojan a adăugat 81 de miliarde de lei la povară și a trecut peste limita asumată de România în fața UE # Gândul
Datoria publică a României a spart bariera de 60% din PIB, prag care este considerat critic și, de altfel, este un angajament al României în fața Uniunii Europene, prin tratatele de aderare. De asemenea, acest prag obligă, prin lege, Guvernul și Parlamentul României să ia măsuri de reducere a datoriei publice. Ministerul Finanțelor a publicat, […]
23:00
Turist român, dezamăgit de camera pe care a dat 500 de euro într-un hotel de 5 stele din Egipt: „S-ar putea să te îmbolnăvești cu ceva” # Gândul
În general, vacanțele ar trebui să fie relaxante, dar nu întotdeauna așteptările corespund cu realitatea. Așa s-a întâmplat și cu Flavius, un turist român care a plecat în Egipt, iar experiența sa în fostul sat pescăresc Hurghada, de pe malul Mării Roșii,a fost una surprinzătoare, dar nu în sensul bun. Bărbatul a fost dezamăgit imediat […]
22:50
Lucrul pe care Nicușor Dan trebuie să-l facă la întâlnirea cu Trump ca să evite eșecul. Geoană: „Atunci ne putem juca din nou cărțile” # Gândul
Mircea Geoană, fostul secretar adjunct al NATO, a declarat la Antena 3 CNN că președintele Nicușor Dan trebuie să dea de înțeles în cadrul întâlnirii cub președintele Trump că este un lider care știe să joace „jocul cel nou”. „Este un singur lucru pe care noi trebuie să-l lăsam (n.r. – la întâlnirea cu Trump […]
22:30
Mesajul lui Mircea Geoană pentru Nicușor Dan, înainte de vizita la Washington: „Să nu credem că doar dintr-o vizită se rezolvă problema” # Gândul
Mircea Geoană a comentat la Antena 3 CNN ce semnificație ar putea avea pentru România vizita lui Nicușor Dan la Washington în cadrul Consiliului pentru Pace. „Această vizită se pregătește de luni de zile. E o vizită foarte importantă. Eu vă spun din experiența mea empirică cu Trump în timpul primului mandat. Nu este doar […]
22:20
Salata verde nu se va înmuia sau nu se va ofili, timp de două săptămâni, dacă faci un lucru simplu aflat la îndemâna oricui # Gândul
Există o modalitate simplă de a păstra salata verde proaspătă timp de mai multe săptămâni, folosind un ingredient pe care cei mai mulți oameni îl au deja în bucătărie. Îgeneral, salata verde tinde să se strice repede pentru că ea conține o cantitate mare de apă și, dacă nu este depozitată corespunzător în frigider, poate […]
22:20
Mircea Geoană confirmă că participarea la Consiliul pentru Pace este „obligația” lui Nicușor Dan: „Este obligatoriu să reconfirme relația cu SUA” # Gândul
Mircea Geoană, fost secretar adjunct al NATO, a declarat la Antena 3 că face parte din responsabilitățile statutului de președinte ca Nicușor Dan să meargă la Consiliul pentru Pace al lui Trump pentru a consolida relația cu Statele Unite. „Este obligatoriu ca președintele României, la început de mandat, să reconfirme relația cu SUA. Nu există […]
22:10
Marius Tucă Show începe marți, 17 februarie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: Viorica Dăncilă # Gândul
Marius Tucă Show începe marți, 17 februarie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitatul zilei este Viorica Dăncilă, fost premier al României. Emisiunea poate fi urmărită live pe Facebook și pe canalul de YouTube Gandul. „Tineți aproape!”…
22:10
Salata verde nu se va înmuia sau nu se va ofili, timp de două săptămâni, dacă faci un lucru simplu la îndemâna oricui # Gândul
Există o modalitate simplă de a păstra salata verde proaspătă timp de mai multe săptămâni, folosind un ingredient pe care cei mai mulți oameni îl au deja în bucătărie. Îgeneral, salata verde tinde să se strice repede pentru că ea conține o cantitate mare de apă și, dacă nu este depozitată corespunzător în frigider, poate […]
Acum 4 ore
22:00
Mircea Geoană avertizează asupra schimbării majore pentru România, în planul politicii externe: „E confirmat de Marco Rubio” # Gândul
Mircea Geoană, fost secretar general adjunct al NATO, a declarat că România, în plan extern, trebuie să revină într-o zonă relevanță strategică. „Se schimbă întreg jocul. Subiectul hioperdependenței de China în materie de primă este unul central. Se trezește și SUA și Europa, ne trezim și noi înțelegând că e o parte importantă a configurației […]
21:40
Wizz Air lansează o nouă platformă de rezervări bilete. Compania aeriană low-cost a oferit toate detaliile pentru pasageri # Gândul
Compania aeriană maghiară low-cost Wizz Air a lansat o nouă platformă digitală, dezvoltată în parteneriat cu furnizorul de tehnologie pentru turism Dohop. Se numește WIZZ Link și le permite pasagerilor să rezerve călătorii compuse din mai multe segmente de zbor, într-o singură tranzacție. Mulți pasageri, în special cei care călătoresc în Europa, nu își planifică […]
21:10
Ștefan Popescu: Mizele participării lui Nicuşor Dan la Consiliul Păcii şi momentul de adevăr al României # Gândul
Președintele României și mai ales cei care au putere de convingere asupra lui au ajuns la concluzia că absența de la Washington, de la prima reuniune la nivel înalt a Consiliului Păcii, riscă să compromită orice tentativă de relansare a dialogului cu Casa Albă. Semnalele venite în ultimul timp de peste Atlantic au fost suficient […]
21:10
Întâlnirea dintre Radu Miruță și delegația americană a avut ca „moment principal” vizita la centrul din Fetești unde se antrenează militarii ucraineni # Gândul
Ministrul Apărării, Radu Miruță, a primit luni, 16 februarie, vizita unei delegații a Congresului Statelor Unite ale Americii, condusă de senatoarea Jeanne Shaheen. Vizita are loc cu doar o săptămână înainte de participarea președintelui Nicușor Dan la Conferința Consiliului pentru Pace de la Washington. „În cadrul discuțiilor, oficialul român a expus principalele concluzii ale participării […]
21:00
Kim Jong-un a inaugurat un cartier de lux în Phenian pentru familiile soldaților uciși în Ucraina. Cine a fost alături de liderul nord-coreean # Gândul
Liderul nord-coreean Kim Jong-un a inaugurat luni, 16 februarie, un cartier rezidențial de lux în Phenian dedicat familiilor soldaților uciși în „operațiunile militare în străinătate”, o referire la trupele trimise să lupte alături de Rusia în Ucraina, scrie Deutsche Welle. Proiectul cuprinde aproximativ 50 de clădiri de apartamente destinate să găzduiască circa 2.500 de familii. […]
20:50
Scandal în tabără #rezist. ONG-ul Declic îi atacă pe Nicușor Dan și consilierul său.Îi compară cu Georgescu și Șoșoacă:”De ce parte a baricadei ești?” # Gândul
Președintele Nicușor Dan, eroul „reziștilor”, a devenit după doar opt luni de mandat, ținta atacurilor celor care l-au susținut și l-au votat masiv în campania electorală. Membrii comunității „Declic”, un ONG cu conexiuni în partidul USR, a făcut o postare pe Facebok în care își exprimă dezamăgirea profundă față de liderul lor ales de la […]
20:40
Un britanic a fost arestat pe aeroportul din Hong Kong pentru distrugere. Riscă 2 ani de închisoare pentru vătămare și posesie ilegală de Viagra # Gândul
Un britanic în vârstă de 35 de ani a fost arestat pe aeroportul din Hong Kong după ce a comis un act de vandalism violent, unde a distrus toate chioșcurile self check-in din terminalul în care se afla. Excesul de furie a fost declanșat din cauza unui episod emoțional, scrie The Telegraph. Imaginile cu acesta […]
20:40
Robert Duvall, câștigător al premiului Oscar, a murit la vârsta de 95 de ani. Actorul a făcut roluri memorabile în Nașul și în Apocalypse Now # Gândul
Actorul Robert Duvall, câștigător al Oscarului, cunoscut cel mai bine pentru rolurile din „The Godfather” și „Apocalypse Now”, a murit la 95 de ani. Robert Duvall, actorul premiat cu Oscar, cunoscut pentru „Nașul”, „Apocalypse Now” și multe alte roluri de dur de-a lungul unei cariere cinematografice apreciate care s-a întins pe șase decenii, a decedat. […]
20:30
Cel mai nesănătos iaurt din comerț se găsește în orice supermarket din România. Ce trebuie să știe clienții # Gândul
Iaurtul este, în general, un aliment sănătos și e mai mereu recomandat în diete, în meniurile copiilor sau în regimurile pentru digestie, datorită conținutului de proteine, calciu și culturi lactice benefice. Însă nu toate produsele care poartă eticheta de „iaurt” sunt la fel de bune pentru organism, avertizează csid.ro. Astfel, în rafturile supermarketurilor din România […]
20:30
Ministrul Muncii anunță alocarea a peste două miliarde de lei pentru 2.800.000 de pensionari: „Acordăm un ajutor la pensie” # Gândul
Ministrul Muncii, Florin Manole, a anunțat la Antena 3, că, în cadrul dezbaterilor din coaliție, s-a decis alocarea sumei de 2.3000.000.000 lei ca ajutor la pensie pentru 2.800.000 de vârstnici. Ministrul Muncii a precizat că alocă 2.300.000.000 lei sprijin pentru pensii. Indexarea pensiilor de 7% a fost anulat la 1 ianuarie 2026. O creștere de […]
Acum 6 ore
20:00
Ministrul Energiei, anunț mare pentru fermierii români. „Azomureș va da îngrășămite fermierilor în contrul subvențiilor de la stat, pe bază de bonuri valorice” # Gândul
Combinatul Azomureș, după ce va fi preluat de către compania de stat Romgaz, va da îngrășămite fermierilor români în contul subvențiilor pe suprafațe pe care aceștia le au de încasat de la stat, pe bază de bonuri valorice, a declarat ministrul Energiei, Bogdan Invan, citat de Profit.ro. Azomureș este cel mai mare producător de îngrășăminte […]
19:40
Adoptat de Senat. Tinerii sub 21 de ani nu mai pot intra la jocuri de noroc. Ce alte prevederi se schimbă în legea „păcănelelor” # Gândul
Senatul a adoptat, luni, două propuneri care vizează protejarea copiilor și tinerilor de efectele jocurilor de noroc, prin creșterea vârstei minime de acces de la 21 de ani și limitarea drastică a publicității din mediul online. Cele două inițiative au fost depuse în Parlament în noiembrie 2025, sub semnătura deputatelor Diana Stoica și Raluca Turcan, […]
19:30
Victor Ponta: „Bătălia a început. Între cei care țin cu România și pun România pe primul loc și „cozile de topor” care au ordin să ne țină captivi în „triunghi”. Cât va rezista președintele?” # Gândul
Victor Ponta, fost premier al României, îi critică pe cei aflați la putere, în frunte cu ministrul Afacerilor Enterne, Oana Țoiu, și președintele Nicușor Dan pentru lipsa unei politici externe eficiente. Ponta subliniază că acest aspect a dus la blocarea României într-un „triunghi de sacrificiu”, dar și la anularea alegerilor în decembrie 2024. Ponta subliniază […]
19:20
Producătoarea serialului „Teheran”, care urmărește povestea unui spion Mosad în Iran, a fost găsită fără suflare în camera sa de hotel din Atena # Gândul
Producătoarea și creatoarea serialului „Teheran”, Dana Eden, care supraveghea filmările pentru noul sezon al serialului despre spionajul israelian, a fost găsită moartă duminică într-o cameră de hotel din Atena, scrie The Times of Israel. Dana Eden, în vârstă de 52 de ani, a fost găsită fără suflare în camera de hotel de către fratele ei, […]
19:10
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 17 februarie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Gheorghe Piperea # Gândul
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 17 februarie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitatul emisiunii este Gheorghe Piperea. Emisiunea poate fi urmărită pe Facebook și YouTube Gândul…
19:00
Mișcare drastică a economiștilor unei bănci celebre. Au scăzut la jumătate prognoza economică pentru România, după anunțul că țara este în recesiune # Gândul
Economiștii de la Erste Group, proprietarul BCR, au scăzut la jumătate prognoza de creștere economică a României pentru 2026 de la 2,1% la 1%. Noua estimare vine după ce datele semnal pentru trimestrul IV 2025, publicate de Institutul Național de Statistică, au arătat o contradicție peste așteptări și au confirmat intrarea economiei românești în recesiune […]
19:00
Patronul uneia dintre firmele care vinde modelul de mașină în care o femeie a ars de vie reacționează după tragedie. “De unde știți că nu fuma șoferul? Oricum este o mirare pentru mine de ce șoferul a coborât și doamna din spate nu” # Gândul
Cosmin Hațegan, patronul uneia dintre firmele care vinde modelul de mașină electrică în care o femeie a murit carbonizată vineri, a reacționat în exclusivitate pentru Gândul, după ce am transmis că ministrul Transporturilor a trimis Corpul de Control la RAR pentru a verifica îndeplinirea procedurilor în cazul înmatriculării mașinii. Hațegan a precizat că firma sa […]
19:00
Iar a murit Vladimir Putin? Presa se întreabă din nou unde este liderul de la Kremlin, după ce ar fi dispărut din spațiul public de câteva zile # Gândul
Speculațiile cu privire la starea de sănătate și locul în care se află Vladimir Putin cresc, după ce președintele rus nu a fost văzut în public timp de mai bine de o săptămână, scriu mai multe publicații, printre care The Sun, Mirror, Express și altele. Liderul rus a fost văzut ultima dată ținând un discurs […]
19:00
O femeie trăiește din ajutor social, după ce inteligența artificială i-a înlocuit jobul. Meseria sa este aproape dispărută # Gândul
O femeie din Anglia, care era designer grafic și câștiga 65.000 de lire pe an trăiește acum din ajutor social, după ce inteligența artificială (AI) i-a înlocuit drastic jobul. Ea susține că veniturile i-au scăzut dramatic, iar meseria pentru care a lucrat 15 ani de zile aproape că a dispărut în zilele noastre. Leonie Tucker […]
18:50
Rețeaua de socializare a lui Musk s-a confruntat cu o întrerupere majoră a serviciilor. X nu a mai funcționat în SUA, India și mai multe țări europene # Gândul
Platforma de socializare a lui Elon Musk, X, s-a confruntat luni cu o întrerupere majoră a serviciilor, unde a afectat zeci de mii de utilizatori la nivel global, in special cei din Franța, Italia, Marea Britanie și Spania, scrie presa franceză. Primele raportări masive au venit din Regatul Unit, unde mii de utilizatori au semnalat probleme […]
18:40
Guvernul Bolojan „olimpic” la împrumuturi, dar restanțier la transparență. Ultimul raport al datoriei, blocat din septembrie 2025. Cine a îndatorat cel mai mult România în ultimii 18 ani? Gândul prezintă clasamentul premierilor, de la criză la explozia împrumuturilor # Gândul
Ministerul de Finanțe nu a publicat nici acum datele privind datoria publică în ultimele luni și cea mai recentă raportare este aferentă lunii septembrie 2025, când datoria țării era de 1.095 miliarde de lei, adică 58,9% din PIB. Gândul a realizat o analiză privind datoriile pe care le-au făcut premierii României de la ultima criză […]
18:20
Declarație incredibilă a reprezentantului SUA: „ONU este un focar de antisemitism”. Ce l-a înfuriat pe omul lui Trump # Gândul
Mike Waltz, ambasadorul Statelor Unite la ONU, într-un interviu acordat pentru Fox News, a declarat că Organizația Națiunilor unite este „un focar de antisemitism” și a subliniat că eliminarea acestuia este o prioritate centrală a administrației Trump pentru a reforma instituția. Într-un interviu exclusiv acordat pentru postul Fox News, Mike Waltz a susținut că misiunea […]
18:10
Într-o perioadă în care prețurile cresc constant, clienții vânează reducerile importante la produsele de bază. Un exemplu elocvent ar fi cartofii, iar Lidl România are o ofertă specială la acest produs. „Cartofi cu 1,6 lei kilogramul, iarna! Ați mai văzut așa ceva, vreodată? Sacul de 5 kilograme costă 7,9 lei”, este mesajul postat pe pagina […]
Acum 8 ore
17:50
Ciolacu acuză „coafarea” bugetului și îi adresează trei întrebări lui Bolojan. „Investiții de 13 miliarde de lei din 2024 ar fi fost mutate în 2025” # Gândul
Fostul prim-ministru Marcel Ciolacu îl acuză luni pe actualul premier Ilie Bolojan de „coafarea bugetului”. De asemenea, Ciolacu îi adresează trei întrebări premierului Bolojan și îl somează să iasă public pentru a da explicații. „Scandalul «coafării» bugetului este mai grav decât am crezut: au mutat cu totul investiții de 0,7% din PIB din 2024 (de […]
17:40
Nicușor Dan primește la Cotroceni delegația americană. Ce discută președintele României cu emisarii SUA # Gândul
Președintele Nicușor Dan a primit la Cotroceni o delegație a Statelor Unite, condusă de senatoarea Jeanne Shaheen, lidera grupului democrat din Comisia pentru Relații Externe a Senatului SUA. Vizita delegației americane are loc în contextul primei vizite a liderului de la Cotroceni în SUA, săptămâna viitoare, la prima reuniune a Consiliului Păcii de la Washington. […]
17:30
Un curier Amazon din Marea Britanie a ajuns cu mașina în mare, după ce a urmat instrucțiunile GPS-ului. Mașina aproape că a fost înghițită de apă # Gândul
O camionetă de livrări a rămas blocată într-o zonă plină de noroi din Essex. Localnicii o numesc „cea mai periculoasă potecă din Marea Britanie”, iar șoferul a fost nevoit să abandoneze vehiculul pentru a putea scăpa zin zona mlăștinoasă, relatează The Independent. Paza de coastă britanică a fost alertată duminică, la ora 11:30, cu privire […]
17:30
Bărbat din Mureș, atacat de urs, în timp ce se afla la pășunat. Victima a fost transportată de urgență la spital # Gândul
Un bărbat a fost atacat de urs, în timp ce afla cu la pășunat cu animalele în apropierea localității Maiad, județul Mureș. Victima a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale, informează Inspectoratul de Poliție Județean Mureș. Victima a fost transportată la o unitate medicală pentru îngrijiri și investigații suplimentare. În cauză a fost deschis […]
17:30
Mihai Stoica îi dă un RĂSPUNS acid lui Adrian Porumboiu, după tirada fostului mare arbitru. „Nu comentez ce spun toți chibiții” # Gândul
Mihai Stoica și Adrian Porumboiu au avut un schimb de replici dur. Fostul arbitru a analizat posibilul henț al lui Luca Băsceanu la golul doi al oltenilor, în partida din Cupa României cu FCSB încheiată co scorul de 2-2. Oficialul FCSB nu a fost de acord cu explicația lui Porumboiu și fostul patron al celor […]
17:20
Financial Times: Uniunea Europeană „îndulcește” criticile la adresa lui Viktor Orban, înaintea alegerilor din Ungaria # Gândul
Comisia Europeană și-a diminuat criticile la adresa lui Viktor Orbán înaintea alegerilor din Ungaria, din 12 aprilie, conform rapoartelor Financial Times, pentru a evita percepția unei intervenții externe, mai ales în contextul ascensiunii partidului de opoziție Tisza. Această abordare prudentă include o „înghețare” temporară a dosarelor sensibile și posibila deblocare a fondurilor, Bruxelles-ul dorind să […]
17:10
Horoscopul zilei de marți, 17 februarie 2026, este dominat de o Eclipsă de Soare cu impact puternic, care deschide un ciclu de transformări pe termen lung pentru fiecare zodie. Eclipsele pot fi obositoare, din punct de vedere energetic, însă efectele lor sunt profunde și de durată, iar ce începe acum va continua să se dezvolte […]
17:00
„Cea mai periculoasă potecă” din Marea Britanie. Cum a rămas blocat un camion de livrări într-o zonă mlăștinoasă din Essex. Șoferul urma indicațiile GPS-ului # Gândul
O camionetă de livrări a rămas blocată într-o zonă plină de noroi din Essex. Localnicii o numesc „cea mai periculoasă potecă din Marea Britanie”, iar șoferul a fost nevoit să abandoneze vehiculul pentru a putea scăpa zin zona mlăștinoasă, relatează The Independent. Paza de coastă britanică a fost alertată duminică, la ora 11:30, cu privire […]
17:00
Un băiat de 15 ani a dat foc mai multor mașini din centrul Brașovului, în urma unei provocări online. Cum a reușit să incendieze autoturismele # Gândul
Un băiat în vârstă de 15 ani a incendiat mai multe autoturisme din centrul Brașovului, în urma unei provocări din mediul online. La data de 13 februarie a.c., în jurul orei 03:30 dimineața, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Brașov – Secția 1 Poliție au fost sesizați cu privire la izbucnirea unui incendiu la un autoturism, […]
16:50
Ilie Bolojan adoptă prin OUG reforma administrației. Coaliția a stabilit și revizuirea taxelor și impozitelor. Pe ce decizii au căzut de acord liderii # Gândul
După aproape 4 ore de discuții, coaliția de guvernare a decis adoptarea prin OUG a reformei administrației centrale și locale, împreună cu pachetul de relansare economică, imediat după finalizarea avizelor. Actul va include excepții pentru domeniile apărare, ordine publică, siguranță națională, educație, sănătate și cultură, iar economiile vor fi realizate prin metode adaptate fiecărui sector. […]
16:50
Fost procuror DNA cere arestarea premierului Bolojan și a ministrului Alexandru Nazare pentru abuz în serviciu: „Să efectueze ancheta penală” # Gândul
Fostul procuror Eugen Stoina, din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sibiu, a anunțat pe Facebook că a depus plângere penală împotriva premierului Ilie Bolojan și a ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare. Într-o postare pe Facebook, Stoina precizează că sesizarea a fost înregistrată la 30 ianuarie și este adresată Procurorului General, Alex Florența. Fostul magistrat, pensionat […]
16:50
Alexandra Olaru, Vodafone România: 5G poate aduce României 4,7 miliarde de euro anual și 250.000 de locuri de muncă # Gândul
Reducerea decalajului de adoptare a tehnologiei 5G la nivel european ar putea genera un plus de 1,3 trilioane de euro în veniturile UE, iar pentru România un impact anual de 4,7 miliarde de euro și până la 250.000 de noi locuri de muncă. Declarația îi aparține Alexandrei Olaru, directorul Legal & External Affairs al Vodafone […]
16:40
Ion Cristoiu comentează participarea lui Nicusor Dan la Consiliul lui Trump: „Merge la nivel de ultimatum” # Gândul
Invitat în cadrul emisiuniii Ai aflat! cu Ionuț Cristache, scriitorul și publicistul Ion Cristoiu a comentat decizia președintelui Nicușor Dan de a fi prezent la reuniunea Consiliului pentru Pace de la Washington. Ion Cristoiu a spus că Nicușor Dan se duce la Washington „la nivel de ultimatum”, după ce relațiile României cu Statele Unite s-au […]
16:30
„SUA și Ungaria intră într-o epocă de aur”. Orban și Rubio au semnat un acord de cooperare în domeniul nuclear. Ce detalii au oferit cei doi lideri # Gândul
Secretarul de stat Marco Rubio a semnat, luni, un acord de cooperare în domeniul nuclear civil între Statele Unite și Ungaria, relatează Fox News. Prin acest acord, Ungaria va achiziționa pentru prima dată combustibil nuclear din SUA, furnizat de compania Westinghouse, pentru centrala sa de la Paks I. Până acum, această centrală, construită de sovietici, […]
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.