Luna Nouă în Vărsător: 4 zodii primesc semnale puternice din Univers pe 17 februarie 2026
Jurnalul.ro, 17 februarie 2026 00:30
Pe 17 februarie 2026, patru zodii primesc un mesaj puternic de la Univers, sub influența Lunii Noi în Vărsător. Este o zi a revelațiilor, a inspirației și a sentimentului că suntem ghidați spre ceva mai mare decât noi.
• • •
Alte ştiri de Jurnalul.ro
Acum o oră
00:30
Luna Nouă în Vărsător: 4 zodii primesc semnale puternice din Univers pe 17 februarie 2026 # Jurnalul.ro
Pe 17 februarie 2026, patru zodii primesc un mesaj puternic de la Univers, sub influența Lunii Noi în Vărsător. Este o zi a revelațiilor, a inspirației și a sentimentului că suntem ghidați spre ceva mai mare decât noi.
00:20
Șase pretendenți la șefia marilor parchete au încasat, de la stat, împreună cu familia, în doar un an, venituri de 3,7 milioane de lei # Jurnalul.ro
Viața la stat, o poveste de succes a candidaților pentru șefia marilor parchete. Încasări de 3,7 milioane lei/an
Acum 2 ore
00:00
Celebrul arc stâncos de la Sant’Andrea, Melendugno, Puglia, cunoscut drept „Arcul Îndrăgostiților”, s-a prăbușit de Ziua Îndrăgostiților, după mai multe zile de vânt puternic, mare agitată și ploi abundente în sudul Italiei.
16 februarie 2026
23:40
Fost ministru: Din iunie 2025 România nu a tras niciun cent din PNRR; are zero euro în conturi # Jurnalul.ro
Fostul ministru al Fondurilor Europene, Adrian Câciu (PSD), acuză că, din iunie 2025 până acum, România nu a tras nici un eurocent din PNRR de la Comisia Europeana, iar în azi are zero euro în conturi.
23:30
Liderul PSD, Sorin Grindeanu, avertizează că social-democrații nu vor susține bugetul de stat dacă pachetul social propus de partid nu va fi inclus și dacă investițiile la nivel local nu vor continua „la același nivel cu cel de anul trecut”.
23:30
Primăria Municipiului Bucureşti dă startul, luni, unei campanii de conştientizare şi prevenire a consumului de droguri, care se va desfăşura în mijloacele de transport în comun, în presă şi pe reţelele de socializare, prin intermediul unui clip video, dar şi la sediul Dalles, unde se va juca piesa de teatru "În ceaţă".
23:30
Fluxurile de petrol către Ungaria și Slovacia prin conducta rusească Drujba au fost suspendate după ce un atac aerian rusesc a avariat instalația pe teritoriul Ucrainei, lăsând cele două state membre ale Uniunii Europene, fără ieșire la mare, să caute rute alternative pentru țițeiul rusesc.
Acum 4 ore
23:10
Prețul energiei electrice ar putea scădea în perioada următoare cu cel puțin 10%–15%, susține ministrul Energiei, care afirmă că una dintre cauzele tarifelor ridicate din România este modul în care funcționează piața de tranzacționare.
23:10
Turcan: Profitul industriei jocurilor de noroc nu poate fi construit pe vulnerabilitatea copiilor # Jurnalul.ro
Deputata PNL, Raluca Turcan, a transmis un mesaj cu privire la proiectele de lege adoptate în Senat pentru combaterea dependenței jocurilor de noroc.
23:00
Sistemul „Start & Stop” de la mașini, eliminat. Explicația oficială: „Este un sistem absurd” # Jurnalul.ro
Sistemul „Start & Stop” de la mașini a fost eliminat de americani. Explicația oficială a fost că sistemul „este absurd”. Decizia face parte din strategia Administrației Trump privitoare la anularea sau modificarea standardelor de mediu impuse de administrațiile Obama și Biden.
22:40
Testele pre-sezonului Formula 1 de la Bahrain vor fi difuzate în exclusivitate pe AntenaPLAY # Jurnalul.ro
Micul regat Bahrain devine, din nou, punctul de întâlnire al pasionaților de viteză, odată cu a doua sesiune a testelor oficiale pre-sezon din Formula 1. Totul se desfășoară pe spectaculosul Circuitul Sakhir, acolo unde echipele și piloții își testeaza limitele înaintea unui nou an plin de provocări.
22:40
Numărul cazurilor de cancer, în creștere în UE. Care sunt cele mai întâlnite tipuri de cancer # Jurnalul.ro
Cancerul rămâne a doua cauză de deces în țările UE, iar trendul privind numărul diagnosticărilor cancerului este în creștere. Țările se grăbesc să investească mai mult în combaterea acestei boli.
22:30
Uneori nu te întorci pentru că ai uitat cât a durut. Te întorci tocmai pentru că îți amintești. Și pentru că, într-un strat mai adânc decât logica, durerea aceea are o promisiune: „Poate de data asta se termină altfel.” „Poate de data asta mă vede.” „Poate de data asta sunt ales/aleasă.”
22:30
Vicepreședintele USR, Radu Mihaiu, a expus în cadrul dezbaterii „Ora Guvernului”, problemele referitoare la criza apei potabile din Argeș. Acesta acuză că problema crizei apei potabile din Argeș este una mai veche și spune că administrația PSD este vinovată.
22:10
Bosnia și Herțegovina se află în prezent în fruntea listei europene a țărilor cu cel mai ridicat nivel de corupție, potrivit celui mai recent Indice al Percepției Corupției publicat de Transparency International.
22:10
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni că partidele din coaliţia de guvernare au acceptat ca veniturile din sistemul de ordine publică, din educaţie şi din sănătate să fie exceptate de la tăierile cu 10%.
22:10
Șase semne zodiacale chinezești atrag bogăție și succes pe 17 februarie 2026. Anul Nou Lunar începe în Ziua Succesului de astăzi, iar schimbarea este inconfundabilă.
22:00
Consilier prezidențial, despre tensiunile din coaliție: Avem patru partide, nu este ușor # Jurnalul.ro
Obiectivul numărul unu al viitoarei OUG privind reforma administrației este ca prevederile să fie extrem de clare, pentru a nu crea și mai multă tensiune sau haos în administrație, spune la RFI consilierul prezidențial onorific Eugen Tomac: „Important este că avem un Guvern, că există stabilitate”.
21:40
Liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, a afirmat, luni, că „tăvălugul tăierilor binomului Bolojan–USR a fost oprit” și că nu vor fi făcute tăieri „fără discernământ”.
21:30
România, Bulgaria și Grecia, rușinea Europei la decese rutiere. Măsurile impuse de UE în România # Jurnalul.ro
Țara noastră continuă să înregistreze cea mai ridicată rată a mortalității rutiere din Uniunea Europeană, cu 78 de decese la un milion de locuitori în 2024. În timp ce UE a reușit o scădere de 2% a numărului de decese față de 2023, România se află încă în urma multor state membre.
Acum 6 ore
21:10
Florin Manole, despre tăieri ori majorări de taxe pentru populație: Nu văd de unde să se taie # Jurnalul.ro
Aflat în direct la Antena 3 CNN, ministrul Muncii, Florin Manole, a fost întrebat dacă vor mai exista tăieri ori taxe majorate pentru populație. Acesta a precizat: „Nu văd de unde să se taie”, specificând că nu există vreun acord în coaliție cu privire la creșterea taxelor.
21:00
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat luni seară că veniturile angajaților din spitale și din serviciile de ambulanță și urgență nu vor fi reduse cu 10%, argumentând că o astfel de măsură ar fi afectat grav funcționarea unui sistem „deja solicitat la maximum”.
21:00
Actorul american Robert Duvall, cunoscut pentru roluri emblematice în Apocalypse Now și primele două filme The Godfather, a murit la vârsta de 95 de ani.
20:50
Ambasadorul României în SUA, Andrei Muraru, a declarat luni, în direct la Antena 3 CNN, că România ar urma să beneficieze de o serie de avantaje prin participarea președintelui Nicușor Dan la Consiliul Păcii inițiat de Donald Trump, deși țara noastră va participa cu statutul de observator.
20:40
Ce părere are Regele Charles despre președintele Donald Trump. Dezvăluirile unui jurnalist britanic # Jurnalul.ro
Regele Charles nu este cel mai mare fan al președintelui american Donald Trump. Este dezvăluirea făcută de un jurnalist britanic care mai susține că Regele a încercat să evite întâlnirile cu Trump. Dezvăluirile apar în timp ce se vorbește despre o vizită în SUA a Regelui.
20:30
Perioada dinaintea Postului Paștelui se numește Săptămâna albă sau a brânzei. În aceste zile, credincioșii ortodocși renunță la carne, consumând doar produse lactate și ouă iar miercuri și vineri este dezlegare la pește.
20:10
Excepțiile la reforma administrației centrale și locale, decise în ședința coaliției de luni # Jurnalul.ro
Liderii coaliției au decis luni, că reforma administrației și pachetul de relansare economică va fi adoptată prin OUG, iar un grup de lucru va propune modificări ale taxelor și impozitelor locale, vizând supraimpozitarea, clădirile vechi și facilități pentru persoanele cu dizabilități.
19:40
Senatul a adoptat, luni, două propuneri care vizează protejarea copiilor și tinerilor de efectele jocurilor de noroc, prin creșterea vârstei minime de acces la 21 de ani și limitarea drastică a publicității online.
19:30
Datoria externă a României a urcat la 227,3 miliarde euro, aproape 12.000 euro pe cap de român # Jurnalul.ro
Datoria externă totală a României a crescut în 2025 cu 23,837 miliarde euro, până la 227,347 miliarde euro, potrivit datelor publicate de Banca Națională a României (BNR).
Acum 8 ore
19:10
Schimbări importante pentru 3 zodii. Își regăsesc liniștea de care au nevoie, pe 16 februarie 2026 # Jurnalul.ro
După 16 februarie 2026, trei zodii au multe de așteptat cu nerăbdare. O nouă eră de stabilitate prinde contur în această zi, iar totul se rezumă la atingerea calmului pe termen lung.
18:40
MADR simplifică accesul la finanțare pentru fermieri: proceduri debirocratizate și sprijin # Jurnalul.ro
În ședința de Guvern din 12 februarie 2026 a fost aprobată o Hotărâre pentru modificarea și completarea unor acte normative privind garantarea în domeniul agriculturii, dezvoltării rurale, pescuitului și acvaculturii.
18:30
DSP nu a mai identificat bacterii în apa de la Curtea de Argeș dar are depășiri la turbiditate, fier și clor peste limita maximă admisă # Jurnalul.ro
Potrivit rezultatului analizelor apei, publicat luni de Direcția de Sănătate Publică (DSP) Argeș, în apă au fost identificate cantități de fier, clor, precum și un nivel de turbiditate „peste limita maximă admisă”.
18:10
Obezitatea infantilă este o problemă în creștere la nivel global, afectând milioane de copii din întreaga lume.
18:00
Puterea nevăzută care transformă conversațiile: ce nu ți-a spus nimeni despre comunicare # Jurnalul.ro
Într-o lume în care comunicarea este esențială pentru relațiile personale și profesionale, adesea ignorăm un element crucial: modul în care oamenii se simt înțeleși.
17:50
Premieră, diseară, la Power Couple: „Fetele, dacă nu trec proba, ard toți banii din seif, nu numai investiția” # Jurnalul.ro
Au luptat cu temerile lor, cu momentele în care totul părea dificil și au reușit să ajungă până în penultima săptămână a competiției. Au demonstrat că există iubire între ei și au comunicat eficient. Au făcut investițiile corecte și au crescut bugetul familiei. Cinci cupluri continuă lupta pentru marea finală și premiul care poate ajunge până la 100.000 de euro, la Power Couple! Totul continuă diseară, de la 20:30, la Antena 1 și pe AntenaPLAY!
17:40
Nu mai e loc de tăcere sau de discuții ascunse. Totul e mai real ca niciodată. Jocurile, mai dure decât s-ar fi gândit. Recompensele, mai dorite decât s-ar fi putut aștepta cineva.
17:40
Excesul de sare poate transforma chiar și cele mai gustoase rețete într-un dezastru.
17:30
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a spus, înaintea ședinței coaliției, că USR vrea să taie salariile „la toată lumea”, iar social-democrații nu sunt de acord. Liderul PSD s-a referit la polițiști spunându-le „milițieni”.
Acum 12 ore
17:10
Conferința Națională România Inteligentă „România în alertă – Boli transmisibile scapă de sub control” # Jurnalul.ro
Conferința Națională România Inteligentă „România în alertă – Boli transmisibile scapă de sub control”, va avea loc luni, 23 februarie 2026, începând cu ora 16:00, la Centrul de Conferințe Antena 3 CNN, “The Mark”, Clădirea Turn, Calea Griviței nr. 84-98, etaj 2, sector 1, București și va fi moderată de Mihaela Tănase, expert în comunicare politici de sănătate, și Adrian Ursu, jurnalist Antena 3.
17:10
Mercur Retrograd în acțiune: 3 zodii primesc mesaje de la foștii parteneri până la finalul lui februarie 2026 # Jurnalul.ro
Primul Mercur retrograd din 2026 se apropie rapid, iar astrologii avertizează: trei zodii au mari șanse ca un fost partener să reapară în viața lor înainte de sfârșitul lunii februarie.
17:00
Liga Asociațiilor Producătorilor Agricoli din România (LAPAR) are, din 16 februarie, un nou președinte, pe tânărul fermier, Matei Titianu. Alături de părinții săi, el administrează o fermă agricolă în județul Brăila. El a ocupat funcția de președinte în cadrul Agrinnovator și a fost consilier onorific la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.
17:00
Credincioșii ortodocși scriu de fiecare dată când merg la biserică un pomelnic., respectv o listă cu persoanele pentru care aceștia se roagă.
16:50
Florența Ghiță a murit. Află cine a fost jurnalista și specialistul în comunicare și citește mesajul emoționant al colegilor săi.
16:40
O echipă de cercetători de la Universitatea americană Northwestern a făcut un pas important în direcția tratării leziunilor măduvei spinării, una dintre principalele cauze ale paraliziei.
16:30
Grecia analizează posibilitatea construirii unui nou terminal plutitor de gaz natural lichefiat (FSRU), o investiție estimată la 650 de milioane de euro, în contextul în care Europa de Est ar putea avea nevoie de volume suplimentare de LNG după oprirea definitivă a importurilor de gaz rusesc.
16:20
Datoriile dezvoltatorilor imobiliari din România au depășit, în ultimele luni, nivelul istoric de 35 de miliarde de lei, o sumă dublă față de acum 10 ani. În contextul scăderii semnificative a pieței, peste 60% dintre companiile din acest sector au ajuns în risc de insolvență, arată o analiză realizată de compania de consultanță Frames și postată pe pagina de Facebook. Nu este exclus ca 2026 să aducă noi recorduri negative pentru piața imobiliară, pe fondul creșterii taxelor și reducerii semnificative a cererii de spații locative.
16:10
Ce spun cercetările recente despre cafea, ceai și sănătatea creierului pe termen lung.
15:40
Ministrul finlandez al Apărării, Antti Häkkänen, a atras atenția asupra unei întăriri semnificative a infrastructurii militare rusești în Peninsula Kola (Arctica), prin construirea de noi facilități în proximitatea frontierei cu Finlanda, arată Euronews.
15:30
Toți cei 19 candidați pentru șefia marilor parchete au fost validați de ministerul Justiției # Jurnalul.ro
Cei 19 candidați înscriși pentru șefia marilor parchete au fost validați pentru a intra în concurs de către ministerul Justiției.
15:10
Horoscopul dragostei, 16–22 februarie 2026: Începe sezonul Peștilor, cu iubiri intense și schimbări karmice # Jurnalul.ro
Horoscopul dragostei pentru săptămâna 16–22 februarie 2026 vine cu revelații importante pentru toate zodiile, sub influența eclipsei solare puternice din Vărsător (17 februarie) și a intrării Soarelui în Pești (18 februarie), unul dintre cele mai romantice și sensibile semne ale zodiacului.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.