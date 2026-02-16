Luna Nouă în Vărsător: 4 zodii primesc semnale puternice din Univers pe 17 februarie 2026

16:20

Datoriile dezvoltatorilor imobiliari din România au depășit, în ultimele luni, nivelul istoric de 35 de miliarde de lei, o sumă dublă față de acum 10 ani. În contextul scăderii semnificative a pieței, peste 60% dintre companiile din acest sector au ajuns în risc de insolvență, arată o analiză realizată de compania de consultanță Frames și postată pe pagina de Facebook. Nu este exclus ca 2026 să aducă noi recorduri negative pentru piața imobiliară, pe fondul creșterii taxelor și reducerii semnificative a cererii de spații locative.