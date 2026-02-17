Sandviciuri de un milion de lei în 1.400 de unități de învățământ. Statul cheltuie peste 2 miliarde de lei pentru masa elevilor. Cine sunt milionarii care hrănesc școlile
Miliarde pentru mesele elevilor, milioane de copii flămânzi: cum ratează statul programul de hrană în școli. Unde se duc banii pentru mesele gratuite din unităţile de învăţământ
Sandviciuri de un milion de lei în 1.400 de unități de învățământ. Statul cheltuie peste 2 miliarde de lei pentru masa elevilor. Cine sunt milionarii care hrănesc școlile # Fanatik
Miliarde pentru mesele elevilor, milioane de copii flămânzi: cum ratează statul programul de hrană în școli. Unde se duc banii pentru mesele gratuite din unităţile de învăţământ
Marți și miercuri sunt programate primele meciuri din faza playoff a Ligii Campionilor, echipele clasate între locurile 9 și 24 după faza principală luptând pentru completarea tabloului optimilor de finală. Pe Bune, doar pe Betano, […]
Culisele suspendării lui Ştefan Baiaram înainte de Universitatea Craiova – FCSB: “Sunt antecedente! A fost judecat de urgenţă şi beneficiar a fost FCSB” # Fanatik
Ștefan Baiaram a ratat ambele partide dintre Universitatea Craiova și FCSB din cauza unei suspendări, iar Sorin Cârțu a revenit asupra subiectului după disputarea celor două jocuri.
Daniel Niculae, iureș în direct după Hermannstadt – CFR Cluj 0-1: ”O să le dau amendă că nu dau la poartă, mă rog de 6 luni de ei!” # Fanatik
Daniel Nicula a acuzat arbitrajul de la meciul Hermannstadt - CFR Cluj 0-1. Ce l-a nemulțumit, de fapt, pe președintele sibienilor după un nou eșec în SuperLiga.
Contre în direct între Mihai Stoica și Victor Angelescu: „Radu Petrescu e cu CFR, nu cu FCSB! / O iei pe coclauri!”. Video # Fanatik
Mihai Stoica și Victor Angelescu s-au înfruntat în direct la Prima Sport 1. Mărul discordiei a fost arbitrul Radu Petrescu, cel pe care, acționarul minoritar al Rapidului, l-a acuzat că e „stelist”
Alexandru Roșca a lămurit faza controversată de la meciul cu Unirea Slobozia: ”Pe mine nu mă interesa de gol, știam că nu e”. Ce a zis de plecarea de la Dinamo # Fanatik
Dinamo a trăit periculos în partida cu Unirea Slobozia, dar Alexandru Roșca a dat asigurări că mingea nu a trecut linia porții la ocazia oaspeților. Cum a răspuns când a fost întrebat despre o eventuală plecare.
Pontul zilei de marți, 17 februarie. Bet Builder de cotă 3.60 la Superbet pentru Benfica – Real Madrid # Fanatik
Cu pontul zilei de marți, 17 februarie, puteți da o adevărată lovitură la Superbet dacă mizați pe un Bet Builder de cotă 3.60 la meciul Benfica - Real Madrid
Zeljko Kopic, impresionat de George Pușcaș, noul transfer al lui Dinamo: „ A fost foarte sincer! Am vorbit cu el” # Fanatik
Zeljko Kopic a oferit primele reacții după Dinamo - Unirea Slobozia 1-0. Ce spune antrenorul croat despre transferul lui George Pușcaș. Pe FANATIK găsiți toate detaliile.
”Are Dinamo față de campioană?”. Claudiu Niculescu nu a stat prea mult pe gânduri cu răspunsul # Fanatik
Dinamo a învins cu mari emoții Unirea Slobozia, scor 1-0, iar Claudiu Niculescu a vorbit despre șansele ca fosta sa echipă să câștige titlul de campioană.
Biletul zilei la pariuri, marți, 17 februarie 2026. Câștig de 251 de lei cu două meciuri din Champions League # Fanatik
Biletul zilei la pariuri de marți, 17 februarie 2026, poate aduce un câștig de 251 de lei cu ajutorul a două meciuri tari de fotbal din UEFA Champions League.
Cristi Chivu, probleme mari în nămeții din Norvegia! Meciul cu Bodo/Glimt poate avea de suferit: „Se anunță mai multă zăpadă” # Fanatik
Cristi Chivu întâmpină probleme mari în Norvegia. Partida dintre Bodo/Glimt și Inter poate avea de suferit după prognoza meteo. Pe FANATIK găsiți toate detaliile.
Panică la Dinamo! S-a prăbușit pe gazon după 1-0 cu Unirea Slobozia: „Să vină medicul mai repede!”. Video # Fanatik
Panică la Dinamo după victoria cu Unirea Slobozia! Un jucător s-a prăbușit pe teren și a avut nevoie de intervenția medicilor. Pe FANATIK găsiți toate detaliile despre această situație.
Meci de infarct la Dinamo – Unirea Slobozia. Ialomițenii au cerut gol la o fază dubioasă, dar tot „câinii” au deschis scorul. Video # Fanatik
Meciul și deciziile controversate de arbitraj în SuperLiga. La Dinamo - Unirea Slobozia, oaspeții au cerut gol la o fază în care mingea ar fi depășit linia porții, dar tot ei au fost cei care s-au văzut conduși
„Odihnește-te în pace, Quentin”, a fost mesajul de pe un banner apărut în PCH la meciul Dinamo - Unirea Slobozia. Ce se ascunde, de fapt, în spatele mesajului afișat de fanii roș-albilor.
Care este pensia lunară încasată de Sorin Cârțu, ultimul antrenor care a luat titlul cu Craiova. Suma este incredibilă # Fanatik
Pensia pe care o încasează lună de lună legendarul Sorin Cârțu, ultimul antrenor care a luat titlul cu Universitatea Craiova. Suma este una incredibilă, după 45 de ani în slujba fotbalului.
S-a dezumflat de tot în 2026! Probleme pentru românul transferat în Occident pe 1,3 milioane de euro # Fanatik
Unul dintre oamenii monitorizați de stafful echipei naționale trece printr-o perioadă nefastă la echipa de club, care a plătit o sumă impresionantă pentru el
Cristi Chivu, acuzat de ipocrizie după Inter – Juventus 3-2: „Cuvintele sale au fost aruncate pe fereastră” # Fanatik
Reacția lui Cristi Chivu după Inter - Juventus 3-2 nu este văzută cu ochi buni în Italia, antrenorul român fiind acuzat de ipocrizie de către jurnaliștii din „Cizmă”.
Dinamo a luat măsuri fără precedent după ce fanii l-au scuipat pe Ștefan Baiaram. Cum arată tunelul pe care intră jucătorii pe teren. Pe FANATIK găsiți toate detaliile.
Cel mai mare centru militar american din Europa se construiește la câteva sute de km de România. Țara aleasă l-a refuzat recent pe Donald Trump # Fanatik
Un nou bastion militar american prinde contur în Europa de Est, pe fondul tensiunilor geopolitice, al scăderii încrederii în Washington și al repoziționării strategice a trupelor SUA în regiune.
Cătălin Cîrjan, baie de mulțime la Dinamo – Unirea Slobozia. Ce a pățit căpitanul suspendat al „câinilor”. Foto # Fanatik
Cătălin Cîrjan a fost suspendat pentru cumulul de cartonașe galbene, dar nu putea lipsi de la Dinamo - Unirea Slobozia. Căpitanul „câinilor” a fost asaltat de fanii veniți la Arena Națională
Daniel Pancu și-a anunțat obiectivul după FC Hermannstadt – CFR Cluj 0-1: „E o performanță uriașă” # Fanatik
Daniel Pancu a oferit primele declarații după FC Hermannstadt - CFR Cluj 0-1. Ce spune antrenorul ardelenilor despre ultima fază a partidei, când Andrei Chivulete a anulat un penalty pentru gazde.
Dorinel Munteanu a făcut praf arbitrajul după ce VAR i-a refuzat un penalty la ultima fază cu CFR Cluj: ”Fiecare judecă după sufletul lui, dar sufletul lor este limitat!” # Fanatik
Dorinel Munteanu s-a arătat total nemulțumit de arbitrajul de la meciul FC Hermannstadt - CFR Cluj 0-1, în care echipei sale i-a fost refuzat un penalty după intervenția VAR.
Mutații genetice la copiii supraviețuitorilor dezastrului de la Cernobîl: radiațiile au modificat ADN-ul. „Este primul studiu care oferă dovezi” # Fanatik
Cercetătorii au observat modificări în ADN-ul copiilor persoanelor expuse la radiațiile ionizante după dezastrul de la Cernobîl. Este pentru prima dată în istorie când se stabilește o astfel de legătură
Gigi Neţoiu, mesaj tranşant pentru Ilie Bolojan: „Aţi distrus o fermă de şase milioane de euro! Vreţi să ne terminaţi cu totul?” # Fanatik
Gigi Neţoiu i-a transmis premierului Ilie Bolojan un mesaj din mijlocul apelor, după ce ferma sa de la Cetate a fost inundată din nou. Investitorul a dat în judecată Apele Române pentru pagubele suferite.
Fanatik SuperLiga, marți, 17 februarie 2026, ora 13:30. Cristi Coste, ediție specială după Hermannstadt – CFR Cluj și Dinamo – Unirea Slobozia # Fanatik
Fanatik SuperLiga revine marți, 17 februarie 2026, de la ora 13:30 pe FANATIK.RO cu o ediție ce se anunță una cu totul specială. Cristi Coste îi va avea invitați în platou pe Dănuț Lupu și Marian Aliuță.
Devis Epassy, out din lot la Dinamo – Slobozia! Ce s-a întâmplat cu titularul ”câinilor”. Exclusiv # Fanatik
Zeljko Kopic nu se va putea baza pe serviciile lui Devis Epassy la partida Dinamo - Unirea Slobozia. FANATIK a aflat ce se întâmplat, de fapt, cu portarul camerunez.
Penalty anulat de VAR la ultima fază în FC Hermannstadt – CFR Cluj! Dorinel Munteanu, devastat după decizia lui Andrei Chivulete. Video # Fanatik
Finalul partidei dintre FC Hermannstadt și CFR Cluj a adus în față o greșeală mare a lui Andrei Chivulete. VAR a intervenit după ce arbitrul a dictat lovitură de pedeapsă.
Dosarul Iohannis: Șeful ANAF, acuzat că vrea să pună presiune pe judecătorii. Contre dure cu avocatul fostului președinte: ”Are relații în Sibiu” # Fanatik
Dispută aprigă între consilierul juridic al ANAF și avocatul soților Carmen și Klaus Iohannis. Cele două părți s-au acuzat reciproc de faptul că vor să influențeze judecătorii
Gest special al Universității Craiova în prag de primăvară! Ce surpriză le-a pregătit clubul din Bănie „leoaicelor“ cu ocazia zilei de 1 martie # Fanatik
Universitatea Craiova marchează începutul primăverii cu un gest dedicat „leoaicelor”: femeile vor avea intrare gratuită la partida cu Metaloglobus, din ultima zi a lunii februarie.
Cristi Balaj, reacţie fără precedent după arbitrajul lui Radu Petrescu: “A fost groaznic! Două greşeli urâte”. Cum va fi pedepsit arbitrul # Fanatik
Cristi Balaj a analizat în direct eroarea uriașă comisă de Radu Petrescu în Petrolul – FC Argeș și anunță o posibilă suspendare drastică pentru central.
Gică Hagi a transmis un mesaj mobilizator înaintea barajului Turcia – România pentru calificarea la Cupa Mondială. „Regele” are încredere totală în tricolori.
David Popovici, peste Jokic şi „Greek Freak” din NBA! Premiul uriaş pe care l-a câştigat românul # Fanatik
David Popovici a fost desemnat cel mai bun sportiv din Balcani în anul 2025. Înotătorul român a depăşit două staruri din NBA, câştigând la o diferenţă uriaşă.
Dennis Politic, ratare incredibilă cu poarta goală în Hermannstadt – CFR Cluj! Mihai Popa, erou pentru Daniel Pancu. Video # Fanatik
Dennis Politic a irosit o ocazie incredibilă în Hermannstadt – CFR Cluj, iar ratarea sa putea schimba total calculele pentru FCSB în lupta pentru play-off. Ce s-a întâmplat la faza analizată minute în șir de VAR
Câți români au urmărit meciul Universitatea Craiova – FCSB la TV. Coșmarul echipei lui Gigi Becali a ținut România lipită de ecrane # Fanatik
Audiențe uriașe la Craiova – FCSB. Digi Sport a dominat clar seara de duminică. Bărbații au făcut din nou diferența: cifrele sunt impresionante pe targetul comercial, precum și pe național
Cum se califică CSM Bucureşti direct în sferturile EHF Champions League? Toate calculele înaintea ultimei etape # Fanatik
CSM Bucureşti are o serie fantastică de şapte victorii consecutive în Champions League şi speră la calificarea directă în sferturile de finală. Cum arată calculele înaintea ultimei etape.
Ce se întâmplă cu banii românilor după noul anunț despre inflația de la începutul lui 2026: „Nu e pentru toată lumea la fel” # Fanatik
Scumpirile din primele luni ale lui 2026 afectează inegal gospodăriile din România, în condițiile în care nu toți au posibilitatea de a-și majora veniturile pentru a ține pasul cu inflația.
Sorin Cârţu exultă după victoria Craiovei cu FCSB: „Îi vreau în play-off! Azi noapte nu am putut să dorm de fericire” # Fanatik
Sorin Cârțu este în extaz după ce Universitatea Craiova a învins-o cu 1-0 pe FCSB. Președintele de onoare al oltenilor nu a dormit de fericire, dar, cu toate acestea, o vrea pe campioană în play-off
Orașul din România unde apare o arenă de lux! Peste 20 de milioane de euro pentru un OZN: ”O minunăție!” # Fanatik
O arenă de lux, demnă de secolul în care ne aflăm, este aproape de a fi inaugurată în România. Orașul în care publicul se va putea bucura de acest veritabil ”OZN” arhitectural.
WTA Dubai 2026. Câți bani a câștigat Sorana Cîrstea după ce a trecut în turul 2. Ce se întâmplă cu Ruse și Cristian # Fanatik
Turneul WTA 1000 de la Dubai se desfășoară în perioada 15 - 21 februarie 2026. Află ultimele noutăți și toate detaliile despre performanțele sportivelor românce
Rapid e într-o situație critică. Deși părea o candidată la titlu, echipa lui Costel Gâlcă a ieșit din cupă, iar în campionat nu o duce prea bine. Ce se întâmplă, de fapt, în vestiarul din Giulești
Linșat în stradă pentru convingerile politice. Franța, zguduită de o crimă generată de ura care a împărțit Europa # Fanatik
Moartea lui Quentin D., după confruntările dintre militanți de extremă dreapta și antifasciști, reaprinde temerile privind escaladarea violenței politice într-o Franță şi Europă tot mai divizate.
Gabriel Torje a semnat cu Antena 1! Emisiunea la care va participa fostul mijlocaș de la Dinamo # Fanatik
Gabriel Torje a semnat cu Antena 1. Fostul internațional român îi va călca pe urme unui coechipier și va participa la o emisiune extrem de cunoscută.
Extaz în Bănie, revoltă în tabăra campioanei! Reacții incendiare ale fanilor după Universitatea Craiova – FCSB 1-0: „Nu știm să legăm două pase!” # Fanatik
Bucurie mare în Bănie după victoria Universității Craiova în fața lui FCSB și revoltă totală în tabăra roș-albastră. Reacții diametral opuse ale fanilor după etapa a 27-a din SuperLiga.
FC Argeș merge în instanță și anunță un demers fără precedent la următorul meci din SuperLiga: „Premieră! O să vadă toată Europa. Să vedem dacă rezistă Vassaras” # Fanatik
FC Argeș anunță măsuri fără precedent după eroarea lui Radu Petrescu din meciul cu Petrolul. Oficialul clubului a vorbit despre acțiuni în instanță și un protest care ar putea atrage atenția întregii Europe.
Ce salariu are partenera de viață a lui Ilie Bolojan. Cum i s-au mărit veniturile cu aproape 40% # Fanatik
Ioana Fâșie, iubita premierului Ilie Bolojan, este asistent medical principal în cadrul Spitalului Județean de Urgență Bihor. Ea a încasat diverse sporuri și indemnizații.
LPF a anunțat programul etapei a 29-a din SuperLiga! Când se joacă cele mai importante meciuri pentru calificarea în play-off: UTA – FCSB, Farul – CFR și Dinamo – FC Argeș # Fanatik
Liga Profesionistă de Fotbal a stabilit zilele și orele în care se vor disputa meciurile din etapa cu numărul 29. Când vor juca FCSB, Dinamo, Craiova, Rapid, CFR Cluj, dar și restul echipelor din SuperLiga României
Cum stă FCSB în meciurile directe cu echipele cu care se luptă la play-off! Ce șanse mai are campioana la Top 6 și verdictul statisticienilor # Fanatik
Șansele lui FCSB la play-off au scăzut drastic după înfrângerea de pe „Ion Oblemenco”. Deși putea profita de rezultatele bune din această etapă, campioana a pășit greșit și e tot mai departe de obiectiv
Mihai Stoica, acid după reacţia lui Adrian Porumboiu la faza henţului lui Băsceanu: “Nu stau să răspund la toţi chibiţii” # Fanatik
Mihai Stoica a reacționat la afirmațiile lui Adrian Porumboiu cu privire la cea mai controversată fază din partida Universitatea Craiova - FCSB 2-2, posibilul henț comis de Luca Băsceanu înainte de al doilea gol înscris de gazde.
