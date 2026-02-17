Județele cu cele mai mari si cele mai mici pensii. Cum i-a sărăcit Ceaușescu pe bătrânii de azi ANALIZĂ

Uitându-ne pe harta pensiilor din România vedem diferențe uriașe între județele și regiunile de la noi din țară. Cea mai mică pensie este în Botoșani, acolo unde seniorii au, în medie, venituri lunare de 2.230 de lei, iar cea mai mare, în Sectorul 1 al Capitalei, unde pensia medie depășește 4.000 de lei. The post Județele cu cele mai mari si cele mai mici pensii. Cum i-a sărăcit Ceaușescu pe bătrânii de azi ANALIZĂ appeared first on Cotidianul RO.

