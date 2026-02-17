Ziua și atacul la Ciucu. Băluță: ”Baronul făţarnic” vorbeşte despre reforma STB
Cotidianul de Hunedoara, 17 februarie 2026 13:10
Băluţă îl acuză pe primarul Capitalei că trăieşte "într-un film, într-o comedie neagră", pe care o regizează "execrabil".
Acum 10 minute
13:20
După ce a primit invitația să participe la „Consiliul pentru Pace" de la Washington, zile la rînd Nicușor Dan a ezitat și s-a scărpinat peste tot. Să meargă sau să stea acasă? – Dacă merge, ce să zică? Dacă nu merge, ce să mintă? Istericii care l-au tăvălit pe Donald Trump cu ce le-a venit […]
13:20
„Pe cea mai mare scenă a lumii, cei care par cei mai puternici pot duce încă lupte invizibile în interiorul lor", a scris tânărul de 21 de ani.
Acum 30 minute
13:10
Consiliul Local Cluj-Napoca a adoptat proiectul „Adoptă un prieten pe viață", o inițiativă care promovează adopția și sterilizarea câinilor fără stăpân și poziționează orașul drept model național în protecția animalelor.
13:10
Băluţă îl acuză pe primarul Capitalei că trăieşte "într-un film, într-o comedie neagră", pe care o regizează "execrabil".
Acum o oră
12:40
Până acum, Forumul Oraşelor s-a organizat în Rotterdam, Ţările de jos (2017), Porto, Portugalia (2020), Torino, Italia (2023) şi Cracovia, Polonia (2025).
12:40
Propunerea a venit din partea Ministerului de Finanțe.
12:40
Lindsey Vonn a revenit în Statele Unite. Mesajul transmis de legendara schioare # Cotidianul de Hunedoara
Legenda schiului alpin feminin, Lindsey Vonn, a revenit în SUA, după ce a suferit deja patru intervenţii chirurgicale la spitalul Ca' Foncello din Treviso.
12:30
Tradiții și superstiții de Anul Nou Chinezesc: ce evită localnicii în prima zi a anului pentru a atrage noroc, prosperitate și sănătate.
12:30
Pacientul din ambulanţă a fost preluat de un alt echipaj SAJ şi dus la spital pentru problema medicală pe care o avea, nefiind rănit în accident.
Acum 2 ore
12:20
La şedinţele Grupului de lucru pot participa şi alte persoane din cadrul instituţiilor de spectacole sau concerte, în baza unei cereri.
12:20
„Există, însă, o problemă. Când el a dat urina, eu nu am fost de față", se plânge activistul Marian Ceaușescu.
12:20
Cu bani de la fani. Clubul cere ajutorul suporterilor pentru a transfera un jucător # Cotidianul de Hunedoara
Clubul cere ajutor financiar din partea fanilor pentru a putea realiza un transfer care „nu a fost nici planificat, nici prevăzut iniţial în buget".
12:00
Direcția Națională Anticorupție a confirmat pentru jurnaliștii locali de la concretolt.ro că cercetează alocarea unor fonduri din rezerva Consiliului Județean Olt.
12:00
Cum prevenim violența în rândul copiilor? Soluții de la experți internaționali # Cotidianul de Hunedoara
Pe 10 mai 2026, la Sala Palatului, are loc conferința „Părinte conștient, copil împlinit".
12:00
Mobilizare ANOSR pentru drepturile studenților: Cereri pentru transport feroviar și burse # Cotidianul de Hunedoara
ANOSR a demonstrat că „economia" realizată de Guvernul României prin impunerea acestei limitări a dreptului studenţilor este de numai 0,0021% din cheltuielile bugetului de stat.
11:50
Ucraina ar putea interzice importurile de vin moldovenesc după ce Republica Moldova a suspendat importurile de carne de pasăre din Ucraina pe fondul unor probleme sanitare.
11:40
Reacția europarlamentarului ECR, Șerban Dimitrie Sturdza, în urma scandalului banilor lipsă din PNRR: „Vor să semene doar panică. Sunt ei versus poporul român” # Cotidianul de Hunedoara
„Știau foarte bine că vor pierde bani europeni și au făcut tot posibilul să-i piardă"
11:30
„Ei au scos la bătaie, ironia sorții, nu știu ce s-a întâmplat și cu consultanții lor de la PSD, l-au scos pe cel mai impopular președinte PSD din ultimii ani, omul care nu a reușit să intre în turul II, din cauza dezastrului pe care l-a lăsat în bugetul țării, mă refer la Marcel Ciolacu", a spus Sighiartău.
11:30
Poliția a deschis anchete după acest incident și după ce Statuia Republicii a fost vandalizată cu svastici. Autoritățile caută acum participanții pentru mesaje de ură și discriminare.
11:30
Iarna grea a necesitat extracția masivă din subterna, totuși România stă mai bine ca media UE, unde gradul de umplere este de 33%.
11:30
Guvernul vrea să taie norma de hrană pentru polițiști și militari, anunță Kelemen Hunor. Cât e impactul bugetar # Cotidianul de Hunedoara
„Asta e propunerea și a rămas să discutăm", spune liderul UDMR.
11:30
Tyson Fury a dezvăluit, în cadrul unei conferințe de presă, care a fost motivul pentru care s-a decis să revină în ring.
Acum 4 ore
11:20
Vreme rece în estul țării în această săptămână urmată de o încălzire treptată până la jumătatea lunii martie când temperaturile vor fi ușor peste normal potrivit prognozei ANM.
11:20
CFR Cluj s-a impus pe terenul celor de la FC Hermannstadt și a urcat pe loc de play-off după a opta victorie consecutivă.
11:20
Adio, monopol CNAS? Ministrul Sănătății propune alternative private pentru asigurați # Cotidianul de Hunedoara
Ministrul Rogobete admite că este vorba despre o reformă complexă, care nu poate fi implementată rapid, dar că atragere bani noi în sistem.
11:20
EXCLUSIV Bătaia din Parlament dintre doi miniștri încă nu ajunge la judecată. Procurorii trebuie să refacă rechizitoriul # Cotidianul de Hunedoara
Ancheta, desființată de instanța supremă. Procurorii au termen pentru remediere.
11:00
Team Romania va avea mari emoții marți, când am putea sărbători, la bob 2, cea mai bună clasare a sportivilor români la această ediție și, posibil, una din cele mai bune clasări la JO de Iarnă din ultimii mulți ani.
11:00
Europa plătește deja prețul încălzirii globale. Cum se face adaptarea la o lume cu 3°C mai caldă # Cotidianul de Hunedoara
Experții au fost surprinși de letalitatea și puterea fenomenelor meteorologice venite pe continentul european ca urmare a încălzirii globale.
10:50
Trump pune presiune pe Ucraina: „Trebuie să ajungă rapid la o înțelegere cu Rusia” # Cotidianul de Hunedoara
Trump forțează Ucraina să accepte rapid un acord de pace cu Rusia înainte de discuțiile de la Geneva.
10:40
SURSE Încă o săptămână de amânare. Reforma administrației și pachetul economic mai așteaptă # Cotidianul de Hunedoara
În ceea ce privește bugetul, surse din coaliție spun că nu mai este timp pentru a fi adoptat luna aceasta.
10:30
Nu consider ca este de "înfierat" decizia lui Nicusor Dan, în lumina interesului României de a-si "reomologa" Parteneriatul strategic cu SUA, în varianta Trump 2.0! Însă, sper ca participarea să nu se transforme într-un dezastru diplomatic, dat fiind comportamentul imprevizbil al lui Trump!
10:30
Conducerea spitalului „condamnă ferm orice formă de violenţă" împotriva personalului medical.
10:00
Ministrul Energiei anunță că vom avea o rafinărie de minerale rare. România, acord cu o companie cu licențe în Groenlanda # Cotidianul de Hunedoara
Guvernul a semnat un acord cu o firmă din SUA pentru a procesa materiale rare din Groenlanda.
10:00
„Să fie mai clar despre ce vorbim... acum pretul mediu pentru o locuință convenabilă este de 85 de bani (0,85 lei) pe metrul pătrat", transmite Ciucu.
09:40
Trump, lăsat să se joace singur. Canada pregătește o alianță economică mamut care exclude SUA # Cotidianul de Hunedoara
Liderul discuțiilor pentru coordonarea regulilor de origine între UE și CPTPP ar fi premierul canadian Mark Carney. Canada este membră a CPTPP.
09:30
Cristian Diaconescu, despre apărarea nucleară comună a Europei: „Nu-mi închipuiam vreodată că o să ajungem să vorbim în acești termeni” # Cotidianul de Hunedoara
Cristian Diaconescu avertizează că discuțiile despre o „bombă nucleară europeană" marchează trecerea către o nouă ordine mondială. În timp ce Germania și Franța negociază o umbrelă atomică comună, Polonia își dorește propriul arsenal.
Acum 6 ore
09:00
Președintele, întâlnire cu liderii Coaliției, înainte de reuniunea de la Washington # Cotidianul de Hunedoara
Subiectele prioritare în Coaliție sunt bugetul, șefia serviciilor, tensiunile dintre lideri.
08:50
Noile discounturi sunt la jumătate față de anii trecuți. Măsurile fac parte dintr-un plan de economisire a peste 3 miliarde de lei la bugetul de stat.
08:20
Doi comandanți avertizează. Moscova își îndreaptă atenția către Vest. Europa trebuie să crească cheltuielile de înarmare # Cotidianul de Hunedoara
Șefii armatelor britanică și germană avertizează că Rusia se pregătește de un conflict cu NATO. Aceștia cer cetățenilor să susțină creșterea bugetelor militare la 5% din PIB, avertizând că rearmarea este singura cale de a preveni un război pe continent.
08:10
Macron a ajuns în India pentru a semna „contractul secolului". 114 avioane Rafale în valoare de 30 mld. euro vor ajunge în posesia statului francez.
07:50
Ciucu, vânător de șefi la STB. 200 de directori trăiesc pe datorii de miliarde # Cotidianul de Hunedoara
450 de șefi și economiști gestionează o gaură neagră de 1,6 miliarde de lei. Primarul General anunță restructurări masive, vizând aparatul birocratic, în timp ce garantează siguranța locurilor de muncă pentru șoferi și vatmani.
07:30
Fratele lui Epstein acuză direct Washingtonul de moartea fratelui său: „Știu că a fost asasinat” # Cotidianul de Hunedoara
Mark Epstein acuză oficialitățile americane că au mușamalizat asasinarea fratelui său, Jeffrey Epstein. Deși FBI susține versiunea sinuciderii, medicul legist al familiei indică leziuni specifice strangulării, alimentând suspiciunile privind o crimă legată de secrete politice.
Acum 8 ore
06:30
Știati că dacă te afli în oricare din această situație, angajatorul nu te poate da afară? Puțini români își cunosc drepturile!
05:50
În plină criză a austerității, statul face angajări. Vezi care sunt joburile disponibile la tine în județ!
05:50
Județele cu cele mai mari si cele mai mici pensii. Cum i-a sărăcit Ceaușescu pe bătrânii de azi ANALIZĂ # Cotidianul de Hunedoara
Uitându-ne pe harta pensiilor din România vedem diferențe uriașe între județele și regiunile de la noi din țară. Cea mai mică pensie este în Botoșani, acolo unde seniorii au, în medie, venituri lunare de 2.230 de lei, iar cea mai mare, în Sectorul 1 al Capitalei, unde pensia medie depășește 4.000 de lei.
Acum 24 ore
22:30
Sorin Grindeanu, după ședința din coaliție: Nu joc în cartea „Geneza după Bolojan” # Cotidianul de Hunedoara
Într-o declarație publică, Sorin Grindeanu a vorbit despre întâlnirea din cadrul coaliției de guvernare, în cadrul căruia s-a convenit despre aplicarea reformei în administrație.
22:00
Epidemie de obezitate în România. Medic diabetolog: 40% din oameni sunt obezi # Cotidianul de Hunedoara
Medicul diabetolog Andra Balcangiu-Stroescu susține că 40% dintre români sunt obezi, iar 70% dintre conaționali se confruntă cu probleme de control al greutății.
21:20
Ludovic Orban, după ședința coaliției: Să vezi şi să nu crezi. A ieşit fum alb după 4 luni de blocaj # Cotidianul de Hunedoara
Consensul coaliției de guvernare a fost comentat de fostul premier Ludovic Orban.
21:10
O nouă aplicație în meniul televizoarelor LG. Meciuri, filme și emisiuni, la un click distanță # Cotidianul de Hunedoara
Conținutul oferit în aplicația Prima Play este împărțit, după nivelul de acces, în trei tipuri. Poți opta pentru "conținut free", accesibil chiar și dacă nu ai un cont creat.
20:50
Îndrăgitul actor Robert Duvall, cunoscut pentru rolurile sale din „Nașul" și „Apocalypse Now" a murit.
