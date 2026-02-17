Trenurile Madrid-Andaluzia revin pe șine după tragedia de la Adamuz
Cotidianul de Hunedoara, 17 februarie 2026 14:20
Drama de la Adamuz, urmată după 48 de ore de un accident soldat cu moartea unui conductor de tren în Catalonia, a relansat dezbateri în Spania despre întreţinerea reţelei feroviare şi siguranţa pasagerilor.
Acum 10 minute
14:50
Societăţile care asigură utilităţi publice vor suplimenta echipe de intervenţie, iar la primării se va asigura serviciul de permanenţă.
Acum 30 minute
14:40
VIDEO Bani din pariuri pentru educație. Victor Negrescu propune o nouă taxă # Cotidianul de Hunedoara
Victor Negrescu cere o taxă europeană pe pariuri online pentru a finanța școlile și combaterea adicțiilor. În paralel, Senatul României a decis creșterea vârstei minime la 21 de ani și interzicerea reclamelor cu vedete, vizând protejarea tinerilor de efectele jocurilor de noroc.
14:30
Motivul pentru care Nicușor Dan merge la Consiliul lui Trump este Călin Georgescu # Cotidianul de Hunedoara
„După ce am primit invitația de a participa la aceasta ședința, am solicitat alte tipuri de clarificări ca sa vedem ce poate face un stat care nu e membru, dar e în rezonanță cu direcția în care vrea sa meargă", a explicat Nicușor Dan decizia de a confirma invitația.
14:30
Comisia Europeană anchetează Shein pentru vânzarea de păpuși sexuale cu aspect de copil și pentru funcții ale aplicației care pot crea dependență, verificând dacă platforma respectă Regulamentul UE privind serviciile digitale.
Acum o oră
14:20
Drama de la Adamuz, urmată după 48 de ore de un accident soldat cu moartea unui conductor de tren în Catalonia, a relansat dezbateri în Spania despre întreţinerea reţelei feroviare şi siguranţa pasagerilor.
14:00
Aproape jumătate dintre participanţi au declarat că starea dinţilor le afectează considerabil viaţa de zi cu zi. Specialiştii recomandă periajul dentar înainte de culcare şi după consumul de alimente bogate în zahăr.
Acum 2 ore
13:50
Muraru acuză: „PSD blochează reformele și apoi se laudă că le deblochează” # Cotidianul de Hunedoara
Alexandru Muraru critică PSD pentru blocarea reformei administrației și cere susținere clară pentru adoptarea rapidă a măsurilor prin ordonanță de urgență, subliniind nevoia unei administrații eficiente și responsabile.
13:40
Nicușor Dan l-a lăsat pe fostul șef al Cancelariei lui Iohannis fără ambasadă # Cotidianul de Hunedoara
Sorin-Dan Mihalache este un personaj controversat al politicii românești. Mihalache a fost un apropiat al președintelui Klaus Iohannis. Totodată, acesta a lucrat și pentru premierul social-democrat Adrian Năstase și a pornit în politică sub umbrela PSD.
13:30
SONDAJ Patru ani de război. Tot mai puțini români arată cu degetul spre Rusia # Cotidianul de Hunedoara
O nouă cercetare INSCOP arată că doar 55% dintre români mai văd Rusia ca vinovată de război. Scăderea drastică este pusă pe seama dezinformării și a lipsei de comunicare a politicienilor. Datele complete vor fi prezentate joi, la București, în cadrul unei conferințe New Strategy Center.
13:30
Potrivit DSU, serviciile de ambulanţă, administratorii drumurilor şi inspectoratele pentru situaţii de urgenţă vor coopera pentru a facilita accesul echipajelor medicale în siguranţă.
13:30
EXCLUSIV Lider sindical din interne, atac la Hunor: Tăiați afacerile de partid, nu norma de hrană # Cotidianul de Hunedoara
Norma de hrană pentru militari și polițiști este de 34 de lei pe zi.
13:20
După ce a primit invitația să participe la „Consiliul pentru Pace" de la Washington, zile la rînd Nicușor Dan a ezitat și s-a scărpinat peste tot. Să meargă sau să stea acasă? – Dacă merge, ce să zică? Dacă nu merge, ce să mintă? Istericii care l-au tăvălit pe Donald Trump cu ce le-a venit […]
13:20
„Pe cea mai mare scenă a lumii, cei care par cei mai puternici pot duce încă lupte invizibile în interiorul lor", a scris tânărul de 21 de ani.
13:10
Consiliul Local Cluj-Napoca a adoptat proiectul „Adoptă un prieten pe viață", o inițiativă care promovează adopția și sterilizarea câinilor fără stăpân și poziționează orașul drept model național în protecția animalelor.
13:10
Ziua și atacul la Ciucu. Băluță: ”Baronul făţarnic” vorbeşte despre reforma STB # Cotidianul de Hunedoara
Băluţă îl acuză pe primarul Capitalei că trăieşte "într-un film, într-o comedie neagră", pe care o regizează "execrabil".
Acum 4 ore
12:40
Până acum, Forumul Oraşelor s-a organizat în Rotterdam, Ţările de jos (2017), Porto, Portugalia (2020), Torino, Italia (2023) şi Cracovia, Polonia (2025).
12:40
Propunerea a venit din partea Ministerului de Finanțe.
12:40
Lindsey Vonn a revenit în Statele Unite. Mesajul transmis de legendara schioare # Cotidianul de Hunedoara
Legenda schiului alpin feminin, Lindsey Vonn, a revenit în SUA, după ce a suferit deja patru intervenţii chirurgicale la spitalul Ca' Foncello din Treviso.
12:30
Tradiții și superstiții de Anul Nou Chinezesc: ce evită localnicii în prima zi a anului pentru a atrage noroc, prosperitate și sănătate.
12:30
Pacientul din ambulanţă a fost preluat de un alt echipaj SAJ şi dus la spital pentru problema medicală pe care o avea, nefiind rănit în accident.
12:20
La şedinţele Grupului de lucru pot participa şi alte persoane din cadrul instituţiilor de spectacole sau concerte, în baza unei cereri.
12:20
„Există, însă, o problemă. Când el a dat urina, eu nu am fost de față", se plânge activistul Marian Ceaușescu.
12:20
Cu bani de la fani. Clubul cere ajutorul suporterilor pentru a transfera un jucător # Cotidianul de Hunedoara
Clubul cere ajutor financiar din partea fanilor pentru a putea realiza un transfer care „nu a fost nici planificat, nici prevăzut iniţial în buget".
12:00
Direcția Națională Anticorupție a confirmat pentru jurnaliștii locali de la concretolt.ro că cercetează alocarea unor fonduri din rezerva Consiliului Județean Olt.
12:00
Cum prevenim violența în rândul copiilor? Soluții de la experți internaționali # Cotidianul de Hunedoara
Pe 10 mai 2026, la Sala Palatului, are loc conferința „Părinte conștient, copil împlinit".
12:00
Mobilizare ANOSR pentru drepturile studenților: Cereri pentru transport feroviar și burse # Cotidianul de Hunedoara
ANOSR a demonstrat că „economia" realizată de Guvernul României prin impunerea acestei limitări a dreptului studenţilor este de numai 0,0021% din cheltuielile bugetului de stat.
11:50
Ucraina ar putea interzice importurile de vin moldovenesc după ce Republica Moldova a suspendat importurile de carne de pasăre din Ucraina pe fondul unor probleme sanitare.
11:40
Reacția europarlamentarului ECR, Șerban Dimitrie Sturdza, în urma scandalului banilor lipsă din PNRR: „Vor să semene doar panică. Sunt ei versus poporul român” # Cotidianul de Hunedoara
„Știau foarte bine că vor pierde bani europeni și au făcut tot posibilul să-i piardă"
11:30
„Ei au scos la bătaie, ironia sorții, nu știu ce s-a întâmplat și cu consultanții lor de la PSD, l-au scos pe cel mai impopular președinte PSD din ultimii ani, omul care nu a reușit să intre în turul II, din cauza dezastrului pe care l-a lăsat în bugetul țării, mă refer la Marcel Ciolacu", a spus Sighiartău.
11:30
Poliția a deschis anchete după acest incident și după ce Statuia Republicii a fost vandalizată cu svastici. Autoritățile caută acum participanții pentru mesaje de ură și discriminare.
11:30
Iarna grea a necesitat extracția masivă din subterna, totuși România stă mai bine ca media UE, unde gradul de umplere este de 33%.
11:30
Guvernul vrea să taie norma de hrană pentru polițiști și militari, anunță Kelemen Hunor. Cât e impactul bugetar # Cotidianul de Hunedoara
„Asta e propunerea și a rămas să discutăm", spune liderul UDMR.
11:30
Tyson Fury a dezvăluit, în cadrul unei conferințe de presă, care a fost motivul pentru care s-a decis să revină în ring.
11:20
Vreme rece în estul țării în această săptămână urmată de o încălzire treptată până la jumătatea lunii martie când temperaturile vor fi ușor peste normal potrivit prognozei ANM.
11:20
CFR Cluj s-a impus pe terenul celor de la FC Hermannstadt și a urcat pe loc de play-off după a opta victorie consecutivă.
11:20
Adio, monopol CNAS? Ministrul Sănătății propune alternative private pentru asigurați # Cotidianul de Hunedoara
Ministrul Rogobete admite că este vorba despre o reformă complexă, care nu poate fi implementată rapid, dar că atragere bani noi în sistem.
11:20
EXCLUSIV Bătaia din Parlament dintre doi miniștri încă nu ajunge la judecată. Procurorii trebuie să refacă rechizitoriul # Cotidianul de Hunedoara
Ancheta, desființată de instanța supremă. Procurorii au termen pentru remediere.
11:00
Team Romania va avea mari emoții marți, când am putea sărbători, la bob 2, cea mai bună clasare a sportivilor români la această ediție și, posibil, una din cele mai bune clasări la JO de Iarnă din ultimii mulți ani.
11:00
Europa plătește deja prețul încălzirii globale. Cum se face adaptarea la o lume cu 3°C mai caldă # Cotidianul de Hunedoara
Experții au fost surprinși de letalitatea și puterea fenomenelor meteorologice venite pe continentul european ca urmare a încălzirii globale.
Acum 6 ore
10:50
Trump pune presiune pe Ucraina: „Trebuie să ajungă rapid la o înțelegere cu Rusia” # Cotidianul de Hunedoara
Trump forțează Ucraina să accepte rapid un acord de pace cu Rusia înainte de discuțiilor de la Geneva.
10:40
SURSE Încă o săptămână de amânare. Reforma administrației și pachetul economic mai așteaptă # Cotidianul de Hunedoara
În ceea ce privește bugetul, surse din coaliție spun că nu mai este timp pentru a fi adoptat luna aceasta.
10:30
Nu consider ca este de "înfierat" decizia lui Nicusor Dan, în lumina interesului României de a-si "reomologa" Parteneriatul strategic cu SUA, în varianta Trump 2.0! Însă, sper ca participarea să nu se transforme într-un dezastru diplomatic, dat fiind comportamentul imprevizbil al lui Trump!
10:30
Conducerea spitalului „condamnă ferm orice formă de violenţă" împotriva personalului medical.
10:00
Ministrul Energiei anunță că vom avea o rafinărie de minerale rare. România, acord cu o companie cu licențe în Groenlanda # Cotidianul de Hunedoara
Guvernul a semnat un acord cu o firmă din SUA pentru a procesa materiale rare din Groenlanda.
10:00
„Să fie mai clar despre ce vorbim... acum pretul mediu pentru o locuință convenabilă este de 85 de bani (0,85 lei) pe metrul pătrat", transmite Ciucu.
09:40
Trump, lăsat să se joace singur. Canada pregătește o alianță economică mamut care exclude SUA # Cotidianul de Hunedoara
Liderul discuțiilor pentru coordonarea regulilor de origine între UE și CPTPP ar fi premierul canadian Mark Carney. Canada este membră a CPTPP.
09:30
Cristian Diaconescu, despre apărarea nucleară comună a Europei: „Nu-mi închipuiam vreodată că o să ajungem să vorbim în acești termeni” # Cotidianul de Hunedoara
Cristian Diaconescu avertizează că discuțiile despre o „bombă nucleară europeană" marchează trecerea către o nouă ordine mondială. În timp ce Germania și Franța negociază o umbrelă atomică comună, Polonia își dorește propriul arsenal.
09:00
Președintele, întâlnire cu liderii Coaliției, înainte de reuniunea de la Washington # Cotidianul de Hunedoara
Subiectele prioritare în Coaliție sunt bugetul, șefia serviciilor, tensiunile dintre lideri.
Acum 8 ore
08:50
Noile discounturi sunt la jumătate față de anii trecuți. Măsurile fac parte dintr-un plan de economisire a peste 3 miliarde de lei la bugetul de stat.
08:20
Doi comandanți avertizează. Moscova își îndreaptă atenția către Vest. Europa trebuie să crească cheltuielile de înarmare # Cotidianul de Hunedoara
Șefii armatelor britanică și germană avertizează că Rusia se pregătește de un conflict cu NATO. Aceștia cer cetățenilor să susțină creșterea bugetelor militare la 5% din PIB, avertizând că rearmarea este singura cale de a preveni un război pe continent.
