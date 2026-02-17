05:50

BERBEC Astăzi s-ar putea să ai senzația că ești prins într-un fel de foc încrucișat. Adevărul este că o parte din voi dorește să puteți păstra picioarele pe pământ, precum și să fiți riguroși, în timp ce cealaltă parte planifică și visează plutind pe un nor. TAUR Astăzi este posibil să aveți unele dificultăți de comunicare