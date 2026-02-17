Grindeanu cere transparență în deciziile de politică externă: „Românii să știe la ce se înhamă” – VIDEO
National.ro, 17 februarie 2026 09:50
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni că a cerut în coaliția de guvernare explicaţii privind unele decizii luate de România privind politica externă, el argumentând că sunt hotărâri care angajează țara noastră pentru foarte mulţi ani, iar românii trebuie să ştie „la ce se înhamă". Concret, Grindeanu a spus că a cerut în coaliție […]
• • •
Acum 30 minute
10:00
Disperarea şi sărăcia îi împing pe unii români să fure din supermarket. Care sunt cele mai “sustrase” produse pe la casele self-pay # National.ro
Au crescut furturile din magazine, pe fondul sărăciei tot mai mare resimţite de unii români. Cel puțin 40 de magazine sunt prădate zilnic la nivel național, dintre care aproximativ 15 doar în București. Hoţii sustrag produsele pe la casele de plată self-pay, menite să ușureze munca angajaților și experiența clienților. Totuşi, aceste sisteme au devenit […]
Acum o oră
09:50
Grindeanu cere transparență în deciziile de politică externă: „Românii să știe la ce se înhamă” – VIDEO # National.ro
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni că a cerut în coaliția de guvernare explicaţii privind unele decizii luate de România privind politica externă, el argumentând că sunt hotărâri care angajează țara noastră pentru foarte mulţi ani, iar românii trebuie să ştie „la ce se înhamă". Concret, Grindeanu a spus că a cerut în coaliție […]
09:30
Angajaţii din România care scapă de tăierile cu 10% a veniturilor. Guvernul a stabilit domeniile în care nu se atinge de salariile oamenilor # National.ro
Coaliția de guvernare a ajuns, luni, la un acord privind tăierile cu 10% din cheltuielile cu personalul. În Sănătate, Educație, Apărare și Siguranță publică, economiile făcute nu vor afecta salariile specialiștilor. Liderii coaliţiei, Ilie Bolojan, Sorin Grindeanu, Dominic Fritz și Kelemen Hunor s-au pus de acord privind forma finală a reformei administrației. Măsurile, adoptate prin […]
Acum 2 ore
09:00
Ministrul Muncii ameninţă cu demisia din cauza Legii salarizării unitare. Până când mai aşteaptă Florin Manole începerea dezbaterilor # National.ro
Ministrul Muncii, Florin Manole, a transmis, luni, că Legea salarizării unitare reprezintă o reformă cheie în PNRR, care ar trebui adoptată până la 31 august. În cazul unui eșec, România ar pierde o sumă mult mai importantă decât în cazul neadoptării legii pensiilor magistraților. Astfel, Manole a anunțat că-și va prezenta demisia dacă până în […]
08:40
Guvernul schimbă taxele și impozitele locale. Cine va plăti jumătate din suma datorată la stat # National.ro
Coaliția de guvernare a decis, luni, în urma discuțiilor care au durat patru ore, să adopte rapid reforma administrației și pachetul de relansare economică prin Ordonanță de Urgență. S-a stabilit, printre altele, și revizuirea taxelor și impozitelor locale. S-au analizat efectele supraimpozitării, situația clădirilor mai vechi de 50 de ani și regimul persoanelor cu dizabilități, […]
Acum 4 ore
07:20
Acum 6 ore
05:50
Horoscop 17 februarie 2026 – Astăzi este posibil să aveți unele dificultăți de comunicare # National.ro
BERBEC Astăzi s-ar putea să ai senzația că ești prins într-un fel de foc încrucișat. Adevărul este că o parte din voi dorește să puteți păstra picioarele pe pământ, precum și să fiți riguroși, în timp ce cealaltă parte planifică și visează plutind pe un nor. TAUR Astăzi este posibil să aveți unele dificultăți de […]
Acum 12 ore
22:10
Scandal, urlete, durere, învelite în Rolexuri, pantofi și costume de fițe, iar în parcare mașini, ba de serviciu, ba personale, de la Dacia la… infinit.Cam așa s-a văzut recenta întâlnire a primarilor din România cu prim-ministrul aceleiași Românii. Miza reală? Până acum, taberele sunt amestecate și politizate, dar nimeni nu spune adevărul.Așa că haideți să […]
Acum 24 ore
20:40
Un mesaj din partea lui Donald Trump a speriat industria auto din SUA: i-ar „plăcea" ca producătorii chinezi să construiască fabrici pe pământ american. Trump i-a pus pe jar pe directorii industriei în fața posibilității ca a doua cea mai mare piață auto din lume să aibă parte curând de competiția acerbă cu rivalii chinezi, […]
20:10
Creșterea prețului aurului forțează depozitele de valori să reducă acoperirea asigurărilor # National.ro
Creșterea vertiginoasă a prețului aurului determină unii operatori de seifuri să lase cantități mai mari de lingouri neasigurate, pe măsură ce stocurile lor se apropie de limitele de acoperire disponibile. Deși acoperirea pentru un singur loc de depozitare a crescut de la o medie de 3 miliarde de dolari acum câțiva ani la 5 miliarde […]
19:10
Potrivit datelor publicate de Eurostat, România a înregistrat o explozie de falimente ale companiilor în trimestrul IV al anului 2025, la scurtă vreme după majorarea taxelor și impozitelor de către Guvernul Bolojan. Practic, mediul de afaceri a fost sufocat de măsurile fiscale agresive, consecințele fiind scăderea economică din țară și creșterea accelerată a șomajului. Prețurile […]
18:40
China dorește în mod clar să-și asume rolul de apărător al multilateralismului și comerțului liber. Statele Unite par izolate, în contextul în care președintele Donald Trump atacă nu doar rivalii, ci și aliații de lungă durată. Paradigma americană a unei democrații liberale orientate spre piețe a fost cândva în contrast puternic cu modelul chinez al […]
18:10
Semnal de alarmă al silvicultorilor. Ministrul Mediului pregătește privatizări masive în Romsilva # National.ro
Federația Sindicatelor Silva avertizează că separarea activităților economice de cea de administrare a pădurilor este începutul sfârșitului pentru Regia Națională a Pădurilor. Sindicaliștii spun că Ministerul Mediului urmărește, de fapt, privatizarea activităților care aduc venituri Romsilva, prin înființarea acelor așa-zise secții de producție, și, în final, cedarea administrării pădurilor către alte entități, cum ar fi […]
17:50
Situație neobișnuită la Feyenoord, după transferul lui Raheem Sterling. Atacantul englez nu a primit încă permisul de muncă în Olanda, iar acest lucru i-a dat complet planurile peste cap lui Robin van Persie. Din cauza blocajelor birocratice, Sterling nu a putut debuta în weekend, la meciul cu Go Ahead Eagles, și nici nu are voie […]
17:40
Eșecul drastic suferit de Barcelona în fața lui Atletico Madrid, scor 0-4 în Cupa Spaniei, a declanșat tensiuni serioase în vestiarul catalanilor. Relația dintre Hansi Flick și jucători a fost pusă la grea încercare, iar meciul cu Girona a devenit un test important pentru echilibrul intern al echipei. Potrivit presei spaniole, antrenorul german a convocat […]
17:30
DEZVĂLUIRI ÎN EXCLUSIVITATE: avem numele șefilor de Parchete! / Nicușor Dan a primit lista scrisă # National.ro
Ziarul NAȚIONAL a intrat în posesia unor informații-bombă privind viitorii șefi ai marilor Parchete. Numele sunt stabilite, iar aranjamentul este făcut. Lista cu alegerile făcute a ajuns, deja, pe masa președintelui Nicușor Dan, cel care, potrivit Constituției, are prerogativa numirilor. Numai că, dincolo de formalismul decretului prezidențial, adevărata problemă pe care o sesizează intelligence-ul românesc […]
17:10
„Voi reduce prețul energiei și al electricității la jumătate. La douăsprezece luni după 20 ianuarie, factura dumneavoastră de electricitate va fi cu 50% mai mică." Această promisiune, reiterată de Donald Trump în octombrie 2024, a devenit un călcâi al lui Ahile, cu nouă luni înainte de alegerile de la jumătatea mandatului. Promisiunea nu a fost […]
16:50
Un adolescent ar fi vandalizat două mașini, în Brașov, în urma unei provocări primite pe o rețea de socializare. Un autoturism a ars complet/Ce a decis instanța # National.ro
Un băiat în vârstă de 15 ani a ajuns în vizorul oamenilor legii din Brașov, după ce ar fi dat curs unei provocări primite în mediul online, pe o rețea de socializare. Minorul este suspectat de distrugere și a ajuns în arest preventiv. Detalii despre ancheta derulată în acest caz și despre măsura dispusă de […]
16:20
Fondată în 2021, PublicSquare a început ca o platformă online care vindea ochelari de soare cu inscripții biblice și „singura marcă de scutece pro-viață". Nu a avut o evoluție ușoară, deși s-a adresat fanilor MAGA. De când acțiunile sale au început să fie tranzacționate în iulie 2023, au pierdut peste 90% din valoare. Anul trecut, […]
16:20
Ce diferență face un an. La Conferința de securitate de la München din acest weekend, secretarul de stat american Marco Rubio a fost aplaudat în picioare pentru un discurs care a repetat ceea ce vicepreședintele JD Vance spusese în mod scandalos cu 12 luni în urmă. Rubio a acuzat europenii că adoptă strategii energetice dezastruoase, […]
16:20
În ciuda slugărniciei și obedienței duse la extrem ale celor care conduc România, Comisia Europeană continuă să ne dea cu flit. Fostul ministru al Finanțelor, Adrian Câciu, semnalează că țara noastră nu a mai încasat niciun cent din banii PNRR încă din luna iunie a anului trecut. Consecința este că prin conturile fondurilor europene bate […]
15:30
Urmărit internațional pentru înșelăciune și spălare de bani, prins de polițiști în București. Dat de gol de o defecțiune la mașină # National.ro
Ghinion pentru un bărbat dat în urmărire de autoritățile olandeze: o problemă -aparent minoră – la farurile mașinii pe care o conducea le-a atras atenția polițiștilor din București, care l-au tras pe dreapta. Așa a ieșit la iveală situația sa judiciară, după ce oamenii legii au făcut verificări în baza de date. Un bărbat de […]
15:10
Toți candidații înscriși pentru șefia marilor parchete, validați de Ministerul Justiției. Ce probă urmează # National.ro
Toți cei 19 candidați care s-au înscris pentru funcțiile de conducere la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție (Parchetul General), Direcția Națională Anticorupție (DNA) și Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) îndeplinesc condițiile pentru a intra în cursă. Cei 19 candidați înscriși pentru șefia marilor parchete […]
14:40
După ce entuziasmul trece/Cum se reconfigurează emoțional relațiile după perioade intense # National.ro
Există un moment în orice relație în care intensitatea scade. Nu dispare brusc și nici nu se rupe spectaculos, ci se așază. După perioade încărcate emoțional — începuturi de relații, sărbători, reconectări sau conflicte urmate de împăcări — urmează aproape întotdeauna o fază mai liniștită. Pentru mulți oameni, această liniște este interpretată greșit. În loc […]
13:40
1. Ucraina, Moldova și România au înjghebat Tripla Alianță Cibernetică. Pentru scutul anti-tik-tok a semnat doamna Țoiu, suntem blindați. Moscova e în fibrilații, Moscova crede în lacrimi, abia acum a pierdut Moscova războiul. Ca să-i bage și lui Trump mințile în cap, Tripla Alianță ar trebui să devină patrulater. Ucraina, Moldova, România și Antena 3 […]
12:40
Revin ninsorile în București! Meteorologii anunță vreme rece și strat de zăpadă în Capitală, în următoarele zile # National.ro
Vin informații de ultimă oră de la meteorologi, cu privire la prognoza pentru București, la începutul acestei săptămâni. În Capitală sunt anunțate ninsori și o răcire semnificativă a vremii, în zilele următoare. Revin ninsorile în Capitală! Se anunță strat nou de zăpadă, la mijlocul lunii februarie! Vremea se va răci considerabil în București, în următoarele […]
12:10
Se anunță o ședință tensionată la Coaliție. Cu ce condiții vine PSD în fața lui Bolojan, înaintea deciziilor pe buget (surse) # National.ro
Partidul Social Democrat (PSD) merge luni la ședința Coaliției, care ar urma să înceapă la ora 13, cu un set de condiții, potrivit unor surse politice. Reuniunea Coaliției a fost convocată de către premierul Ilie Bolojan, liderul PNL. Și vine în contextul în care, în ultima perioadă, mai mulți social-democrați l-au criticat pe șeful
12:00
Șacalii terorizează satele din Delta Dunării și Dolj. Autoritățile deschid sezonul de vânătoare / Câte exemplare vor fi ucise # National.ro
Satele izolate din inima Deltei Dunării trăiesc sub amenințarea tot mai agresivă a șacalilor. Atacurile animalelor sălbatice s-au înmulțit alarmant și în județul Dolj. De frica sălbăticiunilor, localnicii spun că nu mai au curaj să iasă din case după lăsarea întunericului. În lipsa unor soluții eficiente, oamenii și-au baricadat gospodăriile, în timp ce autoritățile anunță […] The post Șacalii terorizează satele din Delta Dunării și Dolj. Autoritățile deschid sezonul de vânătoare / Câte exemplare vor fi ucise first appeared on Ziarul National.
11:30
S-au găsit, în sfârșit, bani pentru voucherele Materna și stimulentul pentru copiii cu handicap. Ce scuză a găsit primarul general pentru întârzierea plăților # National.ro
Primăria București a anunțat duminică seară, 15 februarie, că s-au achitat integral sumele restante pentru voucherele Materna și stimulentul pentru copiii cu handicap, restante încă din toamnă. Primarul general, Ciprian Ciucu, a precizat că este vorba despre aproape 4 miliarde de lei. PMB anunță că a făcut rost de bani pentru Voucherele Materna „Voucherele Materna […] The post S-au găsit, în sfârșit, bani pentru voucherele Materna și stimulentul pentru copiii cu handicap. Ce scuză a găsit primarul general pentru întârzierea plăților first appeared on Ziarul National.
11:00
De ce pleacă românii în vacanţe în zone cu risc de conflict, în 2026. Cât costă un circuit în Irak sau Uganda # National.ro
Tot mai mulţi români încep să prefere vacanțe în zone cu risc de conflict, ca Irakul. Și expediții active la mii de kilometri distanță de casă, în Asia și Africa. Agențiile de turism oferă circuite în fostele republici sovietice și în statele Americii de Sud. Irakul câştigă premul I pentru “cea mai stranie destinație de […] The post De ce pleacă românii în vacanţe în zone cu risc de conflict, în 2026. Cât costă un circuit în Irak sau Uganda first appeared on Ziarul National.
10:50
VIDEO. Explozie devastatoare într-un magazin de artificii din China: Opt oameni au murit. Bilanțul răniților # National.ro
O explozie cu urmări dramatice a curmat mai multe vieți, șocând o comunitate din estul Chinei. O deflagrație puternică într-un magazin de artificii s-a soldat cu opt morți și doi răniți. Tragedia a avut loc chiar înaintea uneia dintre cele mai importante sărbători din an. O explozie într-un magazin de artificii din estul Chinei a […] The post VIDEO. Explozie devastatoare într-un magazin de artificii din China: Opt oameni au murit. Bilanțul răniților first appeared on Ziarul National.
10:30
Horoscopul chinezesc 2026. Ce le rezervă nativilor Anul „Calului de foc”, care începe pe 17 februarie # National.ro
Anul Calului de Foc începe pe 17 februarie 2026, odată cu prima Lună Nouă a anului, marcând începutul oficial al Noului An Lunar. Spre deosebire de calendarul solar, cel chinezesc se bazează pe mișcarea Lunii, motiv pentru care data Anului Nou variază în fiecare an, situându-se între sfârșitul lunii ianuarie și mijlocul lunii februarie. Anul […] The post Horoscopul chinezesc 2026. Ce le rezervă nativilor Anul „Calului de foc”, care începe pe 17 februarie first appeared on Ziarul National.
Ieri
10:20
Se întoarce iarna în România! Zonele în care vor apărea ninsori în prima parte a acestei săptămâni. Sunt prognozate temperaturi de -7 grade # National.ro
Vremea se răcește din nou, iar în unele zone din țară va ninge. Cel puțin pentru prima parte a acestei săptămâni sunt anunțate nu doar scăderi ale temperaturilor, cu valori minime ce pot ajunge chiar și la -7 grade, ci și precipitații specifice iernii, dar și intensificări ale vîntului, ce vor spori senzația de frig. […] The post Se întoarce iarna în România! Zonele în care vor apărea ninsori în prima parte a acestei săptămâni. Sunt prognozate temperaturi de -7 grade first appeared on Ziarul National.
10:00
Un nou pas spre înlocuirea omului în diverse domenii de activitate. La Timişoara, a fost inventat robotul care execută sarcini doar prin comenzi rostite # National.ro
Cercetătorii de la Universitatea Politehnică Timișoara au inventat robotul care poate fi dirijat prin comenzi vocale. Astfel de roboți pot fi integrați în diferite sectoare: de la fabrici și ateliere până la laboratoare și centre educaționale. Ei ușurează activitatea oamenilor și cresc siguranța la locul de muncă. Un robot dezvoltat de specialiștii Universității Politehnice Timișoara […] The post Un nou pas spre înlocuirea omului în diverse domenii de activitate. La Timişoara, a fost inventat robotul care execută sarcini doar prin comenzi rostite first appeared on Ziarul National.
09:50
Ciolacu nu exclude ruperea Coaliţiei: „Lucrurile spre asta duc”/ Ce spune despre varianta anticipatelor # National.ro
Fostul premier și ex-președinte al PSD, Marcel Ciolacu, a afirmat duminică seară, 15 februarie, că nu exclude ruperea coaliției de guvernare și, dacă se va ajunge la acest scenariu, consideră că ar fi cel mai bine să se facă alegeri anticipate. Marcel Ciolacu, fostul preşedinte al PSD, actualmente președite al Consiliului Județean Buzău, a declarat, […] The post Ciolacu nu exclude ruperea Coaliţiei: „Lucrurile spre asta duc”/ Ce spune despre varianta anticipatelor first appeared on Ziarul National.
09:30
Ce alimente pot mânca, în Săptămâna Albă, românii care ţin Postul Paştelui. Ce reguli trebuie respectate # National.ro
Luni, 16 februarie 2026, începe Săptămâna Albă, care înseamnă pregătirea spirituală pentru Postul Paştelui. Oamenii care ţin post nu mănâncă deloc carne, iar singurele produse de origine animală permise sunt lactatele şi ouăle. Desigur, fructe şi legume se pot consuma fără nicio restricţie. Sunt permise laptele, brânza, ouăle Potrivit rânduielilor bisericești, pe parcursul Săptămânii Albe […] The post Ce alimente pot mânca, în Săptămâna Albă, românii care ţin Postul Paştelui. Ce reguli trebuie respectate first appeared on Ziarul National.
09:00
Primele roşii româneşti care ajung pe tarabe în 2026 vor fi mai scumpe decât carnea. Care sunt cauzele acestor preţuri şocante # National.ro
Primele roșii românești din 2026 urmează să ajungă pe tarabe în intervalul 15–30 martie. Prețurile anunțate pentru tomatele extratimpurii le transformă într-un produs de lux. Producătorii estimează că, în piaţă, kilogramul de roșii ar putea costa până la 100 de lei. De ce s-au scumpit roşiile Pentru 2026, estimările indică prețuri și mai mari. Costurile […] The post Primele roşii româneşti care ajung pe tarabe în 2026 vor fi mai scumpe decât carnea. Care sunt cauzele acestor preţuri şocante first appeared on Ziarul National.
08:30
Ministrul Agriculturii vrea plafonarea adaosului comercial la alimente, dar cu o condiţie: “Consumul a scăzut cu 30%” # National.ro
Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a anunţat că va prezenta un proiect prin care adaosul comercial să fie plafonat la 20% la toate produsele alimentare în cazul în care inflaţia este mai mare de 5%, cum e în prezent. „Încă din 1 august, eu tot am spus că puterea de cumpărare şi partea de alimente în […] The post Ministrul Agriculturii vrea plafonarea adaosului comercial la alimente, dar cu o condiţie: “Consumul a scăzut cu 30%” first appeared on Ziarul National.
07:20
06:00
BERBEC Surprize, cele mai multe pozitive. Dorinta voastra de a iubi si de a fi iubiti va fi onorata de astre. Daca exista vreo persoana careia ii purtati sentimente ascunse, e momentul sa marturisiti. Cu lumina stinsa! TAUR E timpul sa va puneti in ordine si situatia financiara. Deciziile pe care le veti lua […] The post Horoscop – 16 februarie 2026 – Putin debusolati de o puternica atractie first appeared on Ziarul National.
15 februarie 2026
21:20
20:10
E-mailuri de phishing mai reale decât cele autentice, înregistrări audio false și videoclipuri trucate: infractorii cibernetici utilizează inteligența artificială ca pe o armă din ce în ce mai sofisticată, pe care Interpol se străduiește să o neutralizeze. AFP a avut acces la sediul de înaltă tehnologie dedicat criminalității cibernetice al agenției internaționale de poliție din […] The post Interpol se confruntă cu inteligența artificială – arma infractorilor cibernetici first appeared on Ziarul National.
19:40
În timp ce lumea discută securitate, război, reașezări de alianțe și viitorul ordinii globale, România a reușit performanța să se mai facă de râs încă o dată. A trimis la o reuniune internațională cu greutate – Conferința pentru pace de la Munchen – personaje care confundă geostrategia cu o probă de microfon și politica de […] The post Diplomația ghiocelului. Cu Oana Țoiu și Radu Miruță. Regia: Nicușor Dan first appeared on Ziarul National.
19:20
Schimbare majoră pregătită în fotbalul mondial: intervenția VAR ar putea fi extinsă și la al doilea cartonaș galben, astfel încât eliminările considerate nedrepte să poată fi corectate. Decizia finală urmează să fie luată pe 28 februarie, la ședința anuală a IFAB, organismul care stabilește regulile jocului. Necesitatea unei astfel de modificări a fost evidențiată recent […] The post VAR-ul primește și mai multă putere first appeared on Ziarul National.
19:20
La Conferința de securitate de la München, prim-ministrul britanic Keir Starmer a solicitat „legături mai strânse” cu Uniunea Europeană, avertizând că „liderii au închis ochii, reînarmându-se doar atunci când dezastrul era deja asupra lor”. Starmer ar propune o „inițiativă multinațională de apărare ce ar putea supraveghea achizițiile comune de arme și reduce costurile reînarmării”, potrivit […] The post Planul european de apărare al lui Keir Starmer este o capcană pentru Marea Britanie first appeared on Ziarul National.
19:10
Chicago Fire îl vrea pe Robert Lewandowski. Atacantul polonez, ajuns la 37 de ani, ar putea fi la ultimul sezon în tricoul Barcelonei, în condițiile în care actualul contract expiră la finalul stagiunii, iar negocierile pentru prelungire nu au început. Potrivit presei spaniole, clubul din MLS a făcut deja primii pași și a luat legătura […] The post Deja devine regulă: starurile Europei se retrag în SUA sau Arabia. E rândul lui Lewa? first appeared on Ziarul National.
19:10
Parlamentarii PSD au depus la Senat un proiect de lege prin care cer introducerea valorii coşului minim de consum pentru un trai decent ca indicator social de referinţă în stabilirea salariului de bază minim. Acest lucru ar însemna, practic, o dublare a salariului minim, în condițiile în care valoarea coșului minim de consum era, în […] The post PSD ”rupe gura târgului”. Cere dublarea salariului minim first appeared on Ziarul National.
18:50
Ursula von der Leyen a declarat că Uniunea Europeană trebuie să pună în aplicare clauza de apărare reciprocă, prezentând blocul drept o alternativă la NATO în calitate de garant al securității pentru membrii săi. UE trebuie să fie „colectiv pregătită” să se apere și să profite de „trezirea europeană” a cheltuielilor de apărare ca răspuns […] The post UE nu poate fi o alternativă la NATO first appeared on Ziarul National.
17:10
Poate cel mai controversat proiect din ultimii ani, minireactoarele NuScale, care nu există încă, nici măcar în stadiu de prototip, ar putea rămâne ca în tren. Ilie Bolojan a scăpat cifra investiției, de 7 miliarde de dolari pentru 462 MW, în condițiile în care tot 7 miliarde de dolari vor costa reactoarele 3 și 4 […] The post România vrea doar un reactor modular. Dacă nu face ”bum!”, mai face cinci first appeared on Ziarul National.
17:10
15 februarie: ziua de după iluzie/Ce se întâmplă cu relațiile când entuziasmul dispare și rămâne realitatea # National.ro
Pentru mulți oameni, 15 februarie este o zi ciudată. Nu are simboluri, nu are așteptări sociale explicite, nu are presiunea de a demonstra nimic. Tocmai de aceea, este o zi revelatoare. După ce entuziasmul dispare, rămâne relația așa cum este ea în mod real. Din perspectivă psihologică, zilele intens încărcate simbolic funcționează ca amplificatoare. Valentine’s […] The post 15 februarie: ziua de după iluzie/Ce se întâmplă cu relațiile când entuziasmul dispare și rămâne realitatea first appeared on Ziarul National.
