Grindeanu cere transparență în deciziile de politică externă: „Românii să știe la ce se înhamă” – VIDEO

Pentru mulți oameni, 15 februarie este o zi ciudată. Nu are simboluri, nu are așteptări sociale explicite, nu are presiunea de a demonstra nimic. Tocmai de aceea, este o zi revelatoare. După ce entuziasmul dispare, rămâne relația așa cum este ea în mod real. Din perspectivă psihologică, zilele intens încărcate simbolic funcționează ca amplificatoare. Valentine's […]