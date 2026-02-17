Trump pune presiune pe Ucraina să „negocieze rapid”. Marți începe o nouă rundă de discuții cu Rusia, la Geneva

23:00

Fostul ministru de Externe și fost consilier prezidențial, Cristian Diaconescu, a explicat, la Digi24, că președintele Nicușor Dan va reprezenta România la Washington ca observator al Consiliului Păcii înființat de Donald Trump cu un aport deja implementat privind sprijinul acordat Fâșiei Gaza. În ceea ce privește refuzul altor state europene de a participa la acest consiliu al lui Donald Trump priving Gaza, diplomatul spune că „față de acest subiect trebuie să gândim nu că suntem stat mic, stat mare sau stat care este deștept dacă se aliniază, ci stat inteligent din punct de vedere al propriilor interese, chiar dacă la un moment dat nu coincid așteptările”. Diaconescu susține ideea unei bilaterale Nicușor Dan – Donald Trump pe marginea Consiliului unde să fie discutat „un proiect solid care într-adevăr să concretizeze domeniile, direcțiile la care și România și SUA sunt interesate”.