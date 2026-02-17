Meteorologii anunță vreme mai caldă decât de obicei după valul de frig din aceste zile. Estimări pentru 4 săptămâni
Digi24.ro, 17 februarie 2026 08:50
Vremea va fi mai rece decât de obicei săptămâna aceasta, mai ales în estul țării, dar apoi temperaturile vor crește peste medie în majoritatea regiunilor, arată estimările ANM pentru perioada 16 februarie – 16 martie.
Acum 10 minute
09:10
Donald Trump răspunde acuzațiilor de „muşamalizare” a dosarelor Epstein. Replică acidă pentru Hillary Clinton # Digi24.ro
Preşedintele american, Donald Trump, a afirmat luni că nu are „nimic de ascuns” în legătură cu infractorul sexual decedat Jeffrey Epstein, spre deosebire de fostul preşedinte Bill Clinton şi de „mulţi alţi democraţi”, transmite marţi EFE, potrivit Agerpres. Declarația vine după acuzațiile fostei secretare de stat Hillary Clinton, care susține că administrația Trump a „mușamalizat” dosarele Epstein.
09:10
Eurodeputații, avertizați să evite AI pe telefoane și tablete. Măsuri stricte din motive de securitate # Digi24.ro
Funcțiile de inteligență artificială de pe dispozitivele utilizate în Parlamentul European au transmis date către cloud, lucru care a determinat serviciile IT ale instituției să le dezactiveze, scrie Politico.
Acum 30 minute
08:50
Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 17 februarie
08:50
Acum o oră
08:40
Peste 110 persoane au fost salvate de pe munte în ultimele 24 de ore de către salvamontişti, 48 dintre acestea fiind transportate cu ambulanţele la spital.
08:30
Președintele Nicușor Dan se va întâlni azi, la ora 15:00, la Palatul Cotroceni, cu liderii coaliției de guvernare, potrivit agendei comunicate de Administrația Prezidențială. Întâlnirea vine la o zi după ce coaliția a ajuns la un consens privind tăierile din administrație.
08:30
Atac armat la un patinoar din SUA, în timpul unui meci între elevi de liceu. Doi oameni au murit, trei sunt în stare critică # Digi24.ro
Doi oameni au murit și trei au fost transportați în stare critică la spital, după ce o persoană a deschis focul într-un patinoar din Statele Unite, în timpul unui meci de hochei pe gheață între elevi de liceu. Incidentul a avut loc în statul Rhode Island. Urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional.
Acum 2 ore
08:00
Cuba a suspendat festivalul anual al trabucurilor, din cauza crizei energetice provocate de blocada petrolieră a SUA # Digi24.ro
Festivalul anual al trabucurilor din capitala Cubei, Havana, programat să aibă loc timp de cinci zile la sfârşitul lunii februarie, a fost suspendat pe termen nedeterminat din cauza agravării crizei economice din ţară.
08:00
Franța a acordat azil unui cuplu de activiști ruși anti-Kremlin reținuți de ICE în Statele Unite, dar lucrurile nu sunt deloc clare în ceea ce-i privește. Soția lui Aleksei Ișimov, Nadejda, nu a fost de găsit luni, după ce Aleksei a aterizat la Paris. După ce Franța a eliberat cuplului vize umanitare pentru a evita deportarea lor în Rusia, Aleksei Ișimov, în vârstă de 31 de ani, a sosit luni dimineață la Paris din Seattle. Soția sa, Nadejda, în vârstă de 29 de ani, fostă voluntară a defunctului lider al opoziției Aleksei Navalnîi, era așteptată să sosească cu un zbor separat din Miami, tot luni dimineață, relatează AFP, preluată de msn.com.
07:20
Trump pune presiune pe Ucraina să „negocieze rapid”. Marți începe o nouă rundă de discuții cu Rusia, la Geneva # Digi24.ro
Preşedintele american Donald Trump a afirmat că Ucraina trebuie să negocieze şi să ajungă la un acord "rapid", în timp ce negociatorii ruşi, ucraineni şi americani urmează să înceapă o nouă rundă de discuţii la Geneva, marţi, notează AFP, preluată de Agerpres.
Acum 4 ore
07:10
Construcțiile ridicate fără autorizație, vânate cu drona la Oradea. Peste 400 de imobile, descoperite până acum. Ce riscă proprietarii # Digi24.ro
Peste 400 de construcții ilegale au fost descoperite în Oradea, după ce Poliția Locală a demarat o amplă acțiune de verificare. Vorbim de peste 30 de mii de metri pătrați, care nu se aflau în evidențele oficiale, deși unele fuseseră ridicate și cu 30 de ani în urmă. Ca să identifice și alte astfel de imobile, autoritățile vor ridica, în perioada următoare, și dronele. „Nu este normal să construiești ilegal”, spune ferm city manager-ul orașului, Sebastian Lascu.
07:10
Mărturia unui soldat rus dintr-o unitate de elită, care s-a predat ucrainenilor din cauza abuzurilor. „Asta m-a înfuriat” # Digi24.ro
Un soldat rus din unitatea de elită de piloți de drone - Rubikon - s-a predat forțelor ucrainene, spunând că nu mai poate urma ordinele superiorilor, în condiții de presiuni constante și ceea ce el a descris ca fiind abuzuri sistematice, scrie Kyiv Post.
07:10
„O bătaie de joc!”. Cum arată drumul lui Brâncuși, de două milioane de euro, pentru care constructorul a fost amendat cu 4.250 de lei # Digi24.ro
Drumul lui Brâncuși din centrul orașului Târgu-Jiu arată deplorabil, deși abia a fost reabilitat. Pavajul de piatră s-a spart sau s-a desprins în multe locuri, iar unele pietre pot fi chiar scoase cu mâna. Drumul care leagă operele marelui sculptor a costat două milioane de euro, iar firma care s-a ocupat de reabilitare a fost amendată pentru lucrările de proastă calitate. Cu 4.250 de lei. „Este o bătaie de joc!”, sunt de părere localnicii.
07:10
Organele unei femei în moarte cerebrală au salvat 5 vieți. O fetiță care nu mai avea nicio șansă de a supraviețui a primit ficatul # Digi24.ro
O femeie de 37 de ani, aflată în moarte cerebrală, a fost donatorul care a făcut posibil miracolul la care speră mii de oameni aflați pe listele de așteptare. Printre ei, o fetiță de 13 ani, care nu mai avea nicio șansă de a supraviețui fără un transplant de ficat.
07:10
Un bărbat a stat 23 de ani la închisoare pentru o crimă pe care nu a comis-o. Poliția din Marea Britanie i-ar fi înscenat totul (BBC) # Digi24.ro
Noi dovezi descoperite în cazul unui bărbat din Marea Britanie care a stat 23 de ani la închisoare pentru uciderea unei femei indică faptul că această crimă i-a fost înscenată chiar de către poliție, potrivit unei investigații BBC Panorama.
07:10
Specialiștii desființează campania antidrog lansată de către Primăria Capitalei: „Un eșec previzibil” # Digi24.ro
Primăria Capitalei a anunțat derularea unei ample campanii antidrog în principalul oraș al țării. După cum ne anunță oficialii: „Campania se va desfăşura în mijloacele de transport în comun, în presă şi pe reţelele de socializare, prin intermediul unui clip video, dar şi la sediul Dalles, unde se va juca piesa de teatru „În ceaţă”. Digi24.ro a vorbit cu Vlad Zaha, criminolog specializat în politicile publice din domeniul drogurilor și criminologie publică intervenționistă. Acesta consideră că demersul PMB este încă o „abordare falimentară”.
07:10
Fraude online în 2026: Cum recunoști noile escrocherii generate de inteligența artificială. Recomandările experților în securitate # Digi24.ro
În era digitală, escrocheriile online devin tot mai greu de depistat. Mesaje aparent obișnuite sau oferte „irezistibile” ascund capcane complexe, iar deciziile luate impulsiv pot avea consecințe financiare serioase.
07:10
Motivul pentru care MacKenzie Scott, fosta soție a lui Jeff Bezos, donează miliarde de dolari. Împrumutul care i-a schimbat viața # Digi24.ro
MacKenzie Scott, fosta soție a lui Jeff Bezos, este printre cei mai generoși miliardari, iar un episod din facultate ar putea explica de donează atât de mulți bani. Ea a mărturisit că a primit un împrumut de la o colegă de cămin pentru a-și putea continua studiile.
07:10
Anul Nou Chinezesc 2026: Urmează 15 zile de sărbătoare sub semnul „Calului de Foc”. Ce simbolizează și ce ritualuri trebuie respectate # Digi24.ro
Anul Nou Chinezesc din 2026 debutează la 17 februarie și inaugurează perioada guvernată de semnul „Calului de Foc”, asociat simbolic cu dinamismul, transformarea și curajul. Această festivitate marchează începutul unui nou ciclu zodiacal.
07:10
UE atenuează criticile la adresa lui Orban pentru a evita acuzațiile de interferență în alegeri (Financial Times) # Digi24.ro
Comisia Europeană își atenuează criticile la adresa prim-ministrului ungar Viktor Orban și ar putea chiar să ofere noi fonduri guvernului său iliberal înaintea alegerilor cruciale din Ungaria care amenință să-l detroneze pe cel mai longeviv prim-ministru al blocului comunitar, scrie Financial Times.
07:10
Cinci motive pentru care alegerile în Ucraina și referendumul pentru pace nu vor face decât să prelungească războiul # Digi24.ro
Deși Constituția Ucrainei interzice organizarea unui scrutin electoral pe timp de război, președintele american Donald Trump i-a cerut, în decembrie 2025, lui Volodimir Zelenski să organizeze alegeri prezidențiale. Recent, Financial Times, citând oficiali ucraineni și europeni, relata faptul că liderul de la Kiev intenționează să anunțe pe 24 februarie, ziua în care se împlinesc patru ani de la debutul conflictului, planul pentru alegerile prezidențiale și referendumul privind acordul de pace, lucru infirmat ulterior de președintele ucrainean.
07:10
Specialişti ecuadorieni şi columbieni în amfibieni au concluzionat luni că toxina susceptibilă de a fi responsabilă pentru moartea în 2024 a oponentului rus Aleksei Navalnîi a fost produsă în laborator, nu colectată de pe broaştele care o produc în mod natural, relatează AFP, preluată de Agerpres.
07:10
Lipsa accesului la internet este o problemă majoră în multe regiuni ale lumii în prezent. Sistemul Starlink a fost inițial dezvoltat de miliardarul american din domeniul tehnologiei Elon Musk pentru a rezolva această problemă. A fost conceput ca o modalitate de a aduce rapid internetul în regiuni din întreaga lume unde acest lucru era fie imposibil de realizat prin metode convenționale, fie atât de costisitor încât nu merita să se încerce, scrie Deutsche Welle.
07:10
Renașterea vechiului „imperiu nuclear interior” al Chinei: De ce se teme SUA de relansarea celui de-al Treilea Front al lui Mao Zedong # Digi24.ro
Mai multe instalații nucleare secrete din China au fost extinse și modernizate în ultimii ani, după cum arată o nouă analiză a imaginilor din satelit. Încercările Beijingului de a-și pregăti forțele nucleare pentru o nouă eră a competiției între superputeri complică eforturile de reînnoire a acordurilor privind limitarea armelor nucleare la nivel global, după ce tratatul New START între SUA și Rusia a expirat.
Acum 12 ore
00:40
JO 2026 Milano Cortina. Japonezii Miura şi Kihara, medaliaţi cu aur în proba de perechi a concursului de patinaj artistic # Digi24.ro
Japonezii Riku Miura şi Ryuichi Kihara au cucerit medaliile de aur în proba de perechi a concursului de patinaj artistic de la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina, luni seara, după programul liber, transmit agenţiile internaţionale de presă.
16 februarie 2026
23:50
Ciprian Ciucu a studiat organigrama STB. Câte sute de directori și șefi a găsit: „Totul pe bani mulţi, sume uriaşe, astronomice” # Digi24.ro
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, anunţă, luni seară, că studiază organigrama STB şi a constatat că sunt aproximativ 250 de economişti şi 200 de directori şi şefi. Datoriile curente ale societăţii sunt de 1,6 miliarde de lei, aproape cât bugetul municipiului Braşov. După ce va analiza singur cifrele, întrucât acuză Consiliul General că a refuzat auditul pe care l-a propus, va avansa soluţii pentru redresarea societăţii.
23:40
„Nu știm ce se va întâmpla în următoarea oră”. Iranul, măcinat de furie și durere după încetarea protestelor: „Tremură de frică” # Digi24.ro
Profesorii vorbesc despre elevii uciși și plâng în timpul recreației. Studenții boicotează examenele finale în memoria colegilor lor decedați. Tinerii și tinerele spun că se luptă cu sentimentul de vinovăție al supraviețuitorului, relatează The New York Times.
23:00
De ce are Grindeanu „un soi de bucurie” și măsurile pentru care președintele PSD amenință că nu votează bugetul și-l dă jos pe Bolojan # Digi24.ro
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat, luni seară, că, simte un soi de bucurie după ședința de luni a Coaliției, pentru că membrii acesteia au înţeles „că această sarabandă a tăierilor trebuie să înceteze” şi susţine că „pare că a trecut acel avânt pioneresc de a tăia, de a prezenta că aceste tăieri şi aceste concedieri reprezintă reformă”. Liderul social-democraţilor a menţionat că este „un lucru bun” ce s-a întâmplat în şedinţa coaliţiei, dar adevărata bătălie se va da la aprobarea bugetului și a ameninșat că daca măsurile sociale propuse de PSD nu vor fi acceptate, social-democrații nu vor vota bugetul și vor dărâma guvernul.
23:00
Iranul cere SUA să negocieze fără influența Israelului în dosarul nuclear. Teheranul acuză tentative de sabotaj # Digi24.ro
Iranul a îndemnat SUA să-și evalueze interesele independent de influența israeliană în negocierile privind programul nuclear al Teheranului. Într-un interviu recent acordat Al Jazeera, Ali Larijani, secretarul Consiliului Suprem de Securitate Națională al Iranului, a declarat că procesul de negociere continuă și că țările din regiune depun eforturi pentru a contribui la succesul discuțiilor.
23:00
Ce poate obține România prin participarea la Consiliul Păcii al lui Trump. „Să ieșim din paradigma «ce le dăm, ca ei să fie cumsecade»” # Digi24.ro
Fostul ministru de Externe și fost consilier prezidențial, Cristian Diaconescu, a explicat, la Digi24, că președintele Nicușor Dan va reprezenta România la Washington ca observator al Consiliului Păcii înființat de Donald Trump cu un aport deja implementat privind sprijinul acordat Fâșiei Gaza. În ceea ce privește refuzul altor state europene de a participa la acest consiliu al lui Donald Trump priving Gaza, diplomatul spune că „față de acest subiect trebuie să gândim nu că suntem stat mic, stat mare sau stat care este deștept dacă se aliniază, ci stat inteligent din punct de vedere al propriilor interese, chiar dacă la un moment dat nu coincid așteptările”. Diaconescu susține ideea unei bilaterale Nicușor Dan – Donald Trump pe marginea Consiliului unde să fie discutat „un proiect solid care într-adevăr să concretizeze domeniile, direcțiile la care și România și SUA sunt interesate”.
22:30
De ce amenință ministrul Muncii cu demisia: jalonul din PNRR de care depinde mandatul lui Florin Manole. „Plec singur” # Digi24.ro
Florin Manole a susținut luni seară că își va da demisia dacă, până la jumătatea lunii aprilie, nu vor începe consultările cu sindicatele pe tema legii salarizării. Ministrul Muncii a punctat faptul că această lege reprezintă jalon în PNRR.
22:30
India a confiscat trei petroliere aflate sub sancțiunile SUA. Navele efectuau transporturi legate de Iran # Digi24.ro
India a confiscat în această lună trei petroliere sancționate de SUA și legate de Iran și a intensificat supravegherea în zona sa maritimă pentru a combate comerțul ilicit, transmite Reuters care citează o sursă care a confirmat astfel o postare acum ștearsă, de pe X, a autorităților indiene de la începutul lunii februarie.
22:30
Concurs secret al Pentagonului: SpaceX, implicată în dezvoltarea unei tehnologii de control vocal al dronelor # Digi24.ro
SpaceX, compania miliardarului Elon Musk, și filiala sa deținută în totalitate, xAI, participă la nou concurs secret al Pentagonului pentru producerea unei tehnologii autonome de control vocal al dronelor, anunță persoane familiarizate cu acest subiect pentru Bloomberg. Intrarea celor două companii ale lui Musk – despre care el a anunțat la începutul lunii februarie că vor fuziona – într-o nouă frontieră a dezvoltării armelor bazate pe inteligență artificială marchează o nouă și potențial controversată schimbare pentru Musk. Deși SpaceX este un contractor de apărare bine poziționat, iar Elon Musk este entuziast în ceea ce privește avansarea AI, el se numără printre cei care s-au opus anterior creării de „noi instrumente pentru uciderea oamenilor”.
22:30
SUA au efectuat primul transport aerian al unui microreactor nuclear, în încercarea de a demonstra viabilitatea tehnologiei # Digi24.ro
Departamentele Energiei și Apărării din SUA au transportat, duminică, pentru prima dată, un reactor nuclear de mici dimensiuni cu un avion cargo din California în Utah, pentru a demonstra potențialul de a utiliza rapid energia nucleară în scopuri militare și civile, informează Reuters.
22:10
De unde vrea PSD să ia bani pentru mame și pensionari. Ministrul Manole explică propunerea cu care se va duce la premierul Bolojan # Digi24.ro
Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat luni seară că sursa de finanțare pentru măsurile sociale dorite de PSD, care au nevoie pentru implementare de 2,3 miliarde de lei, poate fi TVA mărită, care a adus deja la buget venituri de 12 miliarde de lei de când a fost majorată în vara anului trecut.
22:10
Sinuciderea lui Jeffrey Epstein, pusă la îndoială de fratele infractorului sexual: „Semăna prea mult cu o crimă” # Digi24.ro
Mark Epstein, fratele lui Jeffrey Epstein, a reiterat luni la BFMTV îndoielile pe care le exprimă de luni de zile cu privire la adevăratele motive ale morţii infractorului sexual, despre care autorităţile spun că s-a sinucis în închisoare în aşteptarea sentinţei.
21:40
Zelenski spune că SUA au oferit garanții de securitate în schimbul unor teritorii: „Vrem să vedem mai întâi garanțiile” # Digi24.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat luni că SUA au îndemnat Ucraina să renunțe la pretențiile teritoriale asupra zonelor capturate de Rusia, promițând în schimb garanții de securitate, anunță Anadolu Ajansi. Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a declarat la sfârșitul lunii ianuarie că Rusia va accepta garanții internaționale de securitate doar pentru o Ucraină „prietenoasă” cu Moscova, avertizând că orice aranjament care ar menține un regim ostil la Kiev nu ar asigura o pace durabilă.
21:30
Șefii sistemului bancar britanic vor să creeze o alternativă la Visa și Mastercard, din cauza lui Donald Trump. Avertizarea din UE # Digi24.ro
Șefii băncilor din Marea Britanie vor organiza o primă întâlnire pentru a crea o alternativă britanică la Visa și Mastercard, pe fondul temerilor crescânde legate de capacitatea lui Donald Trump de a opri sistemele de plăți americane.
21:20
„Un act considerat ostil”. Ilham Aliyev acuză Rusia că a atacat în mod deliberat ambasada Azerbaidjanului din Ucraina # Digi24.ro
Atacurile repetate ale Rusiei în Ucraina anul trecut au vizat „în mod deliberat” misiunea diplomatică a Azerbaidjanului la Kiev și infrastructura sa, a declarat sâmbătă președintele Azerbaidjanului, Ilham Aliyev, la Conferința de securitate de la Munchen, în ceea ce el a descris ca fiind un act „neprietenos” al Rusiei față de Azerbaidjan, relatează Euronews.
21:20
Senatoare americană: Raportul Comisiei juridice a Camerei Reprezentanţilor privind alegerile din România este „eronat” și „partizan” # Digi24.ro
Raportul din Comisia juridică a Camerei Reprezentanţilor a Statelor Unite privind alegerile din România este „eronat” şi „partizan”, a declarat, luni, senatoarea democrată Jeanne Shaheen, în cadrul unei conferinţe de presă, la Bucureşti.
21:10
Miniştrii apărării din Germania şi Ucraina au semnat vinerea trecută un acord pentru trimiterea unor instructori ucraineni pentru armata germană, informează luni dpa, preluat de Agerpres.
21:00
Un videoclip fals cu o bătaie între Brad Pitt și Tom Cruise a stârnit panică la Hollywood: „Este pur și simplu înfricoșător” # Digi24.ro
A fost nevoie doar de un videoclip de 15 secunde cu Tom Cruise și Brad Pitt duelându-se pe un acoperiș dărăpănat la amurg pentru a stârni indignare rapidă și teamă considerabilă la Hollywood în ultimele zile, scrie New York Times.
20:50
Ferma lui Epstein din New Mexico a fost cumpărată de familia unui candidat pro-Trump la o funcție publică: Scoasă la licitație publică # Digi24.ro
Familia unui candidat la o funcție publică din Texas, care se autointitulează „republican al lui Trump”, a cumpărat ferma lui Jeffrey Epstein din New Mexico, unde traficantul sexual abuza adolescente și tinere, potrivit unor documente recente, relatează The Guardian.
20:50
Lituania revocă permisele de ședere ale rușilor care vizitează des țara natală. Imigranții acuză haos juridic și destrămarea familiilor # Digi24.ro
Pentru cetățenii ruși care locuiesc în Lituania, călătoriile prea frecvente în Rusia sau Belarus pot duce la pierderea permiselor de ședere. În conformitate cu noile restricții de călătorie care au intrat în vigoare în mai 2025, autoritățile lituaniene pot revoca permisul de ședere temporară al unui cetățean rus dacă acesta vizitează țara de origine sau Belarus mai mult de o dată la trei luni fără un „motiv obiectiv”. Motivele pe care autoritățile responsabile cu migrația le consideră valabile pentru vizitele frecvente rămân neclare, iar puțini reclamanți au reușit să-și susțină cazurile în instanță, arată Meduza.
20:50
MOL a cerut guvernului maghiar să pună în circulaţie rezervele strategice de petrol, în contextul întreruperii livrărilor dinspre Rusia # Digi24.ro
Compania energetică ungară MOL a anunţat luni că a contactat Guvernul de la Budapesta pentru a iniţia punerea în circulaţie a rezervelor strategice de petrol, în vederea menţinerii securităţii aprovizionării în regiune, transmite Reuters, preluat de Agerpres.
20:30
Cum vrea PSD să majoreze în taină lefurile managerilor de spitale, plus concedii mai lungi, în pline discuții despre tăieri la stat # Digi24.ro
Parlamentarii PSD au depus o serie de amendamente care ar putea majora salariile managerilor de spitale cu 20% mai mult față de lefurile celor mai bine plătiți medici din unitate. Pe lângă creșteri salariale, social-democrații propun și câte 3 zile libere, în plus, pe lună.
20:30
Croația a respins cererea Ungariei și Slovaciei de a permite transportul de petrol rusesc prin oleoductul Adria: Finanțează războiul # Digi24.ro
Ministrul croat al Economiei, Ante Susnjar, a respins, luni, o solicitare adresată cu o zi înainte de ministrul de Externe al Ungariei, Peter Szijjarto, vizând aprobarea de către Croaţia a transportului de petrol rusesc prin oleoductul său Adria, dar a oferit ajutor din partea ţării sale pentru livrări de petrol din alte surse, relatează agenţia EFE, citată de Agerpres.
Acum 24 ore
20:10
Cea mai puternică contraofensivă ucraineană din 2023 încoace, după ce armata rusă a rămas fără acces la Starlink # Digi24.ro
Armata ucraineană a recucerit 201 kmp de la armata rusă de miercuri şi până duminică, potrivit unei analize a AFP plecând de la date ale Institutul pentru studiul războiului (ISW), în timp ce observatorii militari ruşi semnalează o întrerupere a antenelor Starlink utilizate de Moscova pe front.
20:10
Eclipsa inelară de Soare pe 17 februarie 2026: Un fenomen astronomic rar. Unde va putea fi văzut „inelul de foc” # Digi24.ro
Marți, 17 februarie 2026, se va produce o eclipsă inelară de Soare, un fenomen astronomic de interes științific deosebit. Evenimentul are loc atunci când Luna se interpune între Pământ și Soare fără a acoperi complet discul solar, lăsând vizibil un „inel luminos periferic”.
20:10
Actorul american Robert Duvall a murit la vârsta de 95 de ani, anunță site-ul american specializat în știri din showbiz tmz.com.
