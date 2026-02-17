Germania consideră eforturile Franței în materie de cheltuieli pentru apărare „insuficiente”
Euractiv.ro, 17 februarie 2026 08:50
Germania consideră eforturile Franței de a crește cheltuielile pentru apărare și de a consolida suveranitatea europeană „insuficiente”, a declarat luni ministrul german de externe, citat de „La Libre Belgique” (Belgia).
• • •
Acum 10 minute
09:10
Atacurile comise împotriva companiilor de către unele state membre UE sunt mai elocvente decât vorbele liderilor la o reuniune care a avut loc „într-un castel de secol 16”, scrie „The Washington Post” (SUA).
Acum 30 minute
09:00
Liderii militari ai Germaniei și Marii Britanii avertizează împreună europenii și îi îndeamnă să se înarmeze pentru un posibil atac rusesc, relatează „La Repubblica” (Italia).
08:50
Acum o oră
08:40
Lumea intră într-o nouă și periculoasă eră nucleară. În această lună, Noul START, tratatul dintre Statele Unite și Rusia – ultima înțelegere majoră cu privire la cele mai mari arsenale nucleare din lume – a expirat, scrie „The New York Times” (SUA).
08:20
„Datorită bunelor relații personale dintre președintele american Donald Trump și premierul Viktor Orbán, nu este o exagerare să spunem că trăim în prezent o epocă de aur a relațiilor ungaro-americane”.
Acum 2 ore
08:00
UE va participa la reuniunea „Consiliului pentru Pace” al lui Trump, fără va deveni membru # Euractiv.ro
Un comisar european va participa în această săptămână la reuniunea inaugurală a „Consiliului pentru Pace” al lui Donald Trump, dar UE nu se va alătura organismului, a anunțat luni Bruxelles-ul, notează „La Libre Belgique” (Belgia).
Acum 12 ore
22:20
Ministrul apărării, Radu Miruță, a primit luni vizita unei delegații a Congresului Statelor Unite ale Americii, condusă de senatoarea democrată Jeanne Shaheen.
Acum 24 ore
18:00
Serbia este stat candidat la aderarea la Uniunea Europeană din 2012 și negociază formal din 2014.
17:20
Reforma administrației centrale și locale și pachetul de relansare economică au fost finalizate și vor adoptate prin OUG, au decis luni liderii celor patru partide ale coaliției de guvernare și ai grupului minoritășilor naționale.
14:30
Salvați Copiii: România se confruntă cu cea mai gravă criză de vaccinare din ultimele decenii # Euractiv.ro
Dezinformarea din social media, desființarea vaccinării în școli și izolarea din rural duc la situații dramaticeprivind rujeola: mai puțin de jumătate dintre copii erau vaccinați cu prima doză, în 2025, avertizează Salvați Copiii.
13:20
Președintele Nawrocki cere Poloniei să „înceapă să lucreze” la propria apărare nucleară # Euractiv.ro
Președintele polonez Karol Nawrocki a declarat că Polonia ar trebui să „înceapă să lucreze” la dezvoltarea propriei apărări nucleare pentru a contracara amenințarea „agresivă” a Rusiei.
13:00
Scandalul Centurii Cluj: acuzații de lipsă de transparență și risc de denunțare a contractului # Euractiv.ro
Primarul Emil Boc a fost criticat luni pentru lipsă de transparență în cazul Centurii Metropolitane, după ce „în patru luni de zile nu ni s-a spus nimic”, un consilier local reproșându-i faptul că cetățenii n-au aflat despre problemele proiectului.
11:40
Federația Sindicatelor Silva se opune concedierii angajaților din cele 22 de direcții silvice # Euractiv.ro
Federația Sindicatelor Silva îi transmite ministrei Diana Buzoianu, într-o scrisoare deschisă, că nu e de acord cu concedierea angajaților din cele 22 de direcții silvice județene care urmează să fie desființate prin proiectul de reorganizare a RNP.
10:40
„Sarajevo Safari”: martori vorbesc despre o femeie din România printre „turiști-lunetiști” # Euractiv.ro
Un reportaj publicat sâmbătă de „The Times” (Marea Britanie) readuce în atenție acuzații vechi despre „sniper tourism” în timpul asediului Sarajevo: străini bogați ar fi plătit ca să tragă în civili. În relatări apare și o „femeie din România”.
Ieri
08:50
Andrea Stroppa, referentul italian al lui Elon Musk, cercetat pentru un accident mortal la Roma # Euractiv.ro
Șoferul mașinii Smart, care l-a accidentat și l-a ucis pe Mirco Garofano în cartierul Collatino din Roma, în seara zilei de 31 ianuarie, are un nume cunoscut. Este Andrea Stroppa, un informatician, contactul italian al lui Elon Musk.
08:40
„Îl vom doborî” pe Papa Francisc, a scris Steve Bannon, pe atunci numit de puțin timp consilier al lui Trump la Casa Albă, în mai multe e-mailuri către Jeffrey Epstein, printre miile de mesaje făcute publice de Departamentul de Justiție.
08:30
Grupul italian ENI se numără printre cele cinci companii autorizate de Administrația Trump să exploateze și să rafineze petrolul și gazele din Venezuela, precum și să furnizeze bunuri, servicii sau tehnologii uzinelor care le gestionează.
08:20
Președintele american, Donald Trump, a declarat vineri că o schimbare de putere în Iran „ar fi cel mai bun lucru care s-ar putea întâmpla”, în timp ce Administrația sa analizează dacă să întreprindă o acțiune militară împotriva Teheranului.
07:50
Fostul ministru ucrainean al Energiei Herman Galușcenko a fost arestat în baza unui mandat emis de Biroul Național Anticorupție din Ucraina (NABU) și de Procuratura Anticorupție (Sapo) în timpul unei tentative de trecere a frontierei cu trenul.
07:40
Atacurile rusești au avariat toate centralele electrice ale Ucrainei, însă sistemul energetic continuă să funcționeze datorită eforturilor energeticienilor, protecției fizice a obiectivelor și sprijinului partenerilor în domeniul apărării antiaeriene
07:30
Acordurile comerciale nu înlocuiesc reformele interne, doar fac mai vizibile costurile amânării acestora. Aceste acorduri plasează Portugalia în fața unei vechi dileme: adaptarea sau pierderea terenului, scrie „Jornal Economico” (Portugalia).
07:20
Secretarul de stat american, Marco Rubio, și-a continuat duminică turneul european, vizitând Slovacia înainte de a se îndrepta spre Ungaria, țări conduse de apropiați ai lui Donald Trump, notează „France 24” (Franța).
07:10
Contraofensiva monedei euro, împrumuturi globale pentru a slăbi dolarul. Lagarde vs. Trump # Euractiv.ro
Scopul acestei măsuri este de a sprijini noile acorduri de liber schimb pe care UE le dezvoltă în întreaga lume pentru a depinde mai puțin de piața americană: recent cu India, cu puțin timp înainte cu Mercosur, srie „Il Corriere della Sera” (Italia).
07:00
Europa riscă o lacună periculoasă în descurajare dacă nu își reduce dependența de Statele Unite, potrivit unui raport prezentat la Conferința de Securitate de la München, scrie Carmen Valero pentru „El Mundo” (Spania).
06:30
Kaja Kallas și Christine Lagarde au fost vorbitorii principali din ultima zi a Conferinței de Securitate de la München, care a inclus discuții despre rolul Europei într-un context global din ce în ce mai volatil și despre competitivitatea economică.
15 februarie 2026
21:00
"Triunghiul Odesa” - România - Ucraina - Moldova a avut la Munchen întâlnirea miniștrilor de externe în care s-a anunțat Tripla Alianță Cibernetică.
16:00
Miruță: Lumea se schimbă rapid, România trebuie să fie printre cei care influențează schimbarea # Euractiv.ro
Lumea se schimbă rapid, iar România trebuie să fie printre cei care influențează această schimbare, nu printre cei care o privesc de pe margine, spune ministrul Apărării, Radu Miruță, aflat la Conferința pentru Securitate de la München.
15:30
”Cred că este același mesaj”, a declarat secretarul american de stat Marco Rubio pentru Bloomberg, când a fost întrebat despre discursul său în comparație cu cel al vicepreședintelui JD Vance, de anul trecut.
14:20
Președintele Nicușor Dan a anunțat că va participa săptămâna viitoare la prima reuniune a Consiliului Păcii la Washington, răspunzând invitației președintelui american, Donald Trump. Anunțul a venit la puțin timp după cel al premierei Giorgia Meloni.
Mai mult de 2 zile în urmă
17:30
Rubio: SUA nu încearcă să divizeze, ci să revitalizeze NATO. Europa să se alăture obiectivelor MAGA # Euractiv.ro
Secretarul de stat american Marco Rubio subliniază la München coeziunea dintre SUA și Europa.
16:40
Guvernul României anunță oficial cumpărarea Portului Giurgiulești din Republica Moldova # Euractiv.ro
Guvernul României anunță cumpărarea, în perioada imediat următoare, de către Administrația Porturilor Maritime SA Constanța, a operatorului Portului Giurgiulești din Republica Moldova.
12:10
Conferința de Securitate de la München (MSC) a intrat, sâmbătă, în ziua a doua, cu aceeași temă dominantă: cum se repoziționează Europa într-o relație transatlantică tensionată, războiul din Ucraina rămânând testul central al ordinii de securitate.
10:30
13 februarie 2026
21:20
Președintele Nicușor Dan le-a transmis vineri guvernanților, în ziua când a fost făcut anunțul oficial că România a intrat în recesiune tehnică, să se preocupe mai mult de problemele structurale și mai puțin de zgomot și lozinci.
18:00
SUA se adaptează deja la această ordine mondială în schimbare "într-un ritm rapid” și într-un mod "radical” care nu face decât să "accelereze” aceste schimbări. Europenii nu trebuie - spune Merz - să se ferească de noua realitate.
14:10
Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) anunță că urmează să finalizeze vânzarea Danube Logistics, operatorul Portului Internațional Liber Giurgiulești (GIFP), către Portul Constanța, deținut de statul român.
13:30
Universitatea Babeș-Bolyai (UBB) pune iar Clujul pe harta discuțiilor serioase despre democrație, într-un format care vorbește direct cu generațiile care, paradoxal, sunt cele mai conectate la dezbaterea publică, dar lipsesc cel mai des de la urne.
12:00
Ministra de externe, Oana Țoiu, participă, în perioada 13-15 februarie, la cea de-a 62-a ediție a Conferinței de securitate de la München.
10:10
Figuri influente ale dreptei radicale din SUA contestă sprijinul necondiționat pentru Israel, pe fondul războiului din Gaza, semnalând o schimbare ideologică cu potențial impact geopolitic, scrie „O Globo” (Brazilia).
10:00
Emisarul lui Donald Trump la Minneapolis, Tom Homan, a anunțat joi sfârșitul marilor operațiuni ale poliției imigrației din orașul din nordul Statelor Unite, care au fost marcate de moartea a doi cetățeni americani, Renée Good și Alex Pretti.
09:40
Institutul Național de Statistică (INS) a anunțat oficial vineri dimineață că România a intrat în recesiune tehnică.
09:20
Foști ambasadori și generali: NATO rămâne de o importanță vitală pentru securitatea SUA # Euractiv.ro
În pofida unor dubii legate de angajamentul Washingtonului față de securitatea europeană, alianța întărește interesele naționale americane, după cum afirmă 16 foști oficiali de nivel înalt într-o scrisoare comună, scrie „The New York Times” (SUA).
09:00
Zelenski cere o dată precisă pentru aderarea Ucrainei la UE în cadrul unui acord de pace # Euractiv.ro
Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a cerut ca o dată precisă pentru aderarea țării sale la Uniunea Europeană să fie inclusă în orice acord de pace care ar pune capăt invaziei rusești, potrivit „La Libre Belgique” (Belgia).
08:50
Olanda și Belgia îi oferă Bulgariei nave în schimbul instrucției militarilor ucraineni # Euractiv.ro
Ministerul Apărării achiziționează și un sistem mobil de rachete pentru apărarea de coastă, informează „Sega” (Bulgaria).
08:30
Marea Britanie a anunțat că va trimite în Ucraina un nou transport de armament, în valoare de 540 milioane lire sterline, țara apelând astfel pentru prima oară la un program de finanțare sub egida NATO, scrie „The Guardian” (Marea Britanie).
08:20
Războiul din Ucraina s-ar putea apropia de o soluție – nu de o pace ideală, ci de o pace posibilă, crede „Diário de Notícias” (Portugalia), într-un articol care poartă semnătura directorului publicației, Filipe Alves.
08:10
Președinta interimară a Venezuelei, Delcy Rodriguez, s-a angajat într-un interviu difuzat joi de canalul american NBC News să organizeze alegeri libere într-o țară aflată sub presiunea SUA, la mai mult de o lună după capturarea lui Nicolás Maduro.
07:40
Emmanuel Macron încearcă să-și convingă omologii să reia legătura cu Kremlinul. Însă opiniile rămân împărțite cu privire la oportunitatea și modalitățile acestui demers, chiar dacă subiectul nu mai este tabu, scrie „Le Monde” (Franța).
07:30
Într-un studiu inedit, Insee a cuantificat impactul scăderii producției și al delocalizărilor atât pentru constructori, cât și pentru furnizori, aceștia din urmă fiind cei mai afectați de declin, notează „Liberation” (Franța).
07:20
Cele șapte vieți ale lui Keir Starmer: premierul britanic câștigă timp până la alegerile din mai # Euractiv.ro
Deputații laburiști se așteaptă la un dezastru electoral care va precipita conflicte interne, scrie „El Pais” (Spania) sub semnătura lui Rafa de Miguel.
