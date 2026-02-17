Întâlnire importantă între Nicușor Dan şi liderii coaliției de guvernare

22:20

Cea mai mică vârstă de pensionare a beneficiarilor de pensie de serviciu pentru limită de vârstă de sub cupola MApN este de 47 de ani, iar cea mai mare vârstă de pensionare a beneficiarilor de pensie de serviciu pentru limită de vârstă este de 64 de ani, arată analiza Economica.net pe baza răspunsurilor obţinute de la Casa de Pensii Sectorială (CPS) a MApN. 49 de ani e vârsta cu cea mai mare pondere în numărul total al beneficiarilor de pensie de serviciu pentru limită de vârstă plătiţi de CPS a MApN în octombrie 2025, arată analiza exclusivă Economica.net.