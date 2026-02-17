România între recesiune tehnică, inflație și speranțe de redresare
Economica.net, 17 februarie 2026 16:40
După ani în care s-a numărat printre economiile europene cu cea mai rapidă creștere, România se află acum într-o situație dificilă, confruntându-se cu stagnare, inflație ridicată și un deficit bugetar uriaș, ceea ce lasă puțin spațiu pentru metodele tradiționale de stimulare a economiei - reduceri de impozite, scăderea ratelor dobânzilor și creșterea cheltuielilor publice. Dimpotrivă, pe fondul încetinirii economice, guvernul a fost nevoit să majoreze impozitele pentru a ține sub control deficitul și a menține ratingul suveran al țării cu un nivel peste „junk”, în timp ce propunerile de reducere a cheltuielilor creează o criză politică nedorită.
• • •
Acum 10 minute
16:50
AFIR anunță că a primit cereri în valoare de 525,5 milioane de euro pentru înființarea și modernizarea unităților de procesare # Economica.net
Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) a primit online 273 de cereri de finanţare în valoare de 525,5 milioane de euro pentru înfiinţarea şi modernizarea unităţilor de procesare, ceea ce reprezintă un grad de supracontractare de 319%, potrivit unui comunicat al instituţiei transmis marți, relatează Agerpres.
Acum 30 minute
16:40
16:30
Șefii Petrom au bătut palma cu sindicatul pentru noul contract de muncă. Ce au obținut salariații Petrom și ce prime și beneficii salariale primesc # Economica.net
Noul contract colectiv de muncă pentru 2026 – 2027 a fost agreat între conducerea și sindicatul OMV Petrom. Ce au obținut acum angajații, ce vor primi anul viitor și lista cu beneficiile pe care le plătețște compania angajaților săi, mai departe.
Acum o oră
16:10
Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene angajează cinci specialiști IT pentru echipa care dezvoltă și optimizează sistemul informatic MySMIS2021 / SMIS2021+, platforma prin care sunt gestionate fondurile europene, informează marți ministrul de resort, Dragoș Pîslaru.
16:10
Record negativ în Marea Britanie – Cel mai mare șomaj din ultimii cinci ani. Ce s-a întâmplat cu salariile # Economica.net
Rata şomajului în Marea Britanie a urcat la cel mai ridicat nivel din ultimii aproape cinci ani, în timp ce creşterea salariilor a încetinit din nou, arată datele publicate marţi de Oficiul Naţional de Statistică (ONS), transmit DPA şi Reuters.
16:00
Italia – Exporturile către SUA au crescut cu 7% în 2025, în pofida tarifelor vamale impuse de Trump # Economica.net
Exporturile italiene către Statele Unite au crescut cu peste 7% anul trecut, arată datele publicate marţi de Institutul naţional de statistică (ISTAT), această majorare fiind înregistrată în pofida tarifelor vamale suplimentare impuse de preşedintele Donald Trump în luna iulie, care au provocat îngrijorări cu privire la un impactul negativ al acestora, informează Reuters.
Acum 2 ore
15:50
Premieră a ultimilor cinci ani pentru Bulgaria – Creştere simultană a numărului de turişti bulgari şi a vizitatorilor străini # Economica.net
Numărul vizitatorilor străini în Bulgaria a ajuns anul trecut la 6,042 milioane, un avans de 4,29% faţă de 5,793 milioane în 2024, iar în 2025 s-a înregistrat o creştere anuală a numărului de turişti din Turcia, Israel, Germania, Italia, Franţa, România, Grecia, Spania şi Serbia, arată datele publicate marţi de Institutului Naţional de Statistică (NSI), informează publicaţia Sofia Globe. Pentru prima dată, Bulgaria a reportat simultan o creştere a numărului de turişti bulgari şi a vizitatorilor străini, comparativ cu 2019, confirmând redresarea sustenabilă a pieţei.
15:50
Shein este anchetată de CE pentru modul în care creează dependență și vânzarea de produse ilegale # Economica.net
Gigantul chinez de comerț electronic Shein va fi anchetat de Comisia Europeană care vrea să verifice modul în care aceasta creează dependență, pentru lipsa de transparență a sistemelor de recomandare, precum și pentru vânzarea de produse ilegale, inclusiv de materiale care conțin abuzuri sexuale asupra copiilor.
15:10
Anunţ de la BNR – A îngheţat dobânzile. Nicio mişcare de un an şi jumătate – date oficiale # Economica.net
Consiliul de Administraţie al BNR a decis, marţi, 17 februarie 2026, să menţină rata dobânzii de politică monetară la nivelul de 6,50% pe an, a anunţat banca centrală, printr-un comunicat.
Acum 4 ore
14:40
Ce spune Nicușor Dan despre relaţia SUA-România înainte de a participa la Consiliul pentru Pace şi ce se va întâmpla după „marea întâlnire” # Economica.net
Prezenţa României la Consiliul pentru Pace va clarifica relaţia bilaterală ''adevărată'' între România şi SUA, a afirmat, marţi, preşedintele Nicuşor Dan.
14:30
Anunț de la PPC pentru toți clienții din România: scade prețul energiei electrice în ultima ofertă. Plus un bonus lunar # Economica.net
PPC, unul dintre cei mai mari furnizori de energie electrică din România, a lansat azi o nouă ofertă de energie electrică pentru clienții casnici, cu preț redus, foarte apropiat de cel al Hidroelectrica. Oferta vine și cu un bonus suplimentar.
13:40
Pinum, producător de uși și ferestre din România, deschide anul acesta o nouă fabrică în România, o investiție de 14 milioane de euro.
13:30
Alertă! Măsuri de urgenţă în România. Fenomene extreme – Lista anunţată de DSU după ce a fost anunţat Cod portocaliu de viscol şi ninsori # Economica.net
Mai multe măsuri au fost dispuse la nivelul Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă în contextul avertizărilor meteorologice de Cod portocaliu de viscol şi ninsori abundente anunţate în perioada următoare.
13:00
Primele trenuri Alstom pentru InterRegional Călători au fost recepționate preliminar # Economica.net
Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF) informează că, marți, 17 februarie 2026, la Depoul Alstom, situat în incinta Atelierele CFR Grivița, a avut loc recepția preliminară a două rame electrice interregionale Coradia Stream – unitățile TS14 și TS15, activitate desfășurată de reprezentanții ARF - ALSTOM - EGIS. Acestea sunt primele două trenuri noi Alstom care vor fi repartizate operatorului privat Interregional Călători din Cluj.
13:00
Comisia Europeană va solicita producătorilor auto care beneficiază de stimulente financiare să asambleze mașini cu minimum 70% dintre componente produse în Europa # Economica.net
Comisia Europeană pregătește norme stricte cu privire la subvenționarea producătorilor auto. Pentru a beneficia de finanțări aceștia vor trebui să vândă mașini cu minimum 70% dintre componente produse în Europa.
13:00
ANAF introduce o nouă categorie în formularul 205. Firmele vor declara distinct veniturile din transferul dezmembrămintelor dreptului de proprietate sub condiție suspensivă # Economica.net
Începând cu veniturile plătite de la 1 ianuarie 2025, persoanele juridice care achită sume rezultate din transferul dezmembrămintelor dreptului de proprietate sub condiție suspensivă vor avea obligația să rețină impozitul la sursă și să îl declare distinct, pe fiecare beneficiar, în formularul 205, scrie Termene.ro.
13:00
Şanse mici de „decolare” pentru cea mai mare economie din UE, în 2026. „Cu frâna de mână trasă, nu vom ieşi din vale” – Cum văd patronii din Germania evoluţia PIB # Economica.net
Economia germană are şanse mici să decoleze în 2026, după trei ani dificili, din cauza incertitudinilor geopolitice, a costurilor de producţie ridicate şi a cererii interne slabe, a anunţat marţi Camera de Comerţ şi Industrie a Germanei (DIHK), transmite AFP. "Cu frâna de mână trasă, nu vom ieşi din vale", a declarat şeful patronatelor.
Acum 6 ore
12:30
Bucureştiul va candida pentru a găzdui Forumul Oraşelor 2027, eveniment al Direcţiei Generale pentru Politică Regională şi Urbană (DG REGIO) a Comisiei Europene.
12:30
Spitalul privat de oftalmopediatrie Infosan a avut afaceri de 20 milioane de lei în 2025. Fondatorii aşteaptă creşterea afacerilor cu 10%-20% în 2026 # Economica.net
Spitalul privat de oftalmopediatrie Infosan a înregistrat o cifră de afaceri de aproximativ 20 de milioane de lei în anul 2025, în uşoară creştere faţă de nivelul din 2024, potrivit unui comunicat de presă.
12:30
BT Asset Management SAI (BTAM) a ajuns la 450.000 de investitori şi a atins pragul de zece miliarde de lei active administrate, echivalentul a aproximativ două miliarde de euro, se arată într-un comunicat de presă al companiei, transmis marţi AGERPRES.
12:10
Rafinăria Petrobrazi – OMV Petrom a finalizat o investiţie de 20 milioane de euro pentru sisteme avansate de tratare a apelor uzate # Economica.net
OMV Petrom anunţă finalizarea unor noi lucrări de modernizare la rafinăria Petrobrazi, investiţia în valoare de 20 de milioane de euro fiind pentru sisteme avansate de tratare a apelor uzate.
11:30
Compania de IT diconium România, parte din grupul Volkswagen, anunță recrutări. ”România este una dintre cele mai dinamice piețe de tehnologie din Europa” # Economica.net
diconium România, subsidiara locală a grupului german diconium care aparține de Volkswagen, anunță că a depășit pragul de 100 de angajați în 2025, la trei ani de la lansarea operațiunilor pe piața locală.
11:10
Rusia şi-ar putea desfăşura forţele militar-maritime pentru a împiedica puterile europene să-i sechestreze vasele şi ar putea adopta măsuri de represalii împotriva navigaţiei europene dacă vasele ruseşti sunt confiscate, a declarat marţi Nikolai Patruşev, un apropiat al preşedintelui Vladimir Putin, potrivit Reuters.
Acum 8 ore
10:30
Cum va funcţiona Consiliul pentru Pace înfiinţat de Trump – Ce spune președintele SUA despre colaborarea cu ONU # Economica.net
Preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat luni că Consiliul pentru Pace pe care l-a creat pentru a rezolva conflicte va colabora cu ONU "în unele cazuri" şi a reiterat că acesta va merge "dincolo de Gaza", concentrându-se pe "pacea în întreaga lume", informează EFE.
10:20
De unde să cumperi mobilier de grădină de calitate în 2026 – Top recomandări și sfaturi # Economica.net
În 2026, terasa, grădina sau balconul generos pot deveni extensii pline de personalitate ale casei. În aceste spații designul, confortul și funcționalitatea pot să coexiste armonios și să asigure relaxare deplină pentru rezidenți și oaspeții lor. Alegerea pieselor potrivite nu ține doar de gust, ci de viziune, durabilitate și capacitatea de a integra natural obiectele în contextul arhitectural al locuinței.
10:10
Cod galben în Bucureşti şi aproape jumătate din ţară. Vezi zonele afectate de ninsori, vânt puternic şi vreme rece # Economica.net
Aproape jumătate din ţară, inclusiv Municipiul Bucureşti, va intra sub alerte de Cod galben de vreme rece, ninsori şi intensificări ale vântului, începând de marţi, de la ora 10:00, informează Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM).
10:00
Primarul Ciprian Ciuciu majorează chiria de zece ori pentru 4.000 de „locuințele convenabile” din București # Economica.net
Primarul Bucureștiului, Ciprian Ciucu a anunțat că va majora de zece ori chiriile pentru apartamentele administrate de Administrația Fondului Imobiliar (AFI), care nu au mai fost actualizate de 20 de ani. E vorba de peste 4.000 de apartamente care ar putea aduce la bugetul local 500 de milioane de lei.
09:20
Datoria guvernamentală a urcat uşor la 60,2% din PIB, în noiembrie, la 1.121 miliarde lei, de la 1.116 miliarde de lei în luna precedentă – Ministerul Finanţelor # Economica.net
Datoria administraţiei publice (datoria guvernamentală) a urcat, în noiembrie 2025, până la 1.121 miliarde lei, de la 1.116 miliarde de lei în luna precedentă, conform datelor publicate de Ministerul Finanţelor (MF), consultate de AGERPRES.
09:00
Încep noi negocieri pentru pace în Ucraina. Întâlnire la Geneva cu reprezentanţii americani, ruşi şi ucraineni # Economica.net
Negociatorii ruşi, ucraineni şi americani urmează să înceapă marţi o nouă rundă de discuţii la Geneva pentru a găsi o soluţie războiul de patru ani din Ucraina, după două întâlniri recente organizate în Emiratele Arabe Unite care nu au reuşit să producă niciun progres decisiv, relatează AFP.
09:00
Arma UE pentru a relansa industria Europei în „războiul” cu SUA şi China – „Oţelul verde” # Economica.net
Uniunea Europeană va pune aşa-numitul "oţel verde" în centrul eforturilor sale pentru a relansa industria continentului, în contextul presiunilor venite din SUA şi China pentru a rămâne competitivă, transmite Bloomberg.
Acum 12 ore
08:50
Administraţia Prezidenţială a anunţat că întâlnirea este programată la ora 15:00, la Palatul Cotroceni.
08:10
Comoara ascunsă a lui Darius Vâlcov e scoasă la licitaţie. O lucrare de Picasso şi un tablouri de Grigorescu – printre piesele prezentate # Economica.net
O parte dintre tablourile confiscate de la fostul ministru al Finanţelor Darius Vâlcov, între care un desen unic de Pablo Picasso, dar şi două lucrări semnificative de Nicolae Grigorescu, dedicate temei "carelor cu boi", vor fi scoase la licitaţie marţi, anunţă Artmark.
08:00
Marea Britanie – Guvernul ar putea devansa ţinta de cheltuieli pentru apărare de 3% din PIB # Economica.net
Guvernul britanic ia în considerare devansarea datei până la care va cheltui 3% din produsul intern brut pentru apărare, la doar un an după ce şi-a crescut ultima dată ţinta, a relatat BBC luni, conform Reuters.
07:50
Recrutorii grupului rus Wagner au devenit unul dintre principalele instrumente pentru sabotajele organizate de Kremlin în Europa, potrivit unor oficiali ai serviciilor secrete occidentale, dezvăluie luni cotidianul britanic Financial Times, citat de EFE.
07:40
TEPCO, operatorul centralei nucleare de la Fukushima, a reluat distribuţia de electricitate după o pauză de 14 ani # Economica.net
Compania japoneză de utilităţi Tokyo Electric Power (Tepco), operatorul centralei nucleare avariate de la Fukushima, a reluat luni producţia şi distribuţia de electricitate de la una dintre instalaţiile sale nucleare, pentru prima dată în ultimii 14 ani, în contextul în care se pregăteşte să reia activitatea comercială, transmite EFE.
07:40
Preşedintele american Donald Trump a afirmat luni, la bordul Air Force One, că va decide în curând cu privire la eventuale noi livrări de arme către Taiwan, o problemă care irită Beijingul şi care i-a atras recent un avertisment din partea omologului său chinez Xi Jinping, transmite AFP.
07:40
Polonia trebuie să se pregătească pentru dezvoltarea apărării nucleare, spune președintele Nawrocki # Economica.net
Preşedintele polonez Karol Nawrocki este de părere că ţara lui ar trebui să înceapă dezvoltarea apărării sale nucleare, dată fiind ameninţarea reprezentată de Rusia, a relatat duminică Politico.
07:30
Datoria publică a Italiei a ajuns la 3.095 miliarde de euro la finalul lui 2025, în creştere de la 2.967 miliarde de euro la finalul lui 2024, a anunţat luni Banca Centrală din cea de a treia economie a zonei euro, transmite ANSA.
07:20
Asociația Prosumatorilor (APCE), a reacționat la studiul comandat de Asociația Furnizorilor (AFEER) din care reieșea că, în medie, prosumatorii produc fiecărui consumator un cost suplimentar cuprins între 200 și 37 de lei/MWh. Iată ce spune […]
07:00
Anul şcolar 2026-2027. Calendarul vacanţelor şi când se desfăşoară Săptămâna verde şi Şcoala Altfel # Economica.net
Ordinul de ministru privind structura anului şcolar 2026 - 2027 a fost publicat luni în Monitorul Oficial. Conform documentului, anul şcolar 2026 - 2027 are o durată de 36 de săptămâni de cursuri.
07:00
Preşedintele american Donald Trump a afirmat luni despre Cuba că este o "naţiune în faliment", îndemnând Havana să încheie un acord cu Statele Unite, respingând în acelaşi timp ideea unei operaţiuni de răsturnare a regimului, notează AFP.
06:50
Trump avertizează Ucraina că trebuie să negocieze „rapid”, înaintea discuţiilor cu Rusia # Economica.net
Preşedintele american Donald Trump a afirmat că Ucraina trebuie să negocieze şi să ajungă la un acord "rapid", în timp ce negociatorii ruşi, ucraineni şi americani urmează să înceapă o nouă rundă de discuţii la Geneva, marţi, notează AFP.
Acum 24 ore
23:00
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni că există mari şanse ca o serie de impozite locale să fie reduse, cum ar fi cele pentru casele vechi şi cele pentru casele deţinute de persoanele cu dizabilităţi.
22:40
Gigantul american Chevron semnează un acord major de explorare a gazelor în largul Greciei # Economica.net
Un consorțiu condus de Chevron a semnat luni contractele de concesiune pentru explorarea de petrol și gaze în largul Greciei, în condițiile în care țara din sudul Europei urmărește să devină un furnizor major de gaze în regiunea Mediteranei, potrivit OilPrice.
22:30
Ciucu: „Vor urma noi întâlniri cu conducerea STB, ulterior va trebui agreată o reechilibrare bugetară”. Câți șefi sunt la STB # Economica.net
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunţat noi întâlniri cu conducerea Societăţii de Transport Bucureşti (STB), cu sindicatele şi a punctat că ulterior va trebui agreat un plan de reechilibrare bugetară.
22:20
BNR ia decizia mâine, pe 17 februarie. Vești proaste pentru românii cu credite și de această dată. Inflația ridicată cere dobânzi pe măsură – analiștii băncilor # Economica.net
BNR are cea de-a doua ședința de politică monetară din 2026 pe 17 februarie. Membrii Consiliului se întrunesc pentru stabilirea dobânzii de politică monetară și prezentarea raportului asupra inflației. Economiștii băncilor se așteaptă ca dobânda să rămână nemodificată, în contextul unei inflații ridicate care ar putea forța BNR amâne o reducere a dobânzilor și în următoarele ședințe.
22:20
49 de ani au cei mai mulţi beneficiari de pensie de serviciu pentru limită de vârstă ai MApN EXCLUSIV # Economica.net
Cea mai mică vârstă de pensionare a beneficiarilor de pensie de serviciu pentru limită de vârstă de sub cupola MApN este de 47 de ani, iar cea mai mare vârstă de pensionare a beneficiarilor de pensie de serviciu pentru limită de vârstă este de 64 de ani, arată analiza Economica.net pe baza răspunsurilor obţinute de la Casa de Pensii Sectorială (CPS) a MApN. 49 de ani e vârsta cu cea mai mare pondere în numărul total al beneficiarilor de pensie de serviciu pentru limită de vârstă plătiţi de CPS a MApN în octombrie 2025, arată analiza exclusivă Economica.net.
22:10
Sorin Grindeanu face marele anunț. Salariații din trei domenii au scăpat de tăierea veniturilor cu 10% # Economica.net
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni că partidele din coaliţia de guvernare au acceptat ca veniturile din sistemul de ordine publică, din educaţie şi din sănătate să fie exceptate de la tăierile cu 10%, transmite Agerpres.
22:10
Brașovenii de la Allview au terminat parcul fotovoltaic de 46 MW din Ialomița care va ajunge la Petrom # Economica.net
Allview Energy a anunțat finalizarea unui parc fotovoltaic pentru care a semnat contractul EPC în toamna lui 2024 și a început lucrările acum 10 luni.
22:10
Natura, proprietarul brandului Ana are, a dat lovitura cu încă o lansare. Produce pentru gamerul iSilent # Economica.net
Producătorul de sucuri Natura din Vrancea, proprietarul brandului Ana are, a intrat în parteneriat cu gamerul iSilent și fabrică sucurile Goo Goo pe care le comercializează exclusiv în lanțul Kaufland.
