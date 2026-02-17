Maghiarii conectează un mic oraș cu 5.000 de locuitori de o autostradă românească. „Economia va înflori”
Newsweek.ro, 17 februarie 2026 09:50
Unagria este în campanie electrorală așa că partidul lui Viktor Orban face promisiuni. Maghiarii vor...
Acum 5 minute
10:20
Ajutor de 1.000 lei pentru plata impozitului, pentru persoanele cu handicap. În care oraș se oferă beneficiul # Newsweek.ro
Persoanele cu handicap grav sau accentuat nu mai au scutire de impozit pentru clădirea și terenul lo...
Acum 15 minute
10:10
Horoscop februarie. Care sunt cele 3 zodii „inundate de bani” până duminică? Atenție! Soarele intră în Pești # Newsweek.ro
Până pe 22 februarie, trei zodii vor fi inundate de bani: Soarele în Pești aduce bogăție. Un moment ...
Acum 30 minute
10:00
Rețelele sociale expun intenționat minorii la propagandă politică și fake news alimentate de conturi false # Newsweek.ro
Un studiu recent arată că rețelele sociale afișează masiv conținut politic minorilor, chiar și atunc...
Acum o oră
09:50
Maghiarii conectează un mic oraș cu 5.000 de locuitori de o autostradă românească. „Economia va înflori” # Newsweek.ro
Unagria este în campanie electrorală așa că partidul lui Viktor Orban face promisiuni. Maghiarii vor...
09:40
Record negativ pentru economia României. Datoria publică trece 60% din PIB. Fiecare român, dator cu 59.000 lei # Newsweek.ro
Datoria publică a României a atins un nivel record în noiembrie și a depășit pragul de 60% din PIB. ...
09:30
VIDEO Atac armat la un meci de hochei din Rhode Island. Două persoane, ucise. Atacatorul s-a sinucis # Newsweek.ro
Cel puțin două persoane au murit și alte trei au fost rănite grav într-un atac armat produs în timpu...
Acum 2 ore
09:20
Contraofensivă ucraineană de tip „blitzkrieg”. Peste 200 km pătrați recuceriți în forță de forțele ucrainene # Newsweek.ro
Armata ucraineană a recucerit peste 200 de kilometri pătrați în doar câteva zile, într-o contraofens...
09:00
Ce să facă persoanele cu handicap, dacă rămân fără asistent personal după reevaluare? Avocat: Legea protejează # Newsweek.ro
Reevaluarea persoanelor cu grad de handicap poate duce uneori la modificarea certificatului. Una din...
09:00
Nicușor Dan discută cu șefii coaliției de tăieri în administrație, reducerea impozitelor, ajutoare la pensie # Newsweek.ro
Nicușor Dan i-a chemat la discuții pe liderii coaliției în frunte cu Grindeanu, Bolojan, Kelemen Hun...
08:40
Ciprian Ciucu a deschis organigrama STB și a rămas șocat: sute de șefi, datorii uriașe # Newsweek.ro
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, anunţă, luni seară, că studiază organigrama STB şi a c...
08:30
Vremea se încălzește treptat. Ce anunță meteorologii pentru final de februarie și început de martie # Newsweek.ro
Meteorologii ANM anunță o săptămână cu temperaturi mai scăzute decât normalul în est, dar apropiate ...
Acum 4 ore
08:20
România ar putea avea prima rafinărie: ministrul Energiei anunță un acord cu o companie americană # Newsweek.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, care a anunţat recent că România are 16 din cele 32 de elemente con...
08:00
HARTA Ce județe ar putea dispărea în cazul regionalizării României? Un proiect vechi de 13 ani reîmparte țara # Newsweek.ro
Newsweek a scris azi că doar 1% din comunele din România se pot întreține din venituri proprii. O re...
08:00
O delegaţie ucraineană s-a îndreptat luni spre Geneva pentru o nouă rundă de negocieri mediate de SU...
07:50
VIDEO Piloți veterani pe F-16 din SUA și Olanda, angajați să doboare rachete și drone ale Rusiei în Ucraina # Newsweek.ro
O nouă escadrilă internațională de avioane de vânătoare F-16, formată din piloți ucraineni, american...
07:50
Liderul PSD, Sorin Grindeanu, avertizează că social-democraţii nu vor vota bugetul dacă pachetul soc...
07:40
Cum să cultivi ceapa în ghivece pentru primăvară? Poate fi crescută pe terasă la lumină # Newsweek.ro
Ceapa poate fi cultivată cu succes în ghivece, chiar și pe terasă, atâta timp cât beneficiază de suf...
07:30
Demisie sau concediere? Diferența poate însemna bani pierduți, șomaj refuzat și chiar lipsa asigurăr...
07:20
Doar 38 de comune din cele 2.859 ale României se pot susţine financiar. Restul sunt în faliment tehnic # Newsweek.ro
Guvernul încearcă să facă o reformă administrativă.Adrian Codîrlaşu, preşedintele CFA România, spune...
07:10
Horoscop 18 februarie. Luna în Pești strică planurile Gemenilor. Leii și Vărsătorii, noroc la bani # Newsweek.ro
Horoscop 18 februarie. Luna în Pești strică planurile Gemenilor. Leii și Vărsătorii au noroc la bani...
06:40
Ministrul muncii dă vestea cea mare pensionarilor. Pensia crește cu 381 lei. Cât va fi punctul de pensie? # Newsweek.ro
Minsitrul muncii, Florin Manole, a dat declarații foarte bune pentru pensionari. El a spus că pensii...
Acum 12 ore
22:10
Ministrul Muncii, Florin Manole, despre pachetul de solidaritate propus de PSD: Sunt sigur că va fi aprobat # Newsweek.ro
Ministrul Muncii, Florin Manole, spune despre pachetul de solidaritate propus de PSD că este sigur c...
22:00
Sorin Grindeanu: Membrii coaliţiei au înţeles că această sarabandă a tăierilor trebuie să înceteze # Newsweek.ro
Sorin Grindeanu, liderul PSD, afirmă, după şedinţa Coaliţiei, că membrii acesteia au înţeles că acea...
21:50
O senatoare americană spune că raportul Camerei Reprezentanţilor privind România este eronat # Newsweek.ro
O senatoare americană, democrata Jeanne Shaheen, spune că raportul Camerei Reprezentanţilor privind ...
21:40
VIDEO A murit marele actor american Robert Duvall. Avea venerabila vârstă de 95 de ani # Newsweek.ro
A murit marele actor american de film Robert Duvall. Ajunsese la venerabila vârstă de 95 de ani. Aşa...
Acum 24 ore
21:10
SUA refac stocurile de bombe GBU-57 spărgătoare de buncăr. Distrug instalațiile nucleare subterane din Iran # Newsweek.ro
Forțele Aeriene ale SUA au acordat companiei Boeing un contract exclusiv pentru producerea de bombe ...
21:00
Pensionar către ministrul muncii: Am lucrat 40 ani și din pensie și îmi permit doar alimente „la reducere” # Newsweek.ro
Un pensionar i-a explicat ministrului muncii Florin Manole situația gravă prin care trec pensionarii...
20:50
Iulian Fota: Schimbarea lui Bolojan ar arunca țara într-o mare instabilitate. Nu avem alt nume # Newsweek.ro
Iulian Fota, analist politic şi fost consilier prezidenţial, spune că schimbarea lui Ilie Bolojan ar...
20:40
Andrei Muraru, ambasadorul României în SUA: Se lucrează la o vizită bilaterală a lui Nicuşor Dan la Casa Albă # Newsweek.ro
Andrei Muraru, ambasadorul României în SUA, a anunţat că se lucrează la o vizită bilaterală a lui Ni...
20:20
Ministrul muncii anunță 2.300.000.000 lei sprijin pentru pensii. Cum se împart acești bani la pensionari? # Newsweek.ro
S-au încheiat dezbaterile din coaliție. Ministrul muncii, FlorinManole, a anunțat că există o sumă d...
20:20
Corneliu Ştefan: În Dâmbovița va funcționa prima fabrică din Europa ce produce blindate cu tehnologie coreeană # Newsweek.ro
Corneliu Ştefan, preşedintele PSD Dâmboviţa, spune că în Dâmbovița va funcționa prima fabrică din Eu...
20:10
Norvegia și Germania, Pact de Apărare pentru Europa de Nord. Vor opera aceleași tancuri și submarine # Newsweek.ro
Norvegia și Germania au semnat un acord bilateral de apărare, cunoscut sub numele de Acordul Hanseat...
19:50
România e în Schengen. Două țări cu populație de 120.000.000 oameni înăspresc controalele la graniță # Newsweek.ro
Germani a anunțat Comisia Europeană că va continua controalele la frontiera cu Polonia. România e în...
19:40
Eclipsă spectaculoasă cu „inel de foc” – fenomenul care va avea loc departe de ochii lumii # Newsweek.ro
O eclipsă solară inelară va fi vizibilă deasupra Antarcticii pe 17 februarie. Cu toate acestea, apro...
19:30
RBL & ROPEA susţin accelerarea mobilizării capitalului instituţional local către private equity # Newsweek.ro
Romanian Business Leaders alături de Asociaţia Romȃnă de Private Equity (ROPEA) susţin accelerarea m...
19:20
Cât de des ar trebui să facă duș persoanele aflate la pensie? Trebuie să dureze maxim 5 minute # Newsweek.ro
Dușul zilnic este considerat un gest esențial de igienă, însă specialiștii avertizează că, după vârs...
19:10
Putin stârnește temeri majore privind starea sa de sănătate după ce dispare timp de 10 zile, „Se sim...
19:10
Care români vor beneficia de o reducere a impozitelor de 50%? Banii se vor da și retroactiv # Newsweek.ro
Guvernul Bolojan urmează să anunțe o reducere cu 50% a impozitelor pentru o categorie de români în a...
18:50
Ce remedii casnice poți folosi pentru a scăpa de mahmureală? Sunt recomandate de specialiști. Vei fi ca nou # Newsweek.ro
Mergi la o petrecere sau pur și simplu vrei să ieși la un pahar de vin sau o bere cu prietenii. Sunt...
18:40
Horoscop februarie: 3 zodii își schimbă viața după 16 februarie. Gemeni - oportunități, Vărsător - bani # Newsweek.ro
După 16 februarie, astrele aduc schimbări majore pentru trei zodii. Gemenii primesc oportunități nea...
18:20
Ex-procuror cu 14.000 lei pensie cere arestarea lui Bolojan. Însurat cu femeia pe care a trimis-o în judecată # Newsweek.ro
Fostul procuror Eugen Stoina a anunat că îl dă în judecată pe premierul Bolojan pentru abuz. Stoina ...
18:10
Avion italian de avertizare aeriană operează lângă București. Detectează lansările de rachete ale Rusiei # Newsweek.ro
Un avion Gulfstream E550 CAEW (reg. MM62303) al Forțelor Aeriene Italiene operează deasupra sud-estu...
17:50
Reforma administrației. Guvernul anunță modificări în mai multe domenii-cheie: apărare, ordine publică # Newsweek.ro
Guvernul a anunţat, luni, decizia coaliţiei privind reforma administraţiei, arătând că s-au stbilit ...
17:40
Un centru de comandă multinaţional al Forţelor Terestre Avansate ale NATO (FLF, după acronimul în li...
17:20
Ți-ai rupt mașina în gropi și ai roțile „pătrate”? Îndreptarea jantelor costă minimum 600 - 800 lei # Newsweek.ro
Străzile și drumurile din România arată ca după bombardament, în urma gerului și a precipitațiilor. ...
17:20
Un comisar european participă la reuniunea inaugurală a Consiliului pentru pace, inițiativă a lui Trump # Newsweek.ro
Un comisar european va participa în această săptămână la reuniunea inaugurală a Consiliului pentru p...
17:10
„Bolovanișoara”, noua poreclă a Timișoarei după apariția bolovanilor pe străzi. De unde au apărut pietrele? # Newsweek.ro
Administrația locală explică că este o soluție temporară, menită să protejeze solul și să permită re...
16:50
Radu Marinescu anunță programul interviurilor pentru candidații înscriși pentru șefia marilor parchete # Newsweek.ro
Ministerul Justiției, condus de Radu Marinescu, a anunțat lista celor 19 candidați care au fost vali...
16:30
Germania vrea să economisească anual 50.000.000.000€ din fondul de pensii. Vârsta de pensionare, 70 de ani # Newsweek.ro
O parte dintre politicienii Gemania vor să revizuiască sistemul de pensii aflat în dificultate și să...
16:30
Apa din Curtea de Argeș rămâne nepotabilă: depășiri la fier și clor, autoritățile au emis RO-ALERT # Newsweek.ro
Apa din reţeaua care alimentează municipiul Curtea de Argeş şi comunele limitrofe rămâne nepotabilă,...
