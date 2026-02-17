Unde găsești în București apartament de închiriat cu 2 camere la 150 de lei? De ce doar șmecherii au acces?

Newsweek.ro, 17 februarie 2026 11:20

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunțat că va iniția un proiect privind majorarea ch...

Acum 5 minute
11:50
Se întâmplă în România. O doctoriță UPU, care încerca să stabilizeze o pacientă, agresată de familia acesteia Newsweek.ro
O doctoriță UPU, care încerca să stabilizeze o pacientă, a fost agresată de doi membri ai familiei a...
Acum 30 minute
11:30
Călin Georgescu cere revenirea la comunism: Economia neoliberală ne-a distrus. Trebuie să ne rupem de străini Newsweek.ro
Călin Georgescu s-a prezentat din nou marți dimineață la Poliția Buftea pentru a semna controlul jud...
Acum o oră
11:20
Unde găsești în București apartament de închiriat cu 2 camere la 150 de lei? De ce doar șmecherii au acces? Newsweek.ro
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunțat că va iniția un proiect privind majorarea ch...
11:00
Vestea care pună frână creșterii pensiilor cu 13%, anunțată de Florin Manole. „România e datoare vândută!” Newsweek.ro
Ministrul muncii Florin Manole a anunțat creșterea sigură a pensiilor de la 1 ianuarie 2027. Creșter...
Acum 2 ore
10:30
VIDEO Anul Nou Chinezesc. Am intrat în Anul Calului de Foc. Care sunt tradițiile și superstițiile? Newsweek.ro
Conform calendarului chinezesc, bazat pe orbitele Lunii și Pământului, pe 17 ianuarie 2026, am intra...
10:20
Ajutor de 1.000 lei pentru plata impozitului, pentru persoanele cu handicap. În care oraș se oferă beneficiul Newsweek.ro
Persoanele cu handicap grav sau accentuat nu mai au scutire de impozit pentru clădirea și terenul lo...
10:10
Horoscop februarie. Care sunt cele 3 zodii „inundate de bani” până duminică? Atenție! Soarele intră în Pești Newsweek.ro
Până pe 22 februarie, trei zodii vor fi inundate de bani: Soarele în Pești aduce bogăție. Un moment ...
10:00
Rețelele sociale expun intenționat minorii la propagandă politică și fake news alimentate de conturi false Newsweek.ro
Un studiu recent arată că rețelele sociale afișează masiv conținut politic minorilor, chiar și atunc...
Acum 4 ore
09:50
Maghiarii conectează un mic oraș cu 5.000 de locuitori de o autostradă românească. „Economia va înflori” Newsweek.ro
Unagria este în campanie electrorală așa că partidul lui Viktor Orban face promisiuni. Maghiarii vor...
09:40
Record negativ pentru economia României. Datoria publică trece 60% din PIB. Fiecare român, dator cu 59.000 lei Newsweek.ro
Datoria publică a României a atins un nivel record în noiembrie și a depășit pragul de 60% din PIB. ...
09:30
VIDEO Atac armat la un meci de hochei din Rhode Island. Două persoane, ucise. Atacatorul s-a sinucis Newsweek.ro
Cel puțin două persoane au murit și alte trei au fost rănite grav într-un atac armat produs în timpu...
09:20
Contraofensivă ucraineană de tip „blitzkrieg”. Peste 200 km pătrați recuceriți în forță de forțele ucrainene Newsweek.ro
Armata ucraineană a recucerit peste 200 de kilometri pătrați în doar câteva zile, într-o contraofens...
09:00
Ce să facă persoanele cu handicap, dacă rămân fără asistent personal după reevaluare? Avocat: Legea protejează Newsweek.ro
Reevaluarea persoanelor cu grad de handicap poate duce uneori la modificarea certificatului. Una din...
09:00
Nicușor Dan discută cu șefii coaliției de tăieri în administrație, reducerea impozitelor, ajutoare la pensie Newsweek.ro
Nicușor Dan i-a chemat la discuții pe liderii coaliției în frunte cu Grindeanu, Bolojan, Kelemen Hun...
08:40
Ciprian Ciucu a deschis organigrama STB și a rămas șocat: sute de șefi, datorii uriașe Newsweek.ro
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, anunţă, luni seară, că studiază organigrama STB şi a c...
08:30
Vremea se încălzește treptat. Ce anunță meteorologii pentru final de februarie și început de martie Newsweek.ro
Meteorologii ANM anunță o săptămână cu temperaturi mai scăzute decât normalul în est, dar apropiate ...
08:20
România ar putea avea prima rafinărie: ministrul Energiei anunță un acord cu o companie americană Newsweek.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, care a anunţat recent că România are 16 din cele 32 de elemente con...
08:00
HARTA Ce județe ar putea dispărea în cazul regionalizării României? Un proiect vechi de 13 ani reîmparte țara Newsweek.ro
Newsweek a scris azi că doar 1% din comunele din România se pot întreține din venituri proprii. O re...
08:00
Negocieri sensibile la Geneva: Ucraina discută cu Rusia sub mediere americană Newsweek.ro
O delegaţie ucraineană s-a îndreptat luni spre Geneva pentru o nouă rundă de negocieri mediate de SU...
Acum 6 ore
07:50
VIDEO Piloți veterani pe F-16 din SUA și Olanda, angajați să doboare rachete și drone ale Rusiei în Ucraina Newsweek.ro
O nouă escadrilă internațională de avioane de vânătoare F-16, formată din piloți ucraineni, american...
07:50
Sorin Grindeanu avertizează: PSD nu va vota bugetul fără pachetul social Newsweek.ro
Liderul PSD, Sorin Grindeanu, avertizează că social-democraţii nu vor vota bugetul dacă pachetul soc...
07:40
Cum să cultivi ceapa în ghivece pentru primăvară? Poate fi crescută pe terasă la lumină Newsweek.ro
Ceapa poate fi cultivată cu succes în ghivece, chiar și pe terasă, atâta timp cât beneficiază de suf...
07:30
Ce beneficii ai de la angajator dacă ești dat afară? Ce pierzi dacă îți dai demisia? Newsweek.ro
Demisie sau concediere? Diferența poate însemna bani pierduți, șomaj refuzat și chiar lipsa asigurăr...
07:20
Doar 38 de comune din cele 2.859 ale României se pot susţine financiar. Restul sunt în faliment tehnic Newsweek.ro
Guvernul încearcă să facă o reformă administrativă.Adrian Codîrlaşu, preşedintele CFA România, spune...
07:10
Horoscop 18 februarie. Luna în Pești strică planurile Gemenilor. Leii și Vărsătorii, noroc la bani Newsweek.ro
Horoscop 18 februarie. Luna în Pești strică planurile Gemenilor. Leii și Vărsătorii au noroc la bani...
06:40
Ministrul muncii dă vestea cea mare pensionarilor. Pensia crește cu 381 lei. Cât va fi punctul de pensie? Newsweek.ro
Minsitrul muncii, Florin Manole, a dat declarații foarte bune pentru pensionari. El a spus că pensii...
Acum 24 ore
22:10
Ministrul Muncii, Florin Manole, despre pachetul de solidaritate propus de PSD: Sunt sigur că va fi aprobat Newsweek.ro
Ministrul Muncii, Florin Manole, spune despre pachetul de solidaritate propus de PSD că este sigur c...
22:00
Sorin Grindeanu: Membrii coaliţiei au înţeles că această sarabandă a tăierilor trebuie să înceteze Newsweek.ro
Sorin Grindeanu, liderul PSD, afirmă, după şedinţa Coaliţiei, că membrii acesteia au înţeles că acea...
21:50
O senatoare americană spune că raportul Camerei Reprezentanţilor privind România este eronat Newsweek.ro
O senatoare americană, democrata Jeanne Shaheen, spune că raportul Camerei Reprezentanţilor privind ...
21:40
VIDEO A murit marele actor american Robert Duvall. Avea venerabila vârstă de 95 de ani Newsweek.ro
A murit marele actor american de film Robert Duvall. Ajunsese la venerabila vârstă de 95 de ani. Aşa...
21:10
SUA refac stocurile de bombe GBU-57 spărgătoare de buncăr. Distrug instalațiile nucleare subterane din Iran Newsweek.ro
Forțele Aeriene ale SUA au acordat companiei Boeing un contract exclusiv pentru producerea de bombe ...
21:00
Pensionar către ministrul muncii: Am lucrat 40 ani și din pensie și îmi permit doar alimente „la reducere” Newsweek.ro
Un pensionar i-a explicat ministrului muncii Florin Manole situația gravă prin care trec pensionarii...
20:50
Iulian Fota: Schimbarea lui Bolojan ar arunca țara într-o mare instabilitate. Nu avem alt nume Newsweek.ro
Iulian Fota, analist politic şi fost consilier prezidenţial, spune că schimbarea lui Ilie Bolojan ar...
20:40
Andrei Muraru, ambasadorul României în SUA: Se lucrează la o vizită bilaterală a lui Nicuşor Dan la Casa Albă Newsweek.ro
Andrei Muraru, ambasadorul României în SUA, a anunţat că se lucrează la o vizită bilaterală a lui Ni...
20:20
Ministrul muncii anunță 2.300.000.000 lei sprijin pentru pensii. Cum se împart acești bani la pensionari? Newsweek.ro
S-au încheiat dezbaterile din coaliție. Ministrul muncii, FlorinManole, a anunțat că există o sumă d...
20:20
Corneliu Ştefan: În Dâmbovița va funcționa prima fabrică din Europa ce produce blindate cu tehnologie coreeană Newsweek.ro
Corneliu Ştefan, preşedintele PSD Dâmboviţa, spune că în Dâmbovița va funcționa prima fabrică din Eu...
20:10
Norvegia și Germania, Pact de Apărare pentru Europa de Nord. Vor opera aceleași tancuri și submarine Newsweek.ro
Norvegia și Germania au semnat un acord bilateral de apărare, cunoscut sub numele de Acordul Hanseat...
19:50
România e în Schengen. Două țări cu populație de 120.000.000 oameni înăspresc controalele la graniță Newsweek.ro
Germani a anunțat Comisia Europeană că va continua controalele la frontiera cu Polonia. România e în...
19:40
Eclipsă spectaculoasă cu „inel de foc” – fenomenul care va avea loc departe de ochii lumii Newsweek.ro
O eclipsă solară inelară va fi vizibilă deasupra Antarcticii pe 17 februarie. Cu toate acestea, apro...
19:30
RBL &#38; ROPEA susţin accelerarea mobilizării capitalului instituţional local către private equity Newsweek.ro
Romanian Business Leaders alături de Asociaţia Romȃnă de Private Equity (ROPEA) susţin accelerarea m...
19:20
Cât de des ar trebui să facă duș persoanele aflate la pensie? Trebuie să dureze maxim 5 minute Newsweek.ro
Dușul zilnic este considerat un gest esențial de igienă, însă specialiștii avertizează că, după vârs...
19:10
Putin, dat dispărut de 10 zile. Specualții sunt în creștere „Este foarte bolnav” Newsweek.ro
Putin stârnește temeri majore privind starea sa de sănătate după ce dispare timp de 10 zile, „Se sim...
19:10
Care români vor beneficia de o reducere a impozitelor de 50%? Banii se vor da și retroactiv Newsweek.ro
Guvernul Bolojan urmează să anunțe o reducere cu 50% a impozitelor pentru o categorie de români în a...
18:50
Ce remedii casnice poți folosi pentru a scăpa de mahmureală? Sunt recomandate de specialiști. Vei fi ca nou Newsweek.ro
Mergi la o petrecere sau pur și simplu vrei să ieși la un pahar de vin sau o bere cu prietenii. Sunt...
18:40
Horoscop februarie: 3 zodii își schimbă viața după 16 februarie. Gemeni - oportunități, Vărsător - bani Newsweek.ro
După 16 februarie, astrele aduc schimbări majore pentru trei zodii. Gemenii primesc oportunități nea...
18:20
Ex-procuror cu 14.000 lei pensie cere arestarea lui Bolojan. Însurat cu femeia pe care a trimis-o în judecată Newsweek.ro
Fostul procuror Eugen Stoina a anunat că îl dă în judecată pe premierul Bolojan pentru abuz. Stoina ...
18:10
Avion italian de avertizare aeriană ​​operează lângă București. Detectează lansările de rachete ale Rusiei Newsweek.ro
Un avion Gulfstream E550 CAEW (reg. MM62303) al Forțelor Aeriene Italiene operează deasupra sud-estu...
17:50
Reforma administrației. Guvernul anunță modificări în mai multe domenii-cheie: apărare, ordine publică Newsweek.ro
Guvernul a anunţat, luni, decizia coaliţiei privind reforma administraţiei, arătând că s-au stbilit ...
17:40
NATO va avea un centru de comandă al Forțelor Terestre Avansate în nordul Finlandei Newsweek.ro
Un centru de comandă multinaţional al Forţelor Terestre Avansate ale NATO (FLF, după acronimul în li...
17:20
Ți-ai rupt mașina în gropi și ai roțile „pătrate”? Îndreptarea jantelor costă minimum 600 - 800 lei Newsweek.ro
Străzile și drumurile din România arată ca după bombardament, în urma gerului și a precipitațiilor. ...
