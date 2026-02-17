Champions League: Benfica vs Real Madrid – Ora revanşei pentru „galactici”
Impact.ro, 17 februarie 2026 09:50
Benfica – Real Madrid, meci contând pentru prima manşă a play-off-ului pentru optimile de finală din Liga Campionilor, este programat, marţi, 17 februarie 2026, de la ora 22:00, pe Estadio da Luz din Lisabona, şi […] The post Champions League: Benfica vs Real Madrid – Ora revanşei pentru „galactici” appeared first on IMPACT.ro.
• • •
Toți angajații unui birou vamal aveau certificate de handicap ca NEVĂZĂTORI! Cum altfel, la câtă marfă de contrabandă trece „nevăzută” prin vămi? # Impact.ro
Ministrul Muncii și premierul au dat câteva detalii despre controalele de amploare efectuate în speța certificatelor de handicap obținute prin abuz. Se evidențiază cazul unui birou vamal unde toți cei 11 angajați aveau certificate de […] The post Toți angajații unui birou vamal aveau certificate de handicap ca NEVĂZĂTORI! Cum altfel, la câtă marfă de contrabandă trece „nevăzută” prin vămi? appeared first on IMPACT.ro.
Nicușor Dan, criticat că se îmbracă prea ieftin. Dacă se dă „turul 2 ânapoi”, poate îl alegem pe Botezatu președinte # Impact.ro
Florin Budescu, un creator de modă pe care presa îl denumește „stilistul vedetelor”, a venit pentru ziarul Click cu o serie de reproșuri la adresa ținutei președintelui Nicușor Dan. Principalele critici sunt că domnul președinte […] The post Nicușor Dan, criticat că se îmbracă prea ieftin. Dacă se dă „turul 2 ânapoi”, poate îl alegem pe Botezatu președinte appeared first on IMPACT.ro.
Germania va măsura vânturile vacilor cu radarul. Nemtii ar putea să apeleze la Garcea pentru ascunderea radarului în boscheți # Impact.ro
Guvernul Germaniei intenționează să monteze un fel de radare în proximitatea fundului vacilor pentru a măsura cât vânt trage fiecare dintre ele. Această preocupare, deși pare croită pentru personajul Garcea, este parte a unui plan […] The post Germania va măsura vânturile vacilor cu radarul. Nemtii ar putea să apeleze la Garcea pentru ascunderea radarului în boscheți appeared first on IMPACT.ro.
Vești pur și simplu îngrozitoare vin din Argentina, acolo unde parlamentul, la propunerea președintelui Javier Milei, recent reales, a votat pentru mărirea zilei de muncă de la 8 la 12 ore. Concret, asta înseamnă că […] The post Trabajo și, samba no! Argentina lui Milei votează pentru ziua de muncă de 12 ore appeared first on IMPACT.ro.
Barack Obama spune că sigur există extratereștri, dar el nu i-a văzut. I-am depășit și la asta pe americani: dl Georgescu i-a văzut # Impact.ro
Domnul Barack Obama, ex-președinte al SUA, a declarat cu ocazia unui interviu recent ceva ce mai spusese și cu ocazia unui interviu mai vechi, dar uitat de public: da, extratereștrii există, dar el nu i-a […] The post Barack Obama spune că sigur există extratereștri, dar el nu i-a văzut. I-am depășit și la asta pe americani: dl Georgescu i-a văzut appeared first on IMPACT.ro.
Dinamo – Unirea Slobozia, meci contând pentru etapa a 27-a din campionatul României, este programat, luni, 16 februarie 2026, de la ora 20:00, pe Arena Naţională din Bucureşti, şi va fi transmis în direct de […] The post SuperLiga: Dinamo vs Unirea Slobozia – „Câinii roşii”, mari favoriţi appeared first on IMPACT.ro.
Hermannstadt – CFR Cluj, meci contând pentru etapa a 27-a din campionatul României, este programat, luni, 16 februarie 2026, de la ora 17:00, pe Stadionul Municipal din Sibiu, şi va fi transmis în direct de […] The post SuperLiga: Hermannstadt vs CFR Cluj – Oaspeţii, spre play-off appeared first on IMPACT.ro.
Dacă vreți să vă asigurați că micii sunt sănătoși, cereți dovada că s-a făcut antirabicul la cățel # Impact.ro
Fiindcă mâine-poimâine vine sărbătoarea câmpenească a grătarelor cunoscută sub denumirea de 1 Mai, au început să apară sfaturile privind carnea de mici. Cum ne dăm seama că micii sunt sănătoși? Un răspuns ar fi cel […] The post Dacă vreți să vă asigurați că micii sunt sănătoși, cereți dovada că s-a făcut antirabicul la cățel appeared first on IMPACT.ro.
O nouă reglementare de la Guvern pune firmele să mai dea niște bani la bănci, fiindcă, nu-i așa, băncile nu aveau destui bani și era nevoie de un astfel de cadou. Reglementarea spune că firmele […] The post România a intrat în POS-ul mare appeared first on IMPACT.ro.
Nicușor Dan va participa la Consiliul pentru Pace ca „observator”. Adică intră „doar să se uite” # Impact.ro
Președintele Nicușor Dan a decis să preia linia sondajelor de opinie și să participe la Consiliul pentru Pace al lui Trump. Dar va participa ca „observator” – varianta pentru care nu se plătește taxa de […] The post Nicușor Dan va participa la Consiliul pentru Pace ca „observator”. Adică intră „doar să se uite” appeared first on IMPACT.ro.
Mâine începe Săptămâna Albă. Unii însă au furat startul și au ieșit deja pozitivi la „săptămâna albă” # Impact.ro
Mâine, a doua zi după Lăsatul Secului de Carne, credincioșii ortodocși intră în Săptămâna Albă. Adică în săptămâna de tranziție către Postul Mare, săptămână în care se pot consuma brânză, lapte și alte produse albe. […] The post Mâine începe Săptămâna Albă. Unii însă au furat startul și au ieșit deja pozitivi la „săptămâna albă” appeared first on IMPACT.ro.
Motanul Larry împlineşte 15 ani în funcție pe Downing Street 10. Doar la BNR mai vezi așa ceva # Impact.ro
Larry, celebrul montan care ocupă funcția de prinzător de șoareci la reședința oficială a premierului Marii Britanii, împlinește 15 ani de când a fost numit în funcție. El a fost numit în funcție încă de […] The post Motanul Larry împlineşte 15 ani în funcție pe Downing Street 10. Doar la BNR mai vezi așa ceva appeared first on IMPACT.ro.
Dana Budeanu cere excluderea lui Robert Negoiță din PSD pentru că poartă maiou pe sub helancă # Impact.ro
Doamna Dana Budeanu, creator de modă de excepție și analist politic inspirat, a sesizat o inadvertență în ținuta de cele mai multe ori perfectă a domnului Robert Negoiță, primar al Sectorului 3 și fost subiect […] The post Dana Budeanu cere excluderea lui Robert Negoiță din PSD pentru că poartă maiou pe sub helancă appeared first on IMPACT.ro.
Universitatea Craiova – FCSB, meci contând pentru etapa a 27-a din campionatul României, este programat, duminică, 15 februarie 2026, de la ora 20:00, pe Stadionul Ion Oblemenco, şi va fi transmis în direct de Digi […] The post SuperLiga: Universitatea Craiova vs FCSB – Derby cu miză imensă în Bănie appeared first on IMPACT.ro.
Farul Constanţa – Rapid, meci contând pentru etapa a 27-a din campionatul României, este programat, duminică, 15 februarie 2026, de la ora 17:00, pe Stadionul Central din Ovidiu, şi va fi transmis în direct de […] The post SuperLiga: Farul Constanţa vs Rapid – Giuleştenii caută locul 1 appeared first on IMPACT.ro.
Categoria jocurilor de cazinou online de tip slots se remarcă prin diversitatea de teme și prin densitatea de titluri, dar și prin progres tehnologic și estetic care pare nelimitat. Transformările în iGaming continuă să surprindă […] The post Trendurile de inovație în lansările recente de sloturi: ce se schimbă în 2026 appeared first on IMPACT.ro.
În timp ce noi ne plângeam că ne tremură shaorma în mână în stația de tramvai la -5 grade Celsius, în Minneapolis, oraș cunoscut mai nou la scară globală pentru intervențiile ICE, vortexul polar îngheța […] The post Iarna în Minneapolis. S-ar zice că în imagine mânca o fantomă spaghete appeared first on IMPACT.ro.
Vedere dintr-un apartament de 400.000 de euro din Pipera. În față e Dunărea, în aval e Amazonul, iar în capătul străzii, la vărsare, e Niagara # Impact.ro
Adică, mai direct spus, se merită toți banii: vezi Dunărea, Amazonul și Niagara din balcon. Iar când e senin se vede și Nilul. Plus piramidele, că molozul de la ultimele construcții încă nu a fost […] The post Vedere dintr-un apartament de 400.000 de euro din Pipera. În față e Dunărea, în aval e Amazonul, iar în capătul străzii, la vărsare, e Niagara appeared first on IMPACT.ro.
S-au furat 4 tone de motorină dintr-un tren staționat în gara Fundulea, dar se puteau fura și din mers la ce viteză au trenurile la noi # Impact.ro
Doi bărbați au reușit să fure 4 tone de motorină dintr-un tren staționat în gara Fundulea, Călărași, ceea ce din capul locului naște o curiozitate: dacă e atât de ușor să se fure tone de […] The post S-au furat 4 tone de motorină dintr-un tren staționat în gara Fundulea, dar se puteau fura și din mers la ce viteză au trenurile la noi appeared first on IMPACT.ro.
UTA Arad – Botoşani, meci contând pentru etapa a 27-a din campionatul României, este programat, duminică, 15 februarie 2025, de la ora 14:00, pe Stadionul Francisc Neuman, şi va fi transmis în direct de Digi […] The post SuperLiga: UTA Arad vs Botoşani – Ultima şansă pentru Top 6 appeared first on IMPACT.ro.
U Cluj – Csikszereda, meci contând pentru etapa a 27-a din campionatul României, este programat, sâmbătă, 14 februarie 2026, de la ora 19:00, pe Cluj Arena, şi va fi transmis în direct de Digi Sport […] The post SuperLiga: U Cluj vs Csikszereda – „Şepcile roşii”, spre play-off appeared first on IMPACT.ro.
Traian Băsescu are soluția pentru ieșirea din recesiunea tehnică. E soluția clasică, cea cu 4 cuburi de gheață # Impact.ro
Traian Băsescu, fost colaborator al Johnnie Walker, dar nu ca poliție politică, ci dimpotrivă, a declarat la postul de televiziune RomâniaTV că știe exact care este soluția pentru ca țara noastră să scape de recesiunea […] The post Traian Băsescu are soluția pentru ieșirea din recesiunea tehnică. E soluția clasică, cea cu 4 cuburi de gheață appeared first on IMPACT.ro.
O veste bună răsună în tunelurile dacice: contul de TikTok al Realitatea Plus a fost redeschis # Impact.ro
Această zi a debutat mai puțin plăcut atât în tunelurile dacice, cât și la buza portalului energetic din Bucegi. Motivul? Închiderea contului de TikTok al Realitatea Plus, măsură pe care vedetele din prima linie a […] The post O veste bună răsună în tunelurile dacice: contul de TikTok al Realitatea Plus a fost redeschis appeared first on IMPACT.ro.
Raed Arafat recomandă să avem un rucsac pentru situații de criză. Ce trebuie să conțină rucsacul, pe lângă punga cu pungi # Impact.ro
Domnul Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență din MAI, ne recomandă să avem pregătit un rucsac de urgență pentru situații de criză ori de blackout al sistemului energetic. Acest rucsac ar trebui să […] The post Raed Arafat recomandă să avem un rucsac pentru situații de criză. Ce trebuie să conțină rucsacul, pe lângă punga cu pungi appeared first on IMPACT.ro.
S-au epuizat cele 10.000 de prezervative distribuite la Jocurile Olimpice de iarnă. Vedeți ce înseamnă iarna autentică? # Impact.ro
Potrivit biroului de presă al Jocurilor Olimpice de iarnă, a fost deja epuizată o tranșă de 10.000 de prezervative pusă la dispoziție celor 2.900 de sportivi care participă la competiție. O primă concluzie ar fi […] The post S-au epuizat cele 10.000 de prezervative distribuite la Jocurile Olimpice de iarnă. Vedeți ce înseamnă iarna autentică? appeared first on IMPACT.ro.
România, în recesiune tehnică după ce PIB-ul a scăzut două trimestre consecutive. Trimestru’ 2 înapoi! # Impact.ro
România a intrat oficial în recesiune tehnică după ce PIB-ul a scăzut două trimestre la rând. Desigur că se anunță ample proteste de stradă, la care vreo 15 oameni, aceiași care ies la toate protestele, […] The post România, în recesiune tehnică după ce PIB-ul a scăzut două trimestre consecutive. Trimestru’ 2 înapoi! appeared first on IMPACT.ro.
Metaloglobus – Oţelul Galaţi, meci contând pentru etapa a 27-a din campionatul României, este programat, vineri, 13 februarie 2026, de la ora 14:30, pe Arena -1 din Clinceni, şi va fi transmis în direct de […] The post SuperLiga: Metaloglobus vs Oţelul Galaţi – Miza pe moldoveni appeared first on IMPACT.ro.
Petrolul Ploieşti – FC Argeş, meci contând pentru etapa a 27-a din campionatul României, este programat, vineri, 13 februarie 2026, de la ora 20:00, pe Stadionul Ilie Oană, şi va fi transmis în direct de […] The post SuperLiga: Petrolul Ploieşti vs FC Argeş – Unii la retrogradare, alţii la play-off appeared first on IMPACT.ro.
Prezență slabă la protestele AUR de la ora 12. Poate pentru că joia, la ora 12, oamenii de regulă sunt la muncă # Impact.ro
Protestul, anunțat de George Simion și intitulat „12 minute, pe 12 februarie, la ora 12:00”, trebuia să adune în fața primăriilor milioane de români nemulțumiți de creșterea taxelor. Însă prezența a fost extrem de redusă. […] The post Prezență slabă la protestele AUR de la ora 12. Poate pentru că joia, la ora 12, oamenii de regulă sunt la muncă appeared first on IMPACT.ro.
Liviu Negoiță mulțumește justiției că l-a scăpat de controlul judiciar. Obrigado, doamna Lia! # Impact.ro
O zi măreață atât pentru domnul Negoiță, cât și pentru justiția română: instanța a anulat controlul judiciar impus de DNA și i-a redat domnului primar atribuțiile funcției pentru care a fost ales. Locuitorii Sectorului 3 […] The post Liviu Negoiță mulțumește justiției că l-a scăpat de controlul judiciar. Obrigado, doamna Lia! appeared first on IMPACT.ro.
Kim Jong Un își va desemna fiica drept urmașă. Nord-coreenii vor fi informați dacă trebuie să plângă de bucurie pentru ea sau de tristețe pentru el # Impact.ro
Kim Jong Un ar urma să o anunțe pe fiica sa adolescentă, Ju Ae, drept urmașă la conducerea dinastiei și implicit a statului. Fericitul eveniment va avea loc nu peste mult timp, la Congresul Partidului […] The post Kim Jong Un își va desemna fiica drept urmașă. Nord-coreenii vor fi informați dacă trebuie să plângă de bucurie pentru ea sau de tristețe pentru el appeared first on IMPACT.ro.
Robert Negoiță, cel mai bun frate din administrația locală, a ieșit pozitiv pentru cocaină la un test rapid # Impact.ro
Domnul Robert Negoiță, primarul suspendat de DNA pentru că a făcut din banii publici un drum pe terenul fratelui său, a mai dat de o belea. Beleaua se numește Marian Ceaușescu și nimeni nu a […] The post Robert Negoiță, cel mai bun frate din administrația locală, a ieșit pozitiv pentru cocaină la un test rapid appeared first on IMPACT.ro.
Ministrul Culturii făcute cu șublerul i-a făcut proști pe actori pentru că nu vor să ponteze # Impact.ro
Domnul ministru al Culturii, Demeter András István, s-a dus să dea piept cu actorii care protestau, în fața Teatrului Național din București, împotriva deciziei de a le măsură munca „cu șublerul”. Normal era să se […] The post Ministrul Culturii făcute cu șublerul i-a făcut proști pe actori pentru că nu vor să ponteze appeared first on IMPACT.ro.
Universitatea Craiova – FCSB, meci contând pentru etapa a 3-a a Grupei B din Cupa României, este programat, joi, 12 februarie 2026, de la ora 20:30, pe Stadionul Ion Oblemenco, şi va fi transmis în […] The post Cupa României: Universitatea Craiova vs FCSB – Campioana, faţă în faţă cu eliminarea! appeared first on IMPACT.ro.
Dinamo – Hermannstadt, meci contând pentru etapa a 3-a a Grupei D din Cupa României, este programat, joi, 12 februarie 2026, de la ora 18:00, pe Stadionul Arcul de Triumf, şi va fi transmis în […] The post Cupa României: Dinamo vs Hermannstadt – Victoria, obligatorie pentru „câinii roşii” appeared first on IMPACT.ro.
Șoferii care rămân fără carnet și contestă nu vor mai putea conduce până se termină procesul. Perfect neconstituțional, dar și perfect românesc # Impact.ro
O idee de mare creativitate de la Consiliul Superior al Magistraturii: șoferii care rămân fără carnet și contestă în instanță să nu mai poată conduce până nu câștigă procesul. În prezent, legea respectă Constituția, drepturile […] The post Șoferii care rămân fără carnet și contestă nu vor mai putea conduce până se termină procesul. Perfect neconstituțional, dar și perfect românesc appeared first on IMPACT.ro.
Un consilier local a băut alcool în timpul ședinței online. La final, a văzut bugetul dublu, în ciuda tăierilor lui Bolojan # Impact.ro
În timp ce alții își fac griji din cauza austerității, un consilier local din Toplița pare că a găsit propria metodă de ajustare a bugetului local. Domnul Constantin Man, consilier PNL, a fost surprins în […] The post Un consilier local a băut alcool în timpul ședinței online. La final, a văzut bugetul dublu, în ciuda tăierilor lui Bolojan appeared first on IMPACT.ro.
Robert Negoiță, cel mai bun primar din istorie, cel puțin pentru fratele lui, nu va achita cauțiunea de 800.000 de lei # Impact.ro
Domnul Robert Negoiță a bifat încă o vizită la autoritățile judiciare. Face zilnic vizite acolo. Ori a început să îi placă să vorbească acolo, ori se duce și le spune anchetatorilor doar câteun cuvânt pe […] The post Robert Negoiță, cel mai bun primar din istorie, cel puțin pentru fratele lui, nu va achita cauțiunea de 800.000 de lei appeared first on IMPACT.ro.
Sunderland – Liverpool, meci contând pentru etapa a 26-a din campionatul Angliei, este programat, miercuri, 11 februarie 2026, de la ora 22:15, pe Stadium of Light, şi va fi transmis în direct de platforma video […] The post Premier League: Sunderland vs Liverpool – Test dificil pentru „cormorani” appeared first on IMPACT.ro.
Ilie Bolojan, omul marilor idei balcanice: vrea să oblige absolvenții de medicină la stat să lucreze câțiva ani în țară # Impact.ro
Premierul Ilie Bolojan a lansat o nouă idee care a reușit performanța să împartă societatea în două tabere: medicii care vor să plece și politicienii care vor să-i țină. Propunerea vizează obligarea absolvenților de medicină […] The post Ilie Bolojan, omul marilor idei balcanice: vrea să oblige absolvenții de medicină la stat să lucreze câțiva ani în țară appeared first on IMPACT.ro.
Manchester City – Fulham, meci contând pentru etapa a 26-a din campionatul Angliei, este programat, miercuri, 11 februarie 2026, de la ora 21:30, pe Etihad Stadium, şi va fi transmis în direct de platforma video […] The post Premier League: Manchester City vs Fulham – „Cetăţeni” de top appeared first on IMPACT.ro.
Rusia vrea să interzică site-urile pentru adulți cetățenilor care nu fac copii. Să ieftinească vodca nu s-ar fi gândit # Impact.ro
Parlamentul Rusiei pregătește o măsură controversată: cetățenii care nu au copii ar putea fi blocați de la accesarea site-urilor pornografice. Vicepreședintele Comitetului pentru protecția familiei din Duma de Stat explică motivația acestei măsuri scandaloase: „Oamenii […] The post Rusia vrea să interzică site-urile pentru adulți cetățenilor care nu fac copii. Să ieftinească vodca nu s-ar fi gândit appeared first on IMPACT.ro.
Un primar revoltat de tăierile de fonduri de la Guvern poartă Rolex de 30.000 de euro. Altfel dă cu pumnul în masă la valoarea asta # Impact.ro
Astăzi, la Parlament, premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit cu câteva sute de primari din întreaga țară, care și-au exprimat nemulțumirile față de tăierile de fonduri impuse prin reformele administrației locale. Printre participanți s-a remarcat Ioan […] The post Un primar revoltat de tăierile de fonduri de la Guvern poartă Rolex de 30.000 de euro. Altfel dă cu pumnul în masă la valoarea asta appeared first on IMPACT.ro.
Snoop Dogg, care se poate socoti român după ce a dat check-in la Bogata, a fluturat steagul României la Jocurile Olimpice # Impact.ro
Marele artist Snoop Dogg a devenit din nou puțin român. După ce în urmă cu niște ani confunda Bogotá cu Bogata și dădea check-in la noi, acum s-a trezit cu un steguleț românesc în mână […] The post Snoop Dogg, care se poate socoti român după ce a dat check-in la Bogata, a fluturat steagul României la Jocurile Olimpice appeared first on IMPACT.ro.
Călin Georgescu, fostul candidat al mântuirii neamului, a stat cu mâinile în buzunar în timpul rugăciunii # Impact.ro
Faptă cu mult substrat dacic făcută de Călin Georgescu pe holul Tribunalului București, acolo unde a fost ca să afle decizia privind începerea procesului pentru propagandă extremistă. Fapta e următoarea: domnul Georgescu a stat cu […] The post Călin Georgescu, fostul candidat al mântuirii neamului, a stat cu mâinile în buzunar în timpul rugăciunii appeared first on IMPACT.ro.
În România, documentarul „Melania” a avut încasări de doar 11.232 USD. Până la un miliard, cât vrea Trump de la noi, mai avem de dat # Impact.ro
Documentarul „Melania”, producția plătită de Amazon în cinstea primei doamne a Americii, vinde mediocru spre derizoriu în diversele colțuri ale acestei lumi globale. Ale acestei lumi globale de la care te-ai fi așteptat la mai […] The post În România, documentarul „Melania” a avut încasări de doar 11.232 USD. Până la un miliard, cât vrea Trump de la noi, mai avem de dat appeared first on IMPACT.ro.
Mașinile care ajung în zona unei plaje din Marea Britanie dispar în mare. Tot mai bine în Bulgaria, unde dispar pe uscat # Impact.ro
O plajă din Marea Britanie a căpătat notorietate din cauza mașinilor care dispar mare. E vorba. de o plajă din nord-vestul Țării Galilor, una dintre puținele unde e voie să intri cu mașina. E voie […] The post Mașinile care ajung în zona unei plaje din Marea Britanie dispar în mare. Tot mai bine în Bulgaria, unde dispar pe uscat appeared first on IMPACT.ro.
CFR Cluj – Rapid, meci contând pentru etapa a 3-a a Grupei A din Cupa României, este programat, miercuri, 10 februarie 2026, de la ora 20:00, pe Stadionul Dr. Constantin Rădulescu, şi va fi transmis […] The post Cupa României: CFR Cluj vs Rapid – Duel decisiv în Gruia appeared first on IMPACT.ro.
Dumbrăviţa – FC Argeş, meci contând pentru etapa a 3-a a Grupei A din Cupa României, este programat, miercuri, 10 februarie 2026, de la ora 20:00, pe Stadionul Orăşenesc din Mioveni, şi va fi transmis […] The post Cupa României: Dumbrăviţa vs FC Argeş – Piteştenii, spre „sferturi” appeared first on IMPACT.ro.
