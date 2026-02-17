2Performant intră pe piaţa din Irlanda şi îl numeşte pe Manus Ó Dálaigh country manager

00:15

Fondul alternativ de investiţii Lion Capital (simbol bursier LION) a achiziţionat un pachet de peste 5% din Electromontaj SA (parte a Grup EM) prin preluarea integrală a societăţii Trasab 55, entitatea care deţine aceste titluri. Finalizarea achiziţiei vine după un proces care s-a întins pe mai bine de doi ani; Electromontaj s-a listat pe piaţa AeRO la finele lunii decembrie a anului trecut.