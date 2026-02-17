Mecanic prins băut în timpul serviciului după tamponarea a două locomotive, în Portul Constanța / Anchetă pentru a se stabili pagubele
G4Media, 17 februarie 2026 19:20
Un mecanic de locomotivă sub influența alcoolului a fost depistat după producerea unui incident feroviar în Portul Constanța, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Constanța. Conform clubferoviar.ro incidentul s-a produs luni dimineață, pe raza Sucursalei Regionale de Căi Ferate Constanța, în stația CF Constanța Port, la manevra de scoatere a două locomotive. Cele două locomotive […] © G4Media.ro.
• • •
Alte ştiri de G4Media
Acum 5 minute
19:30
Ancheta penală în scandalul laptelui praf pentru sugari / Retrageri raportate în peste 60 de țări / Sunt implicate brandurile Nestlé, Danone, Lactalis, Babybio și La Marque en Moins / Posibilă contaminare toxina cereulida # G4Media
Procurorii din Paris au deschis o anchetă penală care vizează mai mulți mari producători de formule pentru sugari, în contextul retragerilor succesive de produse posibil contaminate. Investigația îi include pe giganții industriei lactatelor Nestlé, Danone și Lactalis, dar și brandurile mai mici Babybio și La Marque en Moins, anunță Agenția de presă Rador. Ancheta este […] © G4Media.ro.
19:30
Programul Masă Caldă, aplicat ani de zile în școli cu zero abandon școlar, deși obiectivul declarat era reducerea abandonului – raport extern al Băncii Mondiale # G4Media
Programul pilot prin care se acordă suport alimentar în școli are nevoie de o „revizuire aprofundată a obiectivelor”, este una dintre concluziile unui raport al Băncii Mondiale privind efectele și rezultatele Programului pilot de acordare a unui suport alimentar din România în perioada 2016 – 2023, postat pe site-ul Secretariatului General al Guvernului. Documentul de 117 […] © G4Media.ro.
19:30
Verificări la RAR după incendiul mortal al unui vehicul electric mic / Modelul implicat, Arora S2, a fost retras de la vânzare # G4Media
Autoritățile au declanșat controale după tragedia petrecută săptămâna trecută în Capitală, unde o mașină electrică de mici dimensiuni a luat foc în mers. O femeie aflată pe bancheta din spate a murit, iar soțul ei a suferit arsuri grave, reușind să se salveze în ultimul moment, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio București […] © G4Media.ro.
Acum 15 minute
19:20
Guvernul bulgar confirmă că va participa la reuniunea inaugurală a Consiliului pentru Pace de la Washington ca observator # G4Media
Guvernul bulgar a confirmat marţi că va participa în calitate de observator la reuniunea inaugurală a Consiliului pentru Pace, ce va avea loc joi la Washington, la invitaţia preşedintelui american Donald Trump, transmite EFE, citată de Agerpres. Decizia a fost luată marţi, în cadrul unei reuniuni a guvernului interimar bulgar, condus de conservatorul Rosen Jeliazkov, […] © G4Media.ro.
19:20
Mecanic prins băut în timpul serviciului după tamponarea a două locomotive, în Portul Constanța / Anchetă pentru a se stabili pagubele # G4Media
Un mecanic de locomotivă sub influența alcoolului a fost depistat după producerea unui incident feroviar în Portul Constanța, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Constanța. Conform clubferoviar.ro incidentul s-a produs luni dimineață, pe raza Sucursalei Regionale de Căi Ferate Constanța, în stația CF Constanța Port, la manevra de scoatere a două locomotive. Cele două locomotive […] © G4Media.ro.
Acum 30 minute
19:10
Ambulanțele noi, cumpărate cu fonduri europene, nu încap la unitățile de primiri urgențe din Piatra Neamț și Roman / „Trebuie să modificăm calea de acces, este în lucru. Avem nevoie de proiect, avem nevoie de autorizații și ulterior, după ce le avem, să vedem cât costă și să o facem” # G4Media
Situație neobișnuită la unitățile de primiri urgențe din Piatra Neamț și Roman, unde noile ambulanțe nu pot ajunge până la intrarea în spitale. Inspectoratul pentru Situații de Urgență Neamț a primit 13 autospeciale noi, achiziționate din fonduri europene, dintre care zece sunt folosite de Serviciul Județean de Ambulanță și trei de echipajele SMURD. Ambulanțele, de […] © G4Media.ro.
Acum o oră
19:00
Zeci de cadavre de bizoni, căprioare și cerbi descoperite la ferma din comuna clujeană Recea Cristur / Animalele ar fi murit din cauza subnutriției # G4Media
Autoritățile clujene sunt în alertă, în urma situației înregistrate în comuna Recea Cristur, unde au fost descoperite la o fermă mai multe zeci de cadavre de bizoni, căprioare și cerbi, transmite Radio Cluj preluat de Rador. În cursul zilei de marți, 17 februarie, echipe dispuse de Prefectura Cluj s-au deplasat la Recea Cristur pentru a […] © G4Media.ro.
Acum 2 ore
18:20
Iranul și SUA ar fi ajuns la un acord de principiu la Geneva, dar tensiunile rămân ridicate pe fondul presiunilor militare exercitate de Washington # G4Media
Iranul și Statele Unite au ajuns la un acord de principiu asupra unor „linii directoare” în cadrul celei de-a doua runde de negocieri nucleare Iran-SUA, desfășurate indirect la Geneva, potrivit Mediafax. Cu toate acestea, Teheranul avertizează că un acord final nu este iminent, în contextul tensiunilor regionale și al presiunilor militare exercitate de Washington, scrie […] © G4Media.ro.
18:10
Croația a respins cererea de a transporta petrol rusesc către Ungaria și Slovacia. Refuzul stârnește noi tensiuni în interiorul UE. Ungaria și Slovacia se alimentează cu petrol din Rusia, dar transportul a fost întrerupt după ce un atac rusesc a avariat o conductă din Ucraina, scrie Mediafax. Ungaria și Slovacia au solicitat ajutorul Croației pentru […] © G4Media.ro.
18:00
Sorana Cîrstea, parcurs fantastic la WTA Dubai: În optimi, după o victorie categorică cu a zecea favorită # G4Media
Sorana Cîrstea s-a calificat marți în optimile turneului WTA de la Dubai, sportiva din România eliminând-o pe a zecea favorită a întrecerii, Linda Noskova. După doar 69 de minute, Sorana a obținut victoria în două seturi, scor 6-1, 6-4. WTA Dubai are loc în perioada 15-21 februarie, pe hard, face parte din categoria WTA 1000 […] © G4Media.ro.
18:00
ChatGPT va începe să verifice vârsta utilizatorilor săi din Europa, printr-un act de identitate sau un selfie video # G4Media
După Discord, OpenAI a anunțat marți introducerea verificării vârstei pentru toți utilizatorii ChatGPT, instrumentul său de referință în domeniul inteligenței artificiale (AI). Pentru țările din Uniunea Europeană, măsura ar trebui să intre în vigoare în următoarele săptămâni. „Vom începe să utilizăm predicția vârstei în toate serviciile noastre pentru a oferi adolescenților experiențe mai sigure și […] © G4Media.ro.
17:50
Peste 11% dintre persoanele cu handicap dintr-un eșantion de 27.000 și-au pierdut certificatul după reevaluare. Ministrul Muncii anunță că va sesiza Parchetul General # G4Media
3.194 de persoane dintr-un eșantion de 27.658 și-au pierdut certificatul după reevaluare, a anunțat marți ministerul Muncii, Florin Manole (PSD). El a declarat că va face plângeri penale în cazul certificatelor obținute prin fraudă. E vorba așadar de un procent de 11,5% din eșantion. Pe de altă parte, 5.484 de persoane au obţinut grad inferior […] © G4Media.ro.
17:50
După ce a cerut 1,3 trilioane de euro Germaniei pentru crimele din al Doilea Război Mondial, Polonia pregătește o cerere de despăgubiri și pentru crimele din era sovietică # G4Media
Polonia pregătește o cerere de despăgubiri împotriva Rusiei pentru atrocitățile comise în perioada dominației sovietice, după modelul solicitării de 1,3 trilioane de euro adresate Germaniei pentru crimele din al Doilea Război Mondial, scrie Mediafax. Bartosz Gondek, directorul unui institut creat la cererea premierului Donald Tusk pentru investigarea crimelor istorice rusești, spune că ancheta va fi […] © G4Media.ro.
Acum 4 ore
17:30
ANALIZĂ Crize la barajele Vidraru și Paltinu în decurs de mai puțin de jumătate de an. Paralelă între întreținere programată și avarie descoperită în timpul manevrelor tehnice. Două contexte diferite, același test al guvernanței instituționale # G4Media
În mai puțin de jumătate de an, în România au avut loc două crize majore legate de alimentarea cu apă, ambele asociate unor baraje strategice. Prima a început la Paltinu, în Prahova și Dâmbovița, în 17–18 iunie 2025, când în timpul unor manevre tehnice de verificare a fost descoperită avaria la golirea de fund GF2, […] © G4Media.ro.
17:30
Escrocherie cu vacanțe: familii cu copii, evacuate din hotel în Turcia după ce au plătit 40.000 euro # G4Media
O femeie de 38 de ani, administrator al unei societăți, este acuzată că a înșelat mai multe persoane prin intermedierea fictivă a pachetelor turistice. Prejudiciul total se ridică la aproximativ 40.000 de euro, scrie Mediafax. Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Sector 2 au pus marți în executare trei mandate de percheziție […] © G4Media.ro.
17:30
BREAKING Încă un mare condamnat a fost scăpat de închisoare. Înalta Curte a anulat condamnarea primită de fostul ministru PSD Dan Şova pe motiv că faptele s-au prescris # G4Media
Înalta Curte de Casație și Justiție, condusă Lia Savonea, a admis marţi un recurs în casaţie formulat de fostul ministru PSD Dan Şova şi i-a anulat condamnarea cu suspendare primită pentru trafic de influenţă în dosarul „CET Govora”, pe motiv că faptele s-au prescris, potrivit Agerpres. Înalta Curte a anulat în ultimii ani pe bandă […] © G4Media.ro.
17:00
Specialiştii observă o creştere „înfricoşătoare” a incidenţei cancerului colorectal la persoanele sub 50 de ani / Cauzele sunt încă necunoscute # G4Media
„Decesul actorului american James Van Der Beek a readus în prim-plan creşterea semnificativă a numărului cazurilor de cancer colorectal, observată în ultimii ani la persoanele cu vârsta sub 50 de ani. Cauzele acestui tip de cancer sunt încă necunoscute şi fac obiectul a numeroase cercetări, transmite marţi agenția de știri AFP, citată de Agerpres. Protagonistul […] © G4Media.ro.
16:50
Ucraina obține cea mai mare recucerire de teritoriu din ultimii doi ani. Rol decisiv jucat de Elon Musk # G4Media
Armata Rusiei avansează lent de luni de zile în Ucraina. Trupele ucrainene au recucerit, în doar câteva zile, peste 200 de kilometri pătrați. Se pare că acest lucru a fost posibil și datorită lui Elon Musk, arată o analiză Deutsche Welle. Institutul pentru Studiul Războiului (ISW) arată că forțele Kievului nu au mai recuperat atât […] © G4Media.ro.
16:50
Staţia de epurare a apei din Brașov, blocată de un volum neobişnuit de mare de şerveţele umede / Apel al reprezentanţilor Companiei Apa Braşov: Să nu mai „considere toaleta sau chiuveta un coş de gunoi” # G4Media
Staţia de Epurare a Apei din municipiul Braşov a fost „blocată” de cantităţi neobişnuit de mari de şerveţele umede, care au afectat randamentul procesului de tratare a apelor, au anunţat, marţi, reprezentanţii Companiei Apa Braşov, transmite Agerpres. Aceştia au reamintit că „staţiile de epurare sunt componente esenţiale ale unui ansamblu complex de instalaţii care contribuie […] © G4Media.ro.
16:40
Filiala partidului AfD din Saxonia Inferioară, clasificată ca „extremistă” de serviciul de informaţii al landului german # G4Media
Filiala partidului Alternativa pentru Germania (AfD) din landul Saxonia Inferioară (nord-vest) a fost clasificată ca ‘extremistă’ de serviciul de informaţii al landului, transmite marţi agenția de știri dpa. AfD, partid antiimigraţie, a devenit cea mai mare formaţiune de opoziţie în urma alegerilor parlamentare federale de anul trecut, însă este constant acuzat de tendinţe extremiste. ‘Evaluarea […] © G4Media.ro.
16:30
Represiunea lui Putin asupra serviciului de mesagerie Telegram, criticată de propagandiștii ruși / Guvernul dorește ca rușii să adopte o „super-aplicație” de stat numită Max, despre care criticii spun că lasă utilizatorii vulnerabili la supravegherea serviciilor de securitate rusești # G4Media
Ultima mișcare a Kremlinului de a restricționa serviciul de mesagerie Telegram a atras critici din părți neașteptate, inclusiv soldați, bloggeri pro-război și oficiali regionali, potrivit agenției de știri Bloomberg. Guvernul dorește ca rușii să adopte o „super-aplicație” de stat numită Max, despre care criticii spun că lasă utilizatorii vulnerabili la supravegherea serviciilor de securitate rusești. […] © G4Media.ro.
16:30
A murit reverendul Jesse Jackson, unul dintre cei mai puternici activiști pentru drepturile civile din SUA. A dus campanii masive de mobilizare la vot a afro-americanilor și a pus presiune pe marile corporații să angajeze persoane de culoare # G4Media
Reverendul Jesse Jackson, legendarul activist pentru drepturile civile și de două ori candidat la președinția SUA, a decedat marți la vârsta de 84 de ani. Jackson suferea de Parkinson. Considerat moștenitorul lui Martin Luther King – liderul asasinat al americanilor de culoare – el a obținut progrese uriașe în lupta pentru drepturi egale. Moartea sa […] © G4Media.ro.
16:30
Nicuşor Dan: În martie vom avea 40-50 de rechemări şi numiri de ambasadori. O să avem o schimbare importantă # G4Media
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, marţi, că în martie vor avea loc 40-50 de rechemări şi, respectiv, numiri de noi ambasadori şi a anunţat „o schimbare importantă” în domeniu, transmite Agerpres. „O să avem o schimbare importantă în vara aceasta. Pentru că termenul uzual este de 90 de zile din momentul rechemării până când schimbările […] © G4Media.ro.
16:30
Ambasadorii României din Turcia, Filipine și Liban, rechemați de președintele Nicușor Dan la finalul mandatelor # G4Media
Președintele Nicușor Dan a semnat marți decretele de rechemare pentru ma mulți ambasadori ajunși la final de mandat. E vorba despre diplomații români din Liban (Radu-Cătălin Mardare), Filipine (Răduța Dana Matache) și Turcia (Ștefan-Alexandru Tinca). Mardare fusese numit la post în Liban în 2020, Răduța Matache și Ștefan Tinca în 2021. Șeful statului nu a […] © G4Media.ro.
16:20
Cum să alegi un sistem de stocare a energiei pentru locuință? Care sunt tipurile, capacitatea și indicatorii esențiali de care trebuie să ții cont # G4Media
Te simți copleșit de multitudinea de opțiuni de sisteme de stocare a energiei pentru acasă? Acest articol explică diferențele dintre sistemele on-grid și off-grid, te învață cum să calculezi capacitatea necesară în funcție de consumul locuinței și prezintă 5 indicatori esențiali pentru a alege în mod corect. După ce ai luat decizia să investești într-un […] © G4Media.ro.
16:10
Rata şomajului în Marea Britanie a crescut la cel mai ridicat nivel de la momentul Brexit. Cei mai afectați sunt tinerii # G4Media
Rata şomajului în Marea Britanie a urcat la cel mai ridicat nivel din ultimii aproape cinci ani, în timp ce creşterea salariilor a încetinit din nou, arată datele publicate marţi de Oficiul Naţional de Statistică (ONS), transmite Agerpres. Cei mai afectaţi de dificultăţile de pe piaţa forţei de muncă sunt tinerii. Rata şomajului în rândul […] © G4Media.ro.
16:10
Epava unei nave suedeze din secolul al XVII-lea a reapărut la Stockholm în urma scăderii nivelului Mării Baltice # G4Media
Epava unei ambarcaţiuni datând din secolul al XVII-lea şi care a aparţinut marinei suedeze este vizibilă de la începutul lunii februarie la Stockholm în urma unei scăderi fără precedent a nivelului Mării Baltice, informează agenția de știri AFP. În inima capitalei suedeze, scheletul din lemn al navei iese la suprafaţa apei, lăsând să se întrevadă […] © G4Media.ro.
16:10
Lacurile care au dispărut din Tibet ar fi putut declanşa cutremure prin trezirea faliilor din scoarţă, arată un nou studiu # G4Media
O echipă de cercetători de la Academia Chineză de Ştiinţe Geologice din Beijing a ajuns la concluzia că lacurile care au dispărut din sudul Tibetului ar fi putut declanşa cutremure în regiune prin „trezirea” faliilor din scoarţa terestră, aflate mult timp în latenţă, transmite revista Live Scienece care citează un studiu publicat pe 17 ianuarie […] © G4Media.ro.
15:50
RAR admite că nu face verificări tehnice suplimentare la punerea în circulație a cvadriciclurilor electrice, precum cel implicat în incendiul din București # G4Media
Registrul Auto Român (RAR) a oferit marți clarificări oficiale privind statutul cvadriciclului ușor implicat într-un incident săptămâna trecută în București și a explicat limitele competenței sale în ceea ce privește omologarea vehiculelor. După incendiul produs în Sectorul 6 al Capitalei, în urma căruia o persoană și-a pierdut viața, iar alta a fost rănită, TechRider.ro a transmis o […] © G4Media.ro.
15:50
Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României, întrunit marţi în şedinţă, a hotărât menţinerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 6,50% pe an, informează BNR printr-un comunicat, transmite Agerpres. Potrivit sursei citate, CA a decis şi menţinerea ratei dobânzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) la 7,50% pe an şi a ratei dobânzii […] © G4Media.ro.
15:50
Inhalarea microplasticelor prezente în aer poate provoca inflamaţii şi leziuni pulmonare, potrivit unui nou studiu # G4Media
Microparticulele de plastic prezente în aer pot provoca inflamaţii şi leziuni pulmonare odată inhalate, conform unui nou studiu citat marţi de agenţia de știri Xinhua, citată de Agerpres. Inflamaţiile şi leziunile pulmonare provocate de inhalarea microplasticelor pot creşte riscul de boli respiratorii, cum ar fi astmul, bronhopneumopatia cronică obstructivă (BPOC), fibroza pulmonară şi cancerul pulmonar, […] © G4Media.ro.
15:40
Vietnamul, inclus de Comisia Europeană pe lista jurisdicţiilor necooperante în scopuri fiscale # G4Media
Miniştrii Finanţelor şi Economiei din UE, reuniţi pentru Consiliul UE de marţi, au decis să adauge Vietnamul şi Insulele Turks şi Caicos în lista jurisdicţiilor necooperante (anexa I), din cauza nerespectării standardelor convenite la nivel internaţional privind transparenţa fiscală şi impozitarea echitabilă, se arată într-un comunicat al Comisiei Europene. Consiliul şi-a exprimat regretul cu privire […] © G4Media.ro.
15:40
Nicușor Dan spune că unii dintre magistrați spun că se tem să participe la referendumul pe care l-a anunțat în justiție / Lucrăm la sistemul electronic pentru a asigura confidențialitatea totală / Întrebăm dacă acuzațiile care au fost formulate sunt reale sau nu # G4Media
Președintele Nicușor Dan a declarat, marți, la Radio România Actualități, că unii dintre magistrați spun că se tem să participe la referendumul pe care l-a anunțat în justiție și că în prezent se lucrează la sistemul electronic pentru a asigura confidențialitatea totală, „Acuzele aduse atunci sunt foarte grave. Pe de altă parte ele sunt în […] © G4Media.ro.
15:40
Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă a anunţat marţi că există risc mare de avalanşă în Munţii Făgăraş şi în Munţii Bucegi, la peste 1.800 de metri altitudine, transmite Agerpres. Anunţul DSU vine ca urmare a emiterii buletinului nivometeorologic pentru perioada 16 februarie, ora 20:00, – 18 februarie, ora 20:00, de către Administraţia Naţională de Meteorologie. […] © G4Media.ro.
Acum 6 ore
15:30
Nicușor Dan: Am avut discuții în lumea justiției în care am întrebat despre diferiți oameni despre care s-a dus vorba că ar putea să candideze la șefia parchetelor / Sunt niște oameni foarte interesanți care, în măsura în care vor ajunge pe acele poziții, vor dinamiza activitatea # G4Media
Președintele Nicușor Dan a precizat, marți, într-un interviu la Radio România Actualități, că a avut discuții în lumea justiției în care a întrebat despre diferiți oameni despre care s-a dus vorba că ar putea să candideze la șefia parchetelor și, în baza acestor discuții, a ajuns la concluzia că între candidați sunt „oameni foarte interesanți” […] © G4Media.ro.
15:20
Petiție publică a Comunității Declic: „Fără gruparea Voineag-Florența la marile parchete!” # G4Media
Comunitatea Declic a lansat o petiție publică pentru ca ministrul Justiției și președintele Nicușor Dan să respingă numirea lui Marius Voineag, a lui Alex Florența și a apropiaților acestora la conducerea Ministerului Public. „Caracatița din justiție este pe cale să păstreze controlul asupra marilor parchete. Se pregătește o rocadă între Marius Voineag, Alex Florența și […] © G4Media.ro.
15:20
După trei ani, jumătate din ucrainenii din primul val de refugiaţi în Germania sunt angajaţi # G4Media
Jumătate din ucrainenii de vârstă activă care s-au refugiat în Germania în primele şase luni ale invaziei ruse în ţara lor şi-au găsit locuri de muncă într-un interval de trei ani şi jumătate de la începutul războiului, arată un raport publicat marţi de autorităţile federale germane pentru migraţie, conform agenției de știri dpa, citată de […] © G4Media.ro.
15:10
RAR: Nicio autoritate nu a informat cu privire la datele clare de identificare ale autovehiculului electric ce a luat foc în sectorul 6 / O persoană decedată și una rănită, în urma incendiului # G4Media
Registrul Auto Român a pus la dispoziţia Corpului de Control al Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii toate documentele şi rapoartele pe care le deţine şi care fac referire la cazul cvadriciclului uşor care a luat foc, vineri, pe Bulevardul Constructorilor din sectorul 6 al Capitalei, transmite Agerpres. „Precizăm că, până în acest moment, nicio autoritate nu […] © G4Media.ro.
15:10
Tatiana Toader, adjuncta DNA și candidată la conducerea instituției Anticorupție vizează și un post de membru al Inspecției Judiciare / Și procurorul Bogdan Pîrlog s-a înscris pentru două funcții, șefia Parchetului General și a DIICOT # G4Media
Tatiana Toader, adjuncta de la DNA și candidată la conducerea instituției Anticorupție vizează și un post de membru al Inspecției Judiciare, conform unui anunț al Consiliului Superior al Magistraturii în care a fost admisă. Toader vizează funcția de inspector judiciar în cadrul Direcției de Inspecție pentru procurori. G4Media a arătat că procuroarea Tatiana Toader nu e […] © G4Media.ro.
15:00
Într-o eră în care Formula 1 trece printr-o serie importantă de modificări, inginerii McLaren vin în ajutorul piloților Lando Norris și Oscar Piastri pentru 2026. Concret, echipa din Woking adaugă un afișaj unic în timp real pentru ca piloții „papaya” să monitorizeze nivelul de energie din bateria monopostului, transmite f1oversteer.com. Sursa citată transmite că McLaren […] © G4Media.ro.
15:00
Fonduri europene nerambursabile pentru regenerare urbană în orașul Ghimbav. Printre lucrări, transformarea căminului cultural într-un centru artistic multifuncțional # G4Media
Orașul Ghimbav (județul Brașov) va beneficia de un proiect european în valoare de aproape 3,5 milioane de euro, a anunțat marți Agenția Regională de Dezvoltare Centru. Autoritățile locale al UAT Ghimbav au semnat cu ADR, care este și Autoritatea de Management a Programului „Regiunea Centru 2021 – 2027”, contractul de finanțare al proiectului „Infrastructură culturală […] © G4Media.ro.
15:00
Toate școlile din județul Giurgiu sunt închise miercuri, cursurile se mută online din cauza codului portocaliu de viscol # G4Media
Toate unitățile de învățământ din județul Giurgiu vor avea cursurile suspendate cu prezență fizică miercuri, 18 februarie 2026, din cauza fenomenelor meteo periculoase anunțate de meteorologi. Activitățile didactice se vor desfășura în sistem online, potrivit unei decizii luate marți de Comitetul Județean pentru Situații de Urgență (CJSU) Giurgiu, scrie Edupedu.ro. Măsura a fost luată din cauza codului […] © G4Media.ro.
14:50
Inteligența artificială nu mai este doar un instrument nou, ci un factor care redefinește modul în care companiile recrutează și evaluează valoarea unui developer. Din interacțiunea constantă cu angajatori, candidați și echipe tehnice, platforma JoburiIT.ro, specializată în recrutare IT și conectarea developerilor cu angajatori din România, observă o schimbare structurală în piață, în care competențele […] © G4Media.ro.
14:50
EXCLUSIV Din septembrie 2026, notele tuturor elevilor de clasele primare, gimnaziale și ale celor de clasa a IX-a vor fi date pe baza standardelor naționale de evaluare. Profesorii vor fi controlați prin inspecția școlară # G4Media
Din septembrie 2026, evaluarea curentă a elevilor din învățământul primar, gimnazial și din clasa a IX-a de liceu va fi realizată de către cadrele didactice pe baza standardelor naționale de evaluare pentru fiecare disciplină din trunchiul comun, potrivit unui răspuns al Ministerului Educației pentru Edupedu.ro. Conform instituției, „Controlul respectării standardelor va fi realizat prin inspecția școlară”. Elaborarea standardelor […] © G4Media.ro.
14:30
Portavionul american din Golf poate fi scufundat, ameninţă ayatollahul Khamenei în contextul tensiunilor în creștere dintre Iran și SUA # G4Media
Ghidul suprem iranian Ali Khamenei a avertizat marţi că portavionul american desfăşurat în Golf ar putea fi scufundat, ameninţarea sa intervenind într-un moment în care noi discuţii indirecte au început în Elveţia între Washington şi Teheran, potrivit agențiilor de știri AFP şi EFE, citate de Agerpres. În acest context, Ali Khamenei a criticat atitudinea adoptată […] © G4Media.ro.
14:20
Nicușor Dan critică Curtea Constituțională: E neplăcut că a existat această tergiversare pe proiectul de lege ce privește pensiile magistraților / Aceste amânări nu au făcut bine nici CCR, nici imaginii românilor față de stat în general # G4Media
Președintele României a declarat marți, 17 februarie, într-un interviu la Radio România Actualități că tergiversarea pronunțării unei soluții de către Curtea Constituțională pe proiectul de lege privind pensiile magistraților a afectat atât imaginea instituției, cât și pe cea a statului român. „Dacă se va da o decizie a CCR pe pensiile magistraților, dacă este acceptată […] © G4Media.ro.
14:20
Anchetă la Spitalul Judeţean de Urgenţă Vaslui după moartea unei fetiţe de două luni / Nu ar fi fost diagnosticată şi tratată corespunzător # G4Media
Conducerea Spitalului Judeţean de Urgenţă (SJU) Vaslui a demarat verificări în cazul unei fetiţe în vârstă de două luni care, după ce a stat internată timp de o săptămână în unitatea sanitară şi nu ar fi fost diagnosticată şi tratată corespunzător, a fost transferată la un spital din Iaşi unde a decedat. „Am demarat o […] © G4Media.ro.
14:20
BREAKING Anul 2024, record de plecări definitive din România. Populația s-a redus cu peste 4,16 milioane de persoane în ultimii 35 de ani # G4Media
Populaţia României s-a redus cu peste 4,16 milioane de persoane în ultimii 35 de ani, potrivit unei analize de specialitate publicată marţi de către preşedintele Institutului Naţional de Statistică (INS), Tudorel Andrei, și citată de Agerpres. De remarcat că anul 2024 a adus un record de emigrare în ultimele trei decenii, cu 50.000 de plecări definitive, […] © G4Media.ro.
14:20
Bulgaria, condamnată la CEDO pentru o lege care permite infiltrarea companiilor, ONG-urilor şi agenţiilor guvernamentale de către serviciile de informații # G4Media
Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) a condamnat marţi Bulgaria pentru o lege care autorizează serviciile sale de informaţii să infiltreze companii, ONG-uri şi agenţii guvernamentale în numele securităţii naţionale, relatează agenția de știri AFP, citată de Agerpres. Curtea a decis că „reglementările care guvernează utilizarea ‘agenţilor sub acoperire’ nu includ protecţiile minime împotriva acţiunilor […] © G4Media.ro.
14:00
Radu Miruță: Ca ministru al Apărării nu semnez un document care presupune eliminarea normei de hrană pentru militarii armatei române, care există în permanență de la Cuza încoace # G4Media
Ministrul Apărării a declarat marți, 17 februarie, că este complet exclusă varianta tăierea normei de hrană de la militari și personalul civil din cadrul ministerului. „Ca ministru al Apărării nu semnez un document care presupune eliminarea normei de hrană pentru militarii armatei române, care există în permanență de la Cuza încoace. Este o normă de […] © G4Media.ro.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.