Unul dintre aliații lui Trump din Europa a ales să nu participe la prima reuniune a „Consiliului pentru Pace”. Karol Nawrocki a ales să rămână acasă
Gândul, 17 februarie 2026 19:20
Președintele polonez Karol Nawrocki, unul dintre aliații lui Donald Trump din Europa, a anunțat că nu va participa la reuniunea inaugurală a noului „Consiliu pentru Pace” de la Washington, dar îl va trimite, în schimb, pe șeful Biroului său de Politici Internaționale. Purtătorul de cuvânt al președintelui polonez a anunțat pe pagina de X că […]
AUR a depus cerere la AEP de acces la 250 de donatori din campania lui Nicușor Dan „Este o chestiune de siguranță națională să știm cine sunt finanțatorii” # Gândul
Europarlamentarul AUR, Gheorghe Piperea, a depus o cerere de acces la informații cu privire la 250 de donatori din campania lui Nicușor Dan la Autoritatea Electorală Permanentă. Partidul acuză că aproximativ 7 mil. lei au circulat în afara sistemului bancar și de plăți și susține că printre cei care au finanțat campania președintelui României ar […]
Țara care stabilește vârsta maximă pentru conducerea mașinilor. Urmează o schimbare majoră a reglementărilor # Gândul
O dezbatere din ce în ce mai aprinsă are loc în Germania, despre vârsta maximă pentru conducerea vehiculelor. În acest context, șoferii mai în vârstă s-ar putea să fie nevoiți să dovedească în mod regulat că sunt încă apți pentru condus. Astfel, discuțiile despre introducerea unor verificări obligatorii sau a unor teste rutiere dedicate seniorilor […]
(P) Infrastructură 5: Intervenții pentru remedierea degradărilor ale carosabilului de mici dimensiuni # Gândul
Echipele Infrastructură Sector 5 au desfășurat lucrări de reparații locale punctuale pe suprafețe reduse ale carosabilului în mai multe zone ale sectorului, pentru a îmbunătăți condițiile de trafic și siguranța rutieră. „Intervenții pentru remedierea degradărilor ale carosabilului de mici dimensiuni. Echipele noastre au desfășurat lucrări de reparații locale punctuale pe suprafețe reduse ale carosabilului în […]
Merge și în Belgia. Un antreprenor român a încasat bani frumoși pentru un proiect imobiliar nefinalizat # Gândul
Un antreprenor român în vârstă de 42 de ani a fost condamnat de justiția belgiană la doi ani de închisoare, dintre care jumătate cu suspendare, după ce a încasat aproximativ 40.000 de euro pentru un proiect imobiliar pe care nu l-a finalizat niciodată. Instanța a decis, de asemenea, plata unor despăgubiri și interzicerea exercitării profesiei […]
Kremlinul amenință că va desfășura marina militară dacă Occidentul continuă că confiște nave din „flota fantomă” a Rusiei # Gândul
Nikolai Patrușev, consilierul lui Vladimir Putin și președinte al Consiliului Maritim al Rusiei, a avertizat marți că Moscova ar putea lua măsuri împotriva transporturilor maritime europene pe fondul represaliilor asupra navelor din „flota fantomă a Rusiei”. În acest sens, Moscova ar putea desfășura marina militară pentru a împiedica țările europene să-i confiște navele. „Dacă nu […]
Piața imobiliară din România are multe oferte cu prețuri ridicate, în perioada asta, dar există și locuințe mai ieftine și chiar în zone cunoscute ca având prețuri ridicate. Este vorba despre deja celebrul oraș Cluj-Napoca, care oferă – de obicei – garsoniere la prețuri mari, la vânzare sau spre închiriere. Și totuși, pe site-urile de […]
Șeful CSM îl denunță pe Nicușor Dan: „Administrația Prezidențială ne-a cerut informații despre dosare aflate pe rol. Nu este prevăzută de lege posibilitatea solicitării acestor informaţii” # Gândul
Nicușor Dan amână semnarea decretelor de pensionare ale unor magistrați pentru că dorește să verifice dacă aceștia au în lucru cauze care s-ar putea prescrie. Potrivit președintelui CSM, Gheorghe-Liviu Odagiu, Administrația Prezidențială a solicitat CSM informații despre dosare aflate pe rol înainte de emiterea decretului de pensionare a mai multor judecători. Odagiu spune că legea […]
Cum a motivat instanța ridicarea controlului judiciar lui Robert Negoiță: „Nu are antecedente penale, este bine integrat, are sprijinul cetățenilor” # Gândul
Magistrații din cadrul Tribunalului București au dispus ridicarea controlului judiciar, în cazul edilului sectorului 3, Robert Negoiță. Instanța a concluzionat că primarul „nu are antecedente penale”, astfel măsura controlului judiciar nu este justificată. „Inculpatul nu are antecedente penale, nu a manifestat un comportament care să denote o periculozitate socială, neexistând un risc de a reitera […]
Muncitorii români din Spania vor avea o surpriză. Salariul minim a fost majorat, iar măsura va fi aplicată retroactiv # Gândul
Guvernul Regatului Spaniei a aprobat creșterea salariului minim la 1.221 euro pe lună, o majorare de 37 de euro care se aplică retroactiv de la 1 ianuarie 2026. Decizia vizează aproximativ 2,5 milioane de lucrători, având un impact semnificativ și asupra românilor care muncesc în această țară. Guvernul Spaniei a aprobat marți, 17 februarie, majorarea […]
Cele 3 zodii lovite din plin de eclipsa inelară de Soare. Cristina Demetrescu anunță tulburări și necazuri în viața acestor nativi # Gândul
Astrologul Cristina Demetrescu anunță tulburări și necazuri în viața a trei zodii, lovite din plin de eclipsa inelară de Soare. Potrivit horoscopului anunțat la Pro TV, nativii respectivi sunt: Leu, Scorpion și Vărsător. Leu Relațiile sunt în prim-plan. Eclipsa poate genera tensiuni sau evenimente cu impact în viața de cuplu ori în parteneriatele de afaceri. […]
Franța a eliberat petrolierul Grinch, suspectat că face parte din „flota fantomă a Rusiei”.Proprietarul a plătit o amendă de „câteva milioane de euro” # Gândul
Franța a eliberat un petrolier suspectat că face parte din „flota fantomă” a Kremlinului după ce acesta încălcase sancțiunile petroliere impuse Rusiei. Proprietarul petrolierului „Grinch” a trebuit să plătească o amendă de câteva milioane de euro, scrie BBC. Petrolierul a fost confiscat de forțele franceze în Marea Mediterană în ianuarie și apoi deviat către orașul […]
Statistica arată că populația României s-a redus cu peste 4 milioane de persoane în ultimii 35 de ani # Gândul
Populația țării noastre s-a redus cu peste 4,16 milioane de persoane, în 35 de ani, o marjă în care migrația externă a avut o contribuție de 63%, iar sporul natural negativ de 37%, sunt date care reies dintr-o analiză de specialitate, publicată marți de către președintele Institutului Național de Statistică (INS), Tudorel Andrei, citat de […]
Sindicaliștii din Administrația Penitenciarelor amenință cu blocarea penitenciarelor, după ce Kelemen Hunor a propus tăierea normei de hrană # Gândul
Federația Sindicatelor din Administrația Națională a Penitenciarelor (FSNAP) a reacționat vehement la declarațiile lui Kelemen Hunor, privind eliminarea normei de hrană pentru polițiști, militari și polițiștii din penitenciare. Federația Sindicatelor din Administrația Națională a Penitenciarelor (FSANP) reacționează ferm la declarațiile atribuite liderului UDMR, Kelemen Hunor, privind posibilitatea eliminării normei de hrană pentru polițiști, militari și […]
Iranul este gata să închidă Strâmtoarea Ormuz, dacă este necesar, anunță comandantul Gărzilor Revoluționare: „Ne trebuie doar ordinul de la Teheran” # Gândul
Comandantul Corpului Gărzilor Revoluționare Islamice, contraamiralul Alireza Tangsiri, a declarat marți, în contextul tensiunilor regionale majore și al desfășurării unor exerciții militare iraniene de amploare, că este pregătit să închidă Strâmtoarea Ormuz ori de câte ori va primi instrucțiuni din partea autorităților de la Teheran, transmite Agenția de Știri Tasnim. Declarația privind posibila închidere a […]
De ce se numesc „numere de înmatriculare”, dacă plăcuțele au mai multe litere decât cifre? Istoria înmaticulării mașinilor în România # Gândul
Iată de ce se numesc „numere de înmatriculare”, dacă plăcuțele au mai multe litere decât cifre. Află istoria înmatriculării mașinilor în România. Numerele de înmatriculate se numesc așa din rațiuni istorice, datând din perioada pionieratului automobilistic, adică finalul secolului XIX și începutul secolului XX), atunci când plăcuțele conțineau chiar cifre secvențiale, pentru a identifica mașinile. […]
Ședință de urgență la Guvern din cauza episodului de vreme severă. Bucureștiul și sud-estul țării, sub cod portocaliu # Gândul
Comitetul ministerial pentru situații de urgență din cadrul Ministerului Mediului s-a reunit marți într-o ședință extraordinară, după ce au fost emise avertizări meteo și hidrologice pentru următoarele zile. „Suntem într-o perioadă cu risc meteorologic și hidrologic ridicat. Este esențial ca autoritățile locale să fie în alertă și să aplice fără întârziere măsurile preventive. Colegii de […]
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 18 februarie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Silviu Predoiu # Gândul
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 18 februarie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitatul emisiunii este Silviu Predoiu. Emisiunea poate fi urmărită pe Facebook și YouTube Gândul.
Nicușor Dan îi pune bețe-n roate „eroului” Recorder, Laurențiu Beșu. Președintele nu i-a semnat trecerea din funcția de judecător la cea de procuror # Gândul
Așa-zisul „erou-Recorder”, Laurențiu Beșu, întâmpină piedici în carieră, chiar din partea președintelui Nicușor Dan, care nu i-a semnat decretul de trecere din funcția de judecător la Tribunalul București, la cea de procuror pe lângă judecătoria Giurgiu, transmite Luju.ro. Laurențiu-Ionel Beșu, fostul judecător care a făcut acuzații la adresa sistemului de justiție din România în documentarul […]
Pas important în discuțiile dintre SUA și Iran: Negociatorii de la Geneva au convenit să facă schimb de posibile texte pentru un acord nuclear. Ce condiții pune Teheranul # Gândul
Ministrul de externe al Iranului declară că s-au înregistrat progrese în negocierile nucleare cu SUA de la Geneva, relateză Reuters. Abbas Araqchi a dezvăluit că cele două părți au convenit să înceapă să lucreze la posibile texte de acord și să le schimbe între ele. După cum a menționat acesta, s-a ajuns la un consens […]
Piperea avansează un scenariu care va schimba România: La masa de Paște românii vor vedea lipsurile și vor reacționa # Gândul
Jurnalistul Ionuț Cristache și invitatul său în cadrul emisiunii Ai Aflat! de marți, europarlamentarul Gheorghe Piperea, au comentat situația dramatică în care se află România, odată cu confirmarea oficială a intrării sale în recesiune. Cunoscutul avocat, unul dintre liderii AUR, avertizează că măsurile de austeritate extreme ale Guvernului Bolojan ar putea forța oamenii să iasă […]
Totul se reinventează. Cum profită hoții iscusiți de avantajele tehnologiei pentru fura bunuri din mașini # Gândul
Escrocii inovativi de când lumea meșteresc constant trucuri noi, profitând de orice moment de neatenție al conducătorilor auto. Până acum eram obișnuiți cu metodele clasice, precum înțeparea discretă a unei roți pentru a forța oprirea mașinii sau interceptarea semnalului cheii pentru a debloca vehiculul de la distanță, dar autoritățile semnalează o nouă abordare. O nouă […]
Invitat în emisiunea Ai Aflat! moderată de Ionuț Cristache, europarlamentarul AUR Gheorghe Piperea a dat detalii din culisele Bruxelles-ului. Astfel, inițiatorul primei moțiuni de cenzură la adresa președintei Comisiei Europene avertizează că Ursula von der Leyen, tot mai controversată la nivelul țărilor membre, va fi forțată să-și dea demisia. Piperea s-a remarcat în vara lui […]
Buzăul, sub cod portocaliu de ninsoare abundentă și viscol. Marcel Ciolacu a convocat Comitetul Județean pentru Situații de Urgență # Gândul
Viscolul și ninsoarea abundentă anunțate de meteorologi cu cod portocaliu a alertat întregul sistem de intervenție din Buzău. Preşedintele Consiliului Judeţean Buzău, Marcel Ciolacu, a anunţat că e pregătit pentru vicisitudinile anunțate. Fostul premier a mai precizat că a fost convocat Comitetul Județean pentru Situații de Urgență. Județul Buzău se află sub avertizare Cod Galben […]
Macron și-a luat ochelarii de soare de la Davos și a ieșit la jogging în Mumbai. Cum și-a început președintele francez vizita de trei zile în India # Gândul
Președintele francez Emmanuel Macron a surprins locuitorii din Mumbai, marți dimineață, când a ieșit să alerge prin centrul orașului, integrându-se perfect în agitația zilnică a pietonilor indieni, relatează IndiaTv News. Liderul de la Elysee și soția sa, Brigitte Macron, au început, astăzi, o vizită de trei zile prin India, iar președintele și-a început programul cu […]
Consiliul de administrație al Băncii Naționale a României (BNR), întrunit marți în ședință, a hotărât menținerea rateri dobânzii de politică monetară la nivelul de 6,50% pe an. De asemenea, CA a decis și menținerea ratei dobânzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) la 7,50% pe an și a ratei dobânzii la facilitarea de depozit la 5,50% […]
Cristian Tudor Popescu îl critică pe președintele Nicușor Dan pentru explicația pe care o oferit-o pentru a-și justifica deplasarea la Washington. Președintele a declarat că „au existat anumite dubii, neîncredere după alegerile anulate din 2024 din partea administrației americane” și că prezența sa ar ajuta la clarificarea relației dintre România și SUA. CTP susține însă […]
Comitetul Național Paralimpic anunță oficial participarea României la Jocurile Paralimpice de Iarnă Milano-Cortina 2026, competiție care va reuni, în perioada 6-15 martie 2026, cei mai buni sportivi paralimpici ai lumii în disciplinele de iarnă. România va fi reprezentată de doi sportivi: Mihăiță Papară – para snowboard (clasa SB-LL1) și Andrei-Sorin Popa – para schi alpin […]
Gheorghe Piperea avertizează: Ursula von der Leyen pregătește o integrare în UE pe repede înainte a Ucrainei # Gândul
Invitatul jurnalistului Ionuț Cristache în podcastul Ai Aflat! de marți, europarlamentul Gheorghe Piperea, a dat informații din din culisele blocului comunitar. Cunoscutul avocat membru AUR, inițiatorul primei moțiuni de cenzură contra șefei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a mărturisit că aceasta face presiuni pentru aderarea accelerată a Ucrainei la Uniunea Europeană. Șefa blocului comunitar, […]
Cătălin Caragea, Banca Transilvania: România are potențial ridicat de dezvoltare, dar are nevoie de colaborare mai strânsă între stat și mediul privat # Gândul
România dispune de resursele necesare pentru dezvoltare economică și investițională, însă diferențele dintre dinamica mediului privat și cea a sectorului public rămân o provocare majoră. Declarația îi aparține lui Cătălin Caragea, Director general adjunct risc la Banca Transilvania, și a fost făcută la Conferița Europa Connect – România Digitală, comunicată de Gândul. Oficialul bancar consideră […]
Alertă, anvelope de iarnă în București! Amenzi speciale pentru șoferii care nu-și echipează mașinile pentru viscolul de azi și mâine # Gândul
Din cauza ninsorilor și viscolului anunțate între 17 și 18 februarie, polițiștii rutieri vor acționa în tot Bucureștiul pentru a fluidiza traficul și a preveni accidentele. Șoferii care nu își echipează corespunzător mașinile pentru iarnă riscă amenzi între 1.822 și 4.050 de lei și reținerea certificatului de înmatriculare, preia A3CNN. Având în vedere avertizarea meteorologică […]
Gheorghe Piperea îl laudă pe Nicușor Dan: E bine că merge în SUA/Suntem într-o relație congelată cu administrația Trump # Gândul
Invitat în ediția de marți a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, europarlamentarul AUR Gheorghe Piperea a analizat statutul de observator al României la reuniunea de joi a Consiliului pentru pace creat de președintele Trump și rolul președintelui Dan. În viziunea cunoscutului avocat, acest Consiliu pentru Pace pe problema Gaza ar putea înlocui ONU, care […]
Iranul face exerciții militare navale, cu foc real, în Strâmtoarea Ormuz, în apropiere de „armada” SUA. La manevrele militare participă Rusia și China # Gândul
Mai multe părți din Strâmtoarea Ormuz, unul dintre cele mai tranzitate rute maritime din lume, vor fi închise marți pentru desfășurarea unui exercițiu militar cu foc real al Gărzii Revoluționare. Potrivit agenției Fars, restricția de circulație prin strâmtoare este necesară din motive de „precauție și siguranță a navigației”. Potrivit Reuters, Gărzile Revoluționare Iraniene au organizat […]
Cât „costă” o medalie olimpică? Analiza unui broker important arată că evoluția prețului metalelor prețioase se reflectată și pe podiumul Milano Cortina 2026 # Gândul
Jocurile Olimpice de Iarnă Milano-Cortina 2026 se află în plină desfășurare și, pe lângă performanțele sportivilor, valoarea materială a medaliilor olimpice atrage atenția întregii lumi. Motivul nu este creșterea cantității de aur din compoziția medaliilor, care a rămas neschimbată de-a lungul deceniilor, ci evoluția prețului metalelor prețioase. Sunt 17 zile în care se sportivii se […]
Autoritățile poloneze iau în calcul deschiderea unui proces împotriva Rusiei, prin care ar putea solicita despăgubiri pentru pierderile suferite în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial și în perioada în care țara s-a aflat sub influență sovietică. Informația a fost relatată de publicația Financial Times. Ancheta privind „crimele istorice” Directorul Institutul Polonez pentru Pierderi de […]
Senatoarea democrată Jeanne Shaheen a atras atenția luni, în timpul unei conferințe de presă la București, când a făcut o gafă: a confundat capitala României cu Budapesta. „De asemenea, mă bucur că ambasadorul SUA în România, Daryl Nirenberg, va ajunge în curând la Budapesta. Știu că este foarte entuziasmat de această numire și că va […]
India și Franța vor produce singurul elicopter din lume capabil să zboare până la „înălțimile muntelui Everest“. Macron și Modi au inaugurat fabrica # Gândul
Prim-ministrul indian Narendra Modi și președintele francez Emmanuel Macron au inaugurat virtual, din Mumbai, o fabrică de asamblare finală a elicopterelor H-125. Acestea vor fi construite, în comun, de Tata Advanced Systems Limited și Airbus, la Vemagal, în Karnataka. Potrivit datelor publicate de The Economic Times, investiția în programul H-125 este estimată la 10 miliarde […]
Invizibilă. O femeie a putrezit 4 ani într-un apartament în Ploiești, printre vecini. Unul dintre copii a sesizat la un moment dat dispariția mamei # Gândul
Rămășițele unei femei în vârstă de 68 de ani au fost în sfîrșit descoperite în apartamentul său, situat la etajul al doilea al unui bloc din Ploiești. Potrivit primelor indicii, femeia ar fi decedat acum aproximativ patru ani, fără ca nimeni să-i remarce absența. Descoperirea macabră a fost făcută la apelul unuia dintre copiii femeii, […]
Cine este controversata senatoare SUA cu care s-a întâlnit Nicușor Dan la București. Acasă este acuzată de trafic de influență. Cum ar fi intervenit pentru soțul ei, bănuit că se întâlnește cu teroriști # Gândul
Președintele Nicușor Dan a primit luni la Palatul Cotroceni o delegație a Congresului SUA, condusă de o senatoarea democrată Jeanne Shaheen, o membră influentă a Comisiei pentru Relații Externe și a Comisiei pentru Servicii Armate din Senatul SUA. În cadrul unei conferinţe de presă, senatoarea controversată a informat că mult comentatul Raport al Comisiei juridice […]
Bucureştiul candidează pentru găzduirea Forumului Oraşelor. Proiectul a fost votat cu unanimitate de voturi # Gândul
În 2027 va avea loc Forumul Oraşelor, iar primarul Ciprian Ciucu vrea ca Bucureşti să fie oraş-gazdă al evenimentului. Asta doar în cazul în care capitala noastră se va califica. proiectul de hotărâre a fost votat de toţi consilierii generali în unanimitate. Marţi a fost depusă candidatura de către primarul Ciprian Ciucu pentru evenimentul bienal […]
Școli închise din cauza codului portocaliu de vreme rea. Primul județ în care se suspendă cursurile # Gândul
Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Giurgiu a decis suspendarea activităților didactice și mutarea cursurilor în online, după ce ANM a emis un cod portocaliu de ninsori și viscol pentru mai multe județe din țară. Capitala și 12 județe din țară sunt vizate astăzi și mâine de un cod portocaliu de vreme rea. Autorităţile din judeţul […]
Risc mare de avalanșă în Făgăraș și Bucegi. Avertismentul Departamentului pentru Situații de Urgență # Gândul
Departamentul pentru Situații de Urgență avertizează asupra riscului mare de avalanșă în Munții Făgăraș și Munții Bucegi, ca urmare a codului emis de ANM pentru perioada 16-18 februarie. În Munții Făgăraș și Munții Bucegi, la peste 1.800 de metri altitudine, riscul este 4 din 5, adică mare. A nins consistent, iar stratul nou de zăpadă […]
Supraviețuitorul urgiei segregaționiste din SUA, apărător al drepturilor civile, Jesse Jackson, un elocvent și fervent pastor baptist crescut în Sudul conservator, care a devenit un apropiat al lui Martin Luther King Jr. şi a candidat de două ori la nominalizarea Partidului Democrat pentru alegerile prezidenţiale, a murit la vârsta de 84 de ani, a anunţat […]
Ioan Varga a luat decizia în privința lui Ciprian Deac. L-a anunțat chiar de ziua lui, când a împlinit 40 de ani # Gândul
Chiar în ziua în care a împlinit vârsta de 40 de ani, Ciprian Deac a fost anunțat de patronul Ioan Varga în legătură cu viitorul său la CFR Cluj, scrie PROSPORT. Potrivit sursei citate, finanțatorul „feroviarilor” vrea să-i prelungească angajamentul lui Deac pentru încă un sezon. Însă, înainte să vorbească despre afaceri, Varga i-a făcut […]
K-1 World Max este la București pe 3 aprilie! Evenimentul are loc în cadrul galei aniversare Dynamite Fighting Show # Gândul
Capitala României va găzdui la începutul lunii aprilie, pe data de 3, un eveniment major de sporturi de contact, odată cu desfășurarea galei Dynamite Fighting Show, ediția aniversară cu numărul 30, la Sala Polivalentă. Evenimentul va include, în premieră pentru capitala României, un turneu piramidal K-1 World Max de 8 sportivi, câștigătorul urmând să obțină […]
Nicușor Dan insistă cu referendumul în justiție dar habar nu are cum să-l facă și când să-l facă: „Poate va fi o întrebare, poate vor fi mai multe” # Gândul
Președintele Nicușor Dan continuă să promoveze ideea unui referendum în Justiție, însă din declarațiile sale reiese că proiectul nu are, deocamdată, nici o formă concretă. Nu există întrebări stabilite, nu există calendar și nici măcar procedura de organizare nu este definită. Întrebat despre inițiativă, șeful statului a vorbit mai degrabă despre intenții și ipoteze decât […]
Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) cere schimbarea „Legii Bolojan” care limitează reducerea de 90% la tren pentru studenți. În prezent, reducerea se aplică doar pentru drumul dintre localitatea de domiciliu și orașul în care studentul învață. Studenții vor ca reducerea să fie valabilă din nou pe toate rutele din țară, așa cum […]
Ministrul Muncii: „Cei care au primit certificate de dizabilitate pe nedrept sau care au păcălit sistemul până acum, vor ieși de sub protecția statului” # Gândul
Ministrul Muncii, Florin Manole, a anunțat prin intermediul unei postări pe rețelele de socializare care sunt categoriile de persoane cu handicap care au rămas fără certificat după reevaluare. Procesul de reformă a sistemului de încadrare în grad de handicap a început anul trecut atunci când autoritățile au anunțat o amplă revizuire a criteriilor și procedurilor […]
