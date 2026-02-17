Neînțelegeri în delegația lui Volodimir Zelenski de la Geneva. Echipa ucraineană s-a împărțit în două tabere cu viziuni diferite
Gândul, 17 februarie 2026 20:50
Delegația Ucrainei de la negocierile de la Geneva a fost divizată în două tabere: Budanov și Yermak, ambele cu abordări diferite privind încheierea conflictului cu Rusia. În timp ce aripa condusă de Kirilo Budanov pledează pentru un acord de pace rapid, mediat cu SUA, cea asociată lui Andrii Yermak este mai precaută în privința compromisurilor […]
• • •
Alte ştiri de Gândul
Acum 10 minute
21:00
Ungaria continuă să cumpere petrol rusesc, deși are alternative mai bune. Motivul pentru care Orban alimentează mașinăria de război a lui Putin # Gândul
Ungaria continuă să cumpere petrol rusesc, deși există și alternative disponibile, conform unui nou raport care acuză guvernul de la Budapesta că banii pe care îi economisește prin cumpărarea de petrol ieftin de la statul agresor nu sunt folosiți în beneficiul consumatorilor maghiari. Potrivit CNN, în loc să fie folosiți pentru schimbarea în bine a […]
21:00
„Apele Române” se spală pe mâini de dezastrul din Argeș, după golirea barajului Vidraru. Pe cine aruncă vină # Gândul
Reprezentanţii Administraţiei ”Apele Române” au transmis, marţi, că nu are atribuţii în furnizarea apei menajere şi potabile către populaţie și că este obligația operatorului serviciului public de alimentare cu apă de la nivel local. Totodată, precizează că ”Apele Române” nu are atribuţii privind tratarea sau potabilizarea apei şi nu gestionează infrastructura staţiilor de tratare. ”Faptul […]
21:00
Gouda este o brânză populară olandeză (sau din Țările de Jos, dacă vreți să fim hiper-corecți). Nimic ieșit din comun. Are răspândirea telemelei și merge bine la export. Probabil că la nivel mondial se vinde mult mai multă brânză Gouda garantat originală din Țările de Jos decât se poate produce în Țările de Jos. Dar […]
Acum 30 minute
20:50
Neînțelegeri în delegația lui Volodimir Zelenski de la Geneva. Echipa ucraineană s-a împărțit în două tabere cu viziuni diferite # Gândul
Delegația Ucrainei de la negocierile de la Geneva a fost divizată în două tabere: Budanov și Yermak, ambele cu abordări diferite privind încheierea conflictului cu Rusia. În timp ce aripa condusă de Kirilo Budanov pledează pentru un acord de pace rapid, mediat cu SUA, cea asociată lui Andrii Yermak este mai precaută în privința compromisurilor […]
20:50
Ștefan Popescu a făcut ironii la adresa președintelui Nicușor Dan, după valul de schimbări din ambasade. El a spus, într-o postare pe rețelele sociale, că Nicușor Dan „își îndreaptă tirul critic către corpul diplomatic al României, acuzându-l că nu face suficient pe frontul diplomației economice”. Ștefan Popescu susține că, în cele nouă luni de mandat, […]
20:40
Cât costă fiecare grad în plus adăugat la termostat. O diferență aparent mică, de la 19°C la 23°C, poate adăuga zeci de lei lunar la costul încălzirii # Gândul
Setarea termostatului ține de confort, în general, dar și de consumul de gaze naturale. Așadar, până la urmă, de valoarea facturii. Iar în sezonul rece, fiecare grad în plus înseamnă un consum mai mare cu 6–8%, potrivit specialiștilor în eficiență energetică. Astfel, o diferență aparent mică, de la 19°C la 23°C, poate adăuga zeci de […]
Acum o oră
20:20
Două tablouri de Nicolae Grigorescu, din colecția fostului ministru Darius Vâlcov, vândute cu sute de mii de euro la licitație # Gândul
Două lucrări ale lui din „Nicolae Grigorescu, Car cu boi, pe cale de dimineață” și „Car cu boi în asfințit”, parte a colecției confiscate de la fostul ministru de Finanțe Darius Vâlcov, s-a vândut cu 170.000 de euro, fiecare, în cadrul licitației organizate de Artmark, marți 17 februarie. Două dintre celebrele versiuni ale lucrării „Car […]
20:20
Retailerul Shein riscă amenzi de până la 6% din veniturile sale anuale. Care sunt motivele pentru care UE vrea să taxeze compania chineză # Gândul
Comisia Europeană a anunțat pe 17 februarie că va deschide o anchetă oficială împotriva retailerului online Shein, în temeiul Regulamentului privind serviciile digitale (DSA) și riscă amenzi de până la 6% din veniturile sale anuale. Măsura a fost luată după ce autoritățile din Franța au raportat platforma pentru comercializarea unor produse care încalcă grav legislația […]
20:10
Două tablouri ale celebrului Nicolae Grigorescu, din colecția fostului ministru Darius Vâlcov, vândute cu sute de mii de euro la licitație # Gândul
Două lucrări ale lui din „Nicolae Grigorescu, Car cu boi, pe cale de dimineață” și „Car cu boi în asfințit”, parte a colecției confiscate de la fostul ministru de Finanțe Darius Vâlcov, s-a vândut cu 170.000 de euro, fiecare, în cadrul licitației organizate de Artmark, marți 17 februarie. Două dintre celebrele versiuni ale lucrării „Car […]
Acum 2 ore
19:50
Soluțiile AUR la recesiunea economică din România: scăderea TVA și micșorarea impozitelor pe dividende # Gândul
Economistul AUR, Petrișor Peiu, a venit cu o serie de soluții pentru a scoate România din recesiunea economică. Acesta susține că actuala situație economică a țării este „mult mai gravă decât se încearcă a ni se spune de către Guvern” și a propus printre altele scăderea cotei TVA, micșorarea impozitelor pe dividende și eliminarea supraimpozitării […]
19:50
Delegația Moscovei a făcut 9 ore cu avionul până la Geneva, în loc de 3. Ce rută au urmat rușii pentru a merge la negocierile de pace # Gândul
Din cauza restricțiilor de zbor impuse Rusiei de statele membre NATO și UE, deplasarea delegației ruse pentru discuțiile de pace de la Geneva a implicat un traseu lung cu avionul, unde majoritatea statelor europene au fost ocolite. Italia a fost singura țară tranzitată de avionul delegației de pace a Kremlinului. În total, zborul de la […]
19:40
AUR se încălzește pentru guvernare. Simion: „Ne vom concentra pe soluții și pe viitoarea echipă de guvernare” # Gândul
Liderul AUR, George Simion, spune că formațiunea politică pe care o conduce se concentrează pe soluții și pe viitoarea echipă de guvernare. George Simion susține că va prelua un model de acțiune care să desființeze deciziile care privesc majorările de taxe pe proprietăți și automobile. George Simion precizează că, în următoarele luni, AUR va comunica […]
19:40
A fost activat centrul de urgență, din cauza vremii severe din București. Ce situații de risc au apărut # Gândul
Autoritățile din București și Ilfov au activat măsuri speciale de intervenție, după ce Comitetul Municipiului București pentru Situații de Urgență (CMBSU) și Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Ilfov (CJSU Ilfov) au aprobat planul de protejare a populației în contextul vremii nefavorabile. Astfel, începând de azi, a fost activat Centrul de Coordonare și Conducere a […]
19:40
Raed Arafat, avertisment pentru cel mai crunt episod de iarnă de anul acesta: „Zăpezi de peste 50 de cm în Capitală”. Până când durează # Gândul
Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, precizează, în exclusivitate pentru Gândul, că avertismentul de cod portocaliu pentru vreme rea va dura până mâine în jurul prânzului și nămeții vor ajunge la 50 cm în Capitală. Acesta precizează că echipajele cu bulodexcavatoare și ambulanțele pentru multiple victime au ajuns deja în județele unde se […]
19:30
AUR a depus cerere la AEP de acces la 250 de donatori din campania lui Nicușor Dan „Este o chestiune de siguranță națională să știm cine sunt finanțatorii” # Gândul
Europarlamentarul AUR, Gheorghe Piperea, a depus o cerere de acces la informații cu privire la 250 de donatori din campania lui Nicușor Dan la Autoritatea Electorală Permanentă. Partidul acuză că aproximativ 7 mil. lei au circulat în afara sistemului bancar și de plăți și susține că printre cei care au finanțat campania președintelui României ar […]
19:20
Unul dintre aliații lui Trump din Europa a ales să nu participe la prima reuniune a „Consiliului pentru Pace”. Karol Nawrocki a ales să rămână acasă # Gândul
Președintele polonez Karol Nawrocki, unul dintre aliații lui Donald Trump din Europa, a anunțat că nu va participa la reuniunea inaugurală a noului „Consiliu pentru Pace” de la Washington, dar îl va trimite, în schimb, pe șeful Biroului său de Politici Internaționale. Purtătorul de cuvânt al președintelui polonez a anunțat pe pagina de X că […]
19:10
Țara care stabilește vârsta maximă pentru conducerea mașinilor. Urmează o schimbare majoră a reglementărilor # Gândul
O dezbatere din ce în ce mai aprinsă are loc în Germania, despre vârsta maximă pentru conducerea vehiculelor. În acest context, șoferii mai în vârstă s-ar putea să fie nevoiți să dovedească în mod regulat că sunt încă apți pentru condus. Astfel, discuțiile despre introducerea unor verificări obligatorii sau a unor teste rutiere dedicate seniorilor […]
Acum 4 ore
18:50
(P) Infrastructură 5: Intervenții pentru remedierea degradărilor ale carosabilului de mici dimensiuni # Gândul
Echipele Infrastructură Sector 5 au desfășurat lucrări de reparații locale punctuale pe suprafețe reduse ale carosabilului în mai multe zone ale sectorului, pentru a îmbunătăți condițiile de trafic și siguranța rutieră. „Intervenții pentru remedierea degradărilor ale carosabilului de mici dimensiuni. Echipele noastre au desfășurat lucrări de reparații locale punctuale pe suprafețe reduse ale carosabilului în […]
18:40
Merge și în Belgia. Un antreprenor român a încasat bani frumoși pentru un proiect imobiliar nefinalizat # Gândul
Un antreprenor român în vârstă de 42 de ani a fost condamnat de justiția belgiană la doi ani de închisoare, dintre care jumătate cu suspendare, după ce a încasat aproximativ 40.000 de euro pentru un proiect imobiliar pe care nu l-a finalizat niciodată. Instanța a decis, de asemenea, plata unor despăgubiri și interzicerea exercitării profesiei […]
18:40
Kremlinul amenință că va desfășura marina militară dacă Occidentul continuă că confiște nave din „flota fantomă” a Rusiei # Gândul
Nikolai Patrușev, consilierul lui Vladimir Putin și președinte al Consiliului Maritim al Rusiei, a avertizat marți că Moscova ar putea lua măsuri împotriva transporturilor maritime europene pe fondul represaliilor asupra navelor din „flota fantomă a Rusiei”. În acest sens, Moscova ar putea desfășura marina militară pentru a împiedica țările europene să-i confiște navele. „Dacă nu […]
18:30
Piața imobiliară din România are multe oferte cu prețuri ridicate, în perioada asta, dar există și locuințe mai ieftine și chiar în zone cunoscute ca având prețuri ridicate. Este vorba despre deja celebrul oraș Cluj-Napoca, care oferă – de obicei – garsoniere la prețuri mari, la vânzare sau spre închiriere. Și totuși, pe site-urile de […]
18:20
Șeful CSM îl denunță pe Nicușor Dan: „Administrația Prezidențială ne-a cerut informații despre dosare aflate pe rol. Nu este prevăzută de lege posibilitatea solicitării acestor informaţii” # Gândul
Nicușor Dan amână semnarea decretelor de pensionare ale unor magistrați pentru că dorește să verifice dacă aceștia au în lucru cauze care s-ar putea prescrie. Potrivit președintelui CSM, Gheorghe-Liviu Odagiu, Administrația Prezidențială a solicitat CSM informații despre dosare aflate pe rol înainte de emiterea decretului de pensionare a mai multor judecători. Odagiu spune că legea […]
18:00
Cum a motivat instanța ridicarea controlului judiciar lui Robert Negoiță: „Nu are antecedente penale, este bine integrat, are sprijinul cetățenilor” # Gândul
Magistrații din cadrul Tribunalului București au dispus ridicarea controlului judiciar, în cazul edilului sectorului 3, Robert Negoiță. Instanța a concluzionat că primarul „nu are antecedente penale”, astfel măsura controlului judiciar nu este justificată. „Inculpatul nu are antecedente penale, nu a manifestat un comportament care să denote o periculozitate socială, neexistând un risc de a reitera […]
18:00
Muncitorii români din Spania vor avea o surpriză. Salariul minim a fost majorat, iar măsura va fi aplicată retroactiv # Gândul
Guvernul Regatului Spaniei a aprobat creșterea salariului minim la 1.221 euro pe lună, o majorare de 37 de euro care se aplică retroactiv de la 1 ianuarie 2026. Decizia vizează aproximativ 2,5 milioane de lucrători, având un impact semnificativ și asupra românilor care muncesc în această țară. Guvernul Spaniei a aprobat marți, 17 februarie, majorarea […]
17:50
Tribunalul București a ridicat controlul judiciar, în cazul lui Robert Negoiță: „Inculpatul nu are antecedente penale # Gândul
Magistrații din cadrul Tribunalului București au dispus ridicarea controlului judiciar, în cazul edilului sectorului 3, Robert Negoiță. Instanța a concluzionat că primarul „nu are antecedente penale”, astfel măsura controlului judiciar nu este justificată. „Inculpatul nu are antecedente penale, nu a manifestat un comportament care să denote o periculozitate socială, neexistând un risc de a reitera […]
17:50
Românii muncitori din Regatul Spaniei vor avea o surpriză. Salariul minim a fost majorat, iar măsura va fi aplicată retroactiv # Gândul
Guvernul Regatului Spaniei a aprobat creșterea salariului minim la 1.221 euro pe lună, o majorare de 37 de euro care se aplică retroactiv de la 1 ianuarie 2026. Decizia vizează aproximativ 2,5 milioane de lucrători, având un impact semnificativ și asupra românilor care muncesc în această țară. Guvernul Spaniei a aprobat marți, 17 februarie, majorarea […]
17:20
Cele 3 zodii lovite din plin de eclipsa inelară de Soare. Cristina Demetrescu anunță tulburări și necazuri în viața acestor nativi # Gândul
Astrologul Cristina Demetrescu anunță tulburări și necazuri în viața a trei zodii, lovite din plin de eclipsa inelară de Soare. Potrivit horoscopului anunțat la Pro TV, nativii respectivi sunt: Leu, Scorpion și Vărsător. Leu Relațiile sunt în prim-plan. Eclipsa poate genera tensiuni sau evenimente cu impact în viața de cuplu ori în parteneriatele de afaceri. […]
17:20
Franța a eliberat petrolierul Grinch, suspectat că face parte din „flota fantomă a Rusiei”.Proprietarul a plătit o amendă de „câteva milioane de euro” # Gândul
Franța a eliberat un petrolier suspectat că face parte din „flota fantomă” a Kremlinului după ce acesta încălcase sancțiunile petroliere impuse Rusiei. Proprietarul petrolierului „Grinch” a trebuit să plătească o amendă de câteva milioane de euro, scrie BBC. Petrolierul a fost confiscat de forțele franceze în Marea Mediterană în ianuarie și apoi deviat către orașul […]
17:20
Statistica arată că populația României s-a redus cu peste 4 milioane de persoane în ultimii 35 de ani # Gândul
Populația țării noastre s-a redus cu peste 4,16 milioane de persoane, în 35 de ani, o marjă în care migrația externă a avut o contribuție de 63%, iar sporul natural negativ de 37%, sunt date care reies dintr-o analiză de specialitate, publicată marți de către președintele Institutului Național de Statistică (INS), Tudorel Andrei, citat de […]
17:10
Sindicaliștii din Administrația Penitenciarelor amenință cu blocarea penitenciarelor, după ce Kelemen Hunor a propus tăierea normei de hrană # Gândul
Federația Sindicatelor din Administrația Națională a Penitenciarelor (FSNAP) a reacționat vehement la declarațiile lui Kelemen Hunor, privind eliminarea normei de hrană pentru polițiști, militari și polițiștii din penitenciare. Federația Sindicatelor din Administrația Națională a Penitenciarelor (FSANP) reacționează ferm la declarațiile atribuite liderului UDMR, Kelemen Hunor, privind posibilitatea eliminării normei de hrană pentru polițiști, militari și […]
17:10
Iranul este gata să închidă Strâmtoarea Ormuz, dacă este necesar, anunță comandantul Gărzilor Revoluționare: „Ne trebuie doar ordinul de la Teheran” # Gândul
Comandantul Corpului Gărzilor Revoluționare Islamice, contraamiralul Alireza Tangsiri, a declarat marți, în contextul tensiunilor regionale majore și al desfășurării unor exerciții militare iraniene de amploare, că este pregătit să închidă Strâmtoarea Ormuz ori de câte ori va primi instrucțiuni din partea autorităților de la Teheran, transmite Agenția de Știri Tasnim. Declarația privind posibila închidere a […]
17:10
De ce se numesc „numere de înmatriculare”, dacă plăcuțele au mai multe litere decât cifre? Istoria înmaticulării mașinilor în România # Gândul
Iată de ce se numesc „numere de înmatriculare”, dacă plăcuțele au mai multe litere decât cifre. Află istoria înmatriculării mașinilor în România. Numerele de înmatriculate se numesc așa din rațiuni istorice, datând din perioada pionieratului automobilistic, adică finalul secolului XIX și începutul secolului XX), atunci când plăcuțele conțineau chiar cifre secvențiale, pentru a identifica mașinile. […]
17:10
Ședință de urgență la Guvern din cauza episodului de vreme severă. Bucureștiul și sud-estul țării, sub cod portocaliu # Gândul
Comitetul ministerial pentru situații de urgență din cadrul Ministerului Mediului s-a reunit marți într-o ședință extraordinară, după ce au fost emise avertizări meteo și hidrologice pentru următoarele zile. „Suntem într-o perioadă cu risc meteorologic și hidrologic ridicat. Este esențial ca autoritățile locale să fie în alertă și să aplice fără întârziere măsurile preventive. Colegii de […]
Acum 6 ore
17:00
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 18 februarie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Silviu Predoiu # Gândul
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 18 februarie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitatul emisiunii este Silviu Predoiu. Emisiunea poate fi urmărită pe Facebook și YouTube Gândul.
17:00
Nicușor Dan îi pune bețe-n roate „eroului” Recorder, Laurențiu Beșu. Președintele nu i-a semnat trecerea din funcția de judecător la cea de procuror # Gândul
Așa-zisul „erou-Recorder”, Laurențiu Beșu, întâmpină piedici în carieră, chiar din partea președintelui Nicușor Dan, care nu i-a semnat decretul de trecere din funcția de judecător la Tribunalul București, la cea de procuror pe lângă judecătoria Giurgiu, transmite Luju.ro. Laurențiu-Ionel Beșu, fostul judecător care a făcut acuzații la adresa sistemului de justiție din România în documentarul […]
17:00
Pas important în discuțiile dintre SUA și Iran: Negociatorii de la Geneva au convenit să facă schimb de posibile texte pentru un acord nuclear. Ce condiții pune Teheranul # Gândul
Ministrul de externe al Iranului declară că s-au înregistrat progrese în negocierile nucleare cu SUA de la Geneva, relateză Reuters. Abbas Araqchi a dezvăluit că cele două părți au convenit să înceapă să lucreze la posibile texte de acord și să le schimbe între ele. După cum a menționat acesta, s-a ajuns la un consens […]
17:00
Piperea avansează un scenariu care va schimba România: La masa de Paște românii vor vedea lipsurile și vor reacționa # Gândul
Jurnalistul Ionuț Cristache și invitatul său în cadrul emisiunii Ai Aflat! de marți, europarlamentarul Gheorghe Piperea, au comentat situația dramatică în care se află România, odată cu confirmarea oficială a intrării sale în recesiune. Cunoscutul avocat, unul dintre liderii AUR, avertizează că măsurile de austeritate extreme ale Guvernului Bolojan ar putea forța oamenii să iasă […]
16:50
Totul se reinventează. Cum profită hoții iscusiți de avantajele tehnologiei pentru fura bunuri din mașini # Gândul
Escrocii inovativi de când lumea meșteresc constant trucuri noi, profitând de orice moment de neatenție al conducătorilor auto. Până acum eram obișnuiți cu metodele clasice, precum înțeparea discretă a unei roți pentru a forța oprirea mașinii sau interceptarea semnalului cheii pentru a debloca vehiculul de la distanță, dar autoritățile semnalează o nouă abordare. O nouă […]
16:40
Invitat în emisiunea Ai Aflat! moderată de Ionuț Cristache, europarlamentarul AUR Gheorghe Piperea a dat detalii din culisele Bruxelles-ului. Astfel, inițiatorul primei moțiuni de cenzură la adresa președintei Comisiei Europene avertizează că Ursula von der Leyen, tot mai controversată la nivelul țărilor membre, va fi forțată să-și dea demisia. Piperea s-a remarcat în vara lui […]
16:30
Buzăul, sub cod portocaliu de ninsoare abundentă și viscol. Marcel Ciolacu a convocat Comitetul Județean pentru Situații de Urgență # Gândul
Viscolul și ninsoarea abundentă anunțate de meteorologi cu cod portocaliu a alertat întregul sistem de intervenție din Buzău. Preşedintele Consiliului Judeţean Buzău, Marcel Ciolacu, a anunţat că e pregătit pentru vicisitudinile anunțate. Fostul premier a mai precizat că a fost convocat Comitetul Județean pentru Situații de Urgență. Județul Buzău se află sub avertizare Cod Galben […]
16:20
Macron și-a luat ochelarii de soare de la Davos și a ieșit la jogging în Mumbai. Cum și-a început președintele francez vizita de trei zile în India # Gândul
Președintele francez Emmanuel Macron a surprins locuitorii din Mumbai, marți dimineață, când a ieșit să alerge prin centrul orașului, integrându-se perfect în agitația zilnică a pietonilor indieni, relatează IndiaTv News. Liderul de la Elysee și soția sa, Brigitte Macron, au început, astăzi, o vizită de trei zile prin India, iar președintele și-a început programul cu […]
16:20
Consiliul de administrație al Băncii Naționale a României (BNR), întrunit marți în ședință, a hotărât menținerea rateri dobânzii de politică monetară la nivelul de 6,50% pe an. De asemenea, CA a decis și menținerea ratei dobânzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) la 7,50% pe an și a ratei dobânzii la facilitarea de depozit la 5,50% […]
16:10
Cristian Tudor Popescu îl critică pe președintele Nicușor Dan pentru explicația pe care o oferit-o pentru a-și justifica deplasarea la Washington. Președintele a declarat că „au existat anumite dubii, neîncredere după alegerile anulate din 2024 din partea administrației americane” și că prezența sa ar ajuta la clarificarea relației dintre România și SUA. CTP susține însă […]
16:10
Comitetul Național Paralimpic anunță oficial participarea României la Jocurile Paralimpice de Iarnă Milano-Cortina 2026, competiție care va reuni, în perioada 6-15 martie 2026, cei mai buni sportivi paralimpici ai lumii în disciplinele de iarnă. România va fi reprezentată de doi sportivi: Mihăiță Papară – para snowboard (clasa SB-LL1) și Andrei-Sorin Popa – para schi alpin […]
16:10
Gheorghe Piperea avertizează: Ursula von der Leyen pregătește o integrare în UE pe repede înainte a Ucrainei # Gândul
Invitatul jurnalistului Ionuț Cristache în podcastul Ai Aflat! de marți, europarlamentul Gheorghe Piperea, a dat informații din din culisele blocului comunitar. Cunoscutul avocat membru AUR, inițiatorul primei moțiuni de cenzură contra șefei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a mărturisit că aceasta face presiuni pentru aderarea accelerată a Ucrainei la Uniunea Europeană. Șefa blocului comunitar, […]
16:00
Cătălin Caragea, Banca Transilvania: România are potențial ridicat de dezvoltare, dar are nevoie de colaborare mai strânsă între stat și mediul privat # Gândul
România dispune de resursele necesare pentru dezvoltare economică și investițională, însă diferențele dintre dinamica mediului privat și cea a sectorului public rămân o provocare majoră. Declarația îi aparține lui Cătălin Caragea, Director general adjunct risc la Banca Transilvania, și a fost făcută la Conferița Europa Connect – România Digitală, comunicată de Gândul. Oficialul bancar consideră […]
16:00
Alertă, anvelope de iarnă în București! Amenzi speciale pentru șoferii care nu-și echipează mașinile pentru viscolul de azi și mâine # Gândul
Din cauza ninsorilor și viscolului anunțate între 17 și 18 februarie, polițiștii rutieri vor acționa în tot Bucureștiul pentru a fluidiza traficul și a preveni accidentele. Șoferii care nu își echipează corespunzător mașinile pentru iarnă riscă amenzi între 1.822 și 4.050 de lei și reținerea certificatului de înmatriculare, preia A3CNN. Având în vedere avertizarea meteorologică […]
15:50
Gheorghe Piperea îl laudă pe Nicușor Dan: E bine că merge în SUA/Suntem într-o relație congelată cu administrația Trump # Gândul
Invitat în ediția de marți a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, europarlamentarul AUR Gheorghe Piperea a analizat statutul de observator al României la reuniunea de joi a Consiliului pentru pace creat de președintele Trump și rolul președintelui Dan. În viziunea cunoscutului avocat, acest Consiliu pentru Pace pe problema Gaza ar putea înlocui ONU, care […]
15:50
Iranul face exerciții militare navale, cu foc real, în Strâmtoarea Ormuz, în apropiere de „armada” SUA. La manevrele militare participă Rusia și China # Gândul
Mai multe părți din Strâmtoarea Ormuz, unul dintre cele mai tranzitate rute maritime din lume, vor fi închise marți pentru desfășurarea unui exercițiu militar cu foc real al Gărzii Revoluționare. Potrivit agenției Fars, restricția de circulație prin strâmtoare este necesară din motive de „precauție și siguranță a navigației”. Potrivit Reuters, Gărzile Revoluționare Iraniene au organizat […]
15:50
Cât „costă” o medalie olimpică? Analiza unui broker important arată că evoluția prețului metalelor prețioase se reflectată și pe podiumul Milano Cortina 2026 # Gândul
Jocurile Olimpice de Iarnă Milano-Cortina 2026 se află în plină desfășurare și, pe lângă performanțele sportivilor, valoarea materială a medaliilor olimpice atrage atenția întregii lumi. Motivul nu este creșterea cantității de aur din compoziția medaliilor, care a rămas neschimbată de-a lungul deceniilor, ci evoluția prețului metalelor prețioase. Sunt 17 zile în care se sportivii se […]
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.