JO: Un comentator sportiv elvețian a petrecut întreaga cursă de bob a echipei israeliene menționând declarațiile pro-genocid ale unuia dintre sportivi. Postul a eliminat clipul

11:30

Un nou val de informații apărute în presa internațională readuce în atenție numele lui Jeffrey Epstein. Potrivit unui articol publicat de TMZ, acesta ar fi manifestat interes pentru plante extrem de toxice, cunoscute pentru conținutul unor substanțe cu efecte puternice asupra sistemului nervos. Ce este scopolamina Conform publicației, în unele dintre emailurile analizate în cadrul […]