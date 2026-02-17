07:10

Capitala Cubei, Havana, se confruntă cu o situație de criză pe măsură ce gunoaiele se adună în colțurile străzilor, creând un pericol de sănătate publică și evidențiind impactul sever al restricțiilor asupra alimentării cu combustibil impuse de Statele Unite. Acest fenomen este unul dintre cele mai vizibile efecte ale eforturilor Washingtonului de a bloca livrările […]