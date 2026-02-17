Gică Craioveanu a identificat principala problemă a FCSB-ului din acest sezon
Antena Sport, 17 februarie 2026 20:50
FCSB este la cel mai slab sezon de când s-a trecut la sistemul cu play-off/play-out, iar campioana României este foarte aproape de o rușine istorică, cu trei etape înainte de finalul sezonului regulat. Gruparea antrenată de Elias Charalambous a înregistrat rezultate modeste în fața unor adversari mai slab cotați din campionat, iar Gică Craioveanu a […] The post Gică Craioveanu a identificat principala problemă a FCSB-ului din acest sezon appeared first on Antena Sport.
• • •
Alte ştiri de Antena Sport
Acum 30 minute
20:50
Sorana Cîrstea a scăpat de un duel “de foc” la Dubai. Românca, față în față cu o speranță a tenisului în optimi # Antena Sport
Sorana Cîrstea s-a calificat în urmă cu puțin timp în optimile de finală ale turneului WTA 1000 de la Dubai, iar românca și-a aflat și viitoarea adversară din competiție. Tenismena de 35 de ani a scăpat de un duel cu Jasmine Paolini, dublă finalistă la turneele de Grand Slam, italianca fiind învinsă de către filipineza […] The post Sorana Cîrstea a scăpat de un duel “de foc” la Dubai. Românca, față în față cu o speranță a tenisului în optimi appeared first on Antena Sport.
20:50
FCSB este la cel mai slab sezon de când s-a trecut la sistemul cu play-off/play-out, iar campioana României este foarte aproape de o rușine istorică, cu trei etape înainte de finalul sezonului regulat. Gruparea antrenată de Elias Charalambous a înregistrat rezultate modeste în fața unor adversari mai slab cotați din campionat, iar Gică Craioveanu a […] The post Gică Craioveanu a identificat principala problemă a FCSB-ului din acest sezon appeared first on Antena Sport.
Acum o oră
20:10
Mihai Stoica anunță reveniri importante în lotul FCSB-ului: „Mai avea puțin și strica aparatele” # Antena Sport
FCSB are nevoie de victorii pe linie pentru a mai spera la clasarea pe un loc de play-off la finalul sezonului regulat, iar progresul făcut de Ofri Arad este unul impresionant. Mijlocașul venit de la Kairat Almaty nu este însă singurul care a „rupt gura târgului”. Mihai Stoica a anunțat care este stadiul revenirii lui […] The post Mihai Stoica anunță reveniri importante în lotul FCSB-ului: „Mai avea puțin și strica aparatele” appeared first on Antena Sport.
20:10
Când poate debuta Pușcaș la Dinamo? Anunțul lui Andrei Nicolescu: “De atât are nevoie” # Antena Sport
Andrei Nicolescu a vorbit în cadrul unei emisiuni despre transferul lui George Pușcaș la Dinamo și a dezvăluit când ar putea să își facă apariția atacantul pe teren. Potrivit oficialului alb-roșiilor, vârful de națională ar putea să debuteze în trei săptămâni, atunci când alb-roșiii vor evolua în play-off. George Pușcaș va fi mai mult ca […] The post Când poate debuta Pușcaș la Dinamo? Anunțul lui Andrei Nicolescu: “De atât are nevoie” appeared first on Antena Sport.
Acum 2 ore
19:30
“Am exagerat, spun fără ezitare”. Alessandro Bastoni a rupt tăcerea după ce s-a întâmplat în Inter – Juventus # Antena Sport
Alessandro Bastoni, fundașul celor de la Inter, a oferit o primă reacție după ce întreg scandalul iscat de el după meciul câștigat de Inter contra lui Juventus. Stoperul “nerazzurrilor” a recunoscut că a exagerat căderea în duelul cu Pierre Kalulu și a ținut să își ceară scuze familiei sale și arbitrului Federico La Penna pentru […] The post “Am exagerat, spun fără ezitare”. Alessandro Bastoni a rupt tăcerea după ce s-a întâmplat în Inter – Juventus appeared first on Antena Sport.
Acum 4 ore
19:00
Cristi Chivu, replică dură pentru criticii apăruți după Inter – Juventus: “Nu-mi pasă ce se spune din frustrare” # Antena Sport
Cristi Chivu a vorbit din nou despre scandalul de la meciul dintre Inter și Juventus și a venit și cu o replică pentru persoanele care l-au criticat pentru că i-a luat apărarea lui Alessandro Bastoni. Antrenorul român și-a menținut poziția transmisă anterior, și anume că a existat contact la duelul dintre stoperul său și Kalulu, […] The post Cristi Chivu, replică dură pentru criticii apăruți după Inter – Juventus: “Nu-mi pasă ce se spune din frustrare” appeared first on Antena Sport.
18:40
Reacție din partea LPF după ce Argeș a cerut publicarea stenogramelor de la meciul cu Petrolul: “Cu siguranță” # Antena Sport
Liga Profesionistă de Fotbal a venit cu o primă reacție după ce FC Argeș a solicitat publicarea înregistrărilor audio dintre arbitri din timpul meciului cu Petrolul, în care Radu Petrescu a comis o eroare imensă. Prin vocea secretarului general Justin Ștefan, LPF a transmis că susține demersul formației din Trivale. FC Argeș a decis să […] The post Reacție din partea LPF după ce Argeș a cerut publicarea stenogramelor de la meciul cu Petrolul: “Cu siguranță” appeared first on Antena Sport.
18:30
Daniel Pancu a spus cum își asigură CFR Cluj locul de play-off. Ce spune despre prezența FCSB-ului # Antena Sport
CFR Cluj este tot mai aproape de clasarea pe un loc de play-off, după ce a bifat luni a opta victorie consecutivă în campionat. Daniel Pancu a reușit să „resusciteze” clubul din Gruia, ba chiar să ducă echipa și în sferturile Cupei României. Tehnicianul ardelenilor a explicat cum își asigură „feroviarii” locul de play-off și […] The post Daniel Pancu a spus cum își asigură CFR Cluj locul de play-off. Ce spune despre prezența FCSB-ului appeared first on Antena Sport.
18:10
Jaqueline Cristian și Gabriela Ruse, calificare fantastică în sferturile probei de dublu la Dubai # Antena Sport
Jaqueline Cristian și Gabriela Ruse s-au calificat marți în sferturile turneului WTA de la Dubai în proba de dublu. Perechea formată din cele două românce a trecut în trei seturi de cuplul Diana Shnaider – Alexandra Panova. Este important de precizat că în timpul setului al doilea, Gabriela Ruse a avut nevoie de intervenția staff-ului […] The post Jaqueline Cristian și Gabriela Ruse, calificare fantastică în sferturile probei de dublu la Dubai appeared first on Antena Sport.
18:00
Sorana Cîrstea, victorie uriașă la Dubai. Românca a învins în doar 69 de minute favorita 10 a competiției # Antena Sport
Sorana Cîrstea s-a calificat în optimile de finală ale turneului WTA 1000 de la Dubai, după ce a învins-o în minimum de seturi pe Linda Noskova, ocupanta locului 14 mondial și favorita 10 a competiției. Românca s-a impus cu scorul de 6-1, 6-4 la capătul unei ore și nouă de minute de joc. Sorana Cîrstea, […] The post Sorana Cîrstea, victorie uriașă la Dubai. Românca a învins în doar 69 de minute favorita 10 a competiției appeared first on Antena Sport.
17:50
Noul antrenor al lui Radu Drăgușin știe cum o poate revitaliza pe Tottenham: “Nu e timp pentru scuze” # Antena Sport
Noul antrenor principal interimar al lui Tottenham, Igor Tudor, a declarat că “nu este timp pentru a găsi scuze” în încercarea sa de a opri trendul descendent al clubului în Premier League. Fostul antrenor al lui Juventus, adus săptămâna trecută ca înlocuitor al demisului Thomas Frank, crede că cea mai importantă sarcină a sa este […] The post Noul antrenor al lui Radu Drăgușin știe cum o poate revitaliza pe Tottenham: “Nu e timp pentru scuze” appeared first on Antena Sport.
17:40
Cât stă pe bară Marian Aioani după accidentarea din meciul cu Farul? Ce partide ratează portarul lui Rapid # Antena Sport
Marian Aioani s-a accidentat în partida din etapa trecută dintre Rapid și Farul, iar recent s-au aflat informații legate de perioada în care goalkeeper-ul giuleștenilor va fi indisponibil. Portarul de 26 de ani ar urma să rateze următoarele trei meciuri ale echipei sale, mai exact ultimele din sezonul regular. Rapid a primit o veste proastă […] The post Cât stă pe bară Marian Aioani după accidentarea din meciul cu Farul? Ce partide ratează portarul lui Rapid appeared first on Antena Sport.
17:40
Jucătorul Botoșaniului pleacă în China! Suma pe care o va încasa Valeriu Iftime: „Salariu peste ce ar lua la FCSB” # Antena Sport
FC Botoșani rămâne în plin sezon fără Alex Cîmpanu, care a ajuns la un acord cu chinezii de la Chongqing Lifan, formația care a reușit să evite retrogradarea la finalul acestui sezon. Valeriu Iftime a făcut dezvăluiri cu privire la mutarea fotbalistului în vârstă de 25 de ani și a explicat că propunerea salarială venită […] The post Jucătorul Botoșaniului pleacă în China! Suma pe care o va încasa Valeriu Iftime: „Salariu peste ce ar lua la FCSB” appeared first on Antena Sport.
17:20
Vinicius Junior, ultimatum pentru Real Madrid! Brazilianul, pe lista unui colos din Europa # Antena Sport
Vinicius Junior nu a ajuns încă la un acord cu cei de la Real Madrid pentru prelungirea contractului, iar șansele ca la finalul acestui sezon să se producă o despărțire sunt destul de mari. Brazilianul a cerut un salariu uriaș pentru a semna un nou angajament cu gruparea antrenată de Alvaro Arbeloa. Situația acestuia este […] The post Vinicius Junior, ultimatum pentru Real Madrid! Brazilianul, pe lista unui colos din Europa appeared first on Antena Sport.
17:10
Joan Laporta, mesaj de luptă după ce Barcelona a pierdut primul loc în La Liga: “Mai sigur ca niciodată” # Antena Sport
Joan Laporta a declarat marţi că în ciuda recentei înfrângeri cu 1-2 în faţa Gironei de pe Estadio Montilivi, este “mai sigur ca niciodată” că gruparea blaugrana va câştiga La Liga, deşi va trebui să o facă “contra a toate şi a toţi”, scrie EFE. “Îi cunosc pe Hansi Flick şi pe Deco, cunosc atmosfera […] The post Joan Laporta, mesaj de luptă după ce Barcelona a pierdut primul loc în La Liga: “Mai sigur ca niciodată” appeared first on Antena Sport.
Acum 6 ore
17:00
FCSB se află pe locul 10 după 27 de etape disputate, iar campioana României se află la trei puncte de primul loc ce duce în play-off. Cu trei meciuri rămase de disputat în sezonul regulat, statisticienii au calculat ce șanse are echipa lui Elias Charalambous să ajungă în primele șase. Metaloglobus București, UTA Arad, și […] The post Prinde FCSB play-off-ul cu trei victorii pe linie? Statisticienii au dat verdictul appeared first on Antena Sport.
17:00
“Nu m-am dus să-i agresez fizic”. Dani Coman, noi declarații după ieșirea nervoasă la adresa lui Radu Petrescu # Antena Sport
Dani Coman a vorbit recent din nou despre evenimentul care s-a întâmplat la meciul dintre FC Argeș și Petrolul, atunci când centralul Radu Petrescu le-a anulat piteștenilor un gol perfect valabil. Președintele formației din Trivale a discutat mai exact despre ieșirea sa nervoasă de după partidă și a spus că nu îi pare rău pentru […] The post “Nu m-am dus să-i agresez fizic”. Dani Coman, noi declarații după ieșirea nervoasă la adresa lui Radu Petrescu appeared first on Antena Sport.
16:40
Neluțu Varga a făcut anunțul momentului la CFR: „Vreau să îl avem și din sezonul viitor” # Antena Sport
CFR Cluj a realizat o „remontada” de senzație de când a fost instalat Daniel Pancu pe bancă, iar gruparea ardeleană a urcat la finalul etapei cu numărul 28 pe loc de play-off. Neluțu Varga este încântat de parcursul formației din Gruia până în acest punct, echipa fiind calificată și în sferturile de finală ale Cupei […] The post Neluțu Varga a făcut anunțul momentului la CFR: „Vreau să îl avem și din sezonul viitor” appeared first on Antena Sport.
16:20
Sancțiuni aspre pentru cei de la Juventus, după scenele de la finalul partidei cu Inter! Ce pedeapsă a primit Chiellini # Antena Sport
Comisia de Disciplină a luat rapid măsuri după incidentele de la finalul meciului dintre Inter – Juventus Torino, iar cei pedepsiți au fost oficialii „Bătrânei Doamne”. Damien Comolli și Giorgio Chiellini au avut reacții agresive la adresa arbitrului imediat după fluierul final. Cei doi au fost suspendați, dar și amendați de oficialii Federației din Italia. […] The post Sancțiuni aspre pentru cei de la Juventus, după scenele de la finalul partidei cu Inter! Ce pedeapsă a primit Chiellini appeared first on Antena Sport.
16:10
Moscul este o notă de bază folosită frecvent în parfumerie pentru senzația de căldură, apropiere și confort pe care o lasă pe piele. Îl recunoști ușor: nu domină, nu acoperă, dar rămâne prezent ore întregi. De multe ori, el este acel detaliu care face un parfum să pară „al tău”, nu doar plăcut la prima […] The post (P) Parfumuri cu mosc: Ce le face speciale și cine le poate purta appeared first on Antena Sport.
15:50
Cea mai tare aroganţă: vedeta care a ajuns să aibă două frigidere în bucătărie! Care e motivul # Antena Sport
Vera Wang, fosta patinatoare ajunsă celebră creatoare de modă, este cunoscută pentru dietele spectaculoase, care i-au permis să se menţină într-o formă fizică de vis, chiar dacă a ajuns la vârsta de 76 de ani. De-a lungul timpului, ea a susţinut că a ţinut mai multe diete controversate, în care îşi făcea poftele, precum un […] The post Cea mai tare aroganţă: vedeta care a ajuns să aibă două frigidere în bucătărie! Care e motivul appeared first on Antena Sport.
15:30
Ovidiu Mihăilă s-a despărţit de SCM Craiova, echipă cu care mai avea contract încă un an şi jumătate. În locul său, pe banca oltenior va veni Costică Buceschi. Decizia a venit după eşecul 16-27 cu Dunărea Brăila. În ultimele luni, Mihăilă a antrenat în paralel SCM Craiova şi echipa naţională. “S-au întâmplat nişte lucruri ciudate”, […] The post Ovidiu Mihăilă, selecţionerul României, OUT de la SCM Craiova! Primele explicaţii appeared first on Antena Sport.
15:10
Benfica – Real Madrid LIVE TEXT (22:00). Madrilenii vor revanşa în play-off-ul Champions League. Programul complet # Antena Sport
Marţi seară au loc primele meciuri din play-off-ul UEFA Champions Leauge. Real Madrid revine la Lisabona după doar câteva săptămâni de la nebunia cu Benfica, atunci când lusitanii au obţinut calificarea graţie golului marcat de portarul Trubin la ultima fază. Sorţii le-au readus pe cele două echipe faţă în faţă, după nebunia de pe 28 […] The post Benfica – Real Madrid LIVE TEXT (22:00). Madrilenii vor revanşa în play-off-ul Champions League. Programul complet appeared first on Antena Sport.
Acum 8 ore
14:50
E rezervă la FCSB, dar va fi convocat la naţionala României pentru barajul crucial cu Turcia # Antena Sport
Naţionala României are o problemă înaintea barajului pentru World Cup 2026 cu Turcia, ce se va disputa pe 26 martie. Mircea Lucescu va fi nevoit să aducă un jucător care nu mai este titular la echipa de club. Din sursele Antena Sport, Ştefan Târnovanu va fi din nou chemat la echipa naţională, chiar dacă la […] The post E rezervă la FCSB, dar va fi convocat la naţionala României pentru barajul crucial cu Turcia appeared first on Antena Sport.
14:20
Final dramatic în Liga Campionilor Asiei! Seoul a condus tot meciul, dar Hiroshima a înscris de două ori în prelungiri # Antena Sport
The post Final dramatic în Liga Campionilor Asiei! Seoul a condus tot meciul, dar Hiroshima a înscris de două ori în prelungiri appeared first on Antena Sport.
14:00
Teste pre-sezon din Bahrain LIVE VIDEO (18-20 februarie). Ultimele pregătiri înaintea debutului în noul sezon # Antena Sport
În perioada 18-20 februarie vor avea loc ultimele teste dinaintea startului noului sezon din Formula 1, LIVE în AntenaPLAY. La Sakhir, în Bahrain, piloţii vor reveni pe circuit timp de trei zile, în noile monoposturi cu care vor concura în 2026. Este a doua săptămână de teste din Bahrain, după ce şi săptămâna trecută, piloţii […] The post Teste pre-sezon din Bahrain LIVE VIDEO (18-20 februarie). Ultimele pregătiri înaintea debutului în noul sezon appeared first on Antena Sport.
13:40
Ilia Malinin, după şocul de la Jocurile Olimpice 2026: “Cei mai puternici pot duce lupte invizibile în interiorul lor” # Antena Sport
Ilia Malinin a sugerat, luni, că duce „lupte invizibile” în prima sa declaraţie publică de la surprinzătorul loc opt ocupat la Jocurile Olimpice de la Milano Cortina. Starul american a publicat pe Instagram un videoclip în care îl vedem uneori sărbătorindu-şi victoriile, alteori stând cu capul în mâini. „Pe cea mai mare scenă a lumii, […] The post Ilia Malinin, după şocul de la Jocurile Olimpice 2026: “Cei mai puternici pot duce lupte invizibile în interiorul lor” appeared first on Antena Sport.
13:20
Coco Gauff a vorbit deschis despre situaţia tensionată din SUA: “Nu cred că oamenii ar trebui să moară pe străzi” # Antena Sport
Coco Gauff spune că este „greu să te trezeşti” şi să vezi ce se întâmplă acasă, în Statele Unite, şi că va continua să se exprime cu privire la problemele care o preocupă, informează BBC. Câştigătoarea a două titluri de Grand Slam la simplu se numără printre numeroşii sportivi americani care şi-au exprimat nemulţumirea faţă […] The post Coco Gauff a vorbit deschis despre situaţia tensionată din SUA: “Nu cred că oamenii ar trebui să moară pe străzi” appeared first on Antena Sport.
13:20
Organizatorii primei ediţii a Marelui Premiu de Formula 1 de la Madrid, care va avea loc între 11 şi 13 septembrie, exclusiv în Universul Antena, au anunţat că au vândut deja peste 80.000 de bilete pentru acest eveniment, informează EFE. Jose Vicente de los Mozos, preşedintele Comitetului executiv al IFEMA, centrul expoziţional din capitala Spaniei […] The post 80.000 de bilete vândute deja pentru prima ediţie a Marelui Premiu de la Madrid appeared first on Antena Sport.
13:10
CFR Cluj mai caută un singur jucător pentru finalul de sezon, pe care ardelenii speră să-l prindă în play-off. Bogdan Mara susţine că echipa are nevoie de o dublură pentru Andrei Cordea, extrema dreapta a feroviarilor. Funsho Bamgboye nu este pe lista lui CFR, susţine directorul sportiv al clujenilor. CFR Cluj mai vrea un jucător […] The post Ce transfer mai face CFR Cluj, pentru lupta infernală de pe final de sezon appeared first on Antena Sport.
13:10
Jaqueline Cristian s-a calificat în optimi la Dubai după 34 de minute! Va juca pentru sferturi împotriva numărului 7 WTA # Antena Sport
Jaqueline Cristian a obţinut calificarea în optimile de finală de la Dubai, după ce a stat pe teren 34 de minute în meciul cu Ella Seidel, numărul 95 WTA, în turul 2. Românca a câştigat cu 6-0 primul set, după care jucătoarea din Germania a abandonat, din cauza unor probleme medicale. Meciul a început cu […] The post Jaqueline Cristian s-a calificat în optimi la Dubai după 34 de minute! Va juca pentru sferturi împotriva numărului 7 WTA appeared first on Antena Sport.
Acum 12 ore
12:30
Continuă emoţiile pentru Team Romania! Julia Sauter intră în concurs la patinaj. Tentea şi Iordache au azi manşele 3 şi 4 la bob # Antena Sport
Mihai Tentea şi George Iordache evoluează în manşele 3 şi 4 la bob două persoane, marţi, la Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina. După primele două manşe, sportivii români ocupă un excelent loc 5. Manşele 3 şi 4 încep de la ora 20.00. Tentea şi Iordache, în manşele 3 şi 4 la bob Mihai Cristian Tentea […] The post Continuă emoţiile pentru Team Romania! Julia Sauter intră în concurs la patinaj. Tentea şi Iordache au azi manşele 3 şi 4 la bob appeared first on Antena Sport.
12:20
“A fost voit!” Marius Şumudică îl face şi el praf pe Radu Petrescu: “E strigător la cer! La judeţeană” # Antena Sport
Marius Şumudică a intervenit şi el în scandalul provocat de Radu Petrescu la meciul dintre Petrolul şi FC Argeş, atunci când echipa din Trivale a avut un gol anulat de central la scorul de 1-1. CCA a recunoscut că Petrescu a luat decizia greşită, dar VAR-ul nu a putut interveni pentru că centralul a fluierat […] The post “A fost voit!” Marius Şumudică îl face şi el praf pe Radu Petrescu: “E strigător la cer! La judeţeană” appeared first on Antena Sport.
11:50
Vincenzo Montella se gândeşte numai la barajul cu România: “Am în minte doar asta! Eu şi Chivu suntem norocoşi” # Antena Sport
Vincenzo Montella, selecţionerul Turciei, se află în Italia, cu o lună înaintea semifinalei barajului de calificare la World Cup 2026. Turcia va întâlni România pe 26 martie, la Istanbul. În cazul în care tricolorii vor trece mai departe, ei vor juca împotriva câştigătoarei dintre Slovacia şi Kosovo. Până la duelul de la Istanbul, Vicenzo Montella […] The post Vincenzo Montella se gândeşte numai la barajul cu România: “Am în minte doar asta! Eu şi Chivu suntem norocoşi” appeared first on Antena Sport.
11:40
Cea mai dură reacţie după scandalul uriaş de la Inter – Juventus! “Absurdul e că Juventus dă lecții de morală” # Antena Sport
Antonio Cassano a avut o nouă reacţie după greşeala mare de arbitraj de la derby-ul Inter – Juventus 3-2, când Kalulu a fost eliminat după o simulare a lui Bastoni. Fostul capricios atacant italian a vorbit despre perioada în care bianconerii au avut mai multe momente în care au fost ajutaţi decisiv în Serie A. […] The post Cea mai dură reacţie după scandalul uriaş de la Inter – Juventus! “Absurdul e că Juventus dă lecții de morală” appeared first on Antena Sport.
11:00
Riku Miura şi Ryuichi Kihara, noii campioni olimpici! Program liber de excepţie, după ce la scurt au fost pe 5 # Antena Sport
Japonezii Riku Miura şi Ryuichi Kihara au cucerit medaliile de aur în proba de perechi a concursului de patinaj artistic de la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina, luni seara, după programul liber, transmit agenţiile internaţionale de presă. Miura şi Kihara, dubli campioni mondiali, erau doar pe locul al cincilea după programul scurt, cu […] The post Riku Miura şi Ryuichi Kihara, noii campioni olimpici! Program liber de excepţie, după ce la scurt au fost pe 5 appeared first on Antena Sport.
10:50
Liga profesionistă nord-americană de baschet a anunţat, într-un comunicat, că ediţia de anul acesta a All-Star Game, tradiţionalul meci anual al vedetelor din NBA, care s-a desfăşurat cu un nou format, “Statele Unite contra Restului Lumii”, la Intuit Dome din Los Angeles, a fost cea mai urmărită începând din 2011, informează EFE. În medie, 8,8 […] The post Cifre impresionante la All-Star Game! Nu s-a mai întâmplat din 2011 appeared first on Antena Sport.
10:50
OFICIAL | FC Argeş a cerut ca CCA să publice transcrierile înregistrărilor audio de la meciul cu Petrolul: “Abuziv” # Antena Sport
FC Argeş nu se lasă şi continuă lupta împotriva lui Radu Petrescu, după scandalul uriaş din timpul meciului cu Petrolul Ploieşti. Centralul a anulat un gol piteştenilor pe final, fluierând un fault inexistent înainte ca mingea să intre în poartă. Din acest motiv, VAR-ul nu a putut interveni. A urmat un scandal uriaş, iar FC […] The post OFICIAL | FC Argeş a cerut ca CCA să publice transcrierile înregistrărilor audio de la meciul cu Petrolul: “Abuziv” appeared first on Antena Sport.
10:30
Momentul în care Ilie Dumitrescu a fost atacat cu un pistol şi cu un cuţit, în Centrul Vechi din Bucureşti # Antena Sport
Fostul conducător de la Arestul Central al Poliţiei Capitalei, Marian Tudor, a povestit cu lux de amănunte momentul în care Ilie Dumitrescu a fost atacat cu un cuţit şi un pistol de interlopi, în Centrul Vechi din Bucureşti. Momentul a avut loc în 2008, atunci când adevarul.ro scria că incidentul a survenit în urma unui […] The post Momentul în care Ilie Dumitrescu a fost atacat cu un pistol şi cu un cuţit, în Centrul Vechi din Bucureşti appeared first on Antena Sport.
10:20
Mihai Stoica a făcut anunţul! Ce se întâmplă cu Ofri Arad: “N-aveam cum să ştiu că va lipsi atât” # Antena Sport
Mihai Stoica, preşedintele Consiliului de Administraţie al celor de la FCSB, a anunţat că Ofri Arad urmează să îşi facă debutul la formaţia roş-albastră în meciul cu Metaloglobus. Israelianul adus iarna aceasta de la FCSB nu a jucat până acum pentru campioana ultimelor două ediţii din Liga 1. Fostul jucător de la Kairat Almaty nu […] The post Mihai Stoica a făcut anunţul! Ce se întâmplă cu Ofri Arad: “N-aveam cum să ştiu că va lipsi atât” appeared first on Antena Sport.
10:00
Lindsey Vonn s-a întors acasă! Mesajul transmis după săptămâna de coşmar din Italia: “Este fantastic” # Antena Sport
Americanca Lindsey Vonn, vedeta aşteptată la Jocurile Olimpice de la Milano Cortina înainte de teribila sa cădere în proba olimpică de coborâre, s-a întors în Statele Unite, a anunţat ea în noaptea de luni spre marţi, la nouă zile după prima dintre cele patru operaţii la piciorul stâng. „Am fost în spital de la cursă […] The post Lindsey Vonn s-a întors acasă! Mesajul transmis după săptămâna de coşmar din Italia: “Este fantastic” appeared first on Antena Sport.
09:40
Tyson Fury, dezvăluire emoţionantă! Revine în box după momentele dramatice trăite de Joshua # Antena Sport
Tyson Fury, care şi-a anunţat, la 37 de ani, revenirea în ring, a dezvăluit că accidentul eternului său rival Anthony Joshua, în decembrie, în Nigeria, l-a motivat să revină, informează AFP. “S-ar putea ca mâine să nu vină niciodată şi presupun că ceea ce a înclinat balanţa în decizia mea de a reveni a fost […] The post Tyson Fury, dezvăluire emoţionantă! Revine în box după momentele dramatice trăite de Joshua appeared first on Antena Sport.
09:30
Cui va ceda, de fapt, Gică Hagi acţiunile de la Farul după ce va prelua naţionala României # Antena Sport
Gică Hagi a ajuns la un numitor comun cu Federaţia Română de Fotbal, pentru a prelua naţionala României, după ce Mircea Lucescu îşi va termina mandatul. Pentru a nu avea parte de un conflict de interese legat de acţiunile pe care “Regele” le are la Farul, acesta va urma să le cedeze. Dacă iniţial s-a […] The post Cui va ceda, de fapt, Gică Hagi acţiunile de la Farul după ce va prelua naţionala României appeared first on Antena Sport.
09:20
Jurnal Antena Sport | Îndrăgostiţi de sport, Sorina şi Gicu Grozav au petrecut Valentine’s Day acasă # Antena Sport
The post Jurnal Antena Sport | Îndrăgostiţi de sport, Sorina şi Gicu Grozav au petrecut Valentine’s Day acasă appeared first on Antena Sport.
09:10
“Doncic, câine gras şi obez din Balcani” Kevin Durant, suspectat că are un cont secret pe X pentru a critica vedetele NBA # Antena Sport
Suspectat că ar fi în spatele contului anonim @getoffmydickerson, baschetbalistul Kevin Durant se află din nou în centrul unei polemici legate de reţelele sociale. Pe tot parcursul weekendului, superstarul NBA a apărut lipit de telefonul său, cu un zâmbet pe buze, parcă absorbit de ceva. O atitudine care nu a scăpat fanilor… şi nici conturilor […] The post “Doncic, câine gras şi obez din Balcani” Kevin Durant, suspectat că are un cont secret pe X pentru a critica vedetele NBA appeared first on Antena Sport.
09:00
Specialiştii au dat verdictul: ce şanse mai are FCSB să prindă play-off-ul, cu 3 etape rămase de disputat # Antena Sport
FCSB a pierdut la Craiova, 0-1 cu Universitatea, şi şansele campioanei en-titre să prindă play-off-ul şi în acest sezon au scăzut sensibil, cu 15%. Asta mai ales după ce CFR Cluj a ajuns la opt victorii consecutive şi a urcat pe loc de play-off, cu şanse de 83% să rămână între primele şase echipe şi […] The post Specialiştii au dat verdictul: ce şanse mai are FCSB să prindă play-off-ul, cu 3 etape rămase de disputat appeared first on Antena Sport.
08:50
Hansi Flick a pus o întrebare şi a plecat din interviu, după Girona – Barcelona 2-1: “Hai! Spune” # Antena Sport
Hansi Flick a fost un car de nervi la finalul meciului dintre Girona şi Barcelona, câştigat de gazde cu 2-1. Echipa de pe Camp Nou a fost întoarsă şi a pierdut trei puncte extrem de importante, în lupta pentru titlul din La Liga. Real Madrid rămâne lider după această etapă, după victoria obţinută în faţa […] The post Hansi Flick a pus o întrebare şi a plecat din interviu, după Girona – Barcelona 2-1: “Hai! Spune” appeared first on Antena Sport.
08:40
Cristi Chivu nu scapă de critici, după Inter – Juventus 3-2: “Nu m-aşteptam de la el. E un tip inteligent” # Antena Sport
Serse Cosmi (67 de ani), cunoscutul antrenor din anii 2000 din Italia, i-a criticat pe Cristi Chivu şi pe Giorgio Chiellini după Inter – Juventus 3-2. Cosmi nu a fost de acord cu declaraţiile celor doi. Cristi Chivu a susţinut că eliminarea lui Kalulu a fost una corectă. De cealaltă parte, oficialul lui Juve a […] The post Cristi Chivu nu scapă de critici, după Inter – Juventus 3-2: “Nu m-aşteptam de la el. E un tip inteligent” appeared first on Antena Sport.
08:20
“Opruţ sau Bancu?” Basarab Panduru a dat verdictul, înaintea barajului cu Turcia: “Aş avea o problemă” # Antena Sport
Raul Opruţ a adus victoria pentru Dinamo în meciul cu Unirea Slobozia, scor 1-0, meci în care a marcat cu o lovitură de cap, din centrarea lui Danny Armstrong, în minutul 71. Opruţ are un sezon excelent la Dinamo şi a fost propus la echipa naţională chiar şi de către Zeljko Kopic, antrenorul “câinilor”. În […] The post “Opruţ sau Bancu?” Basarab Panduru a dat verdictul, înaintea barajului cu Turcia: “Aş avea o problemă” appeared first on Antena Sport.
Acum 24 ore
05:20
Daniel Niculae a răbufnit după ce VAR le-a anulat un penalty: “Rezultatele trebuie să se decidă pe teren” # Antena Sport
În minutul 95, Chivulete a dictat penalty pentru Hermannstadt, după ce Sinyan l-a doboarăt pe Ciubotaru. Clujenii au protestat, iar faza a fost analizată în VAR. După trei minure de analiză, Andrei Chivulete a fost chemat de la VAR să revadă faza pentru care a dictat inițial penalty. Arbitrul a revenit asupra deciziei, anulând lovitura […] The post Daniel Niculae a răbufnit după ce VAR le-a anulat un penalty: “Rezultatele trebuie să se decidă pe teren” appeared first on Antena Sport.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.