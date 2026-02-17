Vincenzo Montella se gândeşte numai la barajul cu România: “Am în minte doar asta! Eu şi Chivu suntem norocoşi”
Antena Sport, 17 februarie 2026 11:50
Vincenzo Montella, selecţionerul Turciei, se află în Italia, cu o lună înaintea semifinalei barajului de calificare la World Cup 2026. Turcia va întâlni România pe 26 martie, la Istanbul. În cazul în care tricolorii vor trece mai departe, ei vor juca împotriva câştigătoarei dintre Slovacia şi Kosovo. Până la duelul de la Istanbul, Vicenzo Montella
• • •
Acum 5 minute
12:20
“A fost voit!” Marius Şumudică îl face şi el praf pe Radu Petrescu: “E strigător la cer! La judeţeană” # Antena Sport
Marius Şumudică a intervenit şi el în scandalul provocat de Radu Petrescu la meciul dintre Petrolul şi FC Argeş, atunci când echipa din Trivale a avut un gol anulat de central la scorul de 1-1. CCA a recunoscut că Petrescu a luat decizia greşită, dar VAR-ul nu a putut interveni pentru că centralul a fluierat
Acum o oră
11:50
Vincenzo Montella se gândeşte numai la barajul cu România: “Am în minte doar asta! Eu şi Chivu suntem norocoşi” # Antena Sport
Vincenzo Montella, selecţionerul Turciei, se află în Italia, cu o lună înaintea semifinalei barajului de calificare la World Cup 2026. Turcia va întâlni România pe 26 martie, la Istanbul. În cazul în care tricolorii vor trece mai departe, ei vor juca împotriva câştigătoarei dintre Slovacia şi Kosovo. Până la duelul de la Istanbul, Vicenzo Montella
11:40
Cea mai dură reacţie după scandalul uriaş de la Inter – Juventus! “Absurdul e că Juventus dă lecții de morală” # Antena Sport
Antonio Cassano a avut o nouă reacţie după greşeala mare de arbitraj de la derby-ul Inter – Juventus 3-2, când Kalulu a fost eliminat după o simulare a lui Bastoni. Fostul capricios atacant italian a vorbit despre perioada în care bianconerii au avut mai multe momente în care au fost ajutaţi decisiv în Serie A.
Acum 2 ore
11:00
Riku Miura şi Ryuichi Kihara, noii campioni olimpici! Program liber de excepţie, după ce la scurt au fost pe 5 # Antena Sport
Japonezii Riku Miura şi Ryuichi Kihara au cucerit medaliile de aur în proba de perechi a concursului de patinaj artistic de la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina, luni seara, după programul liber, transmit agenţiile internaţionale de presă. Miura şi Kihara, dubli campioni mondiali, erau doar pe locul al cincilea după programul scurt, cu
10:50
Liga profesionistă nord-americană de baschet a anunţat, într-un comunicat, că ediţia de anul acesta a All-Star Game, tradiţionalul meci anual al vedetelor din NBA, care s-a desfăşurat cu un nou format, "Statele Unite contra Restului Lumii", la Intuit Dome din Los Angeles, a fost cea mai urmărită începând din 2011, informează EFE. În medie, 8,8
10:50
OFICIAL | FC Argeş a cerut ca CCA să publice transcrierile înregistrărilor audio de la meciul cu Petrolul: “Abuziv” # Antena Sport
FC Argeş nu se lasă şi continuă lupta împotriva lui Radu Petrescu, după scandalul uriaş din timpul meciului cu Petrolul Ploieşti. Centralul a anulat un gol piteştenilor pe final, fluierând un fault inexistent înainte ca mingea să intre în poartă. Din acest motiv, VAR-ul nu a putut interveni. A urmat un scandal uriaş, iar FC
10:30
Momentul în care Ilie Dumitrescu a fost atacat cu un pistol şi cu un cuţit, în Centrul Vechi din Bucureşti # Antena Sport
Fostul conducător de la Arestul Central al Poliţiei Capitalei, Marian Tudor, a povestit cu lux de amănunte momentul în care Ilie Dumitrescu a fost atacat cu un cuţit şi un pistol de interlopi, în Centrul Vechi din Bucureşti. Momentul a avut loc în 2008, atunci când adevarul.ro scria că incidentul a survenit în urma unui
Acum 4 ore
10:20
Mihai Stoica a făcut anunţul! Ce se întâmplă cu Ofri Arad: “N-aveam cum să ştiu că va lipsi atât” # Antena Sport
Mihai Stoica, preşedintele Consiliului de Administraţie al celor de la FCSB, a anunţat că Ofri Arad urmează să îşi facă debutul la formaţia roş-albastră în meciul cu Metaloglobus. Israelianul adus iarna aceasta de la FCSB nu a jucat până acum pentru campioana ultimelor două ediţii din Liga 1. Fostul jucător de la Kairat Almaty nu
10:00
Lindsey Vonn s-a întors acasă! Mesajul transmis după săptămâna de coşmar din Italia: “Este fantastic” # Antena Sport
Americanca Lindsey Vonn, vedeta aşteptată la Jocurile Olimpice de la Milano Cortina înainte de teribila sa cădere în proba olimpică de coborâre, s-a întors în Statele Unite, a anunţat ea în noaptea de luni spre marţi, la nouă zile după prima dintre cele patru operaţii la piciorul stâng. „Am fost în spital de la cursă
09:40
Tyson Fury, dezvăluire emoţionantă! Revine în box după momentele dramatice trăite de Joshua # Antena Sport
Tyson Fury, care şi-a anunţat, la 37 de ani, revenirea în ring, a dezvăluit că accidentul eternului său rival Anthony Joshua, în decembrie, în Nigeria, l-a motivat să revină, informează AFP. "S-ar putea ca mâine să nu vină niciodată şi presupun că ceea ce a înclinat balanţa în decizia mea de a reveni a fost
09:30
Cui va ceda, de fapt, Gică Hagi acţiunile de la Farul după ce va prelua naţionala României # Antena Sport
Gică Hagi a ajuns la un numitor comun cu Federaţia Română de Fotbal, pentru a prelua naţionala României, după ce Mircea Lucescu îşi va termina mandatul. Pentru a nu avea parte de un conflict de interese legat de acţiunile pe care "Regele" le are la Farul, acesta va urma să le cedeze. Dacă iniţial s-a
09:20
Jurnal Antena Sport | Îndrăgostiţi de sport, Sorina şi Gicu Grozav au petrecut Valentine’s Day acasă # Antena Sport
The post Jurnal Antena Sport | Îndrăgostiţi de sport, Sorina şi Gicu Grozav au petrecut Valentine’s Day acasă appeared first on Antena Sport.
09:10
“Doncic, câine gras şi obez din Balcani” Kevin Durant, suspectat că are un cont secret pe X pentru a critica vedetele NBA # Antena Sport
Suspectat că ar fi în spatele contului anonim @getoffmydickerson, baschetbalistul Kevin Durant se află din nou în centrul unei polemici legate de reţelele sociale. Pe tot parcursul weekendului, superstarul NBA a apărut lipit de telefonul său, cu un zâmbet pe buze, parcă absorbit de ceva. O atitudine care nu a scăpat fanilor… şi nici conturilor
09:00
Specialiştii au dat verdictul: ce şanse mai are FCSB să prindă play-off-ul, cu 3 etape rămase de disputat # Antena Sport
FCSB a pierdut la Craiova, 0-1 cu Universitatea, şi şansele campioanei en-titre să prindă play-off-ul şi în acest sezon au scăzut sensibil, cu 15%. Asta mai ales după ce CFR Cluj a ajuns la opt victorii consecutive şi a urcat pe loc de play-off, cu şanse de 83% să rămână între primele şase echipe şi
08:50
Hansi Flick a pus o întrebare şi a plecat din interviu, după Girona – Barcelona 2-1: “Hai! Spune” # Antena Sport
Hansi Flick a fost un car de nervi la finalul meciului dintre Girona şi Barcelona, câştigat de gazde cu 2-1. Echipa de pe Camp Nou a fost întoarsă şi a pierdut trei puncte extrem de importante, în lupta pentru titlul din La Liga. Real Madrid rămâne lider după această etapă, după victoria obţinută în faţa
08:40
Cristi Chivu nu scapă de critici, după Inter – Juventus 3-2: “Nu m-aşteptam de la el. E un tip inteligent” # Antena Sport
Serse Cosmi (67 de ani), cunoscutul antrenor din anii 2000 din Italia, i-a criticat pe Cristi Chivu şi pe Giorgio Chiellini după Inter – Juventus 3-2. Cosmi nu a fost de acord cu declaraţiile celor doi. Cristi Chivu a susţinut că eliminarea lui Kalulu a fost una corectă. De cealaltă parte, oficialul lui Juve a
Acum 6 ore
08:20
“Opruţ sau Bancu?” Basarab Panduru a dat verdictul, înaintea barajului cu Turcia: “Aş avea o problemă” # Antena Sport
Raul Opruţ a adus victoria pentru Dinamo în meciul cu Unirea Slobozia, scor 1-0, meci în care a marcat cu o lovitură de cap, din centrarea lui Danny Armstrong, în minutul 71. Opruţ are un sezon excelent la Dinamo şi a fost propus la echipa naţională chiar şi de către Zeljko Kopic, antrenorul "câinilor". În
Acum 8 ore
05:20
Daniel Niculae a răbufnit după ce VAR le-a anulat un penalty: “Rezultatele trebuie să se decidă pe teren” # Antena Sport
În minutul 95, Chivulete a dictat penalty pentru Hermannstadt, după ce Sinyan l-a doboarăt pe Ciubotaru. Clujenii au protestat, iar faza a fost analizată în VAR. După trei minure de analiză, Andrei Chivulete a fost chemat de la VAR să revadă faza pentru care a dictat inițial penalty. Arbitrul a revenit asupra deciziei, anulând lovitura
Acum 12 ore
00:00
Girona – Barcelona 2-1. Etapă de coșmar pentru campioana Spaniei. Gazdele au încheiat meciul în 10 oameni # Antena Sport
Girona a produs surpriza etapei cu numărul 24 din La Liga, reușind să se impună în fața rivalei Barcelona cu scorul de 2-1. Catalanii lui Hansi Flick încheie o etapă de coșmar, în care Real a urcat pe prima poziție în clasament. Lamine Yamal a avut una dintre cele mai modeste evoluții din acest sezon.
16 februarie 2026
23:40
Mihai Stoica și Victor Angelescu, dialog încins pe subiectul “Radu Petrescu”: “Toată lumea zice că e stelist” # Antena Sport
Mihai Stoica și Victor Angelescu, cei doi președinți de la FCSB și Rapid, au fost prezenți împreună în cadrul unei emisiuni, iar unul dintre subiectele abordate de cei doi a fost cel legat de Radu Petrescu și de eroarea imensă comisă în FC Argeș – Petrolul. Cei doi oficiali s-au contrat când au vorbit despre
Acum 24 ore
23:20
Daniel Niculae a răbufnit după ce VAR le-a anulat un penalty: “Rezultatele trebuie să se decidă pe teren” # Antena Sport
În minutul 95, Chivulete a dictat penalty pentru Hermannstadt, după ce Sinyan l-a doboarăt pe Ciubotaru. Clujenii au protestat, iar faza a fost analizată în VAR. După trei minure de analiză, Andrei Chivulete a fost chemat de la VAR să revadă faza pentru care a dictat inițial penalty. Arbitrul a revenit asupra deciziei, anulând lovitura
23:10
Suporterii lui Dinamo nu l-au uitat pe Claudiu Niculescu. Ce s-a întâmplat după meciul cu Unirea Slobozia # Antena Sport
Numele lui Claudiu Niculescu, în prezent antrenor la Unirea Slobozia, a fost cântat de galeria lui Dinamo după meciul câștigat de alb-roșii contra ialomițenilor pe Arena Națională. Suporterii "câinilor" au arătat din nou că se gândesc și la derby-ul cu Rapid de etapa viitoare, motiv pentru care au apelat la scandările rasiste obișnuite. Dinamo a
23:00
Unirea Slobozia a cerut gol în minutul 65, când Alexandru Roșca și Kennedy Boateng au comis o eroare imensă, iar Carnat a şutat spre poartă. Portarul celor de la Dinamo a reuşit să evite golul cu un reflex disperat. VAR-ul a analizat faza, iar concluzia a fost că mingea nu a intrat în poartă! Totuşi,
22:50
Alexandru Roșca, verdict categoric după faza controversată din Dinamo – Unirea Slobozia: “100% vă spun” # Antena Sport
Alexandru Roșca, portarul celor de la Dinamo, a oferit o primă reacție după partida câștigată de alb-roșii cu Unirea Slobozia. După cum era de așteptat, principalul subiect discutat a fost cel legat de faza în care ialomițenii au considerat că au marcat, însă goalkeeper-ul a intervenit in-extremis. Dinamo a învins-o la limită pe Unirea Slobozia
22:40
Zeljko Kopic îl așteaptă cu nerăbdare pe Pușcaș la Dinamo: „Are multă calitate”. Ce a spus despre victorie # Antena Sport
Dinamo București s-a calificat matematic în play-off, după ce s-a impus cu scorul de 1-0 pe Arena Națională contra celor de la Unirea Slobozia, în ultimul meci al rundei cu numărul 27. După fluierul final, Zeljko Kopic și-a lăudat jucătorii pentru evoluția din acest meci și a vorbit și despre derby-ul de etapa viitoare, care
22:30
Raul Opruț vrea titlul cu Dinamo! Ce a spus jucătorul după ce a fost din nou decisiv pentru „câini” # Antena Sport
Dinamo București și Unirea Slobozia au închis etapa cu numărul 27 din Liga 1. Echipa antrenată de Zeljko Kopic s-a impus în duelul de pe Arena Națională cu scorul de 1-0, grație golului marcat de Raul Opruț. Cu acest succes, „câinii" s-au apropiat la doar un singur punct de liderul Universitatea Craiova. Oltenii au câștigat
22:30
A luat bătaie de la Dinamo, dar Niculescu îl laudă pe Kopic: “Este un antrenor excepţional” # Antena Sport
Dinamo a învins, luni seara, pe teren propriu, scor 1-0, formaţia Unirea Slobozia, în ultimul meci al etapei a 27-a a Ligii 1. Claudiu Niculescu a evitat să discute faza în care Carnat a şutat direct pe poarta gazdelor. Roşca a reuşit să ajungă în ultimul moment şi să evite golulul. Totuşi, reluările de la
22:10
The post Jurnal Antena Sport | S-au încurcat rău căile către play-off pentru FCSB appeared first on Antena Sport.
22:10
Jurnal Antena Sport | “A trebuit doar să le trezesc”. Muntenegreanca Bojana Popovic țintește sus cu CSM-ul # Antena Sport
The post Jurnal Antena Sport | “A trebuit doar să le trezesc”. Muntenegreanca Bojana Popovic țintește sus cu CSM-ul appeared first on Antena Sport.
22:00
Dinamo – Unirea Slobozia 1-0. „Câinii” se apropie la un punct de liderul Universitatea Craiova # Antena Sport
Dinamo București – Unirea Slobozia a fost partida care a închis etapa cu numărul 27 din Liga 1, iar disputa s-a încheiat cu victoria formației antrenate de Zeljko Kopic. „Câinii" s-au apropiat la doar un punct de liderul Universitatea Craiova, după un meci pe care gazdele l-au controlat și care a fost decis de golul
22:00
Cristi Chivu şi Inter a trecut de cu Juventus, scor 3-2, în Derby D'Italia. Meciul însă încă provoacă ecou în Italia. Totul a plecat de la faza din finalul primei reprize, atunci când a avut loc un moment controversat. Pierre Kalulu a fost eliminat după ce a văzut al doilea cartonaș galben la un interval
21:50
Dinamoviștii, “interziși” într-o zonă de pe Arena Națională. Decizia luată după scandalul cu Ștefan Baiaram # Antena Sport
Dinamo a decis să ia măsuri după scandalul generat de propriii suporteri și de Ștefan Baiaram la finalul meciului cu Universitatea Craiova de etapa trecută. Oficialii alb-roșiiilor au blocat accesul fanilor la locurile aflate chiar sub tunelul care face legătura dintre gazon și vestiare. Meciul dintre Dinamo și Unirea Slobozia din Liga 1 a fost
21:30
Legenda celor de la AS Roma s-a retras din fotbal în anul 2017 și a luat o bine meritată pauză. Acum el a decis să revină tot la clubul căruia i-a fost loial în înt
21:20
Devis Epassy a ieșit din echipa de start a celor de la Dinamo București pentru duelul cu Unirea Slobozia, iar în poarta „câinilor” a intrat Alexandru Roșca, cel care a apărat și în partida din Cupă. Titularul de drept al formației antrenate de Zeljko Kopic a fost înlocuit din motive medicale. El apărase până acum […] The post Motivul pentru care Devis Epassy nu joacă în meciul Dinamo – Unirea Slobozia appeared first on Antena Sport.
21:20
Ce îi așteaptă pe Chivu și Inter în meciul din UCL de la Cercul Polar Arctic? Imaginile surprinse în Norvegia # Antena Sport
Cristi Chivu și Inter urmează să o întâlnească pe Bodo/Glimt în play-off-ul pentru optimile Ligii Campionilor, iar primul meci urmează să se joace la norvegieni acasă, la Cercul Polar Arctic. Cu câteva zile înainte de meci, un fost fotbalist nordic a dezvăluit cum se prezintă stadionul, dar și ce s-a întâmplat cu un autobuz al […] The post Ce îi așteaptă pe Chivu și Inter în meciul din UCL de la Cercul Polar Arctic? Imaginile surprinse în Norvegia appeared first on Antena Sport.
21:10
Devis Epassy a ieșit din echipa de start a celor de la Dinamo București pentru duelul cu Unirea Slobozia, iar în poarta „câinilor” a intrat Alexandru Roșca, cel care a apărat și în partida din Cupă. Titularul de drept al formației antrenate de Zeljko Kopic a fost înlocuit din motive medicale. El apărase până acum […] The post Motivul pentru care Devis Epassy a ieșit din poartă la meciul cu Unirea Slobozia appeared first on Antena Sport.
20:50
Jose Mourinho a dat cărțile pe față! Ce a spus despre revenirea la Real Madrid: „Nu vreau să alimentez povești care nu există” # Antena Sport
Benfica Lisabona se întâlnește iar cu Real Madrid, după „thriller-ul” care a avut loc la Lisabona în ultima etapă a fazei principale de UEFA Champions League. Acum, cele două formații luptă pentru un loc în faza optimilor de finală. Jose Mourinho a prefațat într-o conferință de presă duelul cu formația antrenată acum de Alvaro Arbeloa […] The post Jose Mourinho a dat cărțile pe față! Ce a spus despre revenirea la Real Madrid: „Nu vreau să alimentez povești care nu există” appeared first on Antena Sport.
20:30
“Stiind cine era la VAR…” De ce Daniel Pancu spune că nu a avut emoţii la penalty-ul din minutul 95 # Antena Sport
În minutul 95, Chivulete a dictat penalty pentru Hermannstadt, după ce Sinyan l-a doboarăt pe Ciubotaru. Clujenii au protestat, iar faza a fost analizată în VAR. După trei minure de analiză, Andrei Chivulete a fost chemat de la VAR să revadă faza pentru care a dictat inițial penalty. Arbitrul a revenit asupra deciziei, anulând lovitura […] The post “Stiind cine era la VAR…” De ce Daniel Pancu spune că nu a avut emoţii la penalty-ul din minutul 95 appeared first on Antena Sport.
20:30
Andrei Ivan, “înger și demon” în Grecia. Fostul atacant al Craiovei, eliminat după ce a dat un assist # Antena Sport
Atacantul român Andrei Ivan a fost eliminat după mai bine de o oră de joc în meciul pe care echipa sa, Panserraikos, l-a terminat la egalitate cu Atromitos, scor 2-2, în etapa a 21-a din campionatul Greciei. În prima repriză a duelului, vârful reușise să paseze decisiv la reușita unui coleg. Andrei Ivan, meci cu […] The post Andrei Ivan, “înger și demon” în Grecia. Fostul atacant al Craiovei, eliminat după ce a dat un assist appeared first on Antena Sport.
20:20
S-a ales praful de afacerea de 6 milioane de euro a lui Gigi Neţoiu: “Vreţi să ne terminaţi cu totul?” # Antena Sport
Gigi Neţoiu a investit nu mai puţin de 6 milioane de euro într-o afacere, în zootehnie. Dinamovistul și-a deschis o fermă de vaci Black Angus la Cetate, în județul Dolj. El a inițiat această nouă afacere în 2025, în domeniul zootehniei. Cum a ajuns Gigi Neţoiu să se plângă de pierderi importante? Ca urmare a […] The post S-a ales praful de afacerea de 6 milioane de euro a lui Gigi Neţoiu: “Vreţi să ne terminaţi cu totul?” appeared first on Antena Sport.
20:00
Dorinel Munteanu, stupefiat după ce Hermannstadt n-a primit penalty la ultima fază cu CFR: “Și fault, și henț” # Antena Sport
Dorinel Munteanu a oferit o primă reacție după ce Hermannstadt a fost învinsă de CFR Cluj cu scorul de 1-0. Discursul tehnicianului s-a axat în mare parte pe ce s-a întâmplat la ultima fază, atunci când Andrei Chivulete a întors în urma intervenției VAR-ului un penalty pe care îl daduse pentru sibieni. CFR Cluj a […] The post Dorinel Munteanu, stupefiat după ce Hermannstadt n-a primit penalty la ultima fază cu CFR: “Și fault, și henț” appeared first on Antena Sport.
19:40
E oficial! Atacantul cu 11 goluri la naţionala României s-a transferat la Dinamo: “Ne-am înţeles” # Antena Sport
Antena Sport a anunţat discuțiile avansate dintre Dinamo şi George Pușcaș, iar Andrei Nicolescu a confirmat transferul. Dinamo a ajuns la un acord cu George Puşcaş, iar în momentul actual mai sunt doar câteva detalii minore de pus la punct. “E aproape, da. Urmează doar să avem o semnătură pe contract. Ne-am înţeles”, a declarat […] The post E oficial! Atacantul cu 11 goluri la naţionala României s-a transferat la Dinamo: “Ne-am înţeles” appeared first on Antena Sport.
19:30
Un fost fundaș de la FCSB, autogol după o gafă uluitoare a portarului. Fază de cascadorii râsului # Antena Sport
Bogdan Planic, fundașul sârb care a petrecut trei ani la FCSB, a fost protagonistul unui moment care îi va rămâne întipărit pe retină după seara de luni. Stoperul de 34 de ani și-a trimis mingea în proprie poartă în duelul din Liga Campionilor Asiei dintre Al-Ahli și Shabab Al-Ahli, însă greșeala uriașă nu îi aparține […] The post Un fost fundaș de la FCSB, autogol după o gafă uluitoare a portarului. Fază de cascadorii râsului appeared first on Antena Sport.
19:20
Penalty întors de VAR în minutul 98, în Hermannstadt – CFR Cluj 0-1. Dorinel Munteanu, devastat! # Antena Sport
În minutul 95, Chivulete a dictat penalty pentru Hermannstadt, după ce Sinyan l-a doboarăt pe Ciubotaru. Clujenii au protestat, iar faza a fost analizată în VAR. După trei minure de analiză, Andrei Chivulete a fost chemat de la VAR să revadă faza pentru care a dictat inițial penalty. Arbitrul a revenit asupra deciziei, anulând lovitura […] The post Penalty întors de VAR în minutul 98, în Hermannstadt – CFR Cluj 0-1. Dorinel Munteanu, devastat! appeared first on Antena Sport.
19:20
Jaqueline Cristian, calificare „en-fanfare” în turul al doilea la Dubai! Victorie în 66 de minute pentru româncă # Antena Sport
Jaqueline Cristian și-a început cu dreptul parcursul de la turneul WTA de la Dubai, după ce a reușit să se califice fără emoții în turul doi, unde a ajuns astăzi și Sorana Cîrstea. Clasată pe locul 37 în ierarhia WTA, jucătoarea noastră a surclasat-o pe croata Petra Marcinko (69 WTA), după un meci care a […] The post Jaqueline Cristian, calificare „en-fanfare” în turul al doilea la Dubai! Victorie în 66 de minute pentru româncă appeared first on Antena Sport.
19:10
Hermannstadt – CFR Cluj 0-1. Opt victorii consecutive pentru echipa lui Pancu! Clujenii defilează către play-off # Antena Sport
CFR Cluj a urcat pe loc de play-off, după succesul cu scorul de 1-0 obținut pe terenul celor de la Hermannstadt, în penultimul meci al acestei etape. Formația antrenată de Daniel Pancu a bifat a opta victoria la rând în actuala ediție de campionat și este de neoprit în cursa pentru play-off. Hermannstadt – CFR […] The post Hermannstadt – CFR Cluj 0-1. Opt victorii consecutive pentru echipa lui Pancu! Clujenii defilează către play-off appeared first on Antena Sport.
18:50
Louis Munteanu a avut un debut modest la DC United. El a bifat trei meciuri amicale, în care a fost folosit de două ori titular, dar nu a reuşit să înscrie încâ pentru amercani. Louis Munteanu a debutat pe 7 februarie, în fața lui Portland Timbers (0-0). Nici bine “încălzit” că a şi venit prima […] The post Louis Munteanu, luat la ţintă în America: “Lent și incapabil” appeared first on Antena Sport.
18:40
Barcelona rămâne în calendarul F1 până în 2032. Decizia interesantă anunțată de organizatorii “Marelui Circ” # Antena Sport
Circuitul Barcelona-Catalunya va rămâne în calendarul din Formula 1 până în 2032 şi va găzdui un Mare Premiu în 2028, 2030 şi 2032, alternând cu circuitul belgian de la Spa-Francorchamps. Circuitul şi Formula One Management (FOM), organizatorii Campionatului Mondial de Formula 1, au ajuns la acest acord după luni de negocieri şi vor reînnoi un […] The post Barcelona rămâne în calendarul F1 până în 2032. Decizia interesantă anunțată de organizatorii “Marelui Circ” appeared first on Antena Sport.
18:40
Cea mai dură luptă pentru promovare: trei „giganți adormiți” se bat, dar lider e echipa din orașul cu 10% români # Antena Sport
Lupta pentru promovare în Spania e una dintre cele mai spectaculoase din Europa. După 26 de etape scurse din Segunda División, diferența dintre primul loc și poziția a noua este de doar opt puncte! La finalul celor 42 de runde, primele două echipe din Segunda vor promova direct, în timp ce următoarele patru vor juca […] The post Cea mai dură luptă pentru promovare: trei „giganți adormiți” se bat, dar lider e echipa din orașul cu 10% români appeared first on Antena Sport.
18:20
Emma Răducanu, învinsă în primul tur la WTA Dubai. Britanica, în cădere liberă după eșecul de la Transylvania Open # Antena Sport
Emma Răducanu a suferit luni a treia înfrângere la rând în circuitul WTA, fiind eliminată încă din primul tur și de la turneul din Dubai. Sportiva din Marea Britanie a fost învinsă după un meci de peste două ore. După ce a fost învinsă de Sorana Cîrstea în finala Transylvania Open, Emma a suferit eliminări […] The post Emma Răducanu, învinsă în primul tur la WTA Dubai. Britanica, în cădere liberă după eșecul de la Transylvania Open appeared first on Antena Sport.
