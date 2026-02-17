Vincenzo Montella se gândeşte numai la barajul cu România: “Am în minte doar asta! Eu şi Chivu suntem norocoşi”

18:40

Lupta pentru promovare în Spania e una dintre cele mai spectaculoase din Europa. După 26 de etape scurse din Segunda División, diferența dintre primul loc și poziția a noua este de doar opt puncte! La finalul celor 42 de runde, primele două echipe din Segunda vor promova direct, în timp ce următoarele patru vor juca […] The post Cea mai dură luptă pentru promovare: trei „giganți adormiți” se bat, dar lider e echipa din orașul cu 10% români appeared first on Antena Sport.