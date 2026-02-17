Costi Vasile, Head of Marketing Henkel: Piața produselor de Beauty crește, dar e încă sub media UE. Un aspect particular României este că vopsirea părului acasă are o pondere mai mare și mersul la salon nu e atât de comun

20:40

Prețul gazelor naturale va fi calculat, de la 1 aprilie, vreme de un an, după o nouă formulă, care nu este foarte mult diferită de ceea ce avem acum, iar, pentru a se menține prețul final la populație și la producătorii de energie termică pentru populație, scade prețul cu care vând Petrom, și mai ales Rongaz, gazele către furnizori, de la 120 la 110 lei/MWh.