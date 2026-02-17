Scandal fără precedent la Benfica - Real Madrid » După golul lui Vinicius s-a activat protocolul anti-rasism! Ce a urmat

15:20

Benfica - Real Madrid, în prima manșă a play-off-ului pentru optimile Champions League, are loc diseară, de la ora 22:00. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro.Returul are loc pe 25 februarie, pe Bernabeu. La 3 săptămâni de la meciul dramatic din grupă, când Benfica a marcat golul calificării la ultima fază, cele două echipe se întâlnesc din nou. Pe 28 ianuarie, la Lisabona, portughezii au învins-o pe Real Madrid cu 4-2. ...