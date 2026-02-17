Scandal fără precedent la Benfica - Real Madrid » După golul lui Vinicius s-a activat protocolul anti-rasism! Ce a urmat
Gazeta Sporturilor, 17 februarie 2026 23:40
Vinicius Junior a fost protagonistul unui nou episod tensionat, după ce a deschis scorul pentru Real Madrid în minutul 50, iar ulterior a acuzat insulte rasiale venite din partea unui jucător de la Benfica.Brazilianul a înscris cu un șut spectaculos, apoi a sărbătorit în fața fanilor portughezi, gest considerat provocator. „Vini” a fost avertizat pentru celebrare, iar imediat după fază spiritele s-au încins. ...
Acum 15 minute
00:00
Rooney regretă plecarea starului din Premier League: „Nu era fantastic, dar aducea ceva” # Gazeta Sporturilor
Wayne Rooney (40 de ani) a analizat situația complicată de la Liverpool și a declarat că Arne Slot 47 de ani) nu are aura necesară pentru a fi antrenorul echipei.Fostul atacant al lui Manchester United consideră că problemele actuale ale „cormoranilor” sunt legate de pierderea unor jucători importanți și de scăderea de formă a altora, iar acesta a pronunțat numele lui Darwin Nunez, cedat la Al-Hilal. ...
Acum o oră
23:40
23:30
Singurul stadion din România unde Juventus a îngenuncheat » Vânat de piața imobiliară, GSP l-a găsit lăsat de izbeliște, dar securizat la maximum # Gazeta Sporturilor
Stadionul Nicolae Rainea, fostul Dunărea, din Galați, locul unde Oțelul o învingea pe Juventus Torino în urmă cu 37 de ani, a ajuns într-un stadiu avansat de deteriorare. Gazeta Sporturilor a vizitat arena de 24.000 de locuri, rămasă în ultimul deceniu fără cele 8.000 de scaune, dispărute fără grație și fără explicații oficiale. Altfel spus, o ruină scufundată într-un cenușiu apăsător, pentru care autoritățile locale au găsit doar soluția lacătului. ...
23:20
Iuliana Demetrescu a fost delegată la meciul dintre Real Madrid și Paris FC, în Liga Campionilor la fotbal feminin.Real Madrid - Paris FC, returul play-off-ului pentru sferturile Champions League, va avea loc miercuri, 18 februarie, în capitala Spaniei. În tur, scorul a fost 3-2 pentru Real.Acesta este al doilea meci pentru Iuliana Demetrescu în această fază a competiției. În prima manșă, a fost la centru la partida Leuven - Arsenal, încheiată cu scorul de 0-4. ...
Acum 2 ore
23:10
Porumboiu dă de pământ cu MM Stoica și-l somează public: „Nu rezistă! Îi cunosc pe Marian Mexicanu sau Mickey Mouse” # Gazeta Sporturilor
Adrian Porumboiu (75 de ani) continuă războiul de la distanță cu Mihai Stoica. Totul a început după remiza celor de la FCSB cu Universitatea Craiova, scor 2-2, în ultima etapă din grupele Cupei României Betano.Atunci, campioana României a acuzat că cea de-a doua reușită a oltenilor a venit în urma unui henț comis de Luca Băsceanu. Porumboiu a intervenit la GSP Live și a explicat că nu se pune problema de așa ceva. ...
22:40
Galatasaray a dat de pământ cu Juventus, scor 5-2, în manșa tur a play-off-ului pentru „optimile” Ligii Campionilor. „Bătrâna Doamnă” s-a prăbușit în Turcia și mai are doar șanse teoretice la calificare. Returul are loc pe 25 februarie, la Torino.Eșecul rușinos nu va fi uitat curând de echipa antrenată de Luciano Spaletti (66 de ani). Este pentru prima dată în istorie când fosta campioană a Italiei primește 5 goluri într-un meci din Liga Campionilor. ...
22:40
Fotbalistul crescut de FCSB și dat ca „titular în Liga 1” de Mihai Stoica a semnat cu „lanterna roșie” din Liga 2 # Gazeta Sporturilor
George Gogescu (20 de ani), considerat în urmă cu câțiva ani de Mihai Stoica unul dintre cei mai talentați jucători din academia FCSB-ului, a semnat în Liga 2, cu CS Tunari, după ce nu a mai evoluat un meci oficial din luna aprilie a anului 2024.Crescut de FCSB, George Gogescu a fost împrmutat timp de jumătate de sezon la Concordia Chiajna, la începutul anului 2024, după care a fost cedat liber de contract la CD Estepona, în Spania. ...
22:30
Rusia și Belarus, din nou sub propriile steaguri la Jocurile Paralimpice de Iarnă 2026 # Gazeta Sporturilor
Șase sportivi ruși și patru din Belarus vor concura sub drapelele naționale la viitoarea ediție a Jocurilor Paralimpice de Iarnă, programată între 6 și 15 martie, la Milano-Cortina.Decizia vine după ce, în septembrie, Comitetul Internațional Paralimpic (CIP) a ridicat suspendarea impusă celor două țări. Rusia și Belarus au fost excluse din competițiile paralimpice în 2022, în contextul invaziei din Ucraina, iar din 2023 li s-a permis participarea doar sub statut neutru. ...
Acum 4 ore
21:50
Marele Del Piero a văzut conferința lui Chivu și Bastoni și a reacționat: „Nimeni nu e perfect, poate doar el” # Gazeta Sporturilor
Alessandro Del Piero (51 de ani) a reacționat după ce Alessandro Bastoni (26 de ani) și-a prezentat scuze pentru incidentul din Inter - Juventus, atunci când s-a bucurat de decizia eronată a „centralului” La Penna, care l-a eliminat pe Pierre Kalulu după un presupus fault asupra lui.„Sunt aici să recunosc și să-mi asum responsabilitatea. Ceea ce regret, însă, este comportamentul meu ulterior. ...
21:50
S-a aflat! Cristi Săpunaru l-a dat în judecată pe dușmanul fanilor Rapidului » Proces incredibil și împotriva FRF # Gazeta Sporturilor
Cristian Săpunaru (41 de ani), fostul căpitan de la Rapid, l-a dat în judecată pe Daniel Carciug, directorul de imagine al clubului din Giulești, pe care l-a acuzat că a „inventat” scandalul „alcoolului în vestiar”. ...
21:30
Reacție emoționantă a lui Lindsey Vonn după externarea din spital: „Piciorul meu este încă în bucăți” # Gazeta Sporturilor
Lindsey Vonn a trecut printr-o nouă operație la genunchi în Treviso, Italia, după accidentarea gravă suferită în proba de coborâre la Jocurile Olimpice de Iarnă. Sportiva a oferit o reacție emoționantă la externarea din spital, alături de un clip video care rezumă întreg parcursul ei în perioada dificilă.Una dintre marile vedete ale competiției de la Cortina d’Ampezzo, Vonn a suferit o căzătură violentă, care i-a provocat o fractură complexă la piciorul stâng. ...
21:20
Kyros conduce în fotbalul românesc un for bănuit. Grecul răspunde rar, a cultivat secretomania la CCA și trebuie înlocuit.S-a încheiat o etapă șocantă din perspectiva arbitrajelor. Numai meciul de la Sibiu, cu șeful VAR, Ovidiu Hațegan, delegat, conține 3 faze controversate, toate judecate pro-CFR. ...
21:20
Cine e creierul din spatele succesului ștafetei franceze de biatlon la Milano Cortina: „Analizează, se adaptează, nu se teme să fie autocritic” # Gazeta Sporturilor
Ștafeta masculină a Franței de biatlon 4x7,5 km, compusă din Fabien Claude, Emilien Jacquelin, Quetin Fillon-Maillet și Eric Perrot, a cucerit medalia de aur la JO de la Milano Cortina, semnând o premieră istorică pentru națiunea europeană în această probă. Succesul lor a fost impulsionat de antrenorul Simon Fourcade. ...
21:10
Replica lui Florentin Petre după atacul lui MM Stoica: „Cum să fac așa ceva? Să nu se ofuscheze” # Gazeta Sporturilor
Florentin Petre (50 de ani), antrenorul secund al lui Dinamo, i-a răspuns lui Mihai Stoica (60 de ani) după atacul lansat în această seară.Oficialul celor de la FCSB a văzut imaginile cu antrenorul lui Dinamo la finalul partidei cu Unirea Slobozia, atunci când l-a îndemnat pe Claudiu Niculescu să înjure Steaua și l-a taxat pentru că e nerecunoscător din cauza ajutorului pe care i l-a oferit Gigi Becali în trecut. ...
21:10
Lionel Messi își pregătește calculat retragerea din fotbal » În ce afaceri investește multiplul Balon de Aur # Gazeta Sporturilor
Ajuns la vârsta de 38 de ani, Lionel Messi, câștigătorul a 8 Baloane de Aur, se ocupă deja de numeroase afaceri, de la imobiliare la vinuri și de la cluburi la un lanț de restaurante.Lionel Messi a participat la evenimentul „American Business Forum”, unde a admis că fotbalul „are o dată de expirare” și că vrea să se dedice pe delpin afacerilor odată ce își va încheia cariera. ...
21:00
Atmosferă sub așteptări la Jocurile Olimpice de Iarnă? Critici din partea sportivilor și fanilor # Gazeta Sporturilor
Deși organizatorii vorbesc despre o ediție reușită a Jocurile Olimpice de Iarnă 2026 și anunță peste 1,2 milioane de bilete vândute, din mai multe centre de concurs apar semnale că atmosfera nu este la nivelul așteptărilor.Competițiile sunt răspândite în mai multe locații, de la Bormio și Antholz până la Milano și Val di Fiemme, iar caracterul descentralizat pare să influențeze percepția generală. ...
20:40
Florinel Coman (27 de ani) și Al-Gharafa au fost eliminați din Liga Campionilor Asiei. Echipa din Qatar a pierdut pe teren propriu în fața celor de la Tractor (Iran), scor 0-2, în etapa 8.Fostul jucător de la FCSB a fost titular și a jucat 84 de minute, atunci când a fost înlocuit cu Yousef Moussa Al Khlif. Prima repriză a fost echilibrată și s-a terminat nedecis, 0-0. Reușitele au venit în actul secund. ...
20:30
S-au pus în vânzare biletele pentru primul meci al naționalei feminine din preliminariile CM # Gazeta Sporturilor
Federația Română de Fotbal a pus în vânzare biletele pentru meciul naționalei feminine a României din preliminariile Cupei Mondiale din 2027, competiție care va avea loc în Brazilia.În preliminariile CM 2027 România face parte din grupa C5 alături de Cipru și Republica Moldova. Iar fiecare națională va disputa 4 meciuri, tur-retur cu fiecare echipă din grupă.Primul meci dintre cele patru pentru „tricolore” se va disputa pe 3 martie, împotriva naționalei Moldovei. ...
20:20
Cristi Chivu i-a dat replica lui Luciano Spalletti: „Trebuie să încetăm să fim moraliști” # Gazeta Sporturilor
Cristi Chivu (45 de ani), antrenorul lui Inter, a susținut conferința de presă premergătoare turului din play-off-ul Ligii Campionilor, în deplasare cu Bodo/Glimt. Tehnicianul român și-a lăudat adversara, care le-a învins în faza grupei pe Atletico Madrid și Manchester City, iar apoi și-a concentrat atenția spre declarațiile lui Luciano Spalletti, omologul său de pe banca lui Juventus, învinsă de „nerazzurri” cu scorul de 3-2, la capătul unui meci cu scandal. ...
20:20
Jurgen Klopp (58 de ani), fostul antrenor al lui Liverpool este departe de banca tehnică după plecarea de pe Anfield, însă a avut o apariție neașteptată la Jocurile Olimpice de Iarnă 2026, organizate în Italia.Germanul a fost prezent la disciplina sa preferată, biatlonul, unde a primit un rol inedit: a sunat clopoțelul care semnalează intrarea sportivilor în ultimul tur al ștafetei masculine. ...
Acum 6 ore
19:50
Mihai Stoica a rămas fără cuvinte după meciul din Superliga: „N-am văzut așa ceva în viața mea” # Gazeta Sporturilor
Mihai Stoica (60 de ani), oficialul celor de la FCSB, a analizat fazele controversate din Hermannstadt – CFR Cluj 0-1. El a afirmat că toate deciziile greșite ale arbitrilor au avantajat formația pregătită de Daniel Pancu (48 de ani).Andrei Chivulete a fost „central”, iar în camera VAR s-au aflat Bogdan Dumitrache și Ovidiu Hațegan (AVAR). ...
19:40
Dezastru pentru Gigi Nețoiu! Merge la tribunal, după ce investiția de 6 milioane de euro a fost distrusă # Gazeta Sporturilor
Ferma lui Gigi Nețoiu (66 de ani) din comuna Cetate, județul Dolj, a fost lovită în repetate rânduri de inundații în ultimele săptămâni, iar investiția de 6 milioane de euro a fostului finanțator de la Dinamo a fost „distrusă”, potrivit spuselor acestuia.Județul Dolj a fost sub Cod Galben de inundații în ultimele zile, din cauza topirii zăpezii și a ploilor. ...
19:40
Frații norvegieni speră să fie împreună pe podiumul olimpic la combinată nordică: „Ne înțelegem foarte bine” # Gazeta Sporturilor
Jens Luraas Oftebro (25 de ani) a cucerit al doilea titlu la combinată nordică la Milano Cortina în proba de 10 km schi fond + sărituri de pe trambulină mare, în timp ce Einar (27 de ani), fratele mai mare, a terminat pe 6. Ei speră să fie selecționați pentru proba de sprint pe echipe de joi, 19 februarie, și să urce pe podium. ...
19:30
Andrei Nicolescu și MM Stoica l-au „urecheat” pe Florentin Petre, după gestul făcut: „I-a salvat viața, are o memorie atât de scurtă” # Gazeta Sporturilor
Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, și Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, l-au criticat pe Florentin Petre (50 de ani), „secundul” lui Zeljko Kopic. Motivul? Gesturile pe care le-a făcut la finalul partidei cu Unirea Slobozia.Entuziasmat și agitat după o nouă victorie a lui Dinamo, 1-0 cu ialomițenii, Petre s-a dus în fața galeriei pe Arena Națională. ...
19:30
Proaspăt urcată pe loc de play-off în Superliga României, după victoria de la Sibiu, 1-0 cu Hermannstadt, CFR Cluj a disputat un meci amical la mai puțin de 24 de ore distanță. Ardelenii s-au impus cu 4-2 în fața celor de la Minaur Baia Mare, formație clasată pe locul 3 în Liga 3, Seria 8.Pentru CFR Cluj au marcat Islam Slimani, Mohammed Kamara, Luka Zahovic și Ciprian Deac, în timp ce pentru Minaur Baia Mare au înscris Tincău și Ciocan. ...
19:10
George Pușcaș (29 de ani) urmează să semneze cu Dinamo. Andrei Nicolescu, președintele clubului, a spus că acesta are nevoie de minim trei săptămâni pentru a se pune la punct cu pregătirea fizică, astfel ar urma să fie disponibil în play-off.Internaționalul român vine să acopere un post problematic la Dinamo, cel de atacant. Mamadou Karamoko (26 de ani) și Alexandru Pop (26 de ani) sunt celelalte variante. ...
18:50
Mihai Tentea și George Iordache forțează istoria în manșele decisive ale probei de bob-2 la Jocurile Olimpice # Gazeta Sporturilor
Boberii români Mihai Tentea și George Iordache vor concura astăzi în manșele cu numărul 3 și 4 în proba de bob-2 la Jocurile Olimpice de la Milano Cortina. Prima parte a competiției va începe la ora 20:00, transmisă pe TVR Sport și Eurosport, cu rezultatele în timp real pe GSP.ro.Mihai Tentea și George Iordache s-au descurcat extraordinar în cele două manșe de luni. ...
18:50
Bastoni a rupt tăcerea după Inter - Juventus: „Sunt aici să îmi asum responsabilitatea, dar nu mă simt afectat” # Gazeta Sporturilor
La trei zile după scandalul monstru din derby-ul câștigat de Inter, 3-2 cu Juventus, Alessandro Bastoni a oferit primele declarații despre episodul simulării, care a provocat eliminarea lui Pierre Kalulu. Stoperul nerazzurro și-a asumat vina, la conferința de presă dinaintea partidei cu Bodo/Glimt din turul play-off-ului de Champions League. ...
18:40
A semnat prelungirea și a devenit cel mai bine plătit jucător din istoria lui Arsenal # Gazeta Sporturilor
Bukayo Saka (24 de ani) a semnat un nou contract cu Arsenal, valabil până în 2031, devenind astfel cel mai bine plătit jucător din istoria „tunarilor”. Internaționalul englez va fi remunerat de acum cu 300.000 de lire sterline săptămânal.Vechea înțelergere a lui Saka cu Arsenal era valabilă până în 2027, însă internaționalul englez își dăduse acordul pentru prelungire încă din luna ianuarie a acestui an. ...
18:40
Ronda Rousey se pregătește pentru o revenire spectaculoasă în artele marțiale mixte, după o pauză de un deceniu. Fosta campioană va lupta împotriva Gina Carano, într-un duel la categoria pană (66 kg).Confruntarea este programată pe 16 mai, la Intuit Dome, în Inglewood, California, și va fi transmisă în exclusivitate de Netflix, marcând prima gală MMA live din istoria platformei de streaming. ...
18:40
Alexandru Băluță (32 de ani) a jucat marți cel de-al doilea meci pentru Boluspor, formația din Turcia (liga a doua) care l-a legitimat în această iarnă. Echipa lui a pierdut pe terenul celor de la Umraniyespor, scor 2-4, în etapa 26.În urmă cu 4 zile, românul debutase pentru noua echipă într-un succes, 3-1 cu Hatayspor. Băluță a jucat atunci 23 de minute. Astăzi, a bifat 31 de minute, însă n-a putut să-și ajute echipa. ...
18:20
Victorie senzațională! Sorana Cîrstea a învins-o pe a 14-a jucătoare a lumii și s-a calificat în optimi la Dubai # Gazeta Sporturilor
Sorana Cîrstea (35 de ani, #32 WTA) s-a calificat în turul 3 al turneului WTA 1000 de la Dubai, după ce a învins-o pe Linda Noskova (21 de ani, #14 WTA), scor 6-1, 6-4, într-un meci care a durat o oră și 9 minute.În optimile de finală Sorana Cîrstea va da piept cu învingătoarea dintre Alexandra Eala (20 de ani, #47 WTA) și Jasmine Paolini (30 de ani, #8 WTA). ...
18:20
Boss-ul clubului din Superliga își face praf antrenorul: „Vorbește prostii, Doamne, iartă-mă!” # Gazeta Sporturilor
Valeriu Iftime (65 de ani), finanțatorul celor de la FC Botoșani, l-a pus la zid pe Leo Grozavu (58 de ani), tehnicianul echipei. Motivul? Declarațiile pe care le-a făcut la finalul partidei cu UTA Arad, pierdută în deplasare, scor 1-2.Tehnicianul s-a plâns de faptul că are fotbaliști în echipă care nu mai sunt cu gândul la ceea ce urmează în următoarele luni. Totul din cauza faptului că au deja acorduri cu alte echipe din vară. ...
Acum 8 ore
18:10
FC Botoșani, formație aflată în lupta pentru un loc în play-off-ul din Superliga României, s-a despărțit de Alexandru Cîmpanu (25 de ani), care va evolua în China. Formația lui Leo Grozavu, una dintre revelațiile startului de sezon din Superliga, s-a prăbușit în ultimele etape. Moldovenii se află pe locul 7, la un punct sub locul 6, ocupat de FC Argeș.Cîmpanu revenise la Botoșani în ianuarie 2025, după ce mai îmbrăcase tricoul moldovenilor în perioada 2019-2020. ...
17:50
Marian Aioani (26 de ani), portarul Rapidului, nu va evolua în derby-ul de sâmbătă cu Dinamo, în etapa 28 din Superliga. Acesta a suferit o accidentare la Ovidiu, în meciul cu Farul, și nu va fi recuperat la timp pentru acest meci.Anunțul a fost făcut de giuleșteni prin intermediul unui mesaj publicat pe rețelele de socializare. În locul lui, Dejan Iliev (30 de ani), goalkeeperul adus de la UTA Arad, va fi titular. ...
17:50
Marius Șumudică, reacție vehementă în scandalul momentului din Superliga: „Strigător la cer!” # Gazeta Sporturilor
Marius Șumudică (54 de ani), antrenorul lui Al-Okhdood, a comentat scandalul momentului în fotbal românesc, cu arbitrul Radu Petrescu protagonist. „Fluierașul” a fost la centru în meciul Petrolul - FC Argeș 2-1, unde a anulat incorect o reușită a oaspeților, după ce a fluierat un fault în atac inexistent la faza premergătoare reușitei.Context: În minutul 86 al meciului, la scorul de 1-1, FC Argeș a primit o lovitură liberă. ...
17:30
S-a predat Allegri în fața lui Chivu? » „Inter a pornit cu prima șansă, acum este foarte super favorită la titlu!” # Gazeta Sporturilor
AC Milan încearcă să reducă din nou la cinci puncte handicapul față de liderul Inter, sperând la o victorie în restanța cu Como (mâine seară, ora 21:45, live pe Digi Sport 3 și Prima Sport 5). Dar antrenorul Massimiliano Allegri nu crede că rossonerii pot să detroneze echipa lui Cristi Chivu.Inter are 20 de victorii după 25 de etape cu Cristi Chivu pe banca tehnică și a adunat 61 de puncte, față de 53 ale rivalei Milan. ...
17:30
Schimbare importantă la CSM București - Ikast, decisivul din grupa de Liga Campionilor » Toți fanii trebuie să știe # Gazeta Sporturilor
EHF a modificat ora meciului CSM București - Ikast, din ultima rundă a grupei B de Liga Campionilor. Se va juca duminică, de la 19:00.Înaintea rundei decisive, patru echipe luptă pentru primele două poziții ale grupei B. Brest este lider și are meci ușor, la Ljubljana. Pentru celălalt loc va fi o bătălie între Odense, CSM București și Ferencvaros.Formația antrenată de Bojana Popovic va primi vizita lui Ikast, în timp ce Odense și Ferencvaros au duel direct. ...
17:10
Daniel Pancu a făcut calculele în lupta pentru play-off: „De atâtea puncte ai nevoie ca să termini pe 6” + E sigur în privința lui FCSB # Gazeta Sporturilor
Daniel Pancu (48 de ani), antrenorul lui CFR Cluj, a făcut calculele necesare pentru ca echipa pe care o antrenează să obțină calificarea în play-off-ul Superligii.Antrenorul ardelenilor a declarat că CFR ar mai avea nevoie de 4 puncte în cele 3 etape rămase din sezonul regular pentru a fi sigură de prezența în primele 6 echipe ale fotbalului românesc.Acesta a vorbit și despre situația prin care trece FCSB. ...
17:10
Tibor Selymes îl cere pe dinamovist la națională: „Trebuie să apară la lot, cu siguranță!” # Gazeta Sporturilor
Tibor Selymes (55 de ani), fost fundaș stânga al echipei naționale, s-a arătat impresionat de prestațiile lui Raul Opruț (28), pe care-l cere la echipa națională.Raul Opruț este pe val. Lateralul stânga al lui Dinamo a adus puncte prețioase în ultima vreme, marcând golurile victoriei la 2-1 cu Hermannstadt și 1-0 cu Unirea Slobozia. ...
17:10
Prin vocea secretarului general Justin Ștefan, Liga Profesionistă de Fotbal a răspuns solicitării oficiale pe care FC Argeș a transmis-o astăzi pe adresele FRF, CCA, LPF și EAD, firma care deține drepturile de televizare a competiției.Astăzi, la 4 zile după meciul dintre Petrolul și FC Argeș, FC Argeș a solicitat publicarea dialogurilor dintre arbitri la două dintre fazele în care se consideră nedreptățiți, din acel 1-2 de la Ploiești, respectiv 0-1 cu UTA. ...
16:40
Norvegienii au mers prea departe: „Vine «șarlatanul»! E cultura italiană în care să păcălești arbitrul este o artă” # Gazeta Sporturilor
Interul lui Cristi Chivu are parte de o primire ostilă la Cercul Polar, pentru prima manșă a play-off-ului din Champions League cu Bodo/Glimt. Presa norvegiană l-a jignit pe Alessandro Bastoni, care a simulat un fault pentru a provoca un al doilea cartonaș galben lui Pierre Kalulu în derby-ul Inter - Juventus 3-2. ...
16:40
Radu Paraschivescu, agasat de ce a spus Valeriu Iftime la podcastul GSP „2 la 1”: „O poveste” # Gazeta Sporturilor
Scriitorul Radu Paraschivescu a ținut să reacționeze pe contul lui de Facebook, după ce Valeriu Iftime a declarat la podcastul GSP „2 la 1” că a fost membru de partid înainte de Revoluție ca să intre la facultate.Absolvent al Facultăţii de Filologie din Bucureşti, Paraschivescu are aceeași vârstă ca a lui Iftime, 65 de ani, și precizează că „nu m-a obligat nimeni să mă înscriu în PCR”. ...
16:30
Scandal în direct la Jocurile Olimpice » Comentatorul a criticat opiniile politice ale unui bobist, chiar în timpul cursei # Gazeta Sporturilor
Stefan Renna, jurnalist și comentator al televiziunii elvețiene, a decis să reamintească telespectatorilor, în direct, câteva detalii despre reprezentantul israelian la bob, Adam Edelman. În timpul cursei acestuia, Renna nu s-a concentrat pe performanța sa sportivă, ci a vorbit despre opiniile sale politice.Pe parcursul întregii curse de bob a echipajului israelian, spectatorii au ascultat critici dure la adresa lui Adam Edelman. ...
16:30
Cum a scăpat clubul din Superligă de insolvență în timp-record: „La loc comanda!” # Gazeta Sporturilor
Pe 4 februarie, Tribunalul Galați a dispus intrarea în insolvență a clubului Oțelul Galați, în baza unei datorii față de Stiven Plaza, legitimat la club între februarie și iunie 2025. Pe 13 februarie, clubul roș-alb-albastru a anunțat că procedura a fost „suspendată cu efect imediat”. Iată cum a fost posibil.O datorie de 11.250 de euro i-a provocat mari bătăi de cap clubului din Galați. ...
16:20
Jens Luraas Oftebro (25 de ani, Norvegia) și-a adjudecat astăzi cea de-a doua medalie olimpică de aur la Milano-Cortina 2026, în proba de combinată nordică pe trambulină mare, fiind de nebătut, după ce pe 11 februarie cucerise același trofeu și în combinata pe trambulină normală. ...
16:20
Rivalul lui Dinamo atenționează, după transferul lui Pușcaș: „Am spus-o și când eram director sportiv” # Gazeta Sporturilor
Sorin Paraschiv (44 de ani), fost campion cu FCSB, a caracterizat cel mai nou transfer rezolvat de Dinamo: atacantul George Pușcaș (29).Pușcaș era liber de contract din septembrie 2025, după despărțirea de Bodrumspor (Turcia). Invitat la GSP Live, Paraschiv a subliniat că vârful va avea nevoie de o perioadă de adaptare.Pușcaș îi ia locul la Dinamo lui Stipe Perica. ...
Acum 12 ore
16:00
Costică Buceschi (55 de ani) este noul antrenor al lui SCM Craiova, echipă care traversează o criză în Liga Florilor, atât din punct de vedere al rezultatelor, cât și al poziției în clasament.Buceschi a antrenat ultima dată selecționata Turciei, pe care a calificat-o în premieră la Campionatul European din 2024. La nivel de club, a antrenat-o pe Dunărea Brăila, în 2023. ...
15:30
Președintele FIFA, Gianni Infantino (55 de ani), este acum libanez! La Beirut, oficialul elvețiano-italian a primit personal noul său pașaport, i s-au luat amprentele digitale și a arătat documentul în fața camerei de luat vederi.Infantino are acum o a treia cetățenie, după cele elvețiană și italiană, iar pe instagram s-a arătat extrem de încântat. ...
15:20
Benfica - Real Madrid, cu cuțitele pe masă » Prima bătălie pentru un loc în play-off-ul UCL # Gazeta Sporturilor
Benfica - Real Madrid, în prima manșă a play-off-ului pentru optimile Champions League, are loc diseară, de la ora 22:00. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro.Returul are loc pe 25 februarie, pe Bernabeu. La 3 săptămâni de la meciul dramatic din grupă, când Benfica a marcat golul calificării la ultima fază, cele două echipe se întâlnesc din nou. Pe 28 ianuarie, la Lisabona, portughezii au învins-o pe Real Madrid cu 4-2. ...
