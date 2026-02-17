Aurel Țicleanu, despre stenogramele explozive cu Craiova Maxima: „M-am distrat cu «garoafe» și «portocale»” + Alt meci suspect: „Patru-cinci băieți au venit cu cojoace Alain Delon. Mă, bandiților!”

18:20

Valeriu Iftime (65 de ani), finanțatorul celor de la FC Botoșani, l-a pus la zid pe Leo Grozavu (58 de ani), tehnicianul echipei. Motivul? Declarațiile pe care le-a făcut la finalul partidei cu UTA Arad, pierdută în deplasare, scor 1-2.Tehnicianul s-a plâns de faptul că are fotbaliști în echipă care nu mai sunt cu gândul la ceea ce urmează în următoarele luni. Totul din cauza faptului că au deja acorduri cu alte echipe din vară. ...