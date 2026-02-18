Provocare doar pentru experți! Găsește broasca din această iluzie optică. Unde se află vietatea, de fapt
Antena1, 18 februarie 2026 01:30
Imaginea cu o broască aflată printre frunze s-a transformat într-o iluzie optică virală. Găsește vietatea din imagine, dacă te crezi un expert al provocărilor.
• • •
Acum o oră
01:30
Acum 4 ore
23:20
Ce fură românii cel mai des la casele de self pay din magaine! Cine suportă pierderile, de fapt # Antena1
S-a aflat care sunt cele mai furate produse de români, la casele de self pay din hypermarketuri și alte magazine.
Acum 6 ore
21:50
S-a aflat ce salariu are Ioana Fâșie, partenera de viață a lui Ilie Bolojan, premierul României. Detaliul ce i-a uimit pe mulți # Antena1
S-a aflat ce salariu are Ioana Fâșie, partenera de viață a lui Ilie Bolojan, premierul României. Detaliul ce i-a surprins pe mulți români.
Acum 12 ore
17:30
Ce diferență de vârstă este între Sandra Izbașa și Răzvan Bănică de la Power Couple. Gimnasta este mai mare decât soțul ei # Antena1
Între actorul Răzvan Bănică și fosta gimnastă Sandra Izbașa de la Power Couple 2026 este o diferență mică de vârstă, ea fiind mai mare.
16:40
Cum arată fiul Biancăi și al lui Mihai din sezonul 2 Mireasa. Cei doi au arătat pentru prima oară chipul micuțului # Antena1
Bianca și MIhai, foștii concurenți ai sezonului 2 Mireasa, și-au botezat fiul.Tânăra mămică a publicat pe rețelele sociale o imagine cu chipul băiețelului în vârstă de 4 luni.
16:30
Primarul Robert Negoiță și-a arătat testul de la INML la cocaină. Care a fost rezultatul oficial: „Să nu rămână ceva neclarificat” # Antena1
Primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, a făcut un test pentru cocaină la INML și a arătat rezultatul oficial.
16:30
Olivia Cucoș și Denis Furtună s-au căsătorit de Ziua Îndrăgostiților. Imagini de la nuntă. Ce rochie a îmbrăcat prezentatoarea TV # Antena1
Olivia Cucoș, fosta concurentă de la Chefi la cuțite și celebra prezentatoare TV, s-a căsătorit cu alesul inimii chiar de Ziua Îndrăgostiților, pe 14 februarie. Primele imagini de la nuntă au fost publicate în mediul online.
16:20
Mireasa, sezon 13. Halima și Claudia au fost date afară din emisia live. De ce a răbufnit Simona Gherghe: „Pe terasă acum!” # Antena1
Halima și Claudia au fost date afară din emisia live de marți, 17 februarie 2026, din Mireasa: Meciul Iubirii. Simona Gherghe nu s-a mai putut abține și le-a invitat pe terasă pentru a putea continua emisiunea.
16:10
Horoscop zilnic 18 februarie 2026. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani și sănătate # Antena1
Horoscopul zilei de miercuri, 18 februarie 2026, aduce multe vești bune pentru cele 12 zodii. Citește previziunile astrologice pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești.
15:50
(P) Cum a ajuns un magazin online să devină reper în ergonomie și confort pe piața din România # Antena1
Piața de e-commerce din România demonstrează o maturizare accelerată, iar platformele autohtone care pariază pe dezvoltarea de produse proprii reușesc să concureze puternic cu importurile generice.
15:40
Mireasa, sezon 13. Roxana a primit o scrisoare de la familie. Ce l-a supărat pe Sebastian: „Suntem puțini dezamăgiți” # Antena1
În emisia live de marți din Mireasa, de pe 17 februarie 2026, Roxana a vorbit despre scrisoarea pe care a primit-o de la familie. Tânăra a fost pusă pe gânduri de vorbele mamei sale, iar un detaliu l-a supărat pe Sebastian.
15:30
Ce se întâmplă când simți „frigul în oase”, de fapt. Experții au descoperit ce se întâmplă în corp, de fapt # Antena1
Experții au dezvăluit ce se întâmplă când simți „frigul în oase”, de fapt, o senzație pe care o au mulți în lunile de iarnă.
15:20
Călin Donca, alături de familie. Cum a sărbătorit fostul concurent Survivor ziua Ariadnei și cum arată tânăra la 14 ani # Antena1
Călin Donca se bucură de timpul petrecut în familie după revenirea din Republica Dominicană. Fostul concurent Survivor a participat recent la aniversarea de 14 ani a fiicei sale Ariadna.
15:10
Ustensilele de bucătărie care ar ajuta la dezvoltarea copiilor. Cu ce poți înlocui jucăriile, potrivit experților # Antena1
Experții au dezvăluit care sunt ustensilele de bucătărie care ar ajuta la dezvoltarea copiilor mai mult decât jucăriile.
15:00
Noul sezon Chefi la cuțite începe pe 2 martie 2026! Ștefan Turian, încrezător în audiții: „Am venit să le sting lumina juraților!” # Antena1
În mai puțin de două săptămâni, Irina Fodor va da startul sezonului 17 Chefi la cuțite, la Antena 1 și AntenaPLAY. Noul sezon începe pe 2 martie 2026.
14:50
Mireasa, sezon 13. AdrenaLinia a sunat, iar Alexandru a fost scos din sărite. Ce au fost puși concurenții să facă: „Falsitate!” # Antena1
Spiritele s-au încins în emisia live de marți, 17 februarie 2026, din Mireasa: Meciul Iubirii. AdrenaLinia a sunat, iar vestea pe care a dat-o concurenților a adus haos în casă. Replicile tăioase și situațiile tensionate au apărut imediat.
14:40
Unde s-ar putea afla extratereștrii cu adevărat, potrivit experților. Președintele Obama susține că nu se află în Aria 51 # Antena1
Experții au dezvăluit unde s-ar putea afla extratereștrii, de fapt, după ce președintele Obama a afirmat că există, dar nu sunt ținuți în Aria 51.
14:10
Ce e sindromul Havana și ce a pățit un cercetător care a vrut să demonstreze că nu e real. Arma secretă pe care a folosit-o # Antena1
Te-ai întrebat ce e sindromul Havana? Afecțiunea misterioasă a fost testată recent de un cercetător european convins că nu există, dar efectele au fost reale.
13:50
Bobul tricolor, pe locul 5 la Jocurile Olimpice de Iarnă Milano - Cortina 2026. Cine sunt sportivii care ne reprezintă # Antena1
Bobul tricolor a obținut azi locul 5 la Jocurile Olimpice de iarnă Milano - Cortina 2026.
13:30
Totul despre scandalul dintre Iuliana Beregoi și Andreea Bostănică. De la declarații jignitoare, la amenințări și acuzații grave # Antena1
Scandalul momentului din TikTok ia amploare. De la prietenie și apariții comune, Iuliana Beregoi și Andreea Bostănică au ajuns la cuțite. Conflictul a început în urmă cu mai mulți ani, însă o scânteie a fost suficientă ca scandalul să ia proporții în februarie 2026.
13:20
Azi are loc eclipsa inelară de soare. Ce reprezintă acest fenomen astronomic și unde va fi vizibil # Antena1
Eclipsa inelară de soare este un fenomen astronomic rar și spectaculos.
Acum 24 ore
13:10
Vlad Gherman a împlinit 33 de ani. Ce surpriză i-a făcut soția lui, Oana Gherman. "M-ai făcut să plâng, băi" # Antena1
Actorul din Ana, mi-ai fost scrisă în ADN, Vlad Gherman, a împlinit 33 de ani și a avut parte de o surpriză de proporții din partea soției sale.
13:10
Mireasa, sezon 12. Denisa și Cristian, apariție rară la televizor. Cum este viața lor după participarea la show-ul matrimonial # Antena1
Denisa și Cristian, foștii concurenți din sezonul 12 Mireasa, și-au făcut apariția în platoul de la Capriciile Iubirii, unde au vorbit despre cum s-a schimbat viața lor de când au ieșit din show-ul matrimonial.
12:30
Mireasa, sezon 13. Adevăratul motiv pentru care Alan a rupt cunoașterea cu Roxi. Băiatul a spus totul fără reținere # Antena1
Alan a rupt tăcerea la Mireasa - Capriciile Iubirii în emisia live de luni seară, 16 februarie 2026. Băiatul a scos la iveală adevăratul motiv pentru care a rupt cunoașterea cu Roxi. În concurent și psihologul Eduard Puiu s-a dat o discuție în contradictoriu.
12:10
Ultima investiție din emisiune și și ultima probă pentru băieți, azi, la Power Couple! Show-ul, lider detașat de audiență # Antena1
Emisiunea Power Couple România a fost lider de audiență cu ediția de luni, 16 februarie 2026. Descoperă ce se întâmplă în ediția de marți, 17 februarie.
11:30
(P) Cafeaua pe harta lumii: cum recunoști diferența dintre Etiopia, Brazilia și Columbia dintr-o singură înghițitură # Antena1
Cafeaua nu este doar o băutură energizantă, ci un univers de arome, regiuni și metode de cultivare care influențează gustul final din ceașcă.
11:10
(P) Clinica Stomatologică Dr. Șerban București: ce preț are un implant dentar și de ce nu este o sumă fixă? # Antena1
Un implant Strauman costă, la Clinica Stomatologică Dr. Șerban, în jur de 900-1000 euro, în funcție de tipul de implant, însă acesta nu va fi prețul final pe care îl vei plăti. Află aici de ce!
09:20
Doliu la Hollywood! Actorul Robert Duvall din filmul "Nașul" a murit la vârsta de 95 de ani # Antena1
Actorul Robert Duvall din celebrul film „Nașul” a murit la vârsta de 95 de ani.
02:50
Pericolul ascuns din spatele caricaturilor făcute cu AI! Ce „plătești” pentru o astfel de imagine, de fapt # Antena1
Recent, tot mai multe persoane și-au publicat caricaturile pe Facebook și specialiștii au tras un semnal de alarmă. Află care este pericolul ascuns din spatele acestor imagini.
Ieri
01:00
Reacția unor medici români din Franța și Germania, atunci când au aflat că Bolojan vrea să oblige rezidenții să lucreze în țară # Antena1
Descoperă ce reacții au avut niște cunoscuți și apreciați medici români din Franța și Germania, atunci când au aflat că Bolojan vrea să oblige medicii formați la stat să lucreze câțiva ani în țară, înainte de a pleca în străinătate.
16 februarie 2026
20:20
Cât a ajuns să mai coste o bancnotă de 2.000 de lei, cu eclipsa de Soare din 1999! Mulți români o au în case și nu îi știu prețul # Antena1
Una dintre cele mai colecționate bancnote românești din toate timpurile este cea cu eclipsa de Soare din anul 1999. Descoperă cât a ajuns să coste în prezent.
19:00
Ce trebuie să conțină rucsacul de urgență pentru cutremur sau alte calamități! Anunțul Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă # Antena1
Descoperă ce anunț a făcut Departamentul pentru Situații de Urgență (DSU), dar și ce presupune un rucsac de urgențe.
17:20
Mireasa, sezon 13. Alan a oprit cunoașterea cu Roxi în emisia live. Cum a reacționat fata: „Fac ceea ce simt!” # Antena1
Alan a oprit cunoașterea cu Roxi în emisia live de vineri din Mireasa, de pe 16 februarie 2026. Fata a fost luată prin surprindere de alegerea băiatului.
17:20
Testul IQ susținut de MIT pe care îl pot rezolva doar 20% din persoane. Care sunt cele 3 întrebări la care mulți nu pot răspunde # Antena1
Testul IQ susținut de MIT pe care îl pot rezolva doar 20% din persoane are doar 3 întrebări care par simple, dar includ câteva detalii importante.
17:00
Cătălina și Vlad Bibire din sezonul 7 Mireasa au împlinit 3 ani de relație. Cum au sărbătorit. Imagine superbă cu cei doi # Antena1
Cătălina și Vlad, unii dintre cei mai îndrăgiți concurenți din istoria emisiunii Mireasa, au împlinit 3 ani de relație. Ziua în care s-au sărutat prima dată a fost chiar de Valentine's Day și a rămas ziua lor de cuplu, pe care o serbează an de an.
17:00
Jucăria pentru copii care e interzisă pe zborurile din Europa. Ce nu trebuie să aduci la bord # Antena1
O jucărie pentru copii e interzisă pe zborurile din Europa, dar unii părinți încă nu știu că nu trebuie să le aducă la bord.
16:40
Cele mai periculoase poziții de condus. Experții avertizează șoferii să nu stea așa niciodată la volan # Antena1
Experții au dezvăluit cele mai periculoase poziții de condus, pe care le adoptă numeroși șoferi în ciuda riscului.
16:30
Mireasa, sezon 13. Marian a făcut-o pe Halima să plângă. Ce dezvăluire neașteptată i-a făcut Emei: „Am vrut să-ți spun” # Antena1
Marian a făcut-o pe Halima să plângă la petrecerea de sâmbătă de la Mireasa: Meciul Iubirii. În emisia live de luni, 16 februarie 2026, concurentul a lămurit întreaga situație. Mai mult, acesta a ținut să își ceară scuze pentru că a făcut-o să sufere.
16:30
Moda contemporană a trecut prin transformări accelerate, iar piesele casual au devenit un reper stabil în garderoba modernă.
16:30
Horoscop zilnic 17 februarie 2026. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani și sănătate # Antena1
Horoscopul zilei de vineri, 17 februarie 2026, aduce multe vești bune pentru cele 12 zodii. Citește previziunile astrologice pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești.
16:20
Cum să îți legi corect șireturile. Experții au dezvăluit metoda care durează mai puțin de 1 secundă # Antena1
Te-ai întrebat cum să îți legi corect șireturile? Există diferite trucuri pentru a le lega mai repede sau mai sigur, potrivit experților.
16:00
De regulă, bonusurile oferite de cazinourile online sunt foarte atractive și, la prima vedere, par avantajoase. Cu toate acestea, în spatele ofertelor promoționale se ascund o mulțime de termeni și condiții, care determină adevărata valoare a bonusurilor.
15:50
Gestul complet neașteptat făcut de Larisa Uță de la Survivor, la eliminare! I-a sfidat pe toți. Ce mesaj a transmis # Antena1
Descoperă ce mesaj a transmis Larisa Uță și ce gest de sfidare a făcut, după ce a fost eliminată de la Survivor România, în ediția din 15 februarie 2026.
15:40
Mireasa, sezon 13. Doamna Melinda, cădere emoțională în direct. La ce gest a apelat Daniela după ce a văzut-o plângând # Antena1
Doamna Melinda a avut o cădere emoțională în direct la Mireasa - Capriciile Iubirii în ediția de vineri, 13 februarie 2026. Mama lui Darius a izbucnit în lacrimi, iar Daniela a apelat la un gest neașteptat.
15:30
15:30
Mama lui Mihai Bendeac, cadou special de ziua artistului. Ce i-a oferit Emilia Bendeac și ce urări a mai primit el la 43 de ani # Antena1
În ziua în care a împlinit 43 de ani, Mihai Bendeac a primit o mulțime de urări emoționante de la familie, colegi de breaslă, prieteni și fani. Emilia Bendeac, mama actorului, i-a oferit acestuia un cadou cu totul și cu totul special.
14:40
Mireasa, sezon 13. Darius și Adi, scandal de proporții în casa băieților. Alan și Sebastian au intervenit. De la ce a pornit totul # Antena1
Un scandal de proporții a avut loc în casa Mireasa. De data aceasta, protagoniștii au fost Darius și Adi. În ediția de luni a show-ului matrimonial, de pe 16 februarie 2026, Simona Gherghe a încercat să lămurească situația tensionată dintre cei doi.
14:00
Imagine înduioșătoare cu băieții Corinei Caciuc și ai lui Laurențiu Reghecampf. Cât de mult au crescut Liam și Landon # Antena1
Corina Caciuc și-a luat prin surprindere prietenii virtuali cu o imagine înduioșătoare în care apare alături de ce doi băieți ai ei și ai lui Laurențiu Reghecampf. Liam și Landon au topit inimile internauților cu ochii lor albaștri.
13:50
Emisiunea Survivor a fost lider de audiență cu ediția de duminică, 16 februarie 2026, când Larisa Uță a fost eliminată.
13:50
Cătălin Rizea și Vlăduț și-au răsfățat colegii de la Neatza cu două platouașe savuroase. Cum le-au pregătit # Antena1
Cătălin Rizea și Vlăduț au pregătit pentru colegii lor de la Neatza două platouașe delicioase cu salam Muscel și salam Cozia de la Caroli. Rizea a precizat că platourile pot fi servite la mic dejun, dar și mai târziu, la gustare.
