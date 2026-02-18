Reforma pensiilor magistraților ajunge pentru a șasea oară pe masa CCR. Instanța ar putea decide și sesizarea CJUE
StirileProtv.ro, 18 februarie 2026 07:50
Curtea Constituţională a României (CCR) urmează să dezbată miercuri sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie referitoare la noul proiect al Guvernului Bolojan privind reforma pensiilor magistraţilor.
• • •
Alte ştiri de StirileProtv.ro
Acum 10 minute
08:10
Trafic îngreunat în toată țara din cauza viscolului și ninsorii. Restricții impuse pentru mașinile de mare tonaj # StirileProtv.ro
Ninsoarea și viscolul au dat peste cap traficul rutier în toată țara. Se circulă cu dificultate pe Autostrada 2 București - Constanța, pe A3 București – Ploiești și A7 Ploiești - Adjud. Iar pentru mașinile de mare tonaj au fost impuse restricții.
Acum 30 minute
08:00
Cod roșu de ninsori abundente în Capitală și în Ilfov: Trafic îngreunat, copaci doborâți de viscol, mașini avariate # StirileProtv.ro
Vremea s-a înrăutățit peste noapte în Capitală și în județul Ilfov. Meteorologii au emis cod roșu de ninsori abundente, valabil până la ora 8 și 20 de minute.
08:00
Autorităţile din judeţele Vrancea şi Galaţi au decis că, miercuri, cursurile se vor desfăşura online în toate unităţile de învăţământ, din cauza ninsorilor abundente.
07:50
Reforma pensiilor magistraților ajunge pentru a șasea oară pe masa CCR. Instanța ar putea decide și sesizarea CJUE # StirileProtv.ro
Curtea Constituţională a României (CCR) urmează să dezbată miercuri sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie referitoare la noul proiect al Guvernului Bolojan privind reforma pensiilor magistraţilor.
07:50
STB:Circulaţia transportului public este afectată pe mai multe trasee din Capitală din cauza ninsorii # StirileProtv.ro
Circulaţia transportului public este afectată miercuri dimineaţa pe mai multe trasee din Capitală din cauza ninsorii şi a viscolului puternic, a anunţat Societatea de Transport Bucureşti (STB) într-o postare pe reţeaua X.
Acum o oră
07:30
Infotrafic. Circulație blocată pe mai multe autostrăzi și drumuri naționale din cauza ninsorilor. Curse aeriene, anulate # StirileProtv.ro
Centrul INFOTRAFIC anunță că, la acest moment, din cauza ninsorilor abundente și a viscolului care afectează regiunile centrale, sudice și estice ale țării, circulația este închisă pe mai multe tronsoane de drum.
Acum 12 ore
23:10
Ilie Bolojan: „Eu sper ca, în al 12-lea ceas, CCR să ia o decizie în ceea ce privește reforma pensiilor magistraților” # StirileProtv.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, marţi seară, că speră ca, în al 12-lea ceas, Curtea Constituţională a României să ia o decizie privind reforma pensiilor magistraţilor.
23:00
Vaticanul nu va lua parte la „Consiliul pentru pace” al lui Donald Trump. Ce stat va avea calitatea de „observator” # StirileProtv.ro
Vaticanul nu va lua parte la 'Consiliul pentru pace' al lui Donald Trump pentru Gaza, a declarat marţi secretarul său de stat, cardinalul Pietro Parolin, transmite France Presse.
23:00
Un adolescent s-a ales cu mâna tăiată complet dintr-o confruntare. S-a refugiat la un majorat # StirileProtv.ro
Un adolescent s-a ales cu mâna tăiată complet dintr-o încăierare cu un grup de tineri, iar cazul a ajuns în instanță.
22:50
Cu cât s-au vândut tablourile ascunse în pereți de Darius Vâlcov. Suma obținută la licitație de ANAF # StirileProtv.ro
O sumă obţinută de 791.450 de mii de Euro şi un procent de adjudecare de 100% este rezultatul realizat de „Licitaţia unei părţi a Colecţiei Darius Vâlcov", organizată de Casa de Licitaţii A10 by Artmark marţi, la Palatul Cesianu-Racoviţă din Capitală.
22:20
Ilie Bolojan: Nu se va interveni asupra normei de hrană. A fost doar o analiză în cadrul discuțiilor din coaliție # StirileProtv.ro
Premierul Ilie Bolojan a afirmat, marţi seară, că elementele de bază ale pachetului pentru reforma administraţiei au fost convenite în coaliţie.
22:00
Bugetul va fi pregătit până la finalul săptămânii viitoare, spune Bolojan. De ce nu poate fi adoptat zilele acestea # StirileProtv.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat că bugetul va fi pregătit până la finalul săptămânii viitoare, precizând că pachetul pentru administrație și cel de relansare economică vor fi adoptate la începutul săptămânii viitoare.
21:50
Cătălin Predoiu s-a întâlnit cu conducerea FBI la Washington. Discuțiile au vizat crima organizată și terorismul # StirileProtv.ro
Vicepremierul Cătălin Predoiu, ministru al Afacerilor Interne, a avut marţi, la Washington, o întâlnire bilaterală cu o delegaţie a conducerii FBI.
21:40
Un rege al surfingului a fost ucis în propria casă din Costa Rica, în urma unui jaf violent. Comunitatea este în doliu # StirileProtv.ro
Surferii din California şi Costa Rica sunt în doliu, deoarece Kurt Van Dyke a fost găsit mort în casa sa, strangulat şi înjunghiat. Crima ar fi avut loc în apartamentul său din Cahuita, situat pe coasta de est a Costa Ricăi.
21:40
Măsurile pregătite după eliminarea plafonării la gaze, de la 1 aprilie. Guvernul reglementează prețul la producători # StirileProtv.ro
Ministerul Energiei a publicat, marţi seară, proiectul Ordonanţei de urgenţă care prevede măsurile aplicabile în perioada 1 aprilie 2026 – 31 martie 2027.
21:30
Viitorul pensiilor românilor, discutat la Bruxelles. „Statul trebuie să încurajeze oamenii să economisească” # StirileProtv.ro
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat marți susținerea proiectului Comisiei Europene privind pensiile ocupaționale și paneuropene (PEPP), la reuniunea ECOFIN.
21:20
Vor fi eliberți 35 de condamnați pentru terorism islamist, în Franța. 339 de deținuți au ieșit, în ultimii 5 ani # StirileProtv.ro
Parchetul naţional antiterorist francez (PNAT) prevede că 35 de deţinuţi pentru terorism islamist vor ieşi din închisoare în 2026, a indicat marţi şeful PNAT, Olivier Christen, în cotidianul francez Le Monde, transmite AFP.
21:20
Se circulă în condiții de iarnă. Traficul a fost restricționat pe DN1. Recomandările drumarilor # StirileProtv.ro
Centrul Infotrafic anunţă, marţi seară restricţionarea circulaţiei pentru maşinile mai mari de 7,5 tone, pe DN1, sectorul Nistoreşti – Azuga, judeţul Pragova, din cauza vremii.
21:20
Accident rutier pe DN2A, în Ialomița, cu doi morți. Un copil de 10 ani a intrat în stop cardio-respirator # StirileProtv.ro
Un grav accident rutier s-a produs, marţi seară, pe DN2A, în localitatea Ion Roată, judeţul Ialomiţa. Un bărbat şi o femeie au murit, după ce maşina în care se aflau a intrat pe contrasens şi a lovit un TIR.
21:10
Următoarea înfățișare a fostului președinte venezuelean Nicolas Maduro în fața justiției federale americane a fost amânată de la 17 martie pentru 26 martie.
21:10
Horoscop 18 februarie 2026, cu Neti Sandu. Zodia care va avea stabilitate financiară # StirileProtv.ro
Horoscop 18 februarie 2026, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi cu reușite. Schimbăm vibrația, intrăm în zodia Peștilor și o să ne asigurăm că suntem pe drumul cel bun și ne putem atinge obiectivele, că avem tot ce ne trebuie.
20:50
Parlamentul European se pregătește pentru remanierea de la jumătatea mandatului. Lupta pentru posturi a început deja # StirileProtv.ro
Cu mai mult de un an înainte de remanierea de la jumătatea mandatului, care va avea loc la începutul anului 2027 și va duce la realocarea funcțiilor de conducere din Parlamentul European, comploturile și luptele au început deja.
20:50
Cine e de vină pentru lipsa apei, de 3 luni, în Curtea de Argeș. Apele Române: „responsabilitatea companiei locale” # StirileProtv.ro
Administrația „Apele Române" a transmis marți clarificări privind criza apei potabile din Curtea de Argeș, respingând responsabilitatea pentru furnizarea și potabilizarea apei, atribuții care revin operatorului local.
20:50
Parlamentul Rusiei a adoptat marţi în procedură de urgenţă o lege care permite serviciului de informaţii interne FSB să ordone companiilor furnizoare întreruperea conexiunilor de internet şi mobile, informează dpa.
20:30
Eclipsa totală de soare din 2026, vizibilă parțial în România. Statele din care se poate vedea adevăratul spectacol # StirileProtv.ro
Marți a fost eclipsă de Soare. Astrul ceresc a fost acoperit de Lună și s-a văzut doar așa-numitul „inel de foc".
20:30
Ce ar putea aduce Anul Calului de Foc. Explicații de la specialiștii în descifrarea zodiacului chinezesc # StirileProtv.ro
În calendarul chinezesc, a sosit Anul Calului de Foc – sărbătorit de miliarde de oameni.
20:20
Progrese în negocierile de la Geneva SUA-Iran. „Eu aș spune că sunt negociatori răi”, crede Trump # StirileProtv.ro
Emisarii lui Donald Trump au avut o zi aglomerată marți, la Geneva. De dimineață, au purtat discuții indirecte, mediate de Oman, cu privire la capacitățile nucleare ale Iranului.
20:20
Ucrainenii au venit cu o mică victorie la negocierile de pace. Cât au recuperat din teritoriul pierdut # StirileProtv.ro
La Geneva a avut loc a treia rundă de negocieri trilaterale - Statele Unite, Ucraina și Rusia. Mizele sunt deosebit de mari pentru Kiev, care se află sub presiunea Washingtonului de a accepta un acord privind încheierea războiului.
20:20
Caz șocant în Suedia. Un bărbat și-a vândut soția către 120 de bărbați timp de trei ani. „Ofertele” erau postate online # StirileProtv.ro
Oroare cu repetiție. În Suedia, provoacă stupefacție cazul unui bărbat sexagenar care, în ultimii trei ani, și-a vândut propria soție unui număr de 120 de bărbați din toată țara.
20:10
Bucureștenii riscă amenzi uriașe dacă aruncă deșeuri ilegal. Un bărbat a fost sancționat cu 30.000 de lei # StirileProtv.ro
Vedeți unde aruncați deșeurile dacă vă renovați apartamentul, de pildă, pentru că riscați să dați pe amendă mai mult decât pe văruit. A pățit-o deja un bărbat din Capitală, prins de polițiștii locali, care are acum de achitat, 30.000 de lei.
20:10
Directorul sportiv al Juventus, suspendat o lună și jumătate. Motivul pentru care a fost sancționat Damien Comolli # StirileProtv.ro
La trei zile după victoria Interului împotriva echipei Juventus (3-2) într-un derby italian, meci marcat de critici vehemente la adresa arbitrajului după cartonașul roșu nejustificat acordat lui Pierre Kalulu.
20:10
CNAS digitalizează dosarele medicale. Pacienții vor avea acces online la analize și investigații # StirileProtv.ro
Casa Națională de Sănătate este în plin de proces de implementare a unei platforme unde pacienții și doctorii vor avea acces la dosarele medicale.
20:10
Orașul din România unde machete cu copii îi îndeamnă pe șoferi să frâneze mai des lângă școli # StirileProtv.ro
La Lipova, în județul Arad, şoferii aflați în trafic au început să vadă pe marginea drumului copii care ţin în mâini avertizări rutiere.
20:00
Shein intră în vizorul Comisiei Europene pentru vânzarea de produse ilegale. Ancheta analizează și riscurile pentru copii # StirileProtv.ro
Compania chineză Shein intră în vizorul Comisiei Europene, într-o anchetă de proporții, care vizează vânzarea de produse ilegale, inclusiv arme, și păpuși pentru adulți, cu chipuri de copii, și pentru promovarea agresivă a ofertelor.
19:50
Sahara, racheta românească nedetectabilă de radar care e „pilotată” de AI. A fost produsă de o companie din Cluj # StirileProtv.ro
O companie românească din Cluj anunţă că a dezvoltat prima rachetă de croazieră din lume dotată cu inteligenţă artificială.
19:30
De ce i-a chemat Nicușor Dan pe liderii coaliției la Cotroceni. Președintele a pus o condiție privind bugetul pe 2026 - surse # StirileProtv.ro
Președintele Nicușor Dan i-a chemat la Palatul Cotroceni pe liderii coaliției de guvernare.
19:30
Au dublat datoria statului în doar cinci ani. Premierii „campioni” care au dus împrumutul total la 1.121 de miliarde de lei # StirileProtv.ro
Pentru prima dată după Revoluție, datoria statului român a depășit pragul de 60% din produsul intern brut. Guvernele din ultimii ani au contribuit la asta pentru că s-au împrumutat din ce în ce mai mult.
19:20
Posibile întârzieri și restricții la granițe din cauza condițiilor meteo severe. Recomandările polițiștilor de frontieră # StirileProtv.ro
Poliţia de Frontieră avertizează că ninsorile, poleiul sau viscolul prognozate de către meteorologi pot afecta traficul prin punctele de trecere a frontierei şi ar putea să apară întârzieri, restricţii temporare de trafic sau dificultăţi de deplasare.
19:20
Câți bani primesc bugetarii cu normă de hrană, pe care vrea să o taie Ministerul Finanțelor # StirileProtv.ro
Nici nu au bătut bine palma pentru reforma administrației că a apărut un nou subiect de ceartă în coaliție. Acum, mărul discordiei îl reprezintă normele de hrană primite de unii dintre bugetari.
Acum 24 ore
19:10
„Iadul alb” - în România urmează cel mai sever episod de iarnă din acest an. Autoritățile promit că sunt mobilizate # StirileProtv.ro
În următoarele ore ne așteaptă cel mai sever episod de iarnă al acestui sezon, ne avertizează meteorologii. Un ciclon mediteranean va ajunge deasupra țării la noapte.
19:10
Copiii mici „neascultători”, pedepsiți în „pătuțul rușinii” la o creșă din Brăila. Un băiețel a fost mușcat de doi colegi # StirileProtv.ro
Un incident petrecut într-o creșă de stat, din Brăila, scoate la iveală o practică gravă. Copiii neascultători erau așezați într-un „pătuț al pedepsiților”, sau „al rușinii”.
19:00
Obiectele care au blocat stația de epurare din Brașov. Problema afectează sănătatea populaţiei şi mediul # StirileProtv.ro
Staţia de epurare din Braşov, ansamblu complex de instalaţii care contribuie la protejarea sănătăţii populaţiei şi a mediului, prin tratarea şi curăţarea apelor uzate, este blocată din cauza cantităţilor mari de şerveţele umede aruncate în canalizare.
18:10
Un oraș dintr-o țară europeană testează săptămâna școlară de patru zile. Numărul de ore va rămâne același # StirileProtv.ro
Orașul Balp, din cantonul Nerna, Elveția, lansează în vară un proiect-pilot inedit: o săptămână de școală de patru zile. Vor fi mai puține vacanțe, dar un program săptămânal adaptat pentru a-i degreva pe părinți și pe profesori.
18:00
Un bărbat din Alba a alunecat într-un lac artificial. Autoritățile i-au găsit trupul neînsuflețit după câteva ore de căutări # StirileProtv.ro
Un bărbat de 40 de ani din Alba a căzut într-un lac artificial de la ferma de animale unde era angajat. Doi colegi au încercat să-l salveze, însă omul le-a scăpat din mâini și s-a scufundat.
17:50
Continuă înțepăturile în coaliție. Liderul PNL Iași despre Ciolacu: Nu-și justifică Bacalaureatul, dar pune la îndoială INS # StirileProtv.ro
Liderul PNL Iaşi, deputatul Alexandru Muraru, susţine că afirmaţiile fostului premier Marcel Ciolacu privind cosmetizarea deficitului bugetar sunt ”baliverne conspiraţioniste” de tip AUR.
17:50
Cum a scăpat bărbatul atacat de o ursoaică cu pui, în Mureș. „S-a întors și direct pe el” # StirileProtv.ro
Proprietarul unei turme de oi din județul Mureș a fost atacat de o ursoaică însoțită de doi pui și rănit la cap, pe spate și pe umeri. A reușit să scape cu ajutorul unui cioban și a fost transportat de urgență la spital.
17:50
CNAIR mobilizează mii de angajaţi şi utilaje pentru vremea severă. Transportul feroviar se pregăteşte cu pluguri speciale # StirileProtv.ro
Peste 1.570 de utilaje şi aproximativ 3.000 de angajaţi ai Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) vor interveni în zonele vizate de condiţiile meteo nefavorabile.
17:50
Cum se formează grindina. În ce condiții apare fenomenul meteo și cât de periculos este # StirileProtv.ro
Grindina este formată din aglomerări de gheață stratificată care se formează în curenții ascendenți, adică în aerul care se ridică în interiorul furtunilor.
17:40
Chirie de 46 de lei pentru o garsonieră în București. Cine închiriază peste 4.000 de locuințe la reducere # StirileProtv.ro
Mii de locuințe aflate în patrimoniul municipiului București sunt închiriate la prețuri extrem de mici, neactualizate de aproape două decenii, spre exemplu, o garsonieră de 35 de mp se închiriază cu 46 de lei.
17:30
Tezaur impresionant, descoperit de doi soți în Prahova. Comoara este estimată la 100.000 de euro # StirileProtv.ro
Doi soți, pasionați de arheologie, au descoperit un tezaur impresionant, într-o pădure din Prahova: peste 800 de monede romane, care ar data din secolul I înainte de Hristos.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.