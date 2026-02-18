Primul papă american l-a refuzat pe Trump. Vaticanul a explicat de ce nu va participa la „Consiliul pentru pace”
HotNews.ro, 18 februarie 2026 07:50
Vaticanul nu va participa la așa-numitul „Consiliu pentru Pace” al președintelui american Donald Trump, a declarat cardinalul Pietro Parolin, cel mai înalt oficial diplomatic al Vaticanului, explicând că eforturile de gestionare a situațiilor de criză…
• • •
Acum 10 minute
08:10
Autorităţile din Vrancea şi Galaţi au decis că, miercuri, cursurile să fie online în toate unităţile de învăţământ, din cauza ninsorilor abundente. În total, sunt trei județe care au decis să închidă școlile din cauza…
08:10
Mihai Filip, fondatorul companiei românești care a dezvoltat o rachetă de croazieră autonomă, ghidată cu inteligență artificială: „La NATO sunt consultat lunar, în România – deloc” # HotNews.ro
Compania de tehnologie militară OVES Enterprise a prezentat marți, 17 februarie 2026, prima sa rachetă de croazieră ofensivă autonomă, ghidată integral printr-un sistem de inteligență artificială dezvoltat intern, în România. La podcastul StartupCafe Idei și…
08:10
Bogații nu scapă de taxe. Dar ultra-bogații au o ușă secretă: „cumpără, împrumută, mori” # HotNews.ro
Sunt bogații suficient impozitați? Unele guverne le oferă ajutor financiar. Dar, așa cum subliniază The Economist, realitatea este mai complexă: sistemele fiscale din economiile avansate sunt mai progresive astăzi decât erau în urmă cu trei…
Acum 30 minute
07:50
Primul papă american l-a refuzat pe Trump. Vaticanul a explicat de ce nu va participa la „Consiliul pentru pace” # HotNews.ro
Vaticanul nu va participa la așa-numitul „Consiliu pentru Pace” al președintelui american Donald Trump, a declarat cardinalul Pietro Parolin, cel mai înalt oficial diplomatic al Vaticanului, explicând că eforturile de gestionare a situațiilor de criză…
Acum o oră
07:40
Cum se circulă pe principalele drumuri din țară după o noapte de viscol. Restricții în mai multe zone # HotNews.ro
Numeroase drumuri naționale și porțiuni de autostrăzi sunt închise circulației rutieri miercuri dimineață în urma ninsorilor abundente din ultimele ore care au adus depuneri masive de zăpadă pe șosele, anunță Centrul Infotrafic al Poliției Române.…
07:20
Christine Lagarde ar putea pleca de la șefia BCE înainte de expirarea mandatului său de opt ani, care expiră în octombrie 2027, potrivit unei persoane familiarizate cu situația, citată de Financial Times. Principalul bancher central…
Acum 2 ore
07:10
România, mai scumpă la mâncare decât Spania, Italia, Portugalia sau Grecia, arată un studiu elen # HotNews.ro
Prețurile coșului tipic de cumpărături pentru o gospodărie din supermarketurile românești continuă să fie mai mari decât în Spania, Portugalia, Bulgaria sau Grecia, deși România are TVA-ul mai mic, potrivit studiului publicat de Institutul pentru…
07:10
Modificarea pensiilor magistraților, în a șasea ședință de la CCR / Judecătorii discută astăzi solicitarea ICCJ de a sesiza Curtea europeană de Justiție. Ce variante au pe masă # HotNews.ro
Judecătorii Curții Constituționale se reunesc astăzi, de la ora 11.00, într-o nouă ședință pe proiectul de lege al Guvernului Bolojan care crește vârsta de pensionare a magistraților și care reduce pensiile magistraților. Proiectul este blocat din…
07:10
VIDEO Cod roșu în București și Ilfov: Stratul de zăpadă ajunge până la 50 de centimetri. Trafic restricționat pe mai multe autostrăzi / Perturbări în traficul aerian # HotNews.ro
Bucureștiul și mai multe județe din sudul și estul țării au fost lovite noaptea trecută, 17 spre 18 februarie, de un episod sever de iarnă. În Capitală și Ilfov, unde este în vigoare până la…
07:00
Grupul Tendam, al doilea cel mai mare grup de modă din Spania, după Inditex, intră direct pe piața românească cu brandul său fanion Springfield, magazine care au mai fost în România, dar în sistem de…
Acum 4 ore
04:50
Avertizări cod roșu de ninsori abundente în București și Ilfov. Mesaj Ro-Alert transmis populației # HotNews.ro
Capitala și județul Ilfov se află sub alerte cod roșu de ninsori miercuri dimineață, iar populația a fost avertizată printr-un mesaj Ro-Alert să evite deplasarea cu autoturismul. Avertizările nowcasting cod roșu pentru București și Ilfov…
Acum 12 ore
00:10
O altă reușită remarcabilă pentru România la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina. Cel mai bun rezultat din carieră, iar speranțele se reaprind joi. „Uau, a fost foarte, foarte bine” # HotNews.ro
Reprezentanta României Julia Sauter s-a calificat pentru programul liber în proba feminină de patinaj artistic de la Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina, scrie News.ro. Cu 63,13 puncte, Julia a obţinut cel mai bun rezultat din…
00:00
Zelenski spune că ucrainenii vor respinge la referendum cedarea de teritorii: „La nivel emoțional, oamenii nu vor înțelege niciodată. Nu mă vor ierta niciodată” # HotNews.ro
Poporul ucrainean va respinge un acord de pace care presupune retragerea unilaterală a Ucrainei din regiunea estică Donbas și cedarea acesteia către Rusia, a declarat președintele Volodimir Zelenski într-un interviu acordat publicației Axios, marți. În…
17 februarie 2026
23:50
VIDEO Trafic aerian „în condiții de iarnă” la București. „Va duce, inevitabil, la întârzieri” # HotNews.ro
BoardingPass, site specializat în știri din domeniul aviației, a avertizat marți seară că starea vremii din București și degivrarea necesară în consecință pot provoca întârzieri în traficul aerian. „Traficul aerian de la București se desfășoară…
23:00
România, reușită istorică la Jocurile Olimpice de la Iarnă de la Milano-Cortina. Cel mai bun rezultat din ultima jumătate de secol # HotNews.ro
Mihai Tentea și George Iordache s-au clasat pe locul al 5-lea în proba de bob în două persoane, marți seară, la Jocurile Olimpice de Iarnă la Milano-Cortina. Este cel mai bun rezultat românesc la bob…
22:50
Ministrul Apărării explică de ce a picat tăierea normei de hrană: „Din experiența noastră cu domnul Ilie Bolojan, argumentele primează” # HotNews.ro
Ministrul Apărării, Radu Miruță, a declarat marți seară, la Antena 3 CNN, că propunerea privind reducerea normei de hrană pentru militari a fost respinsă în coaliție după ce „argumentele raționale” prezentate în ședință au prevalat.…
22:30
George Simion vrea intrarea României în Consiliul Păcii și îl critică pe Nicușor Dan: „Rolul de observator, o hotărâre a unui om mic” # HotNews.ro
Deputatul George Simion, liderul AUR, a salutat prezența României la reuniunea inaugurală a Consiliului Păcii, dar l-a criticat pe președintele Nicușor Dan pentru decizia de a opta pentru un statut de observator, „o hotărâre a…
22:10
VIDEO Premierul respinge criticile PSD: „Toate deciziile au fost luate împreună” / „Problemele nu pot fi rezolvate nici prin postări, nici prin știri pe surse” # HotNews.ro
Prim-ministrul Ilie Bolojan a declarat marți seară la TVR că „toate deciziile” actualului guvern și ale coaliției au fost luate „de comun acord” chiar dacă „e adevărat că întotdeauna un guvern va fi identificat în…
22:00
Ministrul Finanțelor: Statul trebuie să încurajeze economisirea pentru pensie. Ce spune Nazare despre pensiile românilor care au lucrat în Europa # HotNews.ro
Statul trebuie să încurajeze oamenii să economisească pentru vârsta retragerii din activitate și, de aceea, am susținut la reuniunea ECOFIN proiectul Comisiei Europene privind produsele de pensii ocupaționale și pentru cele paneuropene (PEPP), a transmis,…
21:40
VIDEO Bolojan detaliază reforma în administrație. „Nu se va acționa asupra normei de hrană” / „Nu ne mai putem permite să pensionăm oameni în deplinătatea forței la 50 de ani” # HotNews.ro
Prim-ministrul Ilie Bolojan a declarat marți seară la TVR că pachetul pentru administrație și cel de relansare economică „nu pot fi adoptate în această săptămână” pentru că este necesar și un vot în Consiliul Economic…
21:30
„Nu excludem să emitem cod roșu”. Șefa ANM, anunț de ultimă oră după ce a intrat in vigoare codul portocaliu # HotNews.ro
Directoarea Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), Elena Mateescu, a declarat, într-o intervenție la Antena 3 CNN că instituția nu exclude o eventuală creștere a gradului de alertă, după ce 12 județe și București au intrat…
21:10
O nouă „armă” pentru FSB, adoptată în procedură de urgență: Îi va putea lăsa pe ruși fără internet și comunicații mobile # HotNews.ro
Serviciul Federal de Securitate (FSB) al Rusiei va putea să le ordone companiilor furnizoare să întrerupă conexiunile la internet și conexiunile mobile, în baza unui amendament adoptat marți de parlament în procedură de urgență, potrivit…
20:40
Un nou val de atacuri ale forțelor americane împotriva „narcoteroriștilor”. Mai multe persoane ucise # HotNews.ro
Armata Statelor Unite a anunțat marți că a atacat trei ambarcațiuni „implicate în operațiuni de trafic de narcotice” în estul Oceanului Pacific și în Marea Caraibilor, omorându-le pe toate cele 11 persoane aflate la bord.…
20:30
Europa nu se poate izola de SUA, dar e obligată să accepte o realitate. Despre „o condiţie a supravieţuirii noastre” # HotNews.ro
Discursul secretarului de stat Marco Rubio de la München a ȋnsemnat radiografia unui moment pe care ȋl traversăm şi pe care nu ȋl mai putem ignora. Trecutul despre care am crezut că ne va fi…
20:20
Franța, sub cod roșu de inundații în urma unei furtuni. Avertisment: Europa trebuie să se pregătească pentru o lume cu 3°C mai caldă # HotNews.ro
Franța a emis alerte roșii de inundații în trei departamente, după ce furtuna Nils a provocat revărsarea apelor și izolarea mai multor localități. Autoritățile avertizează că nivelurile râurilor cresc din nou, în timp ce experții…
20:10
A intrat în vigoare codul portocaliu de viscol care vizează 12 județe și București. Meteorologii spun că e „cel mai sever episod de iarnă” / „Evitați deplasările”, recomandă autoritățile # HotNews.ro
Codul portocaliu de ninsori abundente și viscol a intrat în vigoare marți, la ora 20.00. Avertizarea meteo este valabilă până miercuri, 18 februarie, ora 12.00. În cele 16 ore de alertă meteo, care vizează București…
20:10
Filipe Coelho, antrenorul etapei a 27-a din SuperLiga, după victoria cu FCSB. Cum arată echipa ideală a rundei # HotNews.ro
Filipe Coelho a fost desemnat antrenorul etapei a 27-a din SuperLiga, după ce Universitatea Craiova a câștigat meciul cu FCSB, scor 1-0, și a rămas în fruntea clasamentului. Liga Profesionistă de Fotbal a anunțat cel…
20:00
2.000 de copii ucraineni aduși acasă, anunță Zelenski: „Mii încă sunt ținuți captivi de Rusia, devenind victime ale crimelor sale în fiecare zi” # HotNews.ro
Președintele Volodimir Zelenski a anunțat marți că de la începutul războiului și până în prezent au fost aduși înapoi acasă 2.000 de copii ucraineni din Rusia și din teritoriile aflate sub ocupație rusă, dar a…
19:20
Un deputat PNL cere „o evaluare” în partid după noile „amenințări” dinspre PSD. „De dimineața până seara premierul este torpilat, reformele sunt blocate” # HotNews.ro
Deputatul PNL Robert Sighiartău, membru în Biroul Executiv al partidului, a acuzat PSD că nu respectă programul de guvernare și nici înțelegerile din coaliție, despre care liberalul consideră că nu mai poate funcționa în acest…
Acum 24 ore
19:10
Pentru că oamenii nu învață economia precum matematica. O învățăm la fel cum un copil învață ce e durerea. Iată 8 argumente pentru care oamenii repetă aceleași greșeli – chiar și după ce au avut…
18:50
Fenomenele meteo severe „pot afecta traficul în zona de frontieră”. Recomandările autorităților pentru șoferi # HotNews.ro
Poliția de Frontieră a emis o atenționare în contextul fenomenelor meteorologice severe prognozate de Administrația Națională de Meteorologie (ANM) pentru intervalul 17-19 februarie, fenomene despre care polițiștii spun că „pot afecta traficul în zona de…
18:50
Ministrul Muncii anunță controale la certificatele de dizabilitate: „Cei care au păcălit sistemul vor ieși de sub protecția statului”. Fraudele evidente, sesizate la Parchet # HotNews.ro
Cei care au primit certificate de dizabilitate pe nedrept sau care au păcălit sistemul vor ieși de sub protecția statului și, acolo unde fraudele sunt intenționate și clare, va fi sesizat Parchetul, a anunțat, marți,…
18:40
Cine îl însoțește pe Nicușor Dan în vizita la Washington pentru Consiliul pentru Pace al lui Trump. Doi consilieri „sunt deja acolo” # HotNews.ro
Președintele României va merge la Washington D.C. alături de trei dintre consilierii săi de la Palatul Cotroceni, au spus surse din Administrația Prezidențială pentru HotNews. Nicușor Dan participă joi, 19 februarie, la summitul Consiliului pentru…
18:10
Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a anulat marți condamnarea la trei ani de închisoare cu suspendare pe care o primise fostul senator PSD Dan Șova în dosarul „CET Govora”, în care a fost…
18:00
Măsurile vizate de Rogobete după cazul medicului agresat. „Mi se pare de noaptea minţii ca în 2026 ministrul să vină la televizor să spună «vă rog să nu mergeţi în spitale să bateţi doctorii»” # HotNews.ro
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat marți că își dorește modificări legislative care să ofere protecție personalului medical, după cazul doctoriței agresate luni seară de familia unei paciente la Spitalul Județean din Târgu Jiu. Oficialul…
17:50
„Regina contractelor cu statul” are începând de astăzi o televiziune. „Îmi doresc să realizăm cât mai mult material de calitate” # HotNews.ro
Mihaela Neagu, cea despre care site-ul de investigații Snoop scria în noiembrie 2024, că avea contracte de milioane de euro cu statul, a intrat de marți în acționariatul postului Agro TV, o televiziune axată pe…
17:40
Ghid ANAF cu informații actualizate: Noile modificări fiscale în vigoare de la începutul lui 2026 # HotNews.ro
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice (DGRFP) Timișoara a publicat un ghid PDF cu principalele modificări fiscale în vigoare de la 1 ianuarie 2026, pentru firme și alți contribuabili. Citește mai departe pe StartupCafe…
17:10
Comisia Europeană lansează o anchetă împotriva platformei Shein, acuzată inclusiv de „vânzare de produse ilegale”. Reacția retailerului chinez # HotNews.ro
Comisia Europeană a anunțat că a inițiat proceduri oficiale împotriva platformei chineze de vânzări online Shein, pe care o suspectează inclusiv că are caracteristici care dau „dependență” și că permite vânzarea de produse ilegale în…
17:10
Horse Powertrain, companie creată de Renault și Geely și care a preluat inclusiv fabrica de motoare de la Mioveni a mărcii Dacia, a început dezvoltarea unei noi generații a motorului HR12, care echipează astăzi toate…
17:00
Cât de mult suferă de pe urma schimbărilor climatice unul dintre cele mai turistice orașe europene # HotNews.ro
Veneția se scufundă lent, în timp ce creșterea nivelului mării și furtunile tot mai intense amplifică riscul de inundații severe. Schimbările climatice accelerează degradarea orașului, punând presiune pe infrastructura costieră și pe patrimoniul cultural unic.…
17:00
„Atenționare importantă” a autorităților, pentru intervalul în care România se află sub alerte severe de ninsori și viscol # HotNews.ro
Departamentul pentru Situații de Urgență (DSU) le recomandă oamenilor să evite orice deplasare care nu este absolut necesară în intervalul avertizărilor meteorologice cod portocaliu de ninsoare abundentă, strat consistent de zăpadă și visol, care intră…
17:00
Un combinat simbol al industriei comuniste tocmai a fost scos la vânzare. Prețul dorit e apropiat de cel plătit de familia Pavăl (Dedeman) pentru Carrefour # HotNews.ro
Cel mai mare combinat siderurgic din România va fi scos la vânzare prin licitație publică pe 12 martie 2026, informează Ziarul Financiar. Este vorba de combinatul siderurgic Liberty Galați, fost Sidex. Combinatul se află în…
17:00
Nicușor Dan a rechemat la post ambasadorii din alte trei țări, după ce a anunțat că va face „40-50” de astfel de schimbări # HotNews.ro
După ce a semnat decretul de rechemare la post pentru Sorin-Dan Mihalache care era ambasador în Cipru, Nicușor Dan a rechemat alți trei ambasadori. Este vorba despre reprezentanții diplomatici din Liban, Turcia și Filipine. Președintele…
16:50
Populația României s-a redus cu peste 4 milioane de persoane în ultimii 35 de ani, arată Statistica # HotNews.ro
Populația României s-a redus cu peste 4,16 milioane de persoane, în 35 de ani, marjă în care migrația externă a avut o contribuție de 63%, iar sporul natural negativ de 37%, reiese dintr-o analiză de…
16:40
Prețurile la care au ajuns castraveții i-au înfuriat pe ruși: „O nouă delicatesă a apărut în magazinele noastre” # HotNews.ro
Castravetele, un favorit în salatele și mesele rusești, este cel mai recent produs de bază al cărui preț a explodat brusc în Rusia, stârnind furia consumatorilor și mobilizând politicienii și autoritățile de reglementare dornice să…
16:30
VIDEO Explozie într-o unitate a armatei ruse, lângă Sankt Petersburg. Un sediu al polției militare s-a prăbușit parțial # HotNews.ro
Un sediu al poliției militare ruse din regiunea Leningrad, aflat în perimetrul unei unități militare, s-a prăbușit parțial în urma unei explozii, marți, iar autoritățile investighează cauza incidentului, potrivit The Moscow Times și AFP. Evenimentul…
16:20
SNSPA își suspendă cursurile miercuri, din cauza codului portocaliu de ninsoare și viscol în București # HotNews.ro
Școala Națională de Studii Politice și Administrative (SNSPA) a anunțat suspendarea tuturor cursurilor programate pentru miercuri, 18 februarie 2026, în contextul avertizării meteorologice cod portocaliu de ninsoare abundentă, strat consistent de zăpadă și viscol emisă…
16:10
„S-a găsit PSD la USR”. Ironia lui Grindeanu când a anunțat decizia partidului privind tăierea normei de hrană pentru militari # HotNews.ro
Președintele PSD Sorin Grindeanu a anunțat, marți, într-o declarație de presă susținută la Parlament acă partidul nu va susține sub nicio formă tăierea normei de hrană nici pentru militari, nici pentru civili. Legat de faptul…
16:00
Nicușor Dan vorbește despre o „mare” companie americană care vrea un acord cu Nuclearelectrica pentru tratarea metalelor rare. Compania americană este de patru ori mai mică decât Nuclearelectrica # HotNews.ro
Președintele Nicușor Dan a întărit declarațiile ministrului PSD al Energiei, Bogdan Ivan, referitoare la o companie americană care vrea să proceseze metale rare la o fabrică din Feldioara deținută de compania de stat Nuclearelectrica. Ministrul…
16:00
Iranul a închis parțial Strâmtoarea Ormuz, artera de petrol a lumii, în timpul negocierilor cu SUA # HotNews.ro
Iranul va închide parțial Strântoarea Ormuz, o rută vitală de aprovizionare globală cu petrol, a relatat marți presa de stat de la Teheran, în timp ce o delegație guvernamentală purta discuții cu Statele Unite privind…
