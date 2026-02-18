Ajutor de 500 de lei pentru persoanele cu dizabilități, pentru plata impozitelor. Unde se oferă banii?

Newsweek.ro, 18 februarie 2026 08:50

Persoanele cu handicap grav sau accentuat nu mai au scutire de impozit pentru clădirea și terenul lo...

Acum 5 minute
09:20
Mesajul pro-Orban al lui Rubio alimentează temerile UE că SUA încearcă să dezbine Europa: „Un gest de sfidare” Newsweek.ro
Declarațiile șefului diplomației SUA, Marco Rubio în sprijinul lui Viktor Orban, un critic al UE, au...
Acum 15 minute
09:10
China accelerează construcția de submarine nucleare. Supremația navală a SUA, amenințată: Situația este gravă Newsweek.ro
China construiește submarine nucleare într-un ritm mai rapid decât Statele Unite, punând sub presiun...
Acum 30 minute
09:00
Pensiile pentru românii deportați în valoare de doar 175 lei nu se dau în 2026. Pensia specială e 25.400 lei Newsweek.ro
Este strigător la cer. Urmașii familiilor celor care au fost deportați și strămutați din România nu ...
Acum o oră
08:50
Ajutor de 500 de lei pentru persoanele cu dizabilități, pentru plata impozitelor. Unde se oferă banii? Newsweek.ro
Persoanele cu handicap grav sau accentuat nu mai au scutire de impozit pentru clădirea și terenul lo...
08:40
Trafic feroviar perturbat pe Magistrala 300. Trenurile din Gara de Nord au întârzieri din cauza zăpezii Newsweek.ro
Traficul feroviar este perturbat, miercuri dimineaţă, pe raza Regionalei de Căi Ferate Bucureşti, Ma...
Acum 2 ore
08:20
Benzina și motorina se scumpesc din nou! Șoferii scot mai mulți bani din buzunar începând de astăzi Newsweek.ro
Românii care vor să-şi alimenteze maşina cu combustibil trebuie să ştie că miercuri, 18 februarie 20...
08:10
METEO Vremea se schimbă radical. Când se oprește ninsoarea și cât va ține zăpada? Vin temperaturi de 15 grade Newsweek.ro
METEO Ninsoarea a îngropat România. Ninge în cea mai mare parte din țară. Stratul de zăpadă a ajuns ...
08:10
Lovitură diplomatică majoră: Vatican refuză planul de pace al lui Donald Trump pentru Gaza Newsweek.ro
Vaticanul nu va lua parte la Consiliul pentru pace al lui Donald Trump pentru Gaza, a declarat marţi...
08:10
Ninsorile paralizează România: circulația, închisă pe mai multe drumuri din cauza viscolului Newsweek.ro
Centrul INFOTRAFIC anunță că, la acest moment, din cauza ninsorilor abundente și a viscolului care a...
07:50
Iarna lovește România în plin! Cod galben de viscol, ninsori abundente și până la 45 cm de zăpadă Newsweek.ro
Meteorologii au emis două coduri galbene de ninsori și intensificări ale vântului, valabile de mierc...
07:40
METEO 500 lei amendă dacă nu cureți zăpada de pe locul de parcare și din fața casei. Unde o poți depozita? Newsweek.ro
Vremea este capricioasă și va continua să ningă foarte mult în toată țara. DE aceea trebuie să știți...
07:30
Militari ruși, acuzații șocante: F 16 cu piloți din SUA și Olanda zboară din România. „Să le distrugem bazele” Newsweek.ro
Militarii ruși, furioși după dezvăluirea că piloți americani și olandezi pe F-16 distrug dronele și ...
Acum 4 ore
07:20
România cumpără rachete de coastă de 207.000.000€. Apără tot litoralul și zona economică exclusivă Newsweek.ro
Prin programul de finanțare europeană SAFE, România va cumpăra sisteme de rachete navale Naval Strik...
07:10
Horoscop 19 februarie. Luna în Pești aduce oportunități financiare Vărsătorilor. Capricornii, zi norocoasă Newsweek.ro
Horoscop 19 februarie. Luna în Pești aduce oportunități financiare Vărsătorilor. Capricornii au o zi...
06:40
Avocatul poporului avertizează Casa de Pensii că încalcă legea. Ce documente trebuie să trimită pensionarilor? Newsweek.ro
Avocatul Poporului a făcut o analiză constatând că pensionarilor li se încalcă dreptul de a fi infor...
Acum 12 ore
22:30
Ilie Bolojan: Norma de hrană nu se mai taie. Nu e vorba de tăieri, ci de audit de personal Newsweek.ro
Prim-ministrul Ilie Bolojan a anunţat că norma de hrană nu se mai taie. "Nu e vorba de tăieri, ci de...
22:00
2 mari universități au anunțat că majorează cuantumul taxelor din anul universitar 2026-2027 Newsweek.ro
Două mari universități din Iași, Universitatea de Medicină și Farmacie "Gr.T.Popa" și Universitatea ...
21:50
METEO A fost activat Centrul de Coordonare și Conducere a Intervenției București-Ilfov Newsweek.ro
Autoritățile au decis marți activarea Centrului de Coordonare și Conducere a Intervenției București ...
21:10
Nicuşor Dan le-a cerut membrilor Coaliţiei să nu se mai critice şi ce discută să rămână bătut în cuie Newsweek.ro
Preşedintele României, Nicuşor Dan, le-a cerut membrilor Coaliţiei să nu se mai critice între ei şi ...
20:50
Ce a discutat despre pensiile românilor Alexandru Nazare, ministrul Finanţelor, la ECOFIN Newsweek.ro
Ce a discutat la Bruxelles, despre pensiile românilor, Alexandru Nazare, ministrul Finanţelor, la EC...
20:40
SUA copleșește militar Orientul Mijlociu. 36 de avione într-o zi se adaugă armatei împotriva Iranului Newsweek.ro
Pentru a doua zi consecutiv, SUA a efectuat un transfer la scară largă de forțe aeriene către Orient...
Acum 24 ore
20:20
Ucraina și Rusia au început negocierile de pace acuzându-se de atacuri masive. Trump cere acord până în vară Newsweek.ro
O nouă rundă de negocieri de pace în format trilateral între Ucraina, Statele Unite și Rusia a încep...
20:10
Ce se întâmplă în corp atunci când bei o cană de apă caldă pe stomacul gol dimineața? Ce temperatură să aibă Newsweek.ro
Consumul de apă caldă dimineața este un obicei tot mai popular, mai ales după ce a devenit viral pe ...
19:50
Leonardo Badea, prim-viceguvernator BNR: Măsurători și implicații privind evoluția IAPC și a deflatorului PIB Newsweek.ro
Leonardo Badea, prim-viceguvernatorul BNR, vorbeşte despre măsurătorile și implicațiile macroeconomi...
19:50
Au început înscrierile pentru românii ce doresc să lucreze ca nesezonieri, în Italia. Care sunt condiţiile? Newsweek.ro
A început oficial perioada pentru înscrierile românilor ce doresc să lucreze ca nesezonieri, în Ital...
19:40
Creatura bizară din adâncurile preistoriei. Rechinul cu „mustăți” care ridică semne de întrebare Newsweek.ro
Un rechin preistoric din epoca dinozaurilor, recent studiat, oferă informații surprinzătoare despre ...
19:20
Cum să ai un beton ca nou în curte, fără reparații scumpe. Costă doar 40 de lei Newsweek.ro
Cum să ai un beton ca nou în curte, fără reparații scumpe. Costă doar 40 de lei. Acel trotuar sau po...
19:10
Adrian Negrescu: Guvernele au mărit pensiile şi salariile din împrumuturi. Aşa am ajuns la 60% din PIB datorie Newsweek.ro
Economistul Adrian Negrescu spune că guvernele anterioare au mărit pensiile şi salariile făcând împr...
18:50
De ce te trezești dimineața cu ochii umflați? Cărbunele activ te ajută să scoți toxinele din corp Newsweek.ro
Te trezești cu ochii umflați din cauza reținerii de apă, alergiilor, lipsei de somn sau consumului e...
18:40
Disperarea lui Putin: Rusia va trimite la război un crucișător vechi de 40 de ani cu rachete nucleare Newsweek.ro
Dacă crucișătorul de rachete „Amiral Nakhimov” va fi repus în serviciu în 2026, Federația Rusă va pu...
18:30
Cristian Păun anunță „apocalipsa pensiilor&#34;. Nu sunt bani pentru ajutoare la pensie și pentru indexare în 2027 Newsweek.ro
Ministrul muncii, Florin Manole, a anunțat că va curge lapte și miere pentru pensionari - ajutoare î...
18:20
Cristian Păun anunță „apocalipsa pensiilor&#34;. Nu sunt bani pentru ajutoare la pensie și indexarea din 2027 Newsweek.ro
Ministrul muncii, Florin Manole, a anunțat că va curge lapte și miere pentru pensionari - ajutoare î...
18:10
Horoscop februarie: 3 zodii se schimbă după eclipsa de Soare. Taur – glorie, Leu – căsătorie, Pești - vacanță Newsweek.ro
Februarie aduce schimbări importante pentru trei zodii, după eclipsa de Soare. Taurii strălucesc în ...
17:50
Alexandru Muraru, deputat PNL: Marcel Ciolacu vorbește de specialiști, dar nu-și justifică diploma de Bac Newsweek.ro
Liderul PNL Iaşi, deputatul Alexandru Muraru, susţine că afirmaţiile fostului premier Marcel Ciolacu...
17:30
Obiect suspect pe plajă. Un fragment de dronă a fost găsit în centrul stațiunii Mamaia Newsweek.ro
Un fragment de dronă a fost descoperit marți după-amiază pe o plajă din centrul stațiunii Mamaia....
17:20
RBL propune o foaie de parcurs pentru transformarea economiei de subzistență în campioană regională Newsweek.ro
Fundația Romanian Business Leaders (RBL) a lansat astăzi rezultatele studiului „Radiografia Antrepre...
17:20
Populația României a scăzut cu peste 4,16 milioane de persoane în 35 de ani. Care sunt factorii principali? Newsweek.ro
Populația României s-a redus cu peste 4,16 milioane de persoane în 35 de ani, migrația externă contr...
17:10
VIDEO Iran blochează Ormuz cu bărcile gărzilor IRGC. Înfruntă armada SUA a portavionului Gerald R. Ford Newsweek.ro
Iran blochează temporar strâmtoarea Ormuz și avertizează că ar putea reglementa sau opri transportul...
17:00
Scandal între constructori, pe ciotul de 1.000.000.000 lei al autostrăzii A0 dintre Mogoșoaia și Corbeanca Newsweek.ro
Mai sunt trei loturi de terminat ca, în sfârșit, Bucureștiul să intre în rândul metropolelor civiliz...
17:00
Nicușor Dan anunță discuții cu o companie americană pentru minereuri critice în România Newsweek.ro
Președintele Nicușor Dan a dat detalii, marți, despre discuțiile pe care România le are în prezent c...
16:50
„Alertă” de OZN-uri primită de aviația americană. Ce au descoperit avioanele F-16 în cer? Newsweek.ro
Două avioane F-16 aflate în alertă la Baza Rezervei Aeriene March din Riverside, California, au fost...
16:50
Român condamnat în Belgia după ce a încasat 40.000 de euro pentru o lucrare și a fugit în țară Newsweek.ro
„Nu e prost cine cere, e prost cine dă”, spune o vorbă românească, dar, cu toate astea, când semnezi...
16:40
DSU anunță risc mare de avalanșă în Făgăraș și Bucegi, la altitudini de peste 1.800 de metri Newsweek.ro
Departamentul pentru Situații de Urgență a anunțat marți că există risc mare de avalanșă în Munții F...
16:20
Shein, anchetată de Comisia Europeană pentru practici ilegale și conținut nociv pe platformă Newsweek.ro
Comisia Europeană a inițiat astăzi proceduri oficiale împotriva Shein, în temeiul Regulamentului pri...
16:10
Val de concedieri, la cel mai mare constructor auto din Europa? Trebuie să taie costurile cu 20% până în 2028 Newsweek.ro
Criza din industria auto europeană, generată de costurile electrificării, tarifele lui Trump și Chin...
16:00
VIDEO De ce e mai bună sarea iodata românească decât cea de Himalaya pentru sănătatea noastră Newsweek.ro
Alina Burlacu, medic primar endocrinolog, a explicat la Newsweek Life de ce este mai bine pentru săn...
16:00
Contract tip „ping-pong” la Apavital. La ora 14:12 se pune anunțul, la 14:13 vine oferta, la 14:14 Newsweek.ro
După trei contracte de servicii de comunicare și strategii de comunicare, ApaVital mai încheie unul,...
16:00
BNR menține dobânda-cheie la 6,5% și anticipează evoluția inflației în următoarele luni pe termen scurt și CPI Newsweek.ro
Consiliul de Administrație al Băncii Naționale a României a hotărât, în ședința de luni, menținerea ...
15:50
Nicușor Dan știe cine potrivit pentru conducerea SRI și SIE. Are o listă scurtă cu doar 5 nume Newsweek.ro
Președintele Nicușor Dan a spus că are câte o listă cu 5 nume pentru conducerea SRI și SIE și că num...
15:40
România a finanțat peste 3.000 de săli de sport în ultimii 24 de ani. Câte au rămas neutilizate Newsweek.ro
Din 2002 până în prezent Compania Națională de Investiții (CNI) a finanțat construcția a peste 3.000...
