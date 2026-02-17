DSU anunță risc mare de avalanșă în Făgăraș și Bucegi, la altitudini de peste 1.800 de metri

Newsweek.ro, 17 februarie 2026 16:40

Departamentul pentru Situații de Urgență a anunțat marți că există risc mare de avalanșă în Munții F...

Acum 10 minute
16:50
„Alertă” de OZN-uri primită de aviația americană. Ce au descoperit avioanele F-16 în cer? Newsweek.ro
Două avioane F-16 aflate în alertă la Baza Rezervei Aeriene March din Riverside, California, au fost...
16:50
Român condamnat în Belgia după ce a încasat 40.000 de euro pentru o lucrare și a fugit în țară Newsweek.ro
„Nu e prost cine cere, e prost cine dă”, spune o vorbă românească, dar, cu toate astea, când semnezi...
Acum 30 minute
16:40
Acum o oră
16:20
Shein, anchetată de Comisia Europeană pentru practici ilegale și conținut nociv pe platformă Newsweek.ro
Comisia Europeană a inițiat astăzi proceduri oficiale împotriva Shein, în temeiul Regulamentului pri...
16:10
Val de concedieri, la cel mai mare constructor auto din Europa? Trebuie să taie costurile cu 20% până în 2028 Newsweek.ro
Criza din industria auto europeană, generată de costurile electrificării, tarifele lui Trump și Chin...
16:00
VIDEO De ce e mai bună sarea iodata românească decât cea de Himalaya pentru sănătatea noastră Newsweek.ro
Alina Burlacu, medic primar endocrinolog, a explicat la Newsweek Life de ce este mai bine pentru săn...
16:00
Contract tip „ping-pong” la Apavital. La ora 14:12 se pune anunțul, la 14:13 vine oferta, la 14:14 Newsweek.ro
După trei contracte de servicii de comunicare și strategii de comunicare, ApaVital mai încheie unul,...
16:00
BNR menține dobânda-cheie la 6,5% și anticipează evoluția inflației în următoarele luni pe termen scurt și CPI Newsweek.ro
Consiliul de Administrație al Băncii Naționale a României a hotărât, în ședința de luni, menținerea ...
Acum 2 ore
15:50
Nicușor Dan știe cine potrivit pentru conducerea SRI și SIE. Are o listă scurtă cu doar 5 nume Newsweek.ro
Președintele Nicușor Dan a spus că are câte o listă cu 5 nume pentru conducerea SRI și SIE și că num...
15:40
România a finanțat peste 3.000 de săli de sport în ultimii 24 de ani. Câte au rămas neutilizate Newsweek.ro
Din 2002 până în prezent Compania Națională de Investiții (CNI) a finanțat construcția a peste 3.000...
15:30
Ești bucureștean și ai mașină electrică sau hybrid? Dacă nu faci asta, nu mai parchezi gratis pe albastru Newsweek.ro
Bucureștenii cu mașini electrice sau hybrid pot parca gratuit pe locurile de parcare administrate de...
15:20
Când vom mai fi liberi? Newsweek.ro
Întrebat de studenți în anii ’50 care a fost perioada cea mai liberă pentru omenire un profesor mad...
15:10
Atac ucrainean în forță în Crimeea. Depozite de drone și de rachete Iskander și un elicopter rus, distruse Newsweek.ro
Forțele speciale ucrainene au lansat un atac de amploare cu drone kamikaze asupra unui depozit al si...
15:00
Nicușor Dan spune de ce România nu va adera momentan la Consiliul pentru Pace. „Participăm ca observatori” Newsweek.ro
Nicușor Dan a explicat de ce țara noastră nu va adera deocamdată la Consiliul Păcii, dar și ce însea...
Acum 4 ore
14:30
Noi reguli, la calculul RCA. Cea mai ieftină poliță pentru o mașinuță de oraș, și 11.000 lei! În ce condiții? Newsweek.ro
Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) lucrează la noi reguli pentru calculul RCA. Sunt propus...
14:30
Nicuşor Dan, despre primirea la Casa Albă: Va fi o vizită care va avea o puternică componentă economică Newsweek.ro
Președintele României, Nicușor Dan, a oferit detalii despre viitoarea vizită de stat în SUA. Va avea...
14:20
2.000 lei pensie după 35 ani munciți și 5.000 lei ultima leafă. Cum află pensionarul dacă calculul e corect? Newsweek.ro
Pentru mulți pensionari primirea dosarului de pensie pote fi o veste rea. Adesea există mari diferen...
14:10
Ministrul Apărării refuză scăderea pensiilor și salariilor militarilor. Ce zice de eliminarea normei de hrană Newsweek.ro
Pensiile militare vor fi reformate imediat după ce CCR va da un verdict legat de pensiile magistrați...
13:50
Ministrul Muncii anunță care persoane cu handicap au rămas fără certificat după reevaluare. „Corectăm sistemul Newsweek.ro
Ministrul Muncii anunță care persoane cu handicap au rămas fără certificat după reevaluare. „Corectă...
13:50
Dronele rusești din Ucraina au piese germane. 13 din ele au căzut în România. Ce piese sunt folosite de Rusia Newsweek.ro
În ciuda sancțiunilor, se găsesc piese germane în dronele rusești care atacă Ucraina. Potrivit DW, n...
13:30
Raportul preliminar din Congresul SUA privind România, criticat dur de o senatoare influentă: E ignorat în SUA Newsweek.ro
Senatoarea democrată Jeanne Shaheen a respins raportul preliminar al Comisiei Juridice din Camera Re...
13:20
Incendiu la o hală unde se prelucrează deşeuri din plastic, în Ploieşti. 15 persoane s-au autoevacuat Newsweek.ro
Un incendiu a izbucnit, marţi, la o hală unde se prelucrează mase plastice, în municipiul Ploieşti, ...
13:00
Premieră în asigurări: AUR vrea ca RCA-ul șoferilor să acopere și parastasele, și monumentele funerare Newsweek.ro
Polițele RCA din România ar putea să devină unice în lume. Potrivit unui proiect legislativ inițiat ...
Acum 6 ore
12:50
Localitate cu subvenții de la guvern de 7.000.000€ plătește salarii de 3.000.000€. Primarul: Bolojan ne omoară Newsweek.ro
99% din comune nu își pot plăti cheltuielile curente și au deficite de milioane. Comuna Cumpăna are ...
12:50
METEO Vin zăpezile! Stratul de nea va ajunge la 50 de centimetri. Va fi și viscol Newsweek.ro
Florinela Georgescu, director de prognoză al ANM, a avertizat marți, într-o intervenție Digi24, că u...
12:30
Baloanele invizibile „Cal Troian”, noua armă împotriva Rusiei. Ocolesc apărarea și atacă cu drone din interior Newsweek.ro
Forțele ucrainene folosesc baloane militare aproape invizibile pe radar pentru a lovi ținte adânc în...
12:20
OMV Petrom a finalizat o investiţie de 20 milioane de euro la modernizarea rafinăriei Petrobrazi Newsweek.ro
OMV Petrom anunţă finalizarea unor noi lucrări de modernizare la rafinăria Petrobrazi, investiţia în...
12:10
Inițiativă aberantă a lui Ponta: „Ziua alesului local”. Premii în bani pentru primari și consilierii locali Newsweek.ro
În plină austeritate, Victor Ponta propune înființarea Zilei Alesului local. Așa se dă drumul la pre...
12:10
Jocurile Paralimpice de Iarnă Milano-Cortina 2026: România participă la para snowboard şi para schi alpin Newsweek.ro
România va fi reprezentată de doi sportivi la Jocurile Paralimpice de Iarnă Milano-Cortina 2026, la ...
11:50
Se întâmplă în România. O doctoriță UPU, care încerca să stabilizeze o pacientă, agresată de familia acesteia Newsweek.ro
O doctoriță UPU, care încerca să stabilizeze o pacientă, a fost agresată de doi membri ai familiei a...
11:30
Călin Georgescu cere revenirea la comunism: Economia neoliberală ne-a distrus. Trebuie să ne rupem de străini Newsweek.ro
Călin Georgescu s-a prezentat din nou marți dimineață la Poliția Buftea pentru a semna controlul jud...
11:20
Unde găsești în București apartament de închiriat cu 2 camere la 150 de lei? De ce doar șmecherii au acces? Newsweek.ro
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunțat că va iniția un proiect privind majorarea ch...
11:00
Vestea care pună frână creșterii pensiilor cu 13%, anunțată de Florin Manole. „România e datoare vândută!” Newsweek.ro
Ministrul muncii Florin Manole a anunțat creșterea sigură a pensiilor de la 1 ianuarie 2027. Creșter...
Acum 8 ore
10:30
VIDEO Anul Nou Chinezesc. Am intrat în Anul Calului de Foc. Care sunt tradițiile și superstițiile? Newsweek.ro
Conform calendarului chinezesc, bazat pe orbitele Lunii și Pământului, pe 17 ianuarie 2026, am intra...
10:20
Ajutor de 1.000 lei pentru plata impozitului, pentru persoanele cu handicap. În care oraș se oferă beneficiul Newsweek.ro
Persoanele cu handicap grav sau accentuat nu mai au scutire de impozit pentru clădirea și terenul lo...
10:10
Horoscop februarie. Care sunt cele 3 zodii „inundate de bani” până duminică? Atenție! Soarele intră în Pești Newsweek.ro
Până pe 22 februarie, trei zodii vor fi inundate de bani: Soarele în Pești aduce bogăție. Un moment ...
10:00
Rețelele sociale expun intenționat minorii la propagandă politică și fake news alimentate de conturi false Newsweek.ro
Un studiu recent arată că rețelele sociale afișează masiv conținut politic minorilor, chiar și atunc...
09:50
Maghiarii conectează un mic oraș cu 5.000 de locuitori de o autostradă românească. „Economia va înflori” Newsweek.ro
Unagria este în campanie electrorală așa că partidul lui Viktor Orban face promisiuni. Maghiarii vor...
09:40
Record negativ pentru economia României. Datoria publică trece 60% din PIB. Fiecare român, dator cu 59.000 lei Newsweek.ro
Datoria publică a României a atins un nivel record în noiembrie și a depășit pragul de 60% din PIB. ...
09:30
VIDEO Atac armat la un meci de hochei din Rhode Island. Două persoane, ucise. Atacatorul s-a sinucis Newsweek.ro
Cel puțin două persoane au murit și alte trei au fost rănite grav într-un atac armat produs în timpu...
09:20
Contraofensivă ucraineană de tip „blitzkrieg”. Peste 200 km pătrați recuceriți în forță de forțele ucrainene Newsweek.ro
Armata ucraineană a recucerit peste 200 de kilometri pătrați în doar câteva zile, într-o contraofens...
09:00
Ce să facă persoanele cu handicap, dacă rămân fără asistent personal după reevaluare? Avocat: Legea protejează Newsweek.ro
Reevaluarea persoanelor cu grad de handicap poate duce uneori la modificarea certificatului. Una din...
09:00
Nicușor Dan discută cu șefii coaliției de tăieri în administrație, reducerea impozitelor, ajutoare la pensie Newsweek.ro
Nicușor Dan i-a chemat la discuții pe liderii coaliției în frunte cu Grindeanu, Bolojan, Kelemen Hun...
Acum 12 ore
08:40
Ciprian Ciucu a deschis organigrama STB și a rămas șocat: sute de șefi, datorii uriașe Newsweek.ro
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, anunţă, luni seară, că studiază organigrama STB şi a c...
08:30
Vremea se încălzește treptat. Ce anunță meteorologii pentru final de februarie și început de martie Newsweek.ro
Meteorologii ANM anunță o săptămână cu temperaturi mai scăzute decât normalul în est, dar apropiate ...
08:20
România ar putea avea prima rafinărie: ministrul Energiei anunță un acord cu o companie americană Newsweek.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, care a anunţat recent că România are 16 din cele 32 de elemente con...
08:00
HARTA Ce județe ar putea dispărea în cazul regionalizării României? Un proiect vechi de 13 ani reîmparte țara Newsweek.ro
Newsweek a scris azi că doar 1% din comunele din România se pot întreține din venituri proprii. O re...
08:00
Negocieri sensibile la Geneva: Ucraina discută cu Rusia sub mediere americană Newsweek.ro
O delegaţie ucraineană s-a îndreptat luni spre Geneva pentru o nouă rundă de negocieri mediate de SU...
07:50
VIDEO Piloți veterani pe F-16 din SUA și Olanda, angajați să doboare rachete și drone ale Rusiei în Ucraina Newsweek.ro
O nouă escadrilă internațională de avioane de vânătoare F-16, formată din piloți ucraineni, american...
07:50
Sorin Grindeanu avertizează: PSD nu va vota bugetul fără pachetul social Newsweek.ro
Liderul PSD, Sorin Grindeanu, avertizează că social-democraţii nu vor vota bugetul dacă pachetul soc...
