DSU anunță risc mare de avalanșă în Făgăraș și Bucegi, la altitudini de peste 1.800 de metri
Newsweek.ro, 17 februarie 2026 16:40
Departamentul pentru Situații de Urgență a anunțat marți că există risc mare de avalanșă în Munții F...
• • •
Alte ştiri de Newsweek.ro
Acum 10 minute
16:50
„Alertă” de OZN-uri primită de aviația americană. Ce au descoperit avioanele F-16 în cer? # Newsweek.ro
Două avioane F-16 aflate în alertă la Baza Rezervei Aeriene March din Riverside, California, au fost...
16:50
Român condamnat în Belgia după ce a încasat 40.000 de euro pentru o lucrare și a fugit în țară # Newsweek.ro
„Nu e prost cine cere, e prost cine dă”, spune o vorbă românească, dar, cu toate astea, când semnezi...
Acum 30 minute
16:40
DSU anunță risc mare de avalanșă în Făgăraș și Bucegi, la altitudini de peste 1.800 de metri # Newsweek.ro
Departamentul pentru Situații de Urgență a anunțat marți că există risc mare de avalanșă în Munții F...
Acum o oră
16:20
Shein, anchetată de Comisia Europeană pentru practici ilegale și conținut nociv pe platformă # Newsweek.ro
Comisia Europeană a inițiat astăzi proceduri oficiale împotriva Shein, în temeiul Regulamentului pri...
16:10
Val de concedieri, la cel mai mare constructor auto din Europa? Trebuie să taie costurile cu 20% până în 2028 # Newsweek.ro
Criza din industria auto europeană, generată de costurile electrificării, tarifele lui Trump și Chin...
16:00
VIDEO De ce e mai bună sarea iodata românească decât cea de Himalaya pentru sănătatea noastră # Newsweek.ro
Alina Burlacu, medic primar endocrinolog, a explicat la Newsweek Life de ce este mai bine pentru săn...
16:00
Contract tip „ping-pong” la Apavital. La ora 14:12 se pune anunțul, la 14:13 vine oferta, la 14:14 # Newsweek.ro
După trei contracte de servicii de comunicare și strategii de comunicare, ApaVital mai încheie unul,...
16:00
BNR menține dobânda-cheie la 6,5% și anticipează evoluția inflației în următoarele luni pe termen scurt și CPI # Newsweek.ro
Consiliul de Administrație al Băncii Naționale a României a hotărât, în ședința de luni, menținerea ...
Acum 2 ore
15:50
Nicușor Dan știe cine potrivit pentru conducerea SRI și SIE. Are o listă scurtă cu doar 5 nume # Newsweek.ro
Președintele Nicușor Dan a spus că are câte o listă cu 5 nume pentru conducerea SRI și SIE și că num...
15:40
România a finanțat peste 3.000 de săli de sport în ultimii 24 de ani. Câte au rămas neutilizate # Newsweek.ro
Din 2002 până în prezent Compania Națională de Investiții (CNI) a finanțat construcția a peste 3.000...
15:30
Ești bucureștean și ai mașină electrică sau hybrid? Dacă nu faci asta, nu mai parchezi gratis pe albastru # Newsweek.ro
Bucureștenii cu mașini electrice sau hybrid pot parca gratuit pe locurile de parcare administrate de...
15:20
Întrebat de studenți în anii ’50 care a fost perioada cea mai liberă pentru omenire un profesor mad...
15:10
Atac ucrainean în forță în Crimeea. Depozite de drone și de rachete Iskander și un elicopter rus, distruse # Newsweek.ro
Forțele speciale ucrainene au lansat un atac de amploare cu drone kamikaze asupra unui depozit al si...
15:00
Nicușor Dan spune de ce România nu va adera momentan la Consiliul pentru Pace. „Participăm ca observatori” # Newsweek.ro
Nicușor Dan a explicat de ce țara noastră nu va adera deocamdată la Consiliul Păcii, dar și ce însea...
Acum 4 ore
14:30
Noi reguli, la calculul RCA. Cea mai ieftină poliță pentru o mașinuță de oraș, și 11.000 lei! În ce condiții? # Newsweek.ro
Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) lucrează la noi reguli pentru calculul RCA. Sunt propus...
14:30
Nicuşor Dan, despre primirea la Casa Albă: Va fi o vizită care va avea o puternică componentă economică # Newsweek.ro
Președintele României, Nicușor Dan, a oferit detalii despre viitoarea vizită de stat în SUA. Va avea...
14:20
2.000 lei pensie după 35 ani munciți și 5.000 lei ultima leafă. Cum află pensionarul dacă calculul e corect? # Newsweek.ro
Pentru mulți pensionari primirea dosarului de pensie pote fi o veste rea. Adesea există mari diferen...
14:10
Ministrul Apărării refuză scăderea pensiilor și salariilor militarilor. Ce zice de eliminarea normei de hrană # Newsweek.ro
Pensiile militare vor fi reformate imediat după ce CCR va da un verdict legat de pensiile magistrați...
13:50
Ministrul Muncii anunță care persoane cu handicap au rămas fără certificat după reevaluare. „Corectăm sistemul # Newsweek.ro
Ministrul Muncii anunță care persoane cu handicap au rămas fără certificat după reevaluare. „Corectă...
13:50
Dronele rusești din Ucraina au piese germane. 13 din ele au căzut în România. Ce piese sunt folosite de Rusia # Newsweek.ro
În ciuda sancțiunilor, se găsesc piese germane în dronele rusești care atacă Ucraina. Potrivit DW, n...
13:30
Raportul preliminar din Congresul SUA privind România, criticat dur de o senatoare influentă: E ignorat în SUA # Newsweek.ro
Senatoarea democrată Jeanne Shaheen a respins raportul preliminar al Comisiei Juridice din Camera Re...
13:20
Incendiu la o hală unde se prelucrează deşeuri din plastic, în Ploieşti. 15 persoane s-au autoevacuat # Newsweek.ro
Un incendiu a izbucnit, marţi, la o hală unde se prelucrează mase plastice, în municipiul Ploieşti, ...
13:00
Premieră în asigurări: AUR vrea ca RCA-ul șoferilor să acopere și parastasele, și monumentele funerare # Newsweek.ro
Polițele RCA din România ar putea să devină unice în lume. Potrivit unui proiect legislativ inițiat ...
Acum 6 ore
12:50
Localitate cu subvenții de la guvern de 7.000.000€ plătește salarii de 3.000.000€. Primarul: Bolojan ne omoară # Newsweek.ro
99% din comune nu își pot plăti cheltuielile curente și au deficite de milioane. Comuna Cumpăna are ...
12:50
Florinela Georgescu, director de prognoză al ANM, a avertizat marți, într-o intervenție Digi24, că u...
12:30
Baloanele invizibile „Cal Troian”, noua armă împotriva Rusiei. Ocolesc apărarea și atacă cu drone din interior # Newsweek.ro
Forțele ucrainene folosesc baloane militare aproape invizibile pe radar pentru a lovi ținte adânc în...
12:20
OMV Petrom a finalizat o investiţie de 20 milioane de euro la modernizarea rafinăriei Petrobrazi # Newsweek.ro
OMV Petrom anunţă finalizarea unor noi lucrări de modernizare la rafinăria Petrobrazi, investiţia în...
12:10
Inițiativă aberantă a lui Ponta: „Ziua alesului local”. Premii în bani pentru primari și consilierii locali # Newsweek.ro
În plină austeritate, Victor Ponta propune înființarea Zilei Alesului local. Așa se dă drumul la pre...
12:10
Jocurile Paralimpice de Iarnă Milano-Cortina 2026: România participă la para snowboard şi para schi alpin # Newsweek.ro
România va fi reprezentată de doi sportivi la Jocurile Paralimpice de Iarnă Milano-Cortina 2026, la ...
11:50
Se întâmplă în România. O doctoriță UPU, care încerca să stabilizeze o pacientă, agresată de familia acesteia # Newsweek.ro
O doctoriță UPU, care încerca să stabilizeze o pacientă, a fost agresată de doi membri ai familiei a...
11:30
Călin Georgescu cere revenirea la comunism: Economia neoliberală ne-a distrus. Trebuie să ne rupem de străini # Newsweek.ro
Călin Georgescu s-a prezentat din nou marți dimineață la Poliția Buftea pentru a semna controlul jud...
11:20
Unde găsești în București apartament de închiriat cu 2 camere la 150 de lei? De ce doar șmecherii au acces? # Newsweek.ro
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunțat că va iniția un proiect privind majorarea ch...
11:00
Vestea care pună frână creșterii pensiilor cu 13%, anunțată de Florin Manole. „România e datoare vândută!” # Newsweek.ro
Ministrul muncii Florin Manole a anunțat creșterea sigură a pensiilor de la 1 ianuarie 2027. Creșter...
Acum 8 ore
10:30
VIDEO Anul Nou Chinezesc. Am intrat în Anul Calului de Foc. Care sunt tradițiile și superstițiile? # Newsweek.ro
Conform calendarului chinezesc, bazat pe orbitele Lunii și Pământului, pe 17 ianuarie 2026, am intra...
10:20
Ajutor de 1.000 lei pentru plata impozitului, pentru persoanele cu handicap. În care oraș se oferă beneficiul # Newsweek.ro
Persoanele cu handicap grav sau accentuat nu mai au scutire de impozit pentru clădirea și terenul lo...
10:10
Horoscop februarie. Care sunt cele 3 zodii „inundate de bani” până duminică? Atenție! Soarele intră în Pești # Newsweek.ro
Până pe 22 februarie, trei zodii vor fi inundate de bani: Soarele în Pești aduce bogăție. Un moment ...
10:00
Rețelele sociale expun intenționat minorii la propagandă politică și fake news alimentate de conturi false # Newsweek.ro
Un studiu recent arată că rețelele sociale afișează masiv conținut politic minorilor, chiar și atunc...
09:50
Maghiarii conectează un mic oraș cu 5.000 de locuitori de o autostradă românească. „Economia va înflori” # Newsweek.ro
Unagria este în campanie electrorală așa că partidul lui Viktor Orban face promisiuni. Maghiarii vor...
09:40
Record negativ pentru economia României. Datoria publică trece 60% din PIB. Fiecare român, dator cu 59.000 lei # Newsweek.ro
Datoria publică a României a atins un nivel record în noiembrie și a depășit pragul de 60% din PIB. ...
09:30
VIDEO Atac armat la un meci de hochei din Rhode Island. Două persoane, ucise. Atacatorul s-a sinucis # Newsweek.ro
Cel puțin două persoane au murit și alte trei au fost rănite grav într-un atac armat produs în timpu...
09:20
Contraofensivă ucraineană de tip „blitzkrieg”. Peste 200 km pătrați recuceriți în forță de forțele ucrainene # Newsweek.ro
Armata ucraineană a recucerit peste 200 de kilometri pătrați în doar câteva zile, într-o contraofens...
09:00
Ce să facă persoanele cu handicap, dacă rămân fără asistent personal după reevaluare? Avocat: Legea protejează # Newsweek.ro
Reevaluarea persoanelor cu grad de handicap poate duce uneori la modificarea certificatului. Una din...
09:00
Nicușor Dan discută cu șefii coaliției de tăieri în administrație, reducerea impozitelor, ajutoare la pensie # Newsweek.ro
Nicușor Dan i-a chemat la discuții pe liderii coaliției în frunte cu Grindeanu, Bolojan, Kelemen Hun...
Acum 12 ore
08:40
Ciprian Ciucu a deschis organigrama STB și a rămas șocat: sute de șefi, datorii uriașe # Newsweek.ro
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, anunţă, luni seară, că studiază organigrama STB şi a c...
08:30
Vremea se încălzește treptat. Ce anunță meteorologii pentru final de februarie și început de martie # Newsweek.ro
Meteorologii ANM anunță o săptămână cu temperaturi mai scăzute decât normalul în est, dar apropiate ...
08:20
România ar putea avea prima rafinărie: ministrul Energiei anunță un acord cu o companie americană # Newsweek.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, care a anunţat recent că România are 16 din cele 32 de elemente con...
08:00
HARTA Ce județe ar putea dispărea în cazul regionalizării României? Un proiect vechi de 13 ani reîmparte țara # Newsweek.ro
Newsweek a scris azi că doar 1% din comunele din România se pot întreține din venituri proprii. O re...
08:00
O delegaţie ucraineană s-a îndreptat luni spre Geneva pentru o nouă rundă de negocieri mediate de SU...
07:50
VIDEO Piloți veterani pe F-16 din SUA și Olanda, angajați să doboare rachete și drone ale Rusiei în Ucraina # Newsweek.ro
O nouă escadrilă internațională de avioane de vânătoare F-16, formată din piloți ucraineni, american...
07:50
Liderul PSD, Sorin Grindeanu, avertizează că social-democraţii nu vor vota bugetul dacă pachetul soc...
