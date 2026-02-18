20 de trenuri au fost suspendate din cauza ninsorilor. Ruta Ploieşti-Bucureşti, închisă din cauza copacilor căzuţi

22:20

La aproape patru ani de la invazia pe scară largă a Ucrainei de către Vladimir Putin, bilanțul războiului se măsoară nu numai în orașele distruse de peste graniță, ci și, din ce în ce mai mult, în regiunile de frontieră devastate ale Rusiei. Milioane de ucraineni îndură una dintre cele mai reci ierni din ultimii ani, fără electricitate și încălzire, întrucât valurile de atacuri cu rachete și drone rusești au pus la pământ infrastructura energetică. Zeci de mii de ruși care trăiesc de-a lungul marginii vestice a țării se confruntă acum cu dificultăți similare, întrucât atacurile transfrontaliere afectează utilitățile, forțând autoritățile locale să adopte măsuri de urgență, anunță Bloomberg.