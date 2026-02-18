20 de trenuri au fost suspendate din cauza ninsorilor. Ruta Ploieşti-Bucureşti, închisă din cauza copacilor căzuţi
Digi24.ro, 18 februarie 2026 09:20
Circulaţia a 20 de trenuri este suspendată, miercuri, din cauza ninsorilor şi a viscolului, anunţă compania CFR Călători, precizând că se intervine pentru eliberarea căii ferate. Ruta Ploieşti-Bucureşti este închisă de la ora 5.00, din cauza copacilor căzuţi.
• • •
Acum 30 minute
09:30
Ucraina şi Rusia urmează să reia discuţiile miercuri la Geneva, sub medierea SUA, pentru a încerca să găsească o ieşire din cei patru ani de război din Ucraina, după ce negocierile din ziua precedentă au arătat puţine semne de progres, relatează AFP, preluată de Agerpres.
09:30
Canada ia măsuri de apărare pentru a-şi reduce dependenţa faţă de SUA. „Nu ne mai permitem să ne bazăm pe alții” # Digi24.ro
Canada a lansat, marţi, planul său de miliarde de dolari pentru a-şi consolida armata, bazându-se mai mult pe companiile naţionale pentru a-şi reduce dependenţa faţă de Statele Unite, notează AFP, potrivit Agerpres.
Acum o oră
09:20
09:20
„O bătălie geopolitică”. Europa îşi înăspreşte poziţia faţă de marile companii de tehnologie, riscând tensiuni cu Washingtonul # Digi24.ro
Mai multe state europene intensifică presiunea asupra marilor platforme de socializare, pe fondul îngrijorărilor legate de siguranţa copiilor, într-o mişcare care riscă să provoace reacţii negative din partea Statelor Unite, unde îşi au sediul giganţi precum Meta şi platforma X, deţinută de Elon Musk.
09:10
Accident în Brăila: Un microbuz cu cinci oameni s-a răsturnat pe DN 21. Persoanele au fost transportate la Însurăței # Digi24.ro
Un microbuz în care se aflau cinci persoane s-a răsturnat, miercuri dimineaţa, în afara părţii carosabile, pe DN 21, între localităţile Viziru şi Însurăţei, potrivit informaţiilor transmise de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Brăila.
09:10
UE aprobă o doză mai puternică a medicamentului Wegovy pentru tratamentul obezității. Ce arată studiile # Digi24.ro
Comisia Europeană a aprobat miercuri o doză mai mare a medicamentului pentru obezitate Wegovy, produs de Novo Nordisk, oferind pacienţilor şi medicilor o opţiune care ar putea susţine o scădere în greutate mai accentuată, transmite Reuters.
09:10
Cât de ușor se poate cumpăra o mașină electrică asemănătoare celei care a luat foc în mers. RAR a emis 100 de cărți de identitate # Digi24.ro
Ministrul Transporturilor a trimis Corpul de Control la Registrul Auto Român, să verifice dacă au fost îndeplinite toate procedurile în cazul înmatriculării mașinilor similare cu cea în care o femeie a murit carbonizată în Capitală. Instituția spune că nu a primit, până în acest moment, date clare din partea autorităților pentru a identifica exact vehiculul implicat în incidentul de la sfârșitul săptămânii trecute.
Acum 2 ore
08:50
Iarnă extremă în România: Lista cu drumuri naționale și autostrăzi închise de viscol și ninsori, miercuri dimineață # Digi24.ro
Traficul rutier este închis, miercuri dimineaţă, pe autostrăzile A1 Bucureşti-Râmnicu Vâlcea, A3 Bucureşti-Braşov, A7 Ploieşti-Adjud, A0 Centura Bucureşti şi pe drumurile naţionale DN 22, DN 2B în Buzău şi Brăila, pe Centura Bucureşti (Ilfov) şi pe DN 23B în Vrancea, din cauza ninsorii şi a viscolului. Totodată, pe alte sectoare de drumuri au fost impuse restricţii de tonaj.
08:40
CCR discută sesizarea ÎCCJ pe legea privind pensiile magistraților. Surse: Azi va fi luată o decizie # Digi24.ro
Curtea Constituțională discută, astăzi de la ora 11.00, sesizarea Înaltei Curți de Casație și Justiției (ÎCCJ) pe modificarea unor legi privind pensiile magistraților, după ce instituția a amânat în cinci rânduri pronunțarea asupra obiecției de neconstituționalitate. La ședința CCR de miercuri nu va mai exista o amânare, au declarat surse pentru Digi24.ro.
Acum 4 ore
07:10
Cine controlează șantierele din România și în ce condiții pot autoritățile să oprească o lucrare de construcții # Digi24.ro
Executarea lucrărilor de construcții în România este permisă exclusiv pe baza unei autorizații legale de construire sau desființare, eliberată titularului unui drept real asupra imobilului, fie teren, fie clădire, identificat prin număr cadastral
07:10
În inima UE începe lupta pentru putere: Parlamentul European își remaniază conducerea peste un an, dar roțile influenței se învârt deja # Digi24.ro
Cu mai mult de un an înainte de remanierea de la jumătatea mandatului, care va avea loc la începutul anului 2027 şi va duce la realocarea funcţiilor de conducere din Parlamentul European, comploturile şi luptele au început deja pentru cele mai înalte funcţii din Parlamentul European. Remanierea va testa din nou aşa-numitul „cordon sanitar”, acordul informal între forţele centriste pentru a ţine extrema dreaptă departe de procesul decizional, scrie POLITICO.
07:10
Nevoia de reglementare a AI, tot mai stridentă: pericolul unei curse a înarmărilor cu inteligență artificială # Digi24.ro
Directorii generali din domeniul tehnologiei sunt angajaţi într-o „cursă a înarmărilor” cu inteligenţa artificială (AI), care riscă să distrugă umanitatea, a avertizat Stuart Russell, un proeminent informatician, într-un interviu acordat marţi pentru AFP, cerând guvernelor să intervină pentru a încetini acest ritm.
07:10
O tehnologie militară din vremea Revoluției Franceze a devenit crucială pentru Ucraina în războiul cu Rusia. Cum a renăscut în era AI # Digi24.ro
Reinventate ca lansatoare de drone cu rază lungă de acțiune ghidate cu ajutorul inteligenței artificiale, baloanele de mare altitudine sunt folosite de armata Ucrainei pentru a lansa atacuri cât mai adânc pe teritoriul Rusiei și sunt testate în Statele Unite și Europa pentru misiuni de supraveghere și în diverse alte roluri militare.
07:10
Localități sufocate de lefurile din primării. Cazul unei comune din Iași cu 13 angajați: „Recunosc, noi trebuie să fim desființați” # Digi24.ro
Una din trei localități din România consumă mai mult pe salariile propriilor angajați, într-un an, decât încasează. Informația apare într-o statistică a Ministerului Dezvoltării. Potrivit cifrelor, în unele din aceste peste o mie de localități, lefurile funcționarilor depășesc chiar și de patru ori veniturile localității. Sunt și comune unde, deși sunt puțini angajați, banii tot nu ajung. „De unde să aduni veniturile?”, se întreabă un primar de comună din Iași.
07:10
Treceri de pietoni, păzite de „copii”. Metoda inedită prin care un oraș a decis să-i determine pe șoferi să circule mai prudent # Digi24.ro
Metodă unică în România pentru evitarea tragediilor pe șosele. Primăria unui oraș din județul Arad a montat la trecerile de pietoni de lângă școli și grădinițe indicatoare sub formă de copii, care țin semne rutiere deasupra capului. Măsura inedită a atras imediat atenția șoferilor, care spun că circulă mai prudent acum. Astfel de indicatoare neconvenționale sunt folosite pentru siguranța rutieră în multe țări europene printre care Marea Britanie, Austria, Franța sau Polonia.
07:10
Economia Rusiei a intrat în „zona morții”. De ce Putin se teme mai mult de criza demobilizării decât de continuarea războiului # Digi24.ro
În timp ce războiul din Ucraina se apropie de împlinirea a patru ani, transformarea economiei care susține eforturile armatei ruse a devenit practic ireversibilă fără izbucnirea unei noi crize. Chiar dacă nu se va prăbuși de tot, ea nici nu își va mai putea reveni. A intrat în ceea ce alpiniștii numesc „zona morții”, acolo unde ritmul în care corpul se deteriorează este mai mare decât capacitatea sa de a se repara, arată o analiză The Economist.
07:10
Miercurea Cenușii 2026: Începe Postul Mare pentru catolici. Cele mai importante tradiții și obiceiuri. Ce simbolizează ritualul crucii # Digi24.ro
La 18 februarie 2026, credincioșii catolici din întreaga lume marchează Miercurea Cenușii, moment care inaugurează perioada Postului Mare și ocupă un loc central în calendarul liturgic creștin. Ziua simbolizează fragilitatea vieții și îndemnul spre reflecție și reîntoarcerea la valorile spirituale înainte de Paște.
07:10
Efectele radiațiilor de la Cernobîl s-au transmis între generații. Ce au descoperit experții în ADN-ul a peste 1.500 de copii # Digi24.ro
Efectele dezastrului nuclear de la Cernobîl nu s-au oprit la generația celor expuși în mod direct. Cercetătorii au descoperit modificări genetice și la copiii celor care au intrat în contact cu radiațiile după accidentul din 1986. Este pentru prima dată când se stabilește în mod clar o astfel de legătură de la o generație la alta.
07:10
„Am vrut să-mi vând casa, că n-am mai putut”. Focar de infecție la marginea unui oraș din vestul țării. Primăria a fost somată # Digi24.ro
Focar de infecție pe un câmp din Arad, chiar la 5 minute de mers cu mașina de centrul orașului. Pe trei hectare și jumătate sunt gunoaie cât vezi cu ochii: de la piese de mașini, la haine vechi și cauciucuri uzate. Groapa ilegală este în proprietatea Primăriei, iar Garda de Mediu i-a dat termen 60 de zile să curețe, altfel va fi amendată.
07:10
Cum a devenit Elveția principalul canal de negocieri între SUA și Iran de peste patru decenii # Digi24.ro
De peste patru decenii, Elveția joacă rolul de canal diplomatic discret între Statele Unite și Iran, două țări care nu mai au relații oficiale din 1980. De la criza ostaticilor din 1979 până la negocierile privind programul nuclear și momentele de tensiune militară, Berna a devenit spațiul neutru prin care Washingtonul și Teheranul continuă să comunice.
07:10
Bandele din Londra recrutează copii pe Snapchat pentru a fura telefoane. Zona unde turiștii sunt „ținte ușoare” # Digi24.ro
Copii de numai 14 ani sunt recrutați pe Snapchat de bandele din Londra pentru a fura telefoane în drum spre școală, în schimbul unor sume de bani. Poliția Metropolitană, care a raportat 71.000 de furturi în ultimul an, încearcă să combată fenomenul cu drone, biciclete electrice și tehnologii de recunoaștere facială.
07:10
Atenționare pentru cei care caută sfaturi medicale pe Google. Inteligența artificială poate genera informații false # Digi24.ro
Google pune oamenii în pericol, minimizând avertismentele de siguranță potrivit cărora sfaturile medicale generate de inteligența artificială (IA) pot fi greșite, scrie The Guardian.
Acum 12 ore
00:10
Ministrul Muncii a anunțat reevaluări ale certificatelor de dizabilitate: „Fraudele evidente vor fi sesizate la Parchet” # Digi24.ro
Cei care au obținut certificate de dizabilitate pe nedrept sau au păcălit sistemul vor ieși de sub protecția statului, iar în situațiile în care fraudele sunt intenționate și evidente va fi sesizat Parchetul, a anunțat marți ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, Petre Florin Manole.
00:00
JD Vance susține că Iranul nu e dispus să accepte liniile roșii ale lui Donald Trump în dosarul nuclear: „Să nu ajungem în acel punct” # Digi24.ro
Vicepreședintele SUA, JD Vance, spune că, deși s-au înregistrat unele progrese în cadrul discuțiilor de astăzi dintre SUA și Iran cu privire la programul nuclear al acesteia, Republica Islamică nu este dispusă să accepte unele dintre condițiile impuse de Washington, relatează Times of Israel.
17 februarie 2026
23:50
Dictatura este preferabilă democrației, consideră unu din cinci europeni, potrivit unui sondaj realizat inclusiv în România # Digi24.ro
Un european din cinci consideră că, în anumite cazuri, dictatura este preferabilă democraţiei, potrivit unui sondaj comunicat POLITICO. Un procentaj semnificativ din populaţia continentului are opinii antiparlamentare şi nu consideră extrema dreaptă o ameninţare la adresa democraţiei, relevă sondajul realizat de institutul de sondaje AboutPeople şi comandat de think tank-ul Progressive Lab în cinci ţări: Grecia, Franţa, Suedia, Marea Britanie şi România.
23:50
Cum explică Nazare datoria publică, de peste 60% din PIB, a României: „Nu e nicio criză. Statul a cheltuit mai mult decât a încasat” # Digi24.ro
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a explicat, marţi, că România a ajuns la o datorie publică de peste 60% din PIB din cauza faptului că, ani de zile, statul a cheltuit mai mult decât a încasat, iar diferenţa s-a finanţat prin împrumuturi care s-au adunat. „Nu înseamnă o criză”, susţine demnitarul.
23:40
Irineu Darău anunță actualizarea Masterplanului pentru investițiile în turism. „Realitatea din teren s-a schimbat” # Digi24.ro
Masterplanul investiţiilor în turism a fost actualizat deoarece, în ultimii ani, multe investiţii s-au concentrat pe construcţii, fără să fie dublate de investiţii în experienţa turistică propriu-zisă, iar realitatea din teren s-a schimbat, a anunţat ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, Irineu Darău.
23:30
Castravetele, cel mai recent simbol al creșterii prețurilor în Rusia: „Sunt scandaloase. Cândva se spunea că ouăle sunt «de aur»” # Digi24.ro
Castravetele, un ingredient popular în salatele și mâncărurile rusești, este cel mai recent produs alimentar de bază al cărui preț a crescut brusc, provocând nemulțumirea consumatorilor și agitând politicienii și autoritățile de reglementare, dornici să calmeze nemulțumirea populară într-o perioadă de război, scrie Reuters.
23:30
Bolojan: Sper ca, în al 12-lea ceas, CCR să ia o decizie privind pensiile magistraților. Proiectul este constituțional # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, marţi seară, că speră ca, în al 12-lea ceas, Curtea Constituţională a României să ia o decizie privind reforma pensiilor magistraţilor. Prim-ministrul a subliniat că, din punctul său de vedere, acest proiect este unul constituţional.
23:30
JO 2026 Milano Cortina: Julia Sauter (România) s-a calificat pentru programul liber în proba feminină de patinaj artistic # Digi24.ro
Julia Sauter s-a calificat pentru programul liber în proba feminină de patinaj artistic de la Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina.
23:10
JO 2026 Milano Cortina. Tentea şi Iordache, cel mai bun rezultat al României din ultimii 34 de ani la bob două persoane # Digi24.ro
Mihai Tentea şi George Iordache au obţinut un rezultat extraordinar pentru România la Jocurile Olimpice de la Milano: locul 5 la bob două persoane.
23:00
Navalnîi, „cobai” într-un experiment mortal? De ce ar fi folosit Rusia o toxină letală pentru a-l elimina pe fostul lider al opoziției # Digi24.ro
La doi ani după moartea liderului opoziției ruse Alexei Navalnîi în închisoare, cinci țări europene susțin că au identificat substanța care l-a ucis: epibatidina, o toxină letală produsă de o specie de broască din America de Sud. Dar de ce să te deranjezi să folosești un otravă atât de rară, exotică, care se găsește în mod natural doar în cealaltă parte a lumii? Unii experți cred că Navalnîi ar fi putut fi folosit drept cobai în cadrul unui experiment mortal, arată France24.
23:00
22:50
Mesajul pro-Viktor Orban al lui Marco Rubio alimentează temerile UE că SUA urmărește dezbinarea Europei: „Un gest de sfidare” # Digi24.ro
Chiar înainte de a-l susține efectiv pe premierul ungar Viktor Orban înaintea alegerilor parlamentare cruciale, itinerariul lui Marco Rubio în Europa promitea să fie provocator. După întâlnirea cu aliații SUA la Conferința de securitate de la Munchen, într-un moment deosebit de tensionat în relațiile transatlantice, secretarul de stat american a plecat în Slovacia și Ungaria – cele două state membre ale UE cele mai dependente de energia rusă și sceptice față de sprijinul acordat de blocul comunitar Ucrainei, scrie The Guardian.
22:50
Ce spune George Simion despre prezența lui Nicușor Dan la Consiliul Păcii al lui Donald Trump # Digi24.ro
Preşedintele AUR, George Simion, a afirmat că i se pare normal ca România să fie prezentă la Consiliul pentru Pace de la Washington, precizând însă că ţara noastră ar trebui să fie la această reuniune din poziţia de membru, şi nu doar în calitate de observator.
22:40
Câți bani a încasat Fiscul, la licitație, pe tablourile dintr-o parte a „Colecției Darius Vâlcov”. Fostul ministru este la închisoare # Digi24.ro
Licitația organizată marți în Capitală, prin care au fost scoase la vânzare 34 de tablouri care i-au aparținut lui Darus Vâlcov, condamnat pentru corupție, a adus în conturile ANAF Craiova aproape 800.000 de euro.
22:20
Războiul lui Putin în Ucraina afectează și rușii din localitățile de graniță. Zeci de mii de oameni îndură frigul după bombardamente # Digi24.ro
La aproape patru ani de la invazia pe scară largă a Ucrainei de către Vladimir Putin, bilanțul războiului se măsoară nu numai în orașele distruse de peste graniță, ci și, din ce în ce mai mult, în regiunile de frontieră devastate ale Rusiei. Milioane de ucraineni îndură una dintre cele mai reci ierni din ultimii ani, fără electricitate și încălzire, întrucât valurile de atacuri cu rachete și drone rusești au pus la pământ infrastructura energetică. Zeci de mii de ruși care trăiesc de-a lungul marginii vestice a țării se confruntă acum cu dificultăți similare, întrucât atacurile transfrontaliere afectează utilitățile, forțând autoritățile locale să adopte măsuri de urgență, anunță Bloomberg.
22:10
Cătălin Predoiu s-a întâlnit cu directorul FBI, Kash Patel, la Washington. Discuțiile au vizat crima organizată și terorismul # Digi24.ro
Ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, s-a întâlnit marți, 17 februarie, pentru a doua oară cu directorul FBI, Kash Patel, la Washington. La întrevedere au participat și adjunctul directorului FBI, Christopher Raia, și asistentul directorului pentru Operațiuni Internaționale, Jason Kaplan.
22:00
România se pregătește de ninsori și viscol. Climatolog: Un ciclon mediteranean se reîncarcă deasupra Mării Negre # Digi24.ro
Un ciclon mediteranean care traversează Peninsula Balcanică și se reîncarcă cu vapori de apă deasupra vestului Mării Negre va aduce cantități importante de zăpadă și viscol în România, a avertizat climatologul Roxana Bojariu la Digi24. Deși astfel de episoade au devenit mai rare în ultimele decenii, intensitatea lor rămâne ridicată, chiar și în contextul încălzirii globale.
22:00
Ilie Bolojan anunță că norma de hrană pentru militari rămâne neschimbată: A fost o discuție la propunerea Ministerului Finanțelor # Digi24.ro
„Nu se va acționa asupra normei de hrană, deci a fost numai o discuție de analiză. Această discuție a fost la propunerea Ministerului de Finanțe”, a declarat Ilie Bolojan la TVR Info. Astfel, premierul nu confirmă tăieri în această zonă.
21:50
Zelenski, despre presiunile lui Trump privind concesiile pentru pace: „Sper că e doar o tactică”. Ce a spus despre o întâlnire cu Putin # Digi24.ro
Poporul ucrainean ar respinge un acord de pace care implică retragerea unilaterală a Ucrainei din regiunea Donbas din estul țării și cedarea acesteia Rusiei, a spus marți președintele Volodimir Zelenski pentru Axios. În timp ce liderul de la Kiev acorda interviul, negociatorii ucraineni și ruși se întâlneau pentru a treia rundă de discuții directe la Geneva. Principalul punct de blocaj este controlul asupra regiunii Donbas, aproximativ 10% din aceasta fiind încă în mâinile Ucrainei.
21:30
Guvernul pregătește noua schemă pentru prețul gazelor după 1 aprilie 2026. Cum vor fi calculate facturile pentru populație # Digi24.ro
Ministerul Energiei a publicat marți seară un proiect de ordonanță de urgență privind măsurile aplicabile clienților finali casnici din piața de gaze naturale în perioada 1 aprilie 2026 - 31 martie 2027, după expirarea actualei scheme de plafonare și compensare a prețurilor. Documentul propune un nou mod de formare a prețului gazelor pentru populație și introduce măsuri menite să evite creșteri bruște ale facturilor, într-o perioadă de tranziție către liberalizarea completă a pieței.
21:30
Noi date despre viscolul care afectează sudul țării: este posibil cod roșu la noapte, avertizează ANM # Digi24.ro
Directoarea ANM, Elena Mateescu, anunță marți seară un strat de zăpadă consistent în Capitală și în alte regiuni, în contextul codului portocaliu de viscol puternic. Meteorologii previzionează strat de zăpadă în medie de 25-35 de cm în zonele vizate. Vântul va avea viteze la rafală de 60-85 km/h. În a doua parte a nopții, directoare ANM spune că vântul va crește în intensitate, fiind chiar posibilitatea să fie emis cod roșu de către meteorologi pentru zona de est a Munteniei.
21:20
Vremea rea închide șapte școli din județul Brăila: lista unităților unde elevii vor face cursuri online # Digi24.ro
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Brăila a anunţat suspendarea cursurilor cu prezenţă fizică pentru ziua de miercuri, în şapte unităţi de învăţământ din judeţ, ca urmare a condiţiilor meteorologice severe.
21:00
Cu ce avion va zbura Nicușor Dan în SUA, la prima reuniune a Consiliului pentru Pace, și cine face parte din delegația României (surse) # Digi24.ro
Președintele Nicușor Dan pleacă, miercuri, în Statele Unite, pentru a participa, joi, la Washington, la prima reuniune a Consiliului pentru Pace al lui Donald Trump, în calitate de observator. În condițiile în care România nu are aeronavă prezidențială, surse Digi24 spun că șeful statului va folosi pentru această deplasare un avion închiriat.
21:00
Viscol în București: sunt așteptați nămeți de jumătate de metru. Primăria Capitalei trimite 2.700 de oameni și 380 de utilaje pe teren # Digi24.ro
Bucureștiul se va confrunta în orele următoare cu un nou episod sever de iarnă. Timp de 16 ore, va fi viscol. Peste 2.700 de oameni şi circa 380 de utilaje vor interveni pentru deszăpezire şi combaterea poleiului în Capitală, în perioada următoare, în contextul în care de la ora 20:00 oraşul intră sub incidenţa unui cod portocaliu de ninsoare şi viscol, valabil până miercuri la prânz.
21:00
Viscolul afectează traficul pe DN1: restricție de circulație pentru mașinile mai mari de 7,5 tone pe sectorul Nistorești - Azuga # Digi24.ro
Centrul Infotrafic anunţă, marţi seară restricţionarea circulaţiei pentru maşinile mai mari de 7,5 tone, pe DN1, sectorul Nistoreşti – Azuga, judeţul Pragova, din cauza vremii.
Acum 24 ore
20:50
Descoperire macabră: Zeci ce cadavre de bizoni, căprioare şi cerbi au fost găsite la o fermă din Cluj # Digi24.ro
Cel puțin 95 de cadavre de animale - bizoni, căprioare şi cerbi – au fost găsite pe câmp, la ferma de bizoni din Recea Cristur, judeţul Cluj, Prefectura dispunând deplasarea la faţa locului a reprezentanţilor mai multor instituţii.
20:40
Franța se pregătește pentru eliberarea a 35 de condamnați pentru terorism islamist în 2026 # Digi24.ro
Parchetul naţional antiterorist francez (PNAT) prevede că 35 de deţinuţi pentru terorism islamist vor ieşi din închisoare în 2026, a indicat marţi şeful PNAT, Olivier Christen, în cotidianul francez Le Monde. În total, 339 de deţinuţi pentru terorism islamist au ieşit din închisoare începând din 2021, potrivit PNAT.
20:30
Deși în primul mandat a încercat să interzică aplicația TikTok, Donald Trump și-a schimbat radical viziunea, transformându-se în salvatorul rețelei sociale. Această mișcare a fost influențată de convingerea că platforma este esențială pentru a ajunge la tinerii alegători, iar arhitectul din umbră al acestei strategii a fost controversatul Charlie Kirk, asasinat pe 10 septembrie 2025. Fondatorul Turning Point USA l-a convins pe președintele american că o interdicție ar înstrăina milioane de tineri care au votat pentru republicani în 2024 și că TikTok este o contrapondere necesară pentru Facebook (Meta), pe care Trump o consideră un „dușman al poporului”, potrivit Axios.
