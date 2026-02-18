HARTĂ Meteorologii anunță noi coduri de vreme severă până mâine. Zonele în care va mai ninge și va fi viscol
Digi24.ro, 18 februarie 2026 10:20
ANM a actualizat avertizările cod galben și portocaliu de ninsori și viscol. Fenomenele meteo severe afectează mai mult de jumătate din țară, până mâine.
Acum 30 minute
10:40
Pe 5 februarie 2026, Putin a ținut un discurs la ceremonia de deschidere a Anului Unității Popoarelor Rusiei. Aceasta este ultima sa apariție publică în fața unui public numeros la momentul publicării acestui articol. A doua zi au avut loc două ședințe de lucru la Kremlin. De atunci, Kremlinul a trecut la publicarea de „conserve”, au aflat jurnaliștii de la „Sistema”. Astfel, Putin nu a mai apărut în fața camerelor de filmat timp de 11 zile. În această săptămână are programate câteva evenimente publice.
10:40
Bărbat de 61 de ani, găsit mort într-un taxi parcat în Sectorul 1. Poliția a fost alertată prin 112 # Digi24.ro
Un bărbat în vârstă de 61 de ani a fost găsit mort, miercuri dimineață, într-un taxi parcat pe o stradă din Sectorul 1 al Capitalei.
10:30
JD Vance dezminte că ar exista vreun conflict între el și șeful diplomației Marco Rubio. Ce spune despre ambițiile prezidențiale # Digi24.ro
Vicepreşedintele american JD Vance a afirmat marţi că nu există „niciun conflict” între el şi şeful diplomaţiei Marco Rubio, prezentat ca un posibil rival la viitoarele alegeri prezidenţiale. Într-un interviu acordat postului de televiziune Fox News, Vance a fost întrebat și în legătură cu ambițiile sale prezidențiale.
Acum o oră
10:20
Papa Leon refuză invitația lui Trump de a participa la Consiliul pentru Pace. Motivul invocat # Digi24.ro
Vaticanul nu va participa la iniţiativa preşedintelui american Donald Trump denumită Consiliul Păcii, a declarat, marţi, cardinalul Pietro Parolin, adăugând că eforturile de gestionare a situaţiilor de criză ar trebui să fie coordonate de Organizaţia Naţiunilor Unite, potrivit Reuters.
10:20
Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, va prezenta miercuri Raportul trimestrial asupra inflației. Care sunt noile prognoze # Digi24.ro
Guvernatorul Băncii Naționale a României, Mugur Isărescu, va susține miercuri, la ora 11:00, o conferință de presă în cadrul căreia va prezenta noul Raport trimestrial asupra inflației, ediția februarie 2026, document care include cele mai recente evaluări privind evoluția prețurilor, factorii care influențează dinamica inflației și perspectivele acesteia pe termen mediu.
10:20
Șeful celui mai mare partid din Parlament, Sorin Grindeanu, vine azi la Digi24 să vorbească despre situația din Coaliție, bugetul țării, și să explice interminabilele obiecții PSD la adresa măsurilor propuse de premierul Ilie Bolojan.
10:20
Ambulanță blocată în zăpadă în Iași. O femeie care a născut a fost preluată cu o mașină a pompierilor # Digi24.ro
O ambulanță a Serviciului de Ambulanță Județean Iași, trimisă în misiune în satul Stânca, comuna Victoria, pentru a prelua o femeie de 34 de ani care tocmai născuse, a derapat la ieșirea din localitate din cauza zăpezii de pe carosabil și nu și-a mai putut continua deplasarea.
10:20
10:10
Rusia amenință cu ripostă navală dacă Europa continuă sechestrarea petrolierelor din Marea Baltică # Digi24.ro
Rusia a avertizat că ar putea recurge la o ripostă navală dacă statele europene continuă să sechestreze petroliere asociate „flotei fantomă”, rețeaua de nave folosită pentru a eluda sancțiunile occidentale. Amenințarea intervine pe fondul intensificării controalelor în Marea Baltică, unde mai multe nave au fost deja vizate de autorități.
10:10
Un șofer de TIR a fost la un pas să producă o tragedie în comuna Brebeni din județul Olt. Acesta circula cu anvelope de vară uzate, a derapat și s-a răsturnat într-o benzinărie.
10:00
Guvernul pregătește noua schemă pentru prețul gazelor după 1 aprilie 2026. Cum vor fi calculate facturile pentru populație # Digi24.ro
Ministerul Energiei a publicat marți seară un proiect de ordonanță de urgență privind măsurile aplicabile clienților finali casnici din piața de gaze naturale în perioada 1 aprilie 2026 - 31 martie 2027, după expirarea actualei scheme de plafonare și compensare a prețurilor. Documentul propune un nou mod de formare a prețului gazelor pentru populație și introduce măsuri menite să evite creșteri bruște ale facturilor, într-o perioadă de tranziție către liberalizarea completă a pieței.
10:00
Coreea de Sud vrea să reintroducă zona de interdicție aeriană la granița cu Coreea de Nord. Măsura, discutată cu armata # Digi24.ro
Coreea de Sud încearcă să reinstituie zona de interdicţie aeriană la frontiera cu Coreea de Nord, în baza pactului militar intercoreean din 2018 vizând reducerea tensiunilor, în prezent suspendat, a declarat miercuri ministrul sud-coreean al unificării, Chung Dong-young.
10:00
Capitala, sub nămeți: Trafic redus, trotuare înzăpezite și tramvaie blocate din cauza ninsorilor abundente # Digi24.ro
Bucureștiul se confruntă astăzi cu una dintre cele mai dificile zile ale iernii, după ce ninsorile abundente din ultimele ore au depus, în unele zone ale Capitalei, un strat de zăpadă care depășește 50 de centimetri. Deși marile bulevarde au fost curățate pe parcursul nopții, situația rămâne complicată pe străzile secundare și pe trotuare.
Acum 2 ore
09:30
Ucraina şi Rusia urmează să reia discuţiile miercuri la Geneva, sub medierea SUA, pentru a încerca să găsească o ieşire din cei patru ani de război din Ucraina, după ce negocierile din ziua precedentă au arătat puţine semne de progres, relatează AFP, preluată de Agerpres.
09:30
Canada ia măsuri de apărare pentru a-şi reduce dependenţa faţă de SUA. „Nu ne mai permitem să ne bazăm pe alții” # Digi24.ro
Canada a lansat, marţi, planul său de miliarde de dolari pentru a-şi consolida armata, bazându-se mai mult pe companiile naţionale pentru a-şi reduce dependenţa faţă de Statele Unite, notează AFP, potrivit Agerpres.
09:20
20 de trenuri au fost suspendate din cauza ninsorilor. Ruta Ploieşti-Bucureşti, închisă din cauza copacilor căzuţi # Digi24.ro
Circulaţia a 20 de trenuri este suspendată, miercuri, din cauza ninsorilor şi a viscolului, anunţă compania CFR Călători, precizând că se intervine pentru eliberarea căii ferate. Ruta Ploieşti-Bucureşti este închisă de la ora 5.00, din cauza copacilor căzuţi.
09:20
„O bătălie geopolitică”. Europa îşi înăspreşte poziţia faţă de marile companii de tehnologie, riscând tensiuni cu Washingtonul # Digi24.ro
Mai multe state europene intensifică presiunea asupra marilor platforme de socializare, pe fondul îngrijorărilor legate de siguranţa copiilor, într-o mişcare care riscă să provoace reacţii negative din partea Statelor Unite, unde îşi au sediul giganţi precum Meta şi platforma X, deţinută de Elon Musk.
09:10
Accident în Brăila: Un microbuz cu cinci oameni s-a răsturnat pe DN 21. Persoanele au fost transportate la Însurăței # Digi24.ro
Un microbuz în care se aflau cinci persoane s-a răsturnat, miercuri dimineaţa, în afara părţii carosabile, pe DN 21, între localităţile Viziru şi Însurăţei, potrivit informaţiilor transmise de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Brăila.
09:10
UE aprobă o doză mai puternică a medicamentului Wegovy pentru tratamentul obezității. Ce arată studiile # Digi24.ro
Comisia Europeană a aprobat miercuri o doză mai mare a medicamentului pentru obezitate Wegovy, produs de Novo Nordisk, oferind pacienţilor şi medicilor o opţiune care ar putea susţine o scădere în greutate mai accentuată, transmite Reuters.
09:10
Cât de ușor se poate cumpăra o mașină electrică asemănătoare celei care a luat foc în mers. RAR a emis 100 de cărți de identitate # Digi24.ro
Ministrul Transporturilor a trimis Corpul de Control la Registrul Auto Român, să verifice dacă au fost îndeplinite toate procedurile în cazul înmatriculării mașinilor similare cu cea în care o femeie a murit carbonizată în Capitală. Instituția spune că nu a primit, până în acest moment, date clare din partea autorităților pentru a identifica exact vehiculul implicat în incidentul de la sfârșitul săptămânii trecute.
Acum 4 ore
08:50
Iarnă extremă în România: Lista cu drumuri naționale și autostrăzi închise de viscol și ninsori, miercuri dimineață # Digi24.ro
Traficul rutier este închis, miercuri dimineaţă, pe autostrăzile A1 Bucureşti-Râmnicu Vâlcea, A3 Bucureşti-Braşov, A7 Ploieşti-Adjud, A0 Centura Bucureşti şi pe drumurile naţionale DN 22, DN 2B în Buzău şi Brăila, pe Centura Bucureşti (Ilfov) şi pe DN 23B în Vrancea, din cauza ninsorii şi a viscolului. Totodată, pe alte sectoare de drumuri au fost impuse restricţii de tonaj.
08:40
CCR discută sesizarea ÎCCJ pe legea privind pensiile magistraților. Surse: Azi va fi luată o decizie # Digi24.ro
Curtea Constituțională discută, astăzi de la ora 11.00, sesizarea Înaltei Curți de Casație și Justiției (ÎCCJ) pe modificarea unor legi privind pensiile magistraților, după ce instituția a amânat în cinci rânduri pronunțarea asupra obiecției de neconstituționalitate. La ședința CCR de miercuri nu va mai exista o amânare, au declarat surse pentru Digi24.ro.
07:10
Cine controlează șantierele din România și în ce condiții pot autoritățile să oprească o lucrare de construcții # Digi24.ro
Executarea lucrărilor de construcții în România este permisă exclusiv pe baza unei autorizații legale de construire sau desființare, eliberată titularului unui drept real asupra imobilului, fie teren, fie clădire, identificat prin număr cadastral
07:10
În inima UE începe lupta pentru putere: Parlamentul European își remaniază conducerea peste un an, dar roțile influenței se învârt deja # Digi24.ro
Cu mai mult de un an înainte de remanierea de la jumătatea mandatului, care va avea loc la începutul anului 2027 şi va duce la realocarea funcţiilor de conducere din Parlamentul European, comploturile şi luptele au început deja pentru cele mai înalte funcţii din Parlamentul European. Remanierea va testa din nou aşa-numitul „cordon sanitar”, acordul informal între forţele centriste pentru a ţine extrema dreaptă departe de procesul decizional, scrie POLITICO.
07:10
Nevoia de reglementare a AI, tot mai stridentă: pericolul unei curse a înarmărilor cu inteligență artificială # Digi24.ro
Directorii generali din domeniul tehnologiei sunt angajaţi într-o „cursă a înarmărilor” cu inteligenţa artificială (AI), care riscă să distrugă umanitatea, a avertizat Stuart Russell, un proeminent informatician, într-un interviu acordat marţi pentru AFP, cerând guvernelor să intervină pentru a încetini acest ritm.
07:10
O tehnologie militară din vremea Revoluției Franceze a devenit crucială pentru Ucraina în războiul cu Rusia. Cum a renăscut în era AI # Digi24.ro
Reinventate ca lansatoare de drone cu rază lungă de acțiune ghidate cu ajutorul inteligenței artificiale, baloanele de mare altitudine sunt folosite de armata Ucrainei pentru a lansa atacuri cât mai adânc pe teritoriul Rusiei și sunt testate în Statele Unite și Europa pentru misiuni de supraveghere și în diverse alte roluri militare.
07:10
Localități sufocate de lefurile din primării. Cazul unei comune din Iași cu 13 angajați: „Recunosc, noi trebuie să fim desființați” # Digi24.ro
Una din trei localități din România consumă mai mult pe salariile propriilor angajați, într-un an, decât încasează. Informația apare într-o statistică a Ministerului Dezvoltării. Potrivit cifrelor, în unele din aceste peste o mie de localități, lefurile funcționarilor depășesc chiar și de patru ori veniturile localității. Sunt și comune unde, deși sunt puțini angajați, banii tot nu ajung. „De unde să aduni veniturile?”, se întreabă un primar de comună din Iași.
07:10
Treceri de pietoni, păzite de „copii”. Metoda inedită prin care un oraș a decis să-i determine pe șoferi să circule mai prudent # Digi24.ro
Metodă unică în România pentru evitarea tragediilor pe șosele. Primăria unui oraș din județul Arad a montat la trecerile de pietoni de lângă școli și grădinițe indicatoare sub formă de copii, care țin semne rutiere deasupra capului. Măsura inedită a atras imediat atenția șoferilor, care spun că circulă mai prudent acum. Astfel de indicatoare neconvenționale sunt folosite pentru siguranța rutieră în multe țări europene printre care Marea Britanie, Austria, Franța sau Polonia.
07:10
Economia Rusiei a intrat în „zona morții”. De ce Putin se teme mai mult de criza demobilizării decât de continuarea războiului # Digi24.ro
În timp ce războiul din Ucraina se apropie de împlinirea a patru ani, transformarea economiei care susține eforturile armatei ruse a devenit practic ireversibilă fără izbucnirea unei noi crize. Chiar dacă nu se va prăbuși de tot, ea nici nu își va mai putea reveni. A intrat în ceea ce alpiniștii numesc „zona morții”, acolo unde ritmul în care corpul se deteriorează este mai mare decât capacitatea sa de a se repara, arată o analiză The Economist.
07:10
Miercurea Cenușii 2026: Începe Postul Mare pentru catolici. Cele mai importante tradiții și obiceiuri. Ce simbolizează ritualul crucii # Digi24.ro
La 18 februarie 2026, credincioșii catolici din întreaga lume marchează Miercurea Cenușii, moment care inaugurează perioada Postului Mare și ocupă un loc central în calendarul liturgic creștin. Ziua simbolizează fragilitatea vieții și îndemnul spre reflecție și reîntoarcerea la valorile spirituale înainte de Paște.
07:10
Efectele radiațiilor de la Cernobîl s-au transmis între generații. Ce au descoperit experții în ADN-ul a peste 1.500 de copii # Digi24.ro
Efectele dezastrului nuclear de la Cernobîl nu s-au oprit la generația celor expuși în mod direct. Cercetătorii au descoperit modificări genetice și la copiii celor care au intrat în contact cu radiațiile după accidentul din 1986. Este pentru prima dată când se stabilește în mod clar o astfel de legătură de la o generație la alta.
07:10
„Am vrut să-mi vând casa, că n-am mai putut”. Focar de infecție la marginea unui oraș din vestul țării. Primăria a fost somată # Digi24.ro
Focar de infecție pe un câmp din Arad, chiar la 5 minute de mers cu mașina de centrul orașului. Pe trei hectare și jumătate sunt gunoaie cât vezi cu ochii: de la piese de mașini, la haine vechi și cauciucuri uzate. Groapa ilegală este în proprietatea Primăriei, iar Garda de Mediu i-a dat termen 60 de zile să curețe, altfel va fi amendată.
07:10
Cum a devenit Elveția principalul canal de negocieri între SUA și Iran de peste patru decenii # Digi24.ro
De peste patru decenii, Elveția joacă rolul de canal diplomatic discret între Statele Unite și Iran, două țări care nu mai au relații oficiale din 1980. De la criza ostaticilor din 1979 până la negocierile privind programul nuclear și momentele de tensiune militară, Berna a devenit spațiul neutru prin care Washingtonul și Teheranul continuă să comunice.
07:10
Bandele din Londra recrutează copii pe Snapchat pentru a fura telefoane. Zona unde turiștii sunt „ținte ușoare” # Digi24.ro
Copii de numai 14 ani sunt recrutați pe Snapchat de bandele din Londra pentru a fura telefoane în drum spre școală, în schimbul unor sume de bani. Poliția Metropolitană, care a raportat 71.000 de furturi în ultimul an, încearcă să combată fenomenul cu drone, biciclete electrice și tehnologii de recunoaștere facială.
07:10
Atenționare pentru cei care caută sfaturi medicale pe Google. Inteligența artificială poate genera informații false # Digi24.ro
Google pune oamenii în pericol, minimizând avertismentele de siguranță potrivit cărora sfaturile medicale generate de inteligența artificială (IA) pot fi greșite, scrie The Guardian.
Acum 12 ore
00:10
Ministrul Muncii a anunțat reevaluări ale certificatelor de dizabilitate: „Fraudele evidente vor fi sesizate la Parchet” # Digi24.ro
Cei care au obținut certificate de dizabilitate pe nedrept sau au păcălit sistemul vor ieși de sub protecția statului, iar în situațiile în care fraudele sunt intenționate și evidente va fi sesizat Parchetul, a anunțat marți ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, Petre Florin Manole.
00:00
JD Vance susține că Iranul nu e dispus să accepte liniile roșii ale lui Donald Trump în dosarul nuclear: „Să nu ajungem în acel punct” # Digi24.ro
Vicepreședintele SUA, JD Vance, spune că, deși s-au înregistrat unele progrese în cadrul discuțiilor de astăzi dintre SUA și Iran cu privire la programul nuclear al acesteia, Republica Islamică nu este dispusă să accepte unele dintre condițiile impuse de Washington, relatează Times of Israel.
17 februarie 2026
23:50
Dictatura este preferabilă democrației, consideră unu din cinci europeni, potrivit unui sondaj realizat inclusiv în România # Digi24.ro
Un european din cinci consideră că, în anumite cazuri, dictatura este preferabilă democraţiei, potrivit unui sondaj comunicat POLITICO. Un procentaj semnificativ din populaţia continentului are opinii antiparlamentare şi nu consideră extrema dreaptă o ameninţare la adresa democraţiei, relevă sondajul realizat de institutul de sondaje AboutPeople şi comandat de think tank-ul Progressive Lab în cinci ţări: Grecia, Franţa, Suedia, Marea Britanie şi România.
23:50
Cum explică Nazare datoria publică, de peste 60% din PIB, a României: „Nu e nicio criză. Statul a cheltuit mai mult decât a încasat” # Digi24.ro
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a explicat, marţi, că România a ajuns la o datorie publică de peste 60% din PIB din cauza faptului că, ani de zile, statul a cheltuit mai mult decât a încasat, iar diferenţa s-a finanţat prin împrumuturi care s-au adunat. „Nu înseamnă o criză”, susţine demnitarul.
23:40
Irineu Darău anunță actualizarea Masterplanului pentru investițiile în turism. „Realitatea din teren s-a schimbat” # Digi24.ro
Masterplanul investiţiilor în turism a fost actualizat deoarece, în ultimii ani, multe investiţii s-au concentrat pe construcţii, fără să fie dublate de investiţii în experienţa turistică propriu-zisă, iar realitatea din teren s-a schimbat, a anunţat ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, Irineu Darău.
23:30
Castravetele, cel mai recent simbol al creșterii prețurilor în Rusia: „Sunt scandaloase. Cândva se spunea că ouăle sunt «de aur»” # Digi24.ro
Castravetele, un ingredient popular în salatele și mâncărurile rusești, este cel mai recent produs alimentar de bază al cărui preț a crescut brusc, provocând nemulțumirea consumatorilor și agitând politicienii și autoritățile de reglementare, dornici să calmeze nemulțumirea populară într-o perioadă de război, scrie Reuters.
23:30
Bolojan: Sper ca, în al 12-lea ceas, CCR să ia o decizie privind pensiile magistraților. Proiectul este constituțional # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, marţi seară, că speră ca, în al 12-lea ceas, Curtea Constituţională a României să ia o decizie privind reforma pensiilor magistraţilor. Prim-ministrul a subliniat că, din punctul său de vedere, acest proiect este unul constituţional.
23:30
JO 2026 Milano Cortina: Julia Sauter (România) s-a calificat pentru programul liber în proba feminină de patinaj artistic # Digi24.ro
Julia Sauter s-a calificat pentru programul liber în proba feminină de patinaj artistic de la Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina.
23:10
JO 2026 Milano Cortina. Tentea şi Iordache, cel mai bun rezultat al României din ultimii 34 de ani la bob două persoane # Digi24.ro
Mihai Tentea şi George Iordache au obţinut un rezultat extraordinar pentru România la Jocurile Olimpice de la Milano: locul 5 la bob două persoane.
23:00
Navalnîi, „cobai” într-un experiment mortal? De ce ar fi folosit Rusia o toxină letală pentru a-l elimina pe fostul lider al opoziției # Digi24.ro
La doi ani după moartea liderului opoziției ruse Alexei Navalnîi în închisoare, cinci țări europene susțin că au identificat substanța care l-a ucis: epibatidina, o toxină letală produsă de o specie de broască din America de Sud. Dar de ce să te deranjezi să folosești un otravă atât de rară, exotică, care se găsește în mod natural doar în cealaltă parte a lumii? Unii experți cred că Navalnîi ar fi putut fi folosit drept cobai în cadrul unui experiment mortal, arată France24.
23:00
22:50
Mesajul pro-Viktor Orban al lui Marco Rubio alimentează temerile UE că SUA urmărește dezbinarea Europei: „Un gest de sfidare” # Digi24.ro
Chiar înainte de a-l susține efectiv pe premierul ungar Viktor Orban înaintea alegerilor parlamentare cruciale, itinerariul lui Marco Rubio în Europa promitea să fie provocator. După întâlnirea cu aliații SUA la Conferința de securitate de la Munchen, într-un moment deosebit de tensionat în relațiile transatlantice, secretarul de stat american a plecat în Slovacia și Ungaria – cele două state membre ale UE cele mai dependente de energia rusă și sceptice față de sprijinul acordat de blocul comunitar Ucrainei, scrie The Guardian.
22:50
Ce spune George Simion despre prezența lui Nicușor Dan la Consiliul Păcii al lui Donald Trump # Digi24.ro
Preşedintele AUR, George Simion, a afirmat că i se pare normal ca România să fie prezentă la Consiliul pentru Pace de la Washington, precizând însă că ţara noastră ar trebui să fie la această reuniune din poziţia de membru, şi nu doar în calitate de observator.
22:40
Câți bani a încasat Fiscul, la licitație, pe tablourile dintr-o parte a „Colecției Darius Vâlcov”. Fostul ministru este la închisoare # Digi24.ro
Licitația organizată marți în Capitală, prin care au fost scoase la vânzare 34 de tablouri care i-au aparținut lui Darus Vâlcov, condamnat pentru corupție, a adus în conturile ANAF Craiova aproape 800.000 de euro.
22:20
Războiul lui Putin în Ucraina afectează și rușii din localitățile de graniță. Zeci de mii de oameni îndură frigul după bombardamente # Digi24.ro
La aproape patru ani de la invazia pe scară largă a Ucrainei de către Vladimir Putin, bilanțul războiului se măsoară nu numai în orașele distruse de peste graniță, ci și, din ce în ce mai mult, în regiunile de frontieră devastate ale Rusiei. Milioane de ucraineni îndură una dintre cele mai reci ierni din ultimii ani, fără electricitate și încălzire, întrucât valurile de atacuri cu rachete și drone rusești au pus la pământ infrastructura energetică. Zeci de mii de ruși care trăiesc de-a lungul marginii vestice a țării se confruntă acum cu dificultăți similare, întrucât atacurile transfrontaliere afectează utilitățile, forțând autoritățile locale să adopte măsuri de urgență, anunță Bloomberg.
