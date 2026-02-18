Biletul Zilei XBets miercuri, 18 februarie, 2026 – pariem cu cota 6.00 pe meciurile din Champions League
Golazo.ro, 18 februarie 2026 10:20
Astăzi se joacă ultimele 4 meciuri ale primei manșe din Play-off-ul Champions League. De la ora 19:45, la Baku, se joacă meciul Qarabag vs Newcastle, iar de la 22:00 vor începe meciurile Bodo/Glimt vs Inter Milano, Club Brugge vs Atletico Madrid și Olympiakos vs Bayer Leverkusen.
Acum 10 minute
10:50
Campioana cu inimă de aur Poveste de film la Jocurile Olimpice. Locul 1 la 41 de ani, doi copii surzi, unul cu sindrom Down: „Soldații mei” # Golazo.ro
Elana Meyers Taylor e cea mai în vârstă campioană olimpică. Americanca e câștigătoarea aurului în concursul de monobob la 41 de ani și 130 de zile
Acum 30 minute
10:40
Pacquiao revine în ring Legendarul boxer filipinez va înfrunta un rus care și-a exprimat dorința de a lupta împotriva Ucrainei # Golazo.ro
Manny Pacquiao (47 de ani) se va lupta cu Ruslan Provodnikov (42 de ani), fost campion mondial la categoria semimijlocie. Meciul demonstrativ va avea loc pe 18 aprilie, în Las Vegas.
10:40
Benfica susține că Real minte VIDEO. Filmarea publicată de portughezi după acuzațiile de rasism » Prestianni se apără: „Vinicius a interpretat greșit” # Golazo.ro
Benfica - Real Madrid 0-1. Gianluca Prestianni, jucătorul gazdelor, a oferit o primă reacție după ce a fost acuzat de rasism la adresa lui Vinicius Junior.
Acum o oră
10:20
10:00
„De ce să-i pară rău lui Prestianni?” Jose Mourinho, după incidentul rasist de la Benfica - Real: „Am vorbit cu Vinicius” » Arbeloa: „Nu putem tolera!” # Golazo.ro
Benfica - Real Madrid 0-1. Jose Mourinho și Alvaro Arbeloa, antrenorii celor două echipe, au vorbit despre scandalul din meciul din play-off-ul Ligii Campionilor.
Acum 2 ore
09:30
Și locul 5 e premiat de COSR Câți bani vor primi Tentea și Iordache pentru rezultatul istoric de la Jocurile Olimpice + Suma ar putea fi dublată # Golazo.ro
Boberii Mihai Cristian Tentea (27 de ani) și George Iordache (22 de ani) se vor alege cu un bonus consistent din partea COSR, după ce au obținut un senzațional loc 5 la bob-2 persoane masculin, la Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina.
09:00
„I-a spus de cinci ori «maimuță»” Mbappe confirmă acuzația de rasism făcută de Vinicius împotriva lui Prestianni. Reacția brazilianului # Golazo.ro
Vinicius i-a repetat arbitrului Letexier, pe teren, cuvântul „mono”, acuzându-l pe argentinianul Prestianni de rasism la Benfica - Real Madrid 0-1. Cuvânt confirmat de Mbappe după meci, la zona mixtă
Acum 12 ore
00:00
Probleme cu demolarea Detaliul care oprește temporar lucrările la Stadionul Dinamo: „Trebuie să întrebăm creditorii” # Golazo.ro
Lucrările de demolare a stadionului „Ștefan cel Mare” au întâmpinat dificultăți. Lojile de la tribuna oficială sunt momentan blocate din punct de vedere juridic.
17 februarie 2026
23:40
Vinicius reclamă rasismul! Meciul Benfica - Real Madrid a fost întrerupt 10 minute: scene incredibile pe Da Luz! # Golazo.ro
Benfica - Real Madrid. Meciul a fost întrerupt 10 minute în repriza secundă după ce Vinicius a acuzat o replică rasistă a unui adversar
23:30
Performanță istorică Tentea și Iordache, cel mai bun rezultat al României de peste 3 decenii la Jocurile Olimpice de iarnă # Golazo.ro
Boberii Mihai Cristian Tentea (27 de ani) și George Iordache (22 de ani) au obținut locul 5 la bob-2 persoane, la Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina.
22:40
S-a ondulat terenul! FOTO: Interul lui Chivu, dificultăți cu sinteticul din Norvegia, înaintea duelului cu Bodo/Glimt din UCL # Golazo.ro
Inter, echipa pregătită de Cristi Chivu (45 de ani), întâmpină probleme cu terenul sintetic din Norvegia, înaintea duelului cu Bodo/Glimt.
22:30
Dezamăgit că a fost schimbat Pochettino a povestit un episod cu Messi din perioada în care antrena la PSG: „Mi-a spus: «Trebuie să mă întrebi»” # Golazo.ro
Mauricio Pochettino (53 de ani), fostul antrenor de la PSG, a vorbit despre experiența sa cu starurile Lionel Messi (38 de ani), Neymar (34 de ani) și Kylian Mbappe (27 de ani).
22:30
„N-ar trebui să se ofuscheze” Florentin Petre, răspuns pentru MM Stoica: „N-are nicio legătură! Eu n-am vorbit urât de nea Gigi” # Golazo.ro
Florentin Petre (50 de ani), antrenorul secund al lui Dinamo, i-a oferit un răspuns lui Mihai Stoica (60 de ani), după ultimele declarații ale oficialului de la FCSB.
22:20
Surpriză la conferința lui Chivu FOTO. Cine a asistat dialogul cu presa, înainte de meciul cu Bodo/Glimt # Golazo.ro
Cristi Chivu (45 de ani) și Alessandro Bastoni (26 de ani) au susținut conferința premergătoare meciului cu Bodo/Glimt, în cadrul căreia a avut loc un moment inedit.
Acum 24 ore
21:40
Etapa care s-a încheiat cu Dinamo - Slobozia ne-a demonstrat, încă o dată, că arbitrajul românesc continuă să fie prizonierul unor personaje care n-au nicio legătură cu ideea de imparțialitate
21:40
Când poate debuta Pușcaș Președintele lui Dinamo a făcut și alte dezvăluiri: negocieri cu un jucător-cheie # Golazo.ro
Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a discutat despre prelungirea contractului lui Raul Opruț (28 de ani)
21:20
Ruse și Cristian, în sferturi la Dubai Calificare cu probleme pentru românce » Jaqueline și Sorana Cîrstea, în optimi la simplu # Golazo.ro
Gabriela Ruse și Jaqueline Cristian s-au calificat în sferturile turneului WTA Dubai, la proba de dublu.
20:50
Reacție din partea LPF Justin Ștefan, despre solicitările făcute de FC Argeș: „Ar fi o chestiune sănătoasă. Mă îndoiesc că pot fi despăgubiri” # Golazo.ro
Justin Ștefan, secretarul general al Ligii Profesioniste de Fotbal, a reacționat după solicitarea oficială înaintată de FC Argeș. Clubul piteștean a cerut publicarea dialogurilor VAR de la două faze controversate.
20:50
Chivu, răspuns pentru Spalletti Antrenorul lui Inter a evitat să intre în polemici: „Nu-mi pasă ce spun oamenii când există frustrare” # Golazo.ro
Cristi Chivu, antrenorul lui Inter, a venit cu un răspuns la adresa lui Luciano Spalletti, după întreg scandalul început după meciul cu Juventus, scor 3-2.
20:20
Tensiuni la Dinamo Nicolescu, deranjat de gesturile lui Florentin Petre: „Am vorbit cu el, m-aș fi așteptat să fie mai rezervat!” # Golazo.ro
Andrei Nicolescu, președintele celor de la Dinamo, a fost deranjat reacționat după comportamentul controversat al lui Florentin Petre (50 de ani), antrenorul secund al echipei.
20:20
La Liga, victorie împotriva pirateriei Spaniolii au învins VPN-urilor! Decizia tribunalului + de ce sunt furioși fanii # Golazo.ro
La Liga a obținut o victorie importantă în fața firmelor care oferă servicii de VPN, prin intermediul cărora fanii spanioli aveau acces la site-uri care transmit ilegal campionatul Spaniei.
20:00
Comparație Craiova - Dinamo MM Stoica analizează primele două clasate din Liga 1: „Aceasta e singura echipă la care nu prea am ajuns la poartă” # Golazo.ro
Mihai Stoica, președintele CA de la FCSB, a făcut o comparație între primele două clasate din Liga 1, Universitatea Craiova și Dinamo.
19:20
Decizie la CFR Cluj Antrenorul pe care-l vrea Ioan Varga din sezonul viitor: „Nu mai așteptăm” # Golazo.ro
Ioan Varga (67 de ani), patronul clubului CFR Cluj, a decis să prelungească înțelegerea cu Daniel Pancu (48 de ani).
19:00
A dat România pe China Valeriu Iftime a confirmat plecarea unui jucător de la FC Botoșani: „Salariul lui e peste ce ar lua la FCSB” # Golazo.ro
Alex Cîmpanu, aripa dreapta a celor de la FC Botoșani, va fi împumutat până la finalul sezonului în China.
18:50
FCSB, tremură Și un parcurs perfect ar putea fi insuficient pentru play-off! De ajutorul cui depinde campioana # Golazo.ro
CALCULE. FCSB riscă să rămână în afara play-off-ului chiar dacă va încheia sezonul regulat cu trei victorii în ultimele trei runde.
18:30
Se pregătește pentru Dinamo FOTO. George Pușcaș muncește din greu înainte să ajungă în tabăra „câinilor” # Golazo.ro
George Pușcaș, atacant liber de contract, se pregătește din greu înaintea transferului său la Dinamo. Detalii, mai jos în articol.
18:10
Jocurile Olimpice Mihai Tentea și George Iordache, rezultat foarte bun după primele două manșe la proba de bob # Golazo.ro
Boberii Mihai Cristian Tentea și George Iordache ocupă locul al cincilea după primele două manșe la dublu masculin.
18:10
„Datoria nu contează” Mesajul lui Iuliu Mureșan despre situația financiară de la CFR Cluj: „M-aș ruga să fie 80 de milioane!” # Golazo.ro
Iuliu Mureșan (72 de ani), președintele celor de la CFR Cluj, a comentat situația financiară a clubului.
18:10
Liga Campionilor LIVE de la 19:45 » Primele meciuri din play-off-ul pentru optimile de finală # Golazo.ro
Astăzi sunt programate primele patru confruntări din play-off-ul pentru calificarea în optimile Ligii Campionilor. Meciurile vor putea fi urmărite în format liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct la Digi Sport și Prima Sport.
17:30
Drama fostului fotbalist Iuliu Hajnal (74 de ani), unul dintre simbolurile generației de aur a clubului ASA Târgu Mureș, a căpătat proporții cutremurătoare în ultima perioadă.
17:30
A doua clasată a Superligii are nevoie de un vârf cu profilul jucătorului care a adunat 46 de selecții la naționala României.
17:00
Suporterii lui SSC Bari, unii dintre cei mai fanatici din Italia, au provocat incidente reprobabile după ultimul meci disputat de echipa lor în campionat, înfrângerea cu Sudtirol, scor 1-2.
17:00
„Am nevoie de ajutor” Lacrimile norvegianului care și-a pierdut bunicul la începutul Jocurilor si aurul olimpic în manșa finală. Gest de disperare! # Golazo.ro
Atle Lie McGrath, 25 de ani, putea fi primul schior norvegian care câștigă aurul olimpic la slalom după 28 de ani. O eroare făcută în manșa finală, când era liderul cursei, l-a obligat să abandoneze
16:50
Aioani, OUT! Verdict dur pentru portarul titular de la Rapid! Cât va lipsi + ce meciuri va rata # Golazo.ro
Marian Aioani (26 de ani) s-a accidentat în meciul pierdut de Rapid, scor 1-3, cu Farul și, după mai multe examinări medicale, veștile nu sunt deloc bune pentru giuleșteni.
16:10
„Am aflat ceva cu stupoare” Primarul Piteștiului, reacție dură după ce FRF l-a reclamat pe Coman: „Zvon sau pumnul în gură?” # Golazo.ro
Cristian Gentea (62 de ani), primarul Municipiului Pitești, a oferit o reacție cu privire la posibilitatea ca Dani Coman (46 de ani), președintele lui FC Argeș, să fie suspendat.
16:00
În urmă cu doar trei săptămâni, am avut parte de o ultimă etapă a ligii dramatică în Champions League. S-au marcat atunci goluri inclusiv în ultimele secunde ale meciurilor, goluri ce au influențat clasamentul final.
16:00
Gloria lui Dinamo devine expert TV! Prima Sport își completează echipa de analiști cu un fost mare fotbalist, cu semifinală și sfert de finală de Cupa Cupelor în CV # Golazo.ro
Prima Sport, postul de televiziune care deține drepturile TV ale meciurilor din Liga 1 și cupele europene, a convins încă un fost jucător să-i devină expert.
15:20
„M-am trezit cu conturile blocate” Conducător din Liga 1 , amenințat cu executarea silită » „Recuperarea creanței, nu prin înfometare” # Golazo.ro
Cristian Munteanu (51 de ani), președintele Oțelului Galați, a avut parte de o surpriză neplăcută la finalul lunii ianuarie.
15:00
„O declarație metaforică” Dani Coman încearcă să-și justifice derapajul la adresa lui Radu Petrescu: „Nu există un element al incitării” # Golazo.ro
Dani Coman (46 de ani), președintele lui FC Argeș, a vorbit despre declarațiile pe care le-a făcut la adresa arbitrului Radu Petrescu (43 de ani), la finalul meciului cu Petrolul Ploiești.
14:50
„Imposibilul m-a motivat” Brignone, dublu aur la Jocuri după 10 luni de la accidentarea care i-a pus piciorul în pericol: „Voiam doar să pot merge” # Golazo.ro
Federica Brignone a depășit o perioadă înfiorătoare și a cucerit primele medalii de aur la Jocurile Olimpice la 35 de ani
14:40
CFR mai vrea un transfer Bogdan Mara a creionat profilul fotbalistului dorit + Ce se întâmplă cu Mohammed Kamara # Golazo.ro
Bogdan Mara (48 de ani), directorul sportiv de la CFR Cluj, a vorbit despre schimbările care ar mai putea avea loc la gruparea ardeleană.
14:40
„Sunt mai mult taximetrist” Cum arată viața lui Eden Hazard la aproape trei ani de la retragere # Golazo.ro
Eden Hazard (35 de ani), fostul atacant de la Chelsea și Real Madrid, a vorbit despre viața sa la aproape trei ani de la retragerea din fotbal.
14:30
Avantajele lui Drăgușin cu Igor Tudor Cum va influența noul antrenor al lui Tottenham viitorul imediat al stoperului la Londra. Trei bile albe # Golazo.ro
Radu Drăgușin, 24 de ani, are un nou tehnician la Tottenham, croatul Igor Tudor, ales interimar după demiterea danezului Thomas Frank
14:20
Dan Udrea scrie, pe GOLAZO.ro, despre arbitrajul din Superliga.
14:00
Gest de un milion de dolari! FOTO: Jutta Leerdam, lovitură financiară după aurul de la JO de Iarnă! Ce a făcut imediat după ce a doborât recordul olimpic # Golazo.ro
Jutta Leerdam (27 de ani) a câștigat primul ei aur la Jocurile Olimpice de Iarnă de la Milano-Cortina și pare să fi dat lovitura și pe plan financiar.
13:20
Craiova - FCSB, recordul sezonului! Derby-ul din Bănie a fost cel mai urmărit meci al acestui campionat, din perspectiva telespectatorilor # Golazo.ro
Audiențele TV sunt în creștere în acest start de 2026. Craiova - FCSB 1-0 a făcut un rating pe care doar două meciuri din play-off-ul trecut l-au depășit.
12:50
Scrisoare deschisă după ce Hermannstadt a pierdut luni cu CFR, 0-1, în urma mai multor decizii controversate
12:30
Nu avem vârf cu Turcia? Îngrijorare. Unul e suspendat, doi în criză, altul în formă, dar nu a mai înscris la națională de peste 2 ani # Golazo.ro
România va juca pe 26 martie cel mai important meci al anului, semifinala barajului CM cu Turcia, la Istanbul. Avem probleme mari cu numărul 9
12:20
Cele mai interesante știri ale săptămânii din marketing și business sportiv. Episodul 89.
12:20
Biletul Zilei XBets.ro marți, 17 februarie 2026 - cota 6.88 din Play-off Champions League # Golazo.ro
Astăzi sunt programate primele 4 meciuri din play-off-ul pentru optimile Champions League. De la ora 19:45 Galatasaray va primi vizita celor de la Juventus Torino. Meciurile Monaco vs PSG, Benfica Lisabona vs Real Madrid și Borussia Dortmund vs Atalanta Bergamo vor începe de la ora 22:00.
