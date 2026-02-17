Chivu, răspuns pentru Spalletti  Antrenorul lui Inter a evitat să intre în polemici: „Nu-mi pasă ce spun oamenii când există frustrare”

Golazo.ro, 17 februarie 2026 20:50

Cristi Chivu, antrenorul lui Inter, a venit cu un răspuns la adresa lui Luciano Spalletti, după întreg scandalul început după meciul cu Juventus, scor 3-2.

Acum 30 minute
20:50
Reacție din partea LPF Justin Ștefan, despre solicitările făcute de FC Argeș: „Ar fi o chestiune sănătoasă. Mă îndoiesc că pot fi despăgubiri” Golazo.ro
Justin Ștefan, secretarul general al Ligii Profesioniste de Fotbal, a reacționat după solicitarea oficială înaintată de FC Argeș. Clubul piteștean a cerut publicarea dialogurilor VAR de la două faze controversate.
20:50
Acum o oră
20:20
Tensiuni la Dinamo Nicolescu, deranjat de gesturile lui Florentin Petre: „Am vorbit cu el, m-aș fi așteptat să fie mai rezervat!”  Golazo.ro
Andrei Nicolescu, președintele celor de la Dinamo, a fost deranjat reacționat după comportamentul controversat al lui Florentin Petre (50 de ani), antrenorul secund al echipei.
20:20
La Liga, victorie împotriva pirateriei Spaniolii au învins VPN-urilor! Decizia tribunalului + de ce sunt furioși fanii Golazo.ro
La Liga a obținut o victorie importantă în fața firmelor care oferă servicii de VPN, prin intermediul cărora fanii spanioli aveau acces la site-uri care transmit ilegal campionatul Spaniei.
Acum 2 ore
20:00
Comparație Craiova - Dinamo   MM Stoica analizează primele două clasate din Liga 1: „Aceasta e singura echipă la care nu prea am ajuns la poartă” Golazo.ro
Mihai Stoica, președintele CA de la FCSB, a făcut o comparație între primele două clasate din Liga 1, Universitatea Craiova și Dinamo.
19:20
Decizie la CFR Cluj Antrenorul pe care-l vrea Ioan Varga din sezonul viitor:  „Nu mai așteptăm” Golazo.ro
Ioan Varga (67 de ani), patronul clubului CFR Cluj, a decis să prelungească înțelegerea cu Daniel Pancu (48 de ani).
Acum 4 ore
19:00
A dat România pe China Valeriu Iftime a confirmat plecarea unui jucător de la FC Botoșani: „Salariul lui e peste ce ar lua la FCSB” Golazo.ro
Alex Cîmpanu, aripa dreapta a celor de la FC Botoșani, va fi împumutat până la finalul sezonului în China.
18:50
FCSB, tremură Și un parcurs perfect ar putea fi insuficient pentru play-off! De ajutorul cui depinde campioana Golazo.ro
CALCULE. FCSB riscă să rămână în afara play-off-ului chiar dacă va încheia sezonul regulat cu trei victorii în ultimele trei runde.
18:30
Se pregătește pentru Dinamo  FOTO. George Pușcaș muncește din greu înainte să ajungă în tabăra „câinilor” Golazo.ro
George Pușcaș, atacant liber de contract, se pregătește din greu înaintea transferului său la Dinamo. Detalii, mai jos în articol.
18:10
Jocurile Olimpice  Mihai Tentea și George Iordache, rezultat foarte bun după primele două manșe la proba de bob Golazo.ro
Boberii Mihai Cristian Tentea și George Iordache ocupă locul al cincilea după primele două manșe la dublu masculin.
18:10
„Datoria nu contează” Mesajul lui Iuliu Mureșan despre situația financiară de la CFR Cluj: „M-aș ruga să fie 80 de milioane!” Golazo.ro
Iuliu Mureșan (72 de ani), președintele celor de la CFR Cluj, a comentat situația financiară a clubului.
18:10
Liga Campionilor LIVE de la 19:45 » Primele meciuri din play-off-ul pentru optimile de finală Golazo.ro
Astăzi sunt programate primele patru confruntări din play-off-ul pentru calificarea în optimile Ligii Campionilor. Meciurile vor putea fi urmărite în format liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct la Digi Sport și Prima Sport.
17:30
Drama lui Iuliu Hajnal Medicii i-au amputat piciorul drept legendarului fotbalist Golazo.ro
Drama fostului fotbalist Iuliu Hajnal (74 de ani), unul dintre simbolurile generației de aur a clubului ASA Târgu Mureș, a căpătat proporții cutremurătoare în ultima perioadă.
17:30
Cristian Geambașu Este Pușcaș bun pentru Dinamo? Golazo.ro
A doua clasată a Superligii are nevoie de un vârf cu profilul jucătorului care a adunat 46 de selecții la naționala României.
Acum 6 ore
17:00
Incidente în Italia VIDEO. Ultrașii lui Bari au încercat să îl atace pe președinte! Golazo.ro
Suporterii lui SSC Bari, unii dintre cei mai fanatici din Italia, au provocat incidente reprobabile după ultimul meci disputat de echipa lor în campionat, înfrângerea cu Sudtirol, scor 1-2.
17:00
„Am nevoie de ajutor” Lacrimile norvegianului care și-a pierdut bunicul la începutul Jocurilor si aurul olimpic în manșa finală. Gest de disperare! Golazo.ro
Atle Lie McGrath, 25 de ani, putea fi primul schior norvegian care câștigă aurul olimpic la slalom după 28 de ani. O eroare făcută în manșa finală, când era liderul cursei, l-a obligat să abandoneze
16:50
Aioani, OUT! Verdict dur pentru portarul titular de la Rapid! Cât va lipsi + ce meciuri va rata Golazo.ro
Marian Aioani (26 de ani) s-a accidentat în meciul pierdut de Rapid, scor 1-3, cu Farul și, după mai multe examinări medicale, veștile nu sunt deloc bune pentru giuleșteni.
16:10
„Am aflat ceva cu stupoare” Primarul Piteștiului,  reacție dură după ce FRF l-a reclamat pe Coman: „Zvon sau pumnul în gură?” Golazo.ro
Cristian Gentea (62 de ani), primarul Municipiului Pitești, a oferit o reacție cu privire la posibilitatea ca Dani Coman (46 de ani), președintele lui FC Argeș, să fie suspendat.
16:00
Începe play-off-ul Champions League! Meciuri de top și cote Golazo.ro
În urmă cu doar trei săptămâni, am avut parte de o ultimă etapă a ligii dramatică în Champions League. S-au marcat atunci goluri inclusiv în ultimele secunde ale meciurilor, goluri ce au influențat clasamentul final.
16:00
Gloria lui Dinamo devine expert TV! Prima Sport își completează echipa de analiști cu un fost mare fotbalist, cu semifinală și sfert de finală de Cupa Cupelor în CV Golazo.ro
Prima Sport, postul de televiziune care deține drepturile TV ale meciurilor din Liga 1 și cupele europene, a convins încă un fost jucător să-i devină expert.
15:20
„M-am trezit cu conturile blocate” Conducător din Liga 1 , amenințat cu executarea silită »  „Recuperarea creanței, nu prin înfometare” Golazo.ro
Cristian Munteanu (51 de ani), președintele Oțelului Galați, a avut parte de o surpriză neplăcută la finalul lunii ianuarie.
Acum 8 ore
15:00
„O declarație metaforică”  Dani Coman încearcă să-și justifice derapajul la adresa lui Radu Petrescu: „Nu există un element al incitării” Golazo.ro
Dani Coman (46 de ani), președintele lui FC Argeș, a vorbit despre declarațiile pe care le-a făcut la adresa arbitrului Radu Petrescu (43 de ani), la finalul meciului cu Petrolul Ploiești.
14:50
„Imposibilul m-a motivat” Brignone, dublu aur la Jocuri după 10 luni de la accidentarea care i-a pus piciorul în pericol: „Voiam doar să pot merge” Golazo.ro
Federica Brignone a depășit o perioadă înfiorătoare și a cucerit primele medalii de aur la Jocurile Olimpice la 35 de ani
14:40
CFR mai vrea un transfer Bogdan Mara a creionat profilul fotbalistului dorit + Ce se întâmplă cu Mohammed Kamara Golazo.ro
Bogdan Mara (48 de ani), directorul sportiv de la CFR Cluj, a vorbit despre schimbările care ar mai putea avea loc la gruparea ardeleană.
14:40
„Sunt mai mult taximetrist” Cum arată viața lui Eden Hazard la aproape trei ani de la retragere  Golazo.ro
Eden Hazard (35 de ani), fostul atacant de la Chelsea și Real Madrid, a vorbit despre viața sa la aproape trei ani de la retragerea din fotbal.
14:30
Avantajele lui Drăgușin cu Igor Tudor Cum va influența noul antrenor al lui Tottenham viitorul imediat al stoperului la Londra. Trei bile albe Golazo.ro
Radu Drăgușin, 24 de ani, are un nou tehnician la Tottenham, croatul Igor Tudor, ales interimar după demiterea danezului Thomas Frank
14:20
Dan Udrea Hațegan, demisia! Golazo.ro
Dan Udrea scrie, pe GOLAZO.ro, despre arbitrajul din Superliga.
14:00
Gest de un milion de dolari! FOTO: Jutta Leerdam, lovitură financiară după aurul de la JO de Iarnă! Ce a făcut imediat după ce a doborât recordul olimpic Golazo.ro
Jutta Leerdam (27 de ani) a câștigat primul ei aur la Jocurile Olimpice de Iarnă de la Milano-Cortina și pare să fi dat lovitura și pe plan financiar.
13:20
Craiova - FCSB, recordul sezonului! Derby-ul din Bănie a fost cel mai urmărit meci al acestui campionat, din perspectiva telespectatorilor Golazo.ro
Audiențele TV sunt în creștere în acest start de 2026. Craiova - FCSB 1-0 a făcut un rating pe care doar două meciuri din play-off-ul trecut l-au depășit.
Acum 12 ore
12:50
„E prea mult! Ajunge!” Reacție dură de la Sibiu, după scandalul de la meciul cu CFR Golazo.ro
Scrisoare deschisă după ce Hermannstadt a pierdut luni cu CFR, 0-1, în urma mai multor decizii controversate
12:30
Nu avem vârf cu Turcia? Îngrijorare. Unul e suspendat, doi în criză, altul în formă, dar nu a mai înscris la națională de peste 2 ani Golazo.ro
România va juca pe 26 martie cel mai important meci al anului, semifinala barajului CM cu Turcia, la Istanbul. Avem probleme mari cu numărul 9
12:20
Business Drops #89 Știrile săptămânii din marketing și business sportiv Golazo.ro
Cele mai interesante știri ale săptămânii din marketing și business sportiv. Episodul 89.
12:20
Biletul Zilei XBets.ro marți, 17 februarie 2026 - cota 6.88 din Play-off Champions League Golazo.ro
Astăzi sunt programate primele 4 meciuri din play-off-ul pentru optimile Champions League. De la ora 19:45 Galatasaray va primi vizita celor de la Juventus Torino. Meciurile Monaco vs PSG, Benfica Lisabona vs Real Madrid și Borussia Dortmund vs Atalanta Bergamo vor începe de la ora 22:00.
12:20
Nadia, la Cenaclul Flacăra Mesaj emoționant transmis de legenda gimnasticii, la evenimentul de la Sala Palatului Golazo.ro
Nadia Comăneci (64 de ani), prima sportivă care a obținut nota 10 la Jocurile Olimpice și legendă a gimnasticii, a avut o apariție surprinzătoare la concertul „Cenaclul Flacăra - O Istorie” de la Sala Palatului.
11:50
Barcelona, pe #2 în La Liga Nervos, Hansi Flick a plecat în mijlocul interviului, după eșecul de la Girona. Ce l-a nemulțumit Golazo.ro
GIRONA - BARCELONA 2-1. Catalanii au pierdut meciul din etapa #24 din La Liga, după un gol încasat în ultimele minute, la o faza contestată dur de Hansi Flick (60 de ani).
11:40
Poliția i-a cerut să nu iasă din casă! Arbitrul care a gafat în Inter - Juventus 3-2, ținta amenințărilor cu moartea: „Te înjunghiem pe stradă!” Golazo.ro
Federico La Penna (42 de ani), „centralul” partidei Inter - Juventus 3-2, trece prin momente dificile, după gafa de arbitraj comisă în etapa 25 din Serie A.
10:40
Îngrijorare la Dinamo  VIDEO: Unul dintre jucătorii lui Kopic nu s-a putut ridica de pe gazon. A avut nevoie de ajutor pentru a ajunge la vestiar Golazo.ro
DINAMO - UNIREA SLOBOZIA 1-0. Georgi Milanov (33 de ani), mijlocașul lui Dinamo, a rămas așezat pe gazon la finalul meciului din etapa #27 a Ligii 1.
10:30
Teroare la un meci între licee Un bărbat a ucis două persoane și a rănit alte 3! » Mărturia unui jucător: „Am fugit la vestiar și ne-am baricadat acolo!” Golazo.ro
Momente cumplite în Rhode Island, la un meci de hochei pe gheață între licee.
10:10
„Cu pistolul și cuțitul la gât”  Momentul în care Ilie Dumitrescu a fost atacat de o grupare interlopă + Cine l-a salvat Golazo.ro
Marian Tudor, fost șef la Arestul Central al Poliţiei Capitalei, a povestit momentul în care Ilie Dumitrescu (57 de ani) a fost atacat de membrii unei grupări interlope, chiar în centrul istoric al Bucureștiului.
09:10
Scene inedite după Dinamo - Slobozia VIDEO Cum l-a „forțat” Petre pe Niculescu să înjure Steaua + ce i-au strigat fanii lui Florentin Golazo.ro
Dinamo s-a calificat matematic în play-off după 1-0 cu Slobozia, echipă antrenată de Claudiu Niculescu, 49 de ani
Acum 24 ore
00:10
Mutare în Asia După Tamaș și Alexa, încă un dinamovist ar fi bătut palma cu un reality show Golazo.ro
Gabi Torje (36 de ani) ar urma să calce pe urmele prietenilor Gabi Tamaș (42 de ani) și Dan Alexa (46 de ani).
16 februarie 2026
23:30
Niculescu laudă Dinamo Antrenorul Unirii Slobozia, după ce a fost învins de fosta sa echipă: „Are față de campioană. Dar să nu uităm de FCSB!” Golazo.ro
DINAMO - UNIREA SLOBOZIA 1-0. Claudiu Niculescu (49 de ani), antrenorul ialomițenilor, a vorbit despre eșecul în fața fostei sale echipe.
23:10
„Sper să fie pregătit” Zeljko Kopic, primele cuvinte despre George Pușcaș: „A fost onest, a spus că are niște probleme” » A analizat și meciul cu Unirea Golazo.ro
DINAMO - UNIREA SLOBOZIA 1-0. Zeljko Kopic (48 de ani), antrenorul „câinilor”, a vorbit despre victoria echipei sale, dar și despre posibilul transfer al lui George Pușcaș (29 de ani).
23:00
„A fost greu!” VIDEO. Eroul lui Dinamo, ferm după succesul cu Unirea Slobozia » Ce spune despre George Pușcaș Golazo.ro
DINAMO - UNIREA SLOBOZIA 1-0. Raul Opruț (28 de ani), fundașul lateral al „câinilor”, a vorbit despre victoria echipei sale.
22:30
Spalletti, atac la Chivu Antrenorul lui Juventus continuă scandalul după înfrângerea din derby-ul cu Inter: „L-a tratat prostește! E inacceptabil” Golazo.ro
Luciano Spalleti (66 de ani), antrenorul celor de Juventus, a lansat un atac la adresa lui Cristi Chivu (45 de ani), omologul său de la Inter.
22:10
Eroare uriașă la Dinamo - Unirea FOTO. Oaspeții au fost la un pas să dea lovitura pe Arena Națională, după o gafă de neînțeles comisă de Boateng și Roșca Golazo.ro
DINAMO - UNIREA SLOBOZIA. Oaspeții au fost foarte aproape de a deschide scorul, după o eroare imensă a lui Kennedy Boateng (29 de ani) și Alexandru Roșca (22 de ani).
22:00
„E clar, nu există dubii” FOTO. Verdict din La Liga pentru cea mai controversată fază din Hermannstadt - CFR Cluj: „VAR e obligat să intervină” Golazo.ro
Hermannstadt - CFR Cluj 0-1. Alfonso Perez Burrull (60 de ani), fost arbitru spaniol cu peste 200 de meciuri conduse în La Liga, a analizat pentru GOLAZO.ro faza controversată de la penalty-ul ratat de sibieni.
21:10
„Câinilor” le e teamă de amenzi FOTO. Dinamo a luat măsuri de urgență pe Arena Națională, după incidentul șocant cu Baiaram Golazo.ro
Dinamo - Unirea Slobozia. Incidentul petrecut la finalul meciului dintre Dinamo și Universitatea Craiova a determinat conducerea clubului gazdă să ia măsuri imediate pe Arena Națională.
Ieri
21:00
Față în față după scandal MM Stoica și Angelescu, dialog aprins în studio: „Dacă erai în locul nostru, o luai pe coclauri!” Golazo.ro
MM Stoica (60 de ani) și Victor Angelescu (41 de ani) au purtat un dialog încins în direct.
21:00
„O să vadă toată Europa!” Planul revoluționar al celor de la FC Argeș, după scandalul Radu Petrescu: „O să fie o premieră! Toate cluburile ne susțin” Golazo.ro
Daniel Stanciu (51 de ani), membru în staff-ul administrativ al celor de la FC Argeș, a anunțat că piteștenii sunt gata să acționeze în instanță, după eroarea gravă de arbitraj din meciul cu Petrolul, 1-2.
