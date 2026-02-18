Iarnă extremă în România: Lista cu autostrăzi și drumuri naționale închise de viscol și ninsori
Traficul rutier este închis, miercuri dimineaţă, pe mai multe autostrăzi şi drumuri naţionale din țară, din cauza ninsorii şi a viscolului. Totodată, pe alte sectoare de drumuri au fost impuse restricţii de tonaj. Se înregistrează dificultăți și în circulația trenurilor, iar pe Aeroportul Otopeni 6.000 de pasageri așteaptă deschiderea și reluarea traficului aerian. ACTUALIZARE 09:43
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, explică de ce datoria publică a României depășește 60% din PIB
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, explică faptul că România a ajuns la o datorie publică de peste 60% din PIB – depășire de prag anunțată în premieră de Profit.ro – din cauza faptului că, mulți ani, statul a cheltuit mai mult decât a încasat. Diferența s-a finanțat prin împrumuturi care s-au adunat. „Nu înseamnă o criză",
Administrația Prezidențială: Nicușor Dan pleacă astăzi la Consiliul pentru Pace, în ciuda ninsorii abundente
Președintele Nicușor Dan pleacă astăzi la Consiliul pentru Pace, în ciuda vremii nefavorabile, anunță Administrația Prezidențială. Președintele Nicușor Dan se va deplasa la Washington probabil cu un avion privat închiriat și nu cu unul militar sau de linie, având în vedere că zona București Ilfov se află sub cod roșu de viscol. O parte a
Oana Țoiu, discuții cu coordonatorul NATO pentru amenințări hibride: România, hub strategic în securitate cibernetică
Oana Țoiu, ministrul Afacerilor Externe s-a întâlnit marți cu Jean Charles Ellermann-Kingombe, coordonatorul special NATO pentru amenințări hibride. Cei doi oficiali au discutat despre amenințările hibride din partea Rusiei intensificarea cooperării aliate în fața riscurilor. „Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a avut marți, 17 februarie 2026, o întrevedere cu Asistentul Secretarului General NATO pentru domeniul
Cursurile se vor desfășura miercuri online în toate unitățile de învățământ din județele Galați și Vrancea, din cauza condițiilor meteo severe. Și în județul Brăila mai multe localități sunt afectate. În județul Brăila, cursurile online vizează toate unitățile din mediul rural, precum și orașele Ianca, Făurei și Însurăței. Informațiile provin de la inspectoratele școlare județene.
Ninsoare abundentă și viscol la București: lista zborurilor anulate sau deviate de pe Aeroportul Otopeni
Traficul aerian la Aeroportul Internațional Henri Coandă și Aeroportul Internațional Aurel Vlaicu București Băneasa este serios afectat, din cauza ninsorii abundente și a viscolului puternic. Update Cursa Turkish Airlines 1043/1044 Istanbul -Bucuresti – Istanbul a fost anulată. Stire inițială Consecința directă a acestor condiții meteorologice nefavorabile a fost anularea mai multor zboruri și devierea a
După 16 ani de dominație politică absolută, regimul Viktor Orbán se confruntă cu cel mai critic moment de cotitură, pe măsură ce sondajele recente indică o victorie istorică a opoziției la scrutinul din 12 aprilie, potrivit Adevărul. Ascensiunea fulminantă a partidului Tisza, condus de Péter Magyar — care deține deja un avans de 10 procente
Nouă avertizare ANM de ninsoare și viscol: cod galben și portocaliu în București, Ilfov și mai multe județe din țară
Administrația Națională de Meteorologie a emis, miercuri, mai multe avertizări de vreme severă, valabile până joi dimineață, care vizează ninsori, viscol, strat consistent de zăpadă și intensificări puternice ale vântului în mai multe regiuni ale țării. Potrivit meteorologilor, în intervalul 18 februarie, ora 10:00 – 19 februarie, ora 10:00, vremea se va menține rece, în
Colecția de artă confiscată de ANAF de la Darius Vâlcov, scoasă la licitație pentru recuperarea prejudiciului
Statul a început să recupereze prejudiciile din dosarul fostului ministru Darius Vâlcov, prin valorificarea colecției sale de artă. În prima oră a licitației organizate în procedură de executare silită, Fiscul a încasat peste 100.000 de euro, iar licitaţia este în plină desfășurare. Sume importante au fost deja obținute de Agenția Națională de Administrare Fiscală din vânzarea
Bucureștenii au acuzat, miercuri dimineață, pe rețele de socalizare, că au fost treziți în jurul orei 04:00 de un mesaj RO-Alert care anunța că în Capitală a nins abundent. Inițial, ANM a emis o avertizare generală de tip cod portocaliu de ninsori și viscol, însă cantitățile uriașe de ninsori căzute în ultimele ore i-a forțat
Ilie Bolojan: Criticile sunt simple, dar am fost singurul dispus să-mi asum răspunderea guvernării
Premierul Ilie Bolojan a declarat marți seară la TVR1, că cel mai simplu este să pui etichete sau să critici, însă a fost singurul dispus să-şi asume conducerea Guvernului în această perioadă. „Eu mi-am asumat această răspundere şi, la fel cum alţi oameni în alte vremuri au făcut lucruri care au fost necesare pentru comunităţile
Cătălin Predoiu, întâlnire cu conducerea FBI la Washington: echipe mixte pentru combaterea crimei organizate
Ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, aflat în vizită în SUA, a avut, marţi, o întâlnire cu conducerea FBI, în cadrul căreia s-a discutat despre dezvoltarea concretă a modalităţilor de cooperare operativă în cadrul unor echipe mixte MAI – IGPR – DGPI – FBI privind combaterea grupurilor de criminalitate internaţională organizată, a traficului de droguri, combaterea
Ilie Bolojan: Este anormal ca taxele locale să meargă pe salarii exagerate, nu pe investiții
Premierul Ilie Bolojan a afirmat că este anormal ca taxele locale pe care cetăţenii le-au plătit să meargă pentru cheltuielile de personal exagerate şi nu către co-finanţarea investiţiilor din localitate. El a explicat că, în aceste condiţii, cetăţenii există pentru ca cei din primărie să îşi ia salariile, în loc ca primăriile să ofere servicii
Un european din cinci consideră că, în anumite cazuri, dictatura este preferabilă democraţiei, potrivit unui sondaj comunicat POLITICO. Un procentaj semnificativ din populaţia continentului are opinii antiparlamentare şi nu consideră extrema dreaptă o ameninţare la adresa democraţiei, relevă sondajul realizat de institutul de sondaje AboutPeople şi comandat de think tank-ul Progressive Lab în cinci ţări:
Ilie Bolojan speră ca CCR să ia o decizie „în al 12-lea ceas" privind reforma pensiilor magistraților
Premierul Ilie Bolojan a declarat, marţi seară, că speră ca, în al 12-lea ceas, Curtea Constituţională a României să ia o decizie privind reforma pensiilor magistraţilor. Prim-ministrul a subliniat că, din punctul său de vedere, acest proiect este unul constituţional. „Ceea ce pot să spun este că acest proiect a fost pregătit de Guvern cu
Bucureștiul, gata să înfrunte viscolul cu 378 de utilaje și peste 18.000 de tone de material antiderapant
Primăria Capitalei anunță mobilizarea a 378 de utilaje și utilizarea a 18.626 de tone de material antiderapant, în contextul avertizării cod portocaliu de ninsori abundente și viscol emis pentru București. Potrivit prognozei, fenomenele vor începe marți seară, de la ora 20:00, și vor fi valabile până miercuri la prânz. Meteorologii anunță depuneri de polei, ninsori
Nici nu s-a finalizat reforma administrației, că în coaliție a apărut deja un nou punct de dispută: tăierea normelor de hrană pentru unii bugetari. Dar pentru câți bani s-a declanșat gâlceava? Ministerul Finanțelor a propus în ședința de la Palatul Victoria reducerea acestor sume, cu scopul de a aduce peste 2 miliarde de lei la
Președintele Nicușor Dan s-a întâlnit marți, de la ora 15:00, la Palatul Cotroceni, cu liderii coaliției de guvernare, potrivit agendei comunicate de Administrația Prezidențială. Întâlnirea a avut loc la o zi după ce coaliția a ajuns la un consens privind tăierile din administrație. Principalul subiect de discuție al întrunirii care a durat circa trei ore
Europarlamentarul AUR, Gheorghe Piperea, a depus o cerere de acces la informații cu privire la 250 de donatori din campania lui Nicușor Dan la Autoritatea Electorală Permanentă. Partidul acuză că aproximativ 7 mil. lei au circulat în afara sistemului bancar și de plăți și susține că printre cei care au finanțat campania președintelui României ar
Nazare: Vom introduce un tratament fiscal avantajos atât pentru pensile ocupaţionale, cât şi pentru cele paneuropene
Alexandru Nazare, ministrul Finanţelor, anunţă marţi că viitorul pensiilor românilor şi investiţiile strategice în România au fost teme centrale azi la ECOFIN. Ministrul spune că a susţinut proiectul Comisiei Europene privind produsele de pensii ocupaţionale şi pentru cele paneuropene (PEPP), prin care se va introduce un tratament fiscal avantajos atât pentru pensile ocupaţionale, cât şi
PE SCURT: Uniunea Europeană a lansat o investigație împotriva retailerului chinez Shein pentru produse ilegale și practici de gamificare care ar putea afecta sănătatea mintală a utilizatorilor. Germania se confruntă cu un declin demografic de aproape 5% până în 2075, ceea ce va tensiona piața
Mii de utilaje şi angajaţi din Transporturi, mobilizaţi pentru a debloca drumuri și căi ferate, în caz de înzăpezire # PSNews.ro
Peste 1.570 de utilaje şi aproximativ 3.000 de angajaţi ai Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) vor interveni în zonele vizate de condiţiile meteo nefavorabile, pentru a menţine drumurile deschise circulaţiei, în timp ce în transportului feroviar sunt pregătite pentru intervenţie 33 de pluguri (15 hidraulice şi 18 simple), potrivit unui comunicat al […] Articolul Mii de utilaje şi angajaţi din Transporturi, mobilizaţi pentru a debloca drumuri și căi ferate, în caz de înzăpezire apare prima dată în PS News.
Sindicatele amenință cu blocarea penitenciarelor, dacă se taie norma de hrană: „Cuza a dat, Kelemen a luat!” # PSNews.ro
Federația Sindicatelor din Administrația Națională a Penitenciarelor (FSANP) reacționează dur la discuțiile din coaliția de guvernare privind posibila eliminare a normei de hrană pentru polițiști, militari și polițiști de penitenciare. Sindicaliștii avertizează că o astfel de măsură ar reprezenta o eroare majoră și anunță proteste, mergând până la blocarea penitenciarelor dacă dreptul salarial va fi […] Articolul Sindicatele amenință cu blocarea penitenciarelor, dacă se taie norma de hrană: „Cuza a dat, Kelemen a luat!” apare prima dată în PS News.
POLITICO Război pentru influență la Bruxelles: cine prinde funcțiile-cheie din Parlamentul European # PSNews.ro
Cu mai mult de un an înainte de remanierea de la jumătatea mandatului, care va avea loc la începutul anului 2027 şi va duce la realocarea funcţiilor de conducere din Parlamentul European, comploturile şi luptele au început deja pentru cele mai înalte funcţii din Parlamentul European. Remanierea va testa din nou aşa-numitul „cordon sanitar”, acordul […] Articolul POLITICO Război pentru influență la Bruxelles: cine prinde funcțiile-cheie din Parlamentul European apare prima dată în PS News.
Un posibil fragment de dronă a fost descoperit pe plaja din Mamaia. La locul indicat s-au deplasat specialiști pentru ridicarea fragmentului care ar putea fi dintr-o dronă, ei urmând să stabilească exact proveniența obiectului. Este pentru a treia oară în această lună când sunt descoperite fragmente de dronă pe litoral. Astfel, în 9 februarie, polițiștii […] Articolul Fragment de dronă pe plaja din Mamaia. Explicațiile ministrului Apărării apare prima dată în PS News.
Avertisment al Poliţiei de Frontieră: Traficul poate fi afectat din cauza condiţiilor meteorologice severe # PSNews.ro
Poliţia de Frontieră avertizează că ninsorile, poleiul sau viscolul prognozate de către meteorologi pot afecta traficul prin punctekle de trecere a frontierei şi ar putea să apară întârzieri, restricţii temporare de trafic sau dificultăţi de deplasare. ”Poliţia de Frontieră Română informează că, potrivit avertizărilor emise de Administraţia Naţională de Meteorologie, în perioada de 17–19 februarie, […] Articolul Avertisment al Poliţiei de Frontieră: Traficul poate fi afectat din cauza condiţiilor meteorologice severe apare prima dată în PS News.
Președintele României va participa la un eveniment internațional la Washington D.C., unde va fi însoțit de trei consilieri prezidențiali de la Palatul Cotroceni, potrivit unor surse din Administrația Prezidențială citate de HotNews. Nicușor Dan este invitat joi, 19 februarie, la summitul Consiliului pentru Pace, o inițiativă lansată de președintele american Donald Trump. Administrația Prezidențială nu […] Articolul Cu cine merge Nicușor Dan în vizită la Washington la Consiliul pentru Pace al lui Trump apare prima dată în PS News.
Cod Portocaliu. Mii de pompieri, mobilizați să intervină în 9 județe din țară. Anunțul IGSU # PSNews.ro
„În contextul emiterii de către Administrația Națională de Meteorologie a avertizărilor COD PORTOCALIU privind producerea unor fenomene meteorologice periculoase, IGSU a dispus unităţilor subordonate luarea măsurilor necesare pentru prevenirea şi gestionarea operativă a unor eventuale situaţii de urgenţă”, anunță, marți,sursa citată printr-un comunicat. Începând cu ora transmiterii avertizărilor, în județele vizate vor fi suplimentate echipajele de pompieri, […] Articolul Cod Portocaliu. Mii de pompieri, mobilizați să intervină în 9 județe din țară. Anunțul IGSU apare prima dată în PS News.
„Afacerea maidanezul”: miliarde de euro pentru capturare și eutanasie în ultimele trei decenii # PSNews.ro
Cazul câinilor din adăpostul din comuna vrânceană Suraia readuce în prim-plan „industria maidanezilor”, un sistem în care statul cheltuie anual sume uriașe pe capturare și eutanasiere, deși există alternative mult mai ieftine și eficiente. Sterilizarea în masă ar costa de aproximativ cinci ori mai puțin și ar reduce semnificativ numărul animalelor abandonate, potrivit Digi24. În […] Articolul „Afacerea maidanezul”: miliarde de euro pentru capturare și eutanasie în ultimele trei decenii apare prima dată în PS News.
Restricții la Rabla pentru mașini electrice. Mașinile finanțate vor trebui să fie produse în procent de 70% în Europa # PSNews.ro
O primă formă a proiectului care va legifera în Uniunea Europeană modul de finanțare a vehiculelor electrice pune restricții de origine pentru componentele acestor vehicule, după modelul britanic, transmite Profit. Comisia Europeană a lansat discuții pentru armonizarea sistemului de subvenționare a mașinilor electrice și propune ca minimum 70% din componentele acestor vehicule să fie produse […] Articolul Restricții la Rabla pentru mașini electrice. Mașinile finanțate vor trebui să fie produse în procent de 70% în Europa apare prima dată în PS News.
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat, marţi, după incidentul petrecut În Unitatea de Primiri Urgenţe a Spitalului Judeţena Târgu Jiu, unde un medic a fost bruscat de ruda unei paciente, că i se pare „de noaptea minţii” ca în anul 2026 să vină ministrul şi să le spună oamenilor «vă rog să nu mergeţi în […] Articolul Rogobete, după cazul medicului bruscat, de la Târgiu Jiu: Mi se pare de noaptea minţii… apare prima dată în PS News.
Alți trei diplomați români – rechemați de la post. Este vorba despre ambasadorii în Liban, Filipine și Turcia # PSNews.ro
Ambasadorii României în Liban, Filipine și Turcia au fost rechemați în țară, a anunțat marți Administrația Prezidențială. Potrivit sursei citate, președintele Nicușor Dan a semnat decretele privind: * rechemarea lui Radu-Cătălin Mardare din calitatea de ambasador al României în Republica Libaneză * rechemarea Danei Matache din calitatea de ambasador al României în Republica Filipine * […] Articolul Alți trei diplomați români – rechemați de la post. Este vorba despre ambasadorii în Liban, Filipine și Turcia apare prima dată în PS News.
Două mari universități au anunțat majorarea cuantumului taxelor din anul universitar 2026-2027 # PSNews.ro
Două mari universități din Iași, Universitatea de Medicină și Farmacie ‘Gr.T.Popa’ și Universitatea ‘Alexandru Ioan Cuza’, majorează taxele din anul universitar 2026-2027. Conform datelor puse la dispoziție de reprezentanții Universității ‘Alexandru Ioan Cuza’ Iași, majorarea taxelor variază între 11 și 87 la sută. Sunt și facultăți, precum Litere, Educație Fizică și Sport și Geografie – […] Articolul Două mari universități au anunțat majorarea cuantumului taxelor din anul universitar 2026-2027 apare prima dată în PS News.
Dan Șova a scăpat de condamnarea cu supendare. Decizie finală a Curții de Casație în dosarul „CET Govora” # PSNews.ro
Instanţa supremă a admis marţi un recurs în casaţie formulat de Dan Şova şi i-a anulat fostului senator PSD condamnarea cu suspendare primită pentru trafic de influenţă în dosarul “CET Govora”, pe motiv că faptele s-au prescris. În iunie 2018, Dan Şova a fost condamnat la trei ani închisoare cu executare, însă el a fost […] Articolul Dan Șova a scăpat de condamnarea cu supendare. Decizie finală a Curții de Casație în dosarul „CET Govora” apare prima dată în PS News.
Un ciclon mediteranean se reîncarcă deasupra Mării Negre. Avertisment de ultimă oră al unui climatolog # PSNews.ro
Un ciclon mediteranean care traversează Peninsula Balcanică și se reîncarcă cu vapori de apă deasupra vestului Mării Negre va aduce cantități importante de zăpadă și viscol în România, a avertizat climatologul Roxana Bojariu la Digi24. Deși astfel de episoade au devenit mai rare în ultimele decenii, intensitatea lor rămâne ridicată, chiar și în contextul încălzirii […] Articolul Un ciclon mediteranean se reîncarcă deasupra Mării Negre. Avertisment de ultimă oră al unui climatolog apare prima dată în PS News.
Iranul și Statele Unite au ajuns la un acord de principiu asupra unor „linii directoare” în cadrul celei de-a doua runde de negocieri nucleare Iran-SUA, desfășurate indirect la Geneva, potrivit Mediafax. Cu toate acestea, Teheranul avertizează că un acord final nu este iminent, în contextul tensiunilor regionale și al presiunilor militare exercitate de Washington, scrie Reuters. […] Articolul Negocieri nucleare Iran-SUA. La ce acord s-a ajuns apare prima dată în PS News.
Industria auto traversează o perioadă dificilă, iar Volkswagen, unul dintre liderii pieței europene, nu face excepție. Grupul german se confruntă cu presiuni economice și geopolitice majore, care îl obligă să adopte măsuri drastice pentru a-și asigura competitivitatea pe termen lung, relatează Newsweek. Reduceri masive de costuri și concedieri Volkswagen a anunțat un plan amplu de […] Articolul Gigantul auto care face concedieri în masă: 35.000 de oameni rămân fără loc de muncă apare prima dată în PS News.
Ministrul Muncii: Vom sesiza Parchetul. Cei care fac trafic cu certificatele de dizabilitate să plătească # PSNews.ro
Se pregătesc sancțiuni pentru cei care au dobândit certificate de dizabilitate pe nedrept, a anunțat, marți, ministrul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale. Florin Manole spune că va fi sesizat Parchetul pentru aceste cazuri. “De la aplicarea noilor criterii de dizabilitate, am început să facem ceea ce este corect pentru cei care au nevoie ca […] Articolul Ministrul Muncii: Vom sesiza Parchetul. Cei care fac trafic cu certificatele de dizabilitate să plătească apare prima dată în PS News.
Criza lovește dur cea mai mare economie a Europei. Peste 120.000 de locuri de muncă pierdute anul trecut # PSNews.ro
Economia germană traversează una dintre cele mai dificile perioade din ultimii ani, cu o criză profundă în industrie. Un studiu EY arată că în 2025 au fost pierdute peste 120.000 de locuri de muncă, industria auto fiind cea mai afectată, cu aproximativ 50.000 de posturi eliminate. Cifra de afaceri a sectorului industrial a scăzut cu […] Articolul Criza lovește dur cea mai mare economie a Europei. Peste 120.000 de locuri de muncă pierdute anul trecut apare prima dată în PS News.
Primele școli care se închid din cauza codului portocaliu de ninsori. Măsuri speciale pentru populație # PSNews.ro
Autorităţile din judeţul Giurgiu au anunţat măsuri speciale ca urmare a avertizării Cod portocaliu pentru ninsori abundente şi viscol. În acest context, miercuri, cursurile şcolare se vor desfăşura exclusiv online. „În cadrul şedinţei Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Giurgiu, care a avut loc astăzi, a fost adoptată hotărârea de suspendare a cursurilor cu prezenţă […] Articolul Primele școli care se închid din cauza codului portocaliu de ninsori. Măsuri speciale pentru populație apare prima dată în PS News.
Front surpriză: ‘S-a găsit PSD la USR’ în apărarea militarilor. Anunțul lui Sorin Grindeanu # PSNews.ro
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat marți, la Parlament, că partidul său nu va susține sub nicio formă tăierea normei de hrană, nici pentru militari, nici pentru civili. Referindu-se la poziția USR, Grindeanu a spus ironic: „s-a găsit PSD la USR”. „Nu s-a luat nicio decizie de acest fel. Dumneavoastră știți declarațiile noastre, că nu […] Articolul Front surpriză: ‘S-a găsit PSD la USR’ în apărarea militarilor. Anunțul lui Sorin Grindeanu apare prima dată în PS News.
Negocierile de pace trilaterale dintre SUA, Ucraina și Rusia au început la Geneva, potrivit șefului delegației ucrainene, Rustem Umerov. Acesta a făcut anunțul pe platforma X, potrivit Mediafax. „Astăzi, începem o nouă rundă de negocieri în format trilateral – Ucraina, Statele Unite și Rusia. Mulțumim părții americane pentru implicarea și munca constantă în procesul de […] Articolul Negocierile de pace trilaterale dintre SUA, Ucraina și Rusia au început la Geneva apare prima dată în PS News.
Cum se obține Autorizaţia Electronică de Călătorie, necesară celor care merg în Marea Britanie din 25 februarie # PSNews.ro
Autorizația Electronică de Călătorie (ETA), necesară cetățenilor europeni pentru a călători în Marea Britanie, va intra în vigoare începând cu 25 februarie, anunță Ambasada Marii Britanii la București. Costul acesteia este de 16 lire sterline. „Autorizația Electronică de Călătorie (ETA) intră în curând în vigoare! Începând cu 25 februarie 2026, cetățenii europeni, inclusiv românii, care […] Articolul Cum se obține Autorizaţia Electronică de Călătorie, necesară celor care merg în Marea Britanie din 25 februarie apare prima dată în PS News.
Cei mai mulţi beneficiari de pensie de serviciu pentru limită de vârstă ai MApN au 49 ani # PSNews.ro
Cea mai mică vârstă de pensionare a beneficiarilor de pensie de serviciu pentru limită de vârstă de sub cupola MApN este de 47 de ani, iar cea mai mare vârstă de pensionare a beneficiarilor de pensie de serviciu pentru limită de vârstă este de 64 de ani, arată analiza Economica.net pe baza răspunsurilor obţinute de […] Articolul Cei mai mulţi beneficiari de pensie de serviciu pentru limită de vârstă ai MApN au 49 ani apare prima dată în PS News.
Risc de inundații. Şedinţă extraordinară a Comitetului ministerial pentru situaţii de urgenţă al Ministerului Mediului # PSNews.ro
Comitetul ministerial pentru situaţii de urgenţă al Ministerului Mediului s-a reunit, marţi, într-o şedinţă extraordinară, după ce meteorologii şi hidrologii au emis avertizări pentru perioada următoare. ”Suntem într-o perioadă cu risc meteorologic şi hidrologic ridicat. Este esenţial ca autorităţile locale să fie în alertă şi să aplice fără întârziere măsurile preventive”, a transmis secretarul de […] Articolul Risc de inundații. Şedinţă extraordinară a Comitetului ministerial pentru situaţii de urgenţă al Ministerului Mediului apare prima dată în PS News.
Ziua Z la CCR. După cinci amânări, mâine se va lua o decizie privind pensiile magistraților – surse # PSNews.ro
Curtea Constituțională discută miercuri sesizarea Înaltei Curți de Casație și Justiție (ÎCCJ) privind modificarea legilor pensiilor magistraților, după ce pronunțarea a fost amânată de cinci ori. Ședința CCR va începe la ora 11:00 și, potrivit surselor Digi24.ro, nu este așteptată o nouă amânare. Judecătorii CCR ar putea decide fie să trimită la Curtea de Justiție […] Articolul Ziua Z la CCR. După cinci amânări, mâine se va lua o decizie privind pensiile magistraților – surse apare prima dată în PS News.
Ziua decisivă la JO. Echipa de bob a României poate obține un mare rezultat. La ce oră și unde este trasmisă finala # PSNews.ro
Echipajul masculin de bob-2 al România, format din Mihai Tentea și George Iordache, intră în această seară în ultimele două coborâri ale probei olimpice, cu șanse reale la o clasare de top, după ce a încheiat prima zi pe un excelent loc 5. După primele două manșe, românii sunt la 1,48 secunde de lider și […] Articolul Ziua decisivă la JO. Echipa de bob a României poate obține un mare rezultat. La ce oră și unde este trasmisă finala apare prima dată în PS News.
CFR Călători anunță cum vor circula trenurile în următoarele zile, în contextul avertizărilor meteo # PSNews.ro
CFR Călători informează că, în contextul avertizărilor meteorologice de vreme nefavorabilă emise pentru această perioadă, circulația trenurilor se desfășoară conform reglementărilor specifice condițiilor de iarnă și măsurilor operative stabilite de CFR SA. Potrivit companiei, la acest moment nu sunt linii feroviare închise și nu există trenuri blocate. Toate magistralele sunt deschise, iar traficul se desfășoară […] Articolul CFR Călători anunță cum vor circula trenurile în următoarele zile, în contextul avertizărilor meteo apare prima dată în PS News.
Zeci de furturi se înregistrează zilnic în magazinele din România, iar datele Poliției Române arată o creștere constantă a fenomenului. Potrivit Newsweek, anul trecut au fost raportate aproape 15.500 de furturi de la raft, cu circa 150 mai multe decât în 2024. Aceasta înseamnă că, în medie, în fiecare zi se produceau 42 de astfel […] Articolul Topul tentațiilor! Cele mai furate produse din magazinele românești apare prima dată în PS News.
Nicușor Dan: Și eu mi-a dori ca liderii din Coaliție să nu se critice. Dar suntem mai bine ca acum un an # PSNews.ro
Președintele Nicușor Dan a declarat, marți, într-un interviu acordat RRA, că și-ar dori ca liderii partidelor politice din Coaliție „să nu se critice, ce e stabilit să rămână așa, iar discuțiile să fie mai constructive”. Referitor la discuțiile pe care le va avea la Cotroceni, șeful statului a precizat că acestea vor fi „pe probleme […] Articolul Nicușor Dan: Și eu mi-a dori ca liderii din Coaliție să nu se critice. Dar suntem mai bine ca acum un an apare prima dată în PS News.
