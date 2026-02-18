Ninsorile și viscolul lasă fără curent aproape 143.000 de români. Care sunt zonele cu avarii

12:10

Doi judecători de la Tribunalul București nu au căzut de acord asupra măsurii controlului judiciar în cazul fostului candidat la prezidențiale, Călin Georgescu, motiv pentru care se va forma un complet de divergenţă, transmite Mediafax.