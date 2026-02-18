CSM se plânge că are un volum de dosare de 4 ori mai mare față de media europeană. Omite să spună că are un buget record, cu 50% mai mare, în 2026

07:40

Piața internă din România este deschisă pentru produsele agroalimentare importate din Occident, iar în magazinele Kaufland se vinde, deja, ficat de pui adus din Danemarca. Asociația pentru Protecția Consumatorilor din România a postat pe Facebook un material în care arată cu cât se vinde 1 kilogram de ficat de pui danez. Cât costă ficatul de […]