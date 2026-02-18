Mihai Gâdea, blocat pe Otopeni, în drum spre Consiliul de Pace de la Washington, unde președintele Nicușor Dan va fi prezent

23:10

Capitala se confruntă în această noapte cu cel mai sever episod de vreme rea din această iarnă, iar zăpada deja a început să se aștearnă pe străzi și pe carosabil. Nămeții ating deja câțiva centimetri, iar vizibililitatea este redusă din cauza zăpezii viscolite. Ninsoare, ger și temperaturi sub pragul înghețului, aceasta este atmosfera din București, […]